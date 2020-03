Toque de queda a partir de hoy: Gobierno anuncia 12 nuevas medidas para contener el coronavirus

País

Además, se establecerá un control policial estricto, apoyado por las FF.AA, en Providencia, Las Condes y Vitacura, "ya que son el foco de expansión más relevante que tenemos en el país", añadió la autoridad.

En su habitual punto de prensa en el Palacio de La Moneda, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio a conocer un paquete de 12 nuevas medidas adoptadas por el presidente Sebastián Piñera para contener el avance del coronavirus, que a cifras actuales ya tiene un fallecido, 632 contagiados, de los cuales 31 están hospitalizados, 11 con ventilación mecánica y dos en estado crítico.

A partir de las 22.00 horas de hoy se decretará toque de queda para todo el territorio nacional, hasta las 05.00 horas. A su vez, se establecerá un control policial estricto, apoyado por las FF.AA en Providencia, Las Condes y Vitacura, "ya que son el foco de expansión más relevante que tenemos en el país", explicó el secretario de Estado.

También se instaurarán más aduanas sanitarias entre regiones para evitar el desplazamiento entre localidades. En esa línea, Mañalich agregó que "se prohibirá el tránsito hasta segundas viviendas en todos los lugares donde haya densidad elevada de este tipo de lugares de recreación".

Con ello, aquellos que hayan viajado a litorales -principalmente- tendrán plazo para retornar a sus domicilios de origen hasta la noche del martes 24, lo que será fiscalizado a partir del miércoles 25 de marzo.

"Estamos convencidos de que desafortunadamente la cuarentena domiciliaria no se está cumpliendo por pacientes con coronavirus. No hemos logrado un entendimiento ni una educación y nuestros adultos mayores están en riesgo, porque las personas a las que se les ha ordenado la cuarentena no lo están cumpliendo", reconoció el secretario de Estado.

A nivel regional, se establecerá una cuarentena estricta en Puerto Williams. "Esto significa que nadie entra ni sale de dicha localidad, excepto personas que transporten carga", añadió Mañalich. También, se fijó un cordón sanitario en Chillán, lo que significa que nadie puede entrar ni salir de la ciudad, con ciertas excepciones.

Además, habrá una aduana sanitaria más estricta en el cruce marítimo y aéreo del Estrecho de Magallanes, y un endurecimiento de la aduana sanitaria hacia Chiloé y el archipiélago de Juan Fernández, con excepciones de personas con salvoconducto.

Entre lo anunciado, también se incluye la obligatoriedad de la cuarentena para los chilenos y extranjeros que arriben al país, independiente de su destino.

Campaña de vacunación

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, añadió que la campaña de vacunación ya registra más del 50% de los pacientes de riesgo vacunados contra la influenza, y que el 30 de abril se espera que toda esa población esté lista.

También se informó que se han implementado más de 42 aduanas sanitarias en ocho regiones del país. Ademas, Daza explicó que "todos los vuelos nacionales que salen de la RM serán vigilados por la autoridad sanitaria para determinar estado de salud de los pasajeros. Aquellos que presenten mayor temperatura serán retenidas y no podrán viajar dentro del país.

Según añadió el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, a la fecha se han realizado entre 1.800 y 2.000 test de coronavirus. La autoridad agregó que aún "existe capacidad para seguir realizando los test", ya que el Plan Nacional de Coronavirus contempla una capacidad de 4.000 exámenes diarios.