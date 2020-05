Trabajo cuestiona proyecto para nacionalizar AFP: “Es un fraude a la Constitución”

País

La ministra Zaldívar advirtió que la iniciativa planteada por senadores de oposición implica una expropiación de los fondos de los trabajadores.

Mientras la reforma previsional presentada por el Gobierno se mantiene en pausa en la comisión de Trabajo del Senado, otro proyecto -que también quiere modificar el sistema- comenzó a debatirse ayer en la comisión de Constitución de la misma Cámara Alta.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien fue invitada a exponer a la sesión, criticó duramente la iniciativa que pretende nacionalizar los fondos previsionales.

A su juicio, hay temas debatibles “que tienen relación con un concepto que establecimos como ‘surfeando’ nuestra Carta Fundamental o dicho de una manera más dura, un fraude a la Constitución”.

Según la titular del Trabajo, se plantea una modificación a una Ley que es materia exclusiva del Presidente de la República.

La iniciativa, suscrita por los senadores Ximena Órdenes (PPD), Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (País Progresista), Alfonso de Urresti (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD), establece además la creación de un Sistema de Pensiones Solidarias, que contemplará la Pensión Básica Universal, Pensión de Vejez, Pensión de Invalidez y Pensión de Sobrevivencia.

Por otra parte, la secretaria de Estado añadió que “hay una infracción flagrante a la ley orgánica del Congreso”.

De acuerdo a Zaldívar, el artículo 15 de la Ley 18.918 establece que en ningún caso se admitirá a tramitación una iniciativa que proponga conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional.

“Aquí hay un vicio de constitucionalidad”, cuestionó.

La iniciativa elimina las administradoras, reemplazándolas por el Instituto de Seguridad Social de Chile, organismo público y descentralizado, para lo que elimina el DL 3.500. De esta manera, se nacionalizarían los fondos de pensiones. Además, indica que este Instituto emitirá un Certificado denominado Bono de Reconocimiento Nocional Previsional Solidario.

Un “vale por...”

La ministra indicó que a pesar que se plantea que se respetará el derecho de propiedad, habrá expropiación. “Se entregará prácticamente un ‘vale por’, con una rentabilidad de 2%, cuando el fondo C ha rentado en promedio prácticamente un 8% y la verdad es que resulta bastante expropiatorio para un trabajador el ver así de disminuida la rentabilidad de sus fondos”, indicó.

Tras la intervención de la ministra, el presidente de la comisión, el senador Alfonso de Urresti (PS) emplazó a la ministra: “Aquí no hay fraude legal. Este proyecto ha sido declarado admisible. Entiendo la visión ideológica sobre su planteamiento y se discutirán mejoras al proyecto, pero no me parece correcto que hable de fraude”.

El economista Cristóbal Huneeus -quien integra la mesa técnica de la reforma de pensiones- dijo que “no hay un diagnóstico claro sobre cuál es el problema que se quiere resolver, por lo tanto, su tramitación será más difícil”.

Señaló que la reforma actual “tiene algunas cosas buenas pero tiene muchas falencias y la oposición está trabajando en una propuesta al respecto”.