UDI presenta a Briones paquete de medidas para la reactivación económica

La directiva le entregó el documento al ministro de Hacienda en una reunión que sostuvieron esta tarde.

Un paquete de medidas complementarias al plan de recuperación económica le presentó hoy la directiva de la UDI al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en una reunión que sostuvieron esta tarde, con el fin de abordar estas materias.

La propuesta gremialista aborda apoyo clase media, el acuerdo operadores transporte público; apoyo a jardines infantiles privados, apoya el aumento del copago para establecimientos particulares subvencionados y pagados, apoyo al mejoramiento de construcción de viviendas y de acceso a las mismas, y, apoyo a la seguridad.

El documento propone "complementar" las leyes de beneficios para los trabajadores independientes y de financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media, que sólo tienen derecho a un complemento del préstamo solidario, ya que la interpretación en esta materia, es que la Ley 21.252, vendría siendo una especie de "mejoramiento" de la Ley 21.242, por ende sólo acceden a un pequeño saldo del préstamo y no al préstamo completo.

También para aquellos trabajadores que fueron finiquitados y que actualmente se encuentran cesantes, por recibir sus cuotas correspondientes al seguro de desempleo, pero que quedan fuera del bono y del préstamo, a pesar de que ese ingreso no es una renta. En esta situación se encuentran todas aquellas personas que han sido finiquitadas de abril en adelante; también para quienes desde enero del presente año, han bajado sus ingresos, pero han recibido bonos por cumplimientos de metas del año anterior y que quedan fuera del beneficio o porque se abulta su promedio mensual o porque se les paga en el segundo semestre.

Por último, para los trabajadores que están con licencias médicas declaradas, pero no pagadas, que tampoco reciben el beneficio.

Acuerdo con transportistas

En segundo lugar, a partir del acuerdo con los operadores del transporte público, el texto sostiene que la norma aprobada –pro reactivación de la economía y el empleo- "contiene dos problemas que harán difícil cumplir con la finalidad del acuerdo entre gobierno y los gremios, ya que el proyecto no nos dejaba otra opción de aprobarlo como estaba, sin tener la posibilidad de hacer observaciones, por la técnica legislativa adoptada".

A partir de esa situación, la UDI señala que esta norma deja fuera de acuerdo a las sub modalidades de taxis básicos, como lo son los taxis ejecutivos y los taxis de turismo. Estas sub modalidades en regiones son importantes, toda vez que como el parque está cerrado desde el

2005 se utilizó para licitar nuevos cupos, y respecto de los conductores, se va a producir un problema con la entrega del bono, por que si el propietario del vehículo tiene licencia profesional, automáticamente el conductor de ese vehículo no podrá acceder al beneficio. Es decir, el conductor solo tendrá derecho a los $350.000, si el propietario tiene licencia clase B.

Jardines infantiles privados

En tercer lugar solicitan apoyo a los jardines infantiles privados, para lo que proponen retomar la discusión del proyecto de subvenciones de niveles medios, haciendo presente que dicha normativa, dada la nueva realidad de los jardines infantiles privados, va a requerir de varias modificaciones, para que esa ayuda llegue efectivamente.

En este sentido, plantean generar un período de postulación a las subvenciones, exclusiva para establecimientos educacionales particulares y públicos, ampliando los requisitos de sus respectivas certificaciones como instituciones; no considerar, por un periodo limitado, la exigencia de asistencia presencial al establecimiento y calcular esa subvención en base al promedio de alumnos del año anterior; y, que, al menos la subvención por niño matriculado, mientras se normaliza el estado actual, no sea inferior al 50% del monto calculado en el informe financiero del proyecto y se entregue directamente a cada sostenedor.

Educación y Vivienda

En materia educacional, la UDI propone impulsar con el gobierno, y a la brevedad, un proyecto de ley que aumente las subvenciones a los establecimientos educacionales particulares subvencionados, independientemente de la etapa de regularización jurídica en que se encuentren y, al mismo tiempo, crear un bono de apoyo directo a los apoderados que se encuentran en situación de morosidad en el pago de su obligación en un establecimiento particular, pero condicionado su entrega a un monto especifico de las mensualidad.

También postulan medidas de apoyo al mejoramiento de las viviendas y del acceso a ellas. Proponen crear un banco de datos de terrenos fiscales para que sean traspasados al Serviu para viviendas sociales (DS19) y proyectos de viviendas clase media (DS19), sean estos de instituciones de las FFAA, Bienes Nacionales, Empresas Estatales entre otras; crear un Fogape para que los destinatarios de subsidios individuales puedan acceder a un crédito hipotecario con garantía estatal que complemente la garantía que se otorga vía el bien raíz; y, posponer la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley de Aporte a Espacios Públicos.

Seguridad

Por último, también postulan medidas de apoyo a la seguridad. Por una parte, plantean modificar el Código Penal, que establece las circunstancias atenuantes al momento de calificar un delito y las circunstancias que agravan la comisión de un delito; y por otro lado, piden modificar la Ley 18.216, que establece los beneficios carcelarios.