UE recomienda levantar limitaciones a viajes desde Chile

País

El Consejo de la Unión Europea agregó ayer a Chile, Ruanda y Kuwait a su registro de Estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la zona por placer y no solo por motivos esenciales, mientras retiró a Moldavia y Bosnia-Herzegovina, que vuelven a tener restricciones.

Chile es el segundo país latinoamericano en entrar en el listado europeo después de que Uruguay lo hiciese en la última actualización, el 9 de septiembre, cuando el Consejo sacó a seis, entre ellos Japón.

La decisión del Consejo de la UE no es vinculante para los Estados miembros, pero la institución advierte que no deberían abrir las fronteras a naciones que no estén autorizadas sin que se decida de manera coordinada.