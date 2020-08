Un escenario cuesta arriba enfrenta moción que abre la puerta a nuevos retiros desde fondos de pensiones

País

El presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker (DC), dijo estar “sorprendido” con la idea.

No tuvo eco la propuesta en los diputados Gael Yeomans y Matías Walker.

La Cámara de Diputados envió a la comisión de Constitución la moción que establece un nuevo retiro de fondos de las AFP, norma presentada esta semana por los diputados independientes Karim Bianchi, René Saffirio y Pamela Jiles.

El proyecto busca “declarar como derecho, de todos los afiliados al sistema privado de pensiones, el retiro de un porcentaje de sus fondos individuales desde el mes de diciembre de 2020, logrando de esta manera resistir las negativas consecuencias económicas a causa del Covid-19”.

Sin embargo, la normativa tendrá un complejo trámite debido a que no contaría con el respaldo necesario, como lo fue el primer retiro de fondos. El presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker (DC), indicó que “hemos sido sorprendidos por este proyecto. Esta era una herramienta excepcional y recién se está implementando”. Agregó que de los 11 millones de potenciales beneficiarios hay 7 millones que retiraron todos sus fondos. “Es un proyecto inoportuno y no beneficia a quienes tienen menores pensiones. Como todo proyecto lo discutiremos en su mérito, pero no soy partidario de un nuevo retiro”.

Su par del PS, Leonardo Soto, indicó que de aprobarse un segundo retiro “no habría el impacto en las familias como lo fue en el primer pago, ya que millones de chilenos ya retiraron todos los fondos de sus cuentas”.

Jorge Alessandri (UDI) es más duro: “Cuando dijimos que un sector iba por todos los fondos para estatizarlos o repartirlos, nos decían que hacíamos campaña del terror. Es un nuevo error que se pagará muy caro en pensiones futuras. Ya quedaron millones de afiliados con cero pesos. No lo apoyo”.

Mientras que la presidenta de la comisión de Trabajo, Gael Yeomans (CS), cree que antes de que la gente tenga que acudir de nuevo a sus ahorros para sobrevivir, “es urgente que el Gobierno escuche y ponga en marcha la propuesta que hicimos de una renta básica de emergencia que incluya a la clase media”.