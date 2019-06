¿Un Estado 2.0? Abogados evalúan ideas para modernizar instituciones

País

Cambios a una serie de instituciones del Estado contempla el Gobierno, de acuerdo al borrador sobre la materia que entregó el martes el ministro del Interior, Andrés Chadwich, a los presidentes de los partidos que integran el bloque Unidad por el Cambio -que reúne al PC, PRO y FRVS- en el marco de las reuniones que mantiene para sacar adelante un acuerdo nacional sobre este tema. Según el documento al que accedió La Tercera, la agenda abarca el Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público y Administración del Estado. Una iniciativa que bajo la óptica de abogados aún presenta dudas dado el desconocimiento del detalle de lo que se pretende modificar.

Luis Cordero, U. de Chile y director de Espacio Público:

"Me parece más sincero y honesto decir que estamos

tocando la matriz institucional de la Constitución"

El académico de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, Luis Cordero, no sabe bien cómo abordar las reformas a instituciones del Estado planteadas por la administración de Sebastián Piñera, las que transcendieron ayer por la prensa.

"Lo que me llama la atención es que el Gobierno se esté embarcando en una reforma a las instituciones de un modo tan significativo, porque estamos hablando de instituciones que tienen roles constitucionales bien relevantes. Y una de las razones de la derecha para no haberse embarcado en una reforma significativa a la Constitución tiene que ver con esta idea como refundacional de instituciones. Y la propuesta –o, por lo menos, el enunciado- es prácticamente tocar a una buena parte de la institucionalidad de la constitución", dijo.



Explicó que "aquí se están mezclando dos cuestiones: los problemas de legitimidad de nombramiento, que es una cosa; y otra distinta, es el régimen de reforma a esas instituciones propiamente tal".

Su principal reparo va en la dirección de que la agenda de reformas que se propone "no es creíble, porque no es sostenible sencillamente". Esto porque hay reformas que implican cambios a la Constitución que se han debatido por más 10 años dada la complejidad de estos cambios, en algunos casos. En otros, simplemente porque la modificación atañe a la estructura y a identidad de la institución.

"En el caso del Poder Judicial, el régimen de nombramiento -sobre el cual estamos de acuerdo- es extremadamente sensible. El régimen de nombramiento de las instituciones constitucionales, no solo tiene que ver con legitimidad; tiene que ver con garantizar sus independencias y autonomías", especificó.

Para Cordero lo que ha hecho el Gobierno es confeccionar un listado de reformas "sin decir mucho más. Creyendo que hablando de los nombramientos, estamos hablando de una cuestión adjetiva o simplemente de probidad".

Su principal preocupación, agregó, está en cómo una discusión tan relevante como lo una modificación constitucional a sus instituciones se puede volver algo vanal.

"Me parece que anuncios así dan la sensación que fueran discusiones triviales, que fueran de simple tramitación, que basta un pacto entre la política...", dijo y agregó que: "Acá hay cuestiones de diseño constitucional, de identidad técnica y constitucional que son delicadas y sobre las cuales hay que tener cuidado".

Finalmente, consideró que el camino es para abordar estos cambios, que en su mayoría son necesarios, es generar un pacto de discusión de largo plazo: "esto no es llegar y que sea una reforma circunstancial".

Arturo Fermandois, Universidad Católica:

"Las que no requieren reforma constitucional,

son absolutamente viable y conversables"

Si bien el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica, Arturo Fermandois, celebra en términos generales la propuesta, pero aclara que no ha podido acceder al texto preciso, por lo que hay algunos puntos expuestos sobre los cuales considera arriesgado comentar, como por ejemplo los cambios en el Poder Judicial. No obstante aquello, ve factible avanzar en modificaciones que no requieren un cambio en la Constitución.

"Las que no requieren reforma constitucional, me parece absolutamente viable y conversables (...) Entoces ¿por qué no vamos a poder llegar a acuerdo en temas que son bien transversales y que se sabe que hay que hincarle el diente?", dijo.



En lo referente al Congreso mencionó como ejemplo que el proceso legislativo es un tema poco trabajado y que tiene zonas que admiten perfeccionamiento, por lo que la propuesta de modernización la considera positiva.

Sobre el caso del Tribunal Constituncional, en donde el Gobierno contemplaría una modificación al sistema de nombramiento, afirmó que "el TC está haciendo un buen trabajo con los medios que tiene y creo que la reforma de 2005 logró elevar la especialización de sus ministros. Eso no debe desarticularse".

Agregó que si bien desconoce el verdadero fondo de la propuesta gubernamental la idea de "pulir" algunos aspectos podría ser revisada.

De hecho, mencionó que durante el primer semestre ha estado trabajando con otros académicos de diferentes universidades -cocordinados por el académico Gastón Gómez-, en donde algunas de las conclusiones respecto a este organismo es la necesidad de introducir más incompatibilidades dentro de las limitaciones para ser designado ministro.

Respecto de los anuncios que atañen a esta entidad en lo referente al control preventivo, señaló que es necesario establecer un balance entre el control represivo -recurso de inaplicabilidad- y el preventivo, sin debilitar este último.

En relación a la modernización de la Contraloría General de la República, Fermandois dijo que "es una buena idea promover un perfeccionamiento de su gobierno corporativo: se ha hablado de un gobierno colegiado, como es la tendencia moderna y comparada de todos los órganos fiscalizadores del Estado. Favorecería la legitimidad y transversalidad de las decisiones contraloras".

En el terreno de los procedimientos de fiscalización puso énfasis en lo impostergable que se hace avanzar: "Un acierto del gobierno proponerlo, porque beneficiará a todos los gobiernos sucesivos en certeza y predictibilidad".