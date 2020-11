MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

17:00 Las vacunas candidatas para el COVID-19 de Pfizer Inc y de Moderna Inc podrían recibir una autorización y estar listas para ser distribuidas en Estados Unidos en cuestión de semanas, preparando el escenario para que la inoculación generalizada comience incluso este año, dijo el miércoles el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar.

Funcionarios estadounidenses dijeron que los distintos estados y territorios están preparados para comenzar a distribuir las vacunas dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la autorización reglamentaria y su complejo almacenamiento en frío no será un impedimento para que todos los estadounidenses puedan recibir las vacunas.

16:30 El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha trasladado que las escuelas públicas se clausurarán desde este jueves debido al aumento de casos de COVID-19, enfermedad que ya ha dejado más de 273.000 personas contagiadas en la ciudad.

De Blasio pidió el viernes pasado a los padres de Nueva York "prepararse" para que los colegios detuvieran las clases presenciales en una fecha tan cercana como el lunes pasado. "Los padres deberían tener un plan para el resto del mes de noviembre", advirtió.

De forma paralela, detalló que las puertas de los colegios se cerrarían cuando la tasa de pruebas diagnósticas de la COVID-19 positivas alcanzara el 3%, algo que ha sucedido este miércoles.

16:00 La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido una autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) para la primera prueba de COVID-19 de autodiagnóstico en casa y que proporciona resultados en unos 30 minutos.

El kit, de la compañía Lucira, es una prueba molecular de un solo uso que funciona de la siguiente manera: la persona se toma la muestra con hisopo nasal y la lectura del resultado es un led luminoso en el dispositivo de lectura, que indica positivo o negativo en COVID-19.

La prueba 'Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit' ha sido autorizada para su uso en el hogar con muestras de hisopado nasal en personas de 14 años o más que son sospechosas de tener COVID-19 por su médico. También está autorizado para su uso en consultorios médicos, hospitales, centros de atención urgente y Urgencias para todas las edades, pero las muestras deben ser recogidas por un médico cuando la prueba se utiliza para examinar a los individuos menores de 14 años. En la actualidad, la prueba está autorizada únicamente para su uso con receta médica.

15:30 Portugal ha creado un grupo de trabajo para diseñar una estrategia de vacunación de COVID-19 y espera estar en condiciones de distribuir las vacunas en enero, dijo el miércoles la ministra de Salud Marta Temido.

Temido dijo que el grupo de expertos está trabajando en decidir qué grupos de población deben recibir la vacuna primero, así como la logística de distribución, desde el transporte hasta el almacenamiento.

"Existe la posibilidad de que una de las primeras vacunas llegue en enero", dijo Temido a los medios de comunicación. "Lo que queremos es que el país esté preparado para asegurar su almacenamiento, distribución y uso seguro".

Sin entrar en detalles, Temido dijo que las vacunas que podrían llegar en enero formaban parte de uno de los varios acuerdos alcanzados entre la Comisión Europea y las compañías farmacéuticas.

Pfizer, BioNTech, Moderna y Rusia han publicado datos provisionales de ensayos de sus potenciales vacunas que muestran una eficacia superior al 90%, lo que alimenta la esperanza de que los remedios eficaces contra la enfermedad respiratoria provocada por el nuevo coronavirus pueden estar listos para su uso próximamente.

14:00 El 66% de los profesionales sanitarios de Argentina afirma que se aplicaría la vacuna contra la COVID-19, según los resultados de una encuesta realizada por el Ministerio de Salud del país.

Los resultados de la encuesta han sido dados a conocer este jueves por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, que ha agregado que el 21% de los sanitarios no está seguro de si se la aplicaría y el 13% no se la pondría si estuviera disponible hoy.

En cuanto a los motivos para sí aplicársela, la encuesta --realizada a 4.321 sanitarios de 60 hospitales argentinos-- revela que los tres más citados son "porque forman parte de los trabajadores esenciales", "para proteger a la familia" y "por protección personal".

La secretaria de Acceso a la Salud ha señalado que la encuesta tiene valor "para conocer la percepción de los trabajadores de la salud y construir confianza", según ha informado la agencia de noticias argentina Télam.

Hasta el momento, Argentina, el octavo país más golpeado por la pandemia del mundo y el segundo latinoamericano --detrás de Brasil-- ha confirmado más de 1,3 millones de personas contagiadas de COVID-19, incluidas más de 36.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.

12:40 La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 20.985 casos nuevos y 456 muertos, lo que supone batir por segundo día consecutivo el récord de decesos en 24 horas, según los datos publicados por el centro ruso responsable de la lucha contra el virus.

"En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 20.985 casos de COVID-19 en las 85 regiones, incluidos 5.094 casos asintomáticos", ha informado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio ruso asciende a 1.991.998, lo que supone un 1,1 por ciento de aumento respecto a la jornada anterior, y 34.387 víctimas mortales. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú, con 4.174 positivos, además de los 864 detectados en la región de la capital rusa.

12:00 Las autoridades sanitarias de Portugal han informado este miércoles de casi 5.900 nuevos casos, un repunte respecto a los datos de la jornada previa que llega en mitad de un debate político sobre el alcance que tendrá la previsible prórroga del estado de emergencia que aprobará el viernes la Asamblea de la República.

El último balance de la Dirección General de Salud lusa da cuenta, en concreto, de 5.891 positivos adicionales, hasta un total de 236.015 desde el inicio de la pandemia de COVID-19. De ellos, 153.702 están considerados casos recuperados, mientras que hay 78.641.

Al menos 3.632 personas han fallecido víctimas de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 79 más que el martes, y 3.051 enfermos están ingresados en hospitales de Portugal, 432 de ellos en unidades de cuidados intensivos.

11:10 En un nuevo balance sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud reveló que en las últimas 24 horas se reportaron 945 nuevos casos de Covid-19 a nivel nacional, lo que eleva a 534.558 los contagios totales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 14 personas en el mismo período de tiempo, de acuerdo a lo reportado por el DEIS, con lo que las víctimas fatales ascienden a 14.897 en el país.

10:52 El Fondo Monetario Internacional dijo el miércoles que Alemania gestionó con eficacia la primera ola de la pandemia de Covid-19 gracias a la resolutiva respuesta de Berlín, pero la segunda ola de contagios está oscureciendo las perspectivas de crecimiento de la mayor economía de Europa.

"Aunque la economía comenzó a recuperarse en el tercer trimestre, las perspectivas se han debilitado ante una nueva ola de contagios, y los riesgos son muy grandes", dijo el FMI en su último informe sobre Alemania.

El organismo internacional con sede en Washington aplaudió al Gobierno de la canciller Angela Merkel por su "pronta y vigorosa" respuesta, que según afirmó ayudó a contener la contracción económica a un nivel muy inferior al de otros grandes países europeos.

La economía alemana se contrajo un 9,8% en el segundo trimestre y posteriormente se recuperó un 8,2% entre julio y septiembre, una cifra mejor de la esperada.

10:25 El valor de las exportaciones de América Latina se contrajo un 16% en el primer semestre, en la parte inferior de las expectativas, aunque existe incertidumbre sobre la recuperación de la región por los efectos de la pandemia de coronavirus, dijo el miércoles el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Organización Mundial del Comercio proyectaba una contracción en el valor de las ventas externas de la región en un rango de entre un 13% y un 31% para la primera mitad del año, debido a la semiparálisis que causó la propagación del Covid-19 sobre el comercio a nivel mundial.

No obstante, la caída de las exportaciones latinoamericanas superó a la disminución reportada en el valor del intercambio global, que alcanzó un 13,3% interanual en el primer semestre, precisó el informe anual Monitor de Comercio e Integración, del BID.

"El shock comercial ha sido menor al esperado inicialmente y se observan algunos signos de recuperación", dijo Paolo Giordano, economista principal del sector de Integración y Comercio del BIDm agregando que "los nuevos rebrotes y medidas de confinamiento podrían afectar la recuperación de la actividad comercial global, que ya venía debilitándose antes de la crisis sanitaria".

10:00 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) autorizó el miércoles el ensayo en fase 3 de la vacuna contra la Covid-19 de Johnson & Johnson, a medida que se intensifica la carrera por obtener un medicamento satisfactorio.

Para el ensayo de fase III de esta vacuna se suministrarán 2 dosis y se llevará a cabo en nueve centros hospitalarios españoles con voluntarios con y sin condiciones de salud previas, dijo la agencia Aemps en un comunicado a través del Ministerio de Sanidad.

"Este ensayo evaluará la eficacia y seguridad de la vacuna tanto en voluntarios sin enfermedades concomitantes como en participantes con enfermedades concomitantes que se asocian a un mayor riesgo de progresión a Covid-19 grave", dijo la entidad.

09:20 Pfizer Inc anunció el miércoles que los resultados finales de un ensayo a gran escala de su vacuna contra el Covid-19 mostraron una efectividad del 95% y dijo que solicitará la aprobación para uso de emergencia en Estados Unidos luego de haber acumulado dos meses de datos sobre seguridad sanitaria.

La farmacéutica dijo que la eficacia de la vacuna que desarrolló junto a su socia alemana BioNTech fue consistente en grupos demográficos por etnia y edad, y que no se detectaron efectos adversos importantes, en una señal de que la inmunización podría extenderse en poblaciones de todo el mundo.

La eficacia en adultos mayores de 65 años, que son particularmente vulnerables al virus, fue superior al 94%.

08:39 Los gobiernos de la eurozona deberían seguir gastando el próximo año para apoyar la recuperación económica del derrumbe causado por la pandemia de Covid-19, aunque asegurándose de que este estímulo adicional sea temporal y orientado, según las recomendaciones divulgadas el miércoles por la Comisión Europea.

"Como la emergencia sanitaria persiste, las políticas fiscales deberían seguir siendo de apoyo en todos los Estados miembros de la zona euro durante todo el año 2021", dijo en unas recomendaciones formales que serán refrendadas por los ministros de Finanzas.

"Las medidas de política deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada país y ser oportunas, temporales y orientadas", dicen las recomendaciones que darán forma a la política fiscal de los 19 países que comparten el euro.

07:40 La vacuna experimental para Covid-19 de Sinovac Biotech, CoronaVac, desencadenó una rápida respuesta inmunológica, aunque produjo un nivel de anticuerpos menor que el de las personas que se habían recuperado de la enfermedad, según mostraron los resultados preliminares de un ensayo publicado esta mañana.

Aunque los ensayos de la etapa inicial y media no fueron diseñados para evaluar la eficacia de la vacuna CoronaVac, los investigadores señalaron que podría proporcionar suficiente protección, basándose en su experiencia con otras vacunas y en datos de estudios preclínicos con macacos.

"Nuestros hallazgos muestran que CoronaVac es capaz de inducir una rápida respuesta de anticuerpos en un plazo de cuatro semanas desde la inmunización, administrando dos dosis de la vacuna con un intervalo de 14 días", dijo Zhu Fengcai, uno de los autores del documento.

Este estudio se suma a las noticias de otros fabricantes de medicamentos publicadas este mes, como Pfizer, Moderna y otras procedentes de Rusia, cuyos vacunas experimentales demostraron ser eficaces en más de un 90%, según datos provisionales de grandes ensayos en fase avanzada.

07:30 La cifra de muertes diarias reportadas a nivel mundial por Covid-19 se situó en 10.816 ayer martes, según un recuento de Reuters, el total de decesos más alto en un solo día y que se da cuando Estados Unidos, epicentro mundial del coronavirus, inicia el invierno.

El récord anterior de muertes diarias globales fue de 10.733, registrado el 4 de noviembre.

Estados Unidos ha informado cerca de 11 millones de infecciones y casi 250 mil muertes desde que comenzó la pandemia. Encabeza el promedio diario de nuevos fallecimientos reportados, con 1 de cada 12 muertes reportadas en todo el mundo cada día.

Brasil, con alrededor de 166 mil muertes por coronavirus, seguido de India con 131 mil, son los únicos otros dos países que han reportado más de 100 mil muertes desde que en enero se informó la primera muerte relacionada con el coronavirus en Wuhan, China.

En Europa, que representa casi un 25% de los 1,3 millones de decesos, Gran Bretaña ha reportado el mayor número de fallecimientos en la región y además es la única nación europea que presenta más de 50 mil muertes, seguida de Italia con 46.464 y Francia con 46.273, según Reuters.

07:28 El economista jefe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), Máximo Torero Cullen, dijo esta mañana que no hay pruebas significativas de que el coronavirus sea propagado a través del comercio de alimentos y tales reportes "deben ser minimizados".

La FAO ya había dicho anteriormente que no considera la producción alimentaria en países proveedores como una fuente de coronavirus.

China asegura que halló el virus en el empacado de productos de 20 países, pero funcionarios extranjeros indicaron que la falta de pruebas aportadas por las autoridades causa daño al comercio.

04:38 Tokio alcanzó un récord diario de 493 nuevos casos de coronavirus el día de hoy, y los medios locales de comunicación informaron de que la capital japonesa se prepara para elevar su nivel de alerta de infecciones al más alto de sus cuatro fases.

Como parte de la medida, el Gobierno metropolitano está considerando pedir a algunos negocios que reduzcan nuevamente sus horarios de atención al público, según informó el diario financiero Nikkei.

Tokio había bajado el nivel de alerta al segundo escalafón más alto el 10 de septiembre, después de que el número diario de infecciones bajara tras el peak de verano de 300-400 casos.

Sin embargo, desde principios de este mes, las infecciones diarias han tendido al alza, alcanzando la semana pasada 393, su nivel más alto en tres meses que se vio superado hoy.

04:28 La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA)aprobó esta mañana el primer kit de autodiagnóstico de Covid-19 para uso doméstico, que proporciona resultados en 30 minutos.

La prueba de un solo uso, desarrollada por la empresa Lucira Health, recibió autorización para ser empleada en caso de emergencia en el hogar. Consiste en la toma de muestras de hisopado nasal recogidas en individuos de 14 años en adelante que puedan estar contagiados.

"Si bien se ha autorizado la recogida de muestras de Covid-19 en el hogar, esta es la primera que puede ser totalmente autoadministrada y que proporciona resultados en el momento", dijo el responsable de la FDA, Stephen Hahn.

El kit también se puede utilizar en hospitales y centros de atención médica, pero las muestras deben ser recogidas por un médico si los individuos que se someten a la prueba son menores de 14 años, dijo el regulador sanitario.

01:03 Esta madrugada México reportó 165 nuevos decesos ligados al coronavirus, con lo que el número total de fallecidos superó los 99 mil mientras los hospitales reciben a cada vez más pacientes afectados por la enfermedad respiratoria y las autoridades temen una saturación de los establecimientos de salud.

El número total de contagios del virus surgido en China hace ya un año subió a 1 millón de acuerdo a datos oficiales, con 1.757 nuevos casos en las últimas 24 horas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que los casos de coronavirus siguen creciendo a un ritmo "vertiginoso" en América, con foco especialmente en la capital mexicana y en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia.

MARTES 17 DE NOVIEMBRE

18:50 Brasil registró el martes 685 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que lleva el total de decesos por la enfermedad en el país a 166.699, informó el Ministerio de Salud.

También fueron notificados 35.294 nuevos casos de la dolencia provocada por el coronavirus, para un total de infecciones en el país de 5.911.758, según el ministerio.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos, y es el tercero a nivel de casos por debajo de Estados Unidos e India.

17:10 El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, señaló este martes que si la vacuna de Pfizer para el coronavirus demuestra ser eficaz y segura, espera que la vacunación en su país pueda comenzar a comienzos del año próximo y sin tener que pagar.

"Si están validadas, tendremos las primeras vacunas a comienzos de año", explicó en una entrevista al canal BFMTV Véran, que dijo que confía en que Pfizer y su socio BioNtech transmitan la totalidad de los datos de la experimentación "de aquí a tres semanas" a las agencias sanitarias que tendrán que examinarlas.

También recordó que la Comisión Europea ya ha hecho un preencargo del que a Francia le corresponderían el equivalente de unos 30 millones de dosis y que la administración de las vacunas será gratuita, como también lo están siendo las pruebas de detección de la covid.

16:20 Pese al descenso de positivos de las últimas jornadas, Francia supera ya la barrera de los dos millones de infecciones desde el inicio de la pandemia y los 46.200 muertos (437 en un día).

El director general de Sanidad de Francia, Jérôme Salomon, fue contundente al calificar la segunda ola de la covid de "masiva y mortífera", por lo que pidió mantener los esfuerzos ante una presión epidémica que "sigue siendo elevada".

España, por su parte, superó el millón y medio de contagios, con más de 13.100 en las últimas horas, el dato más bajo desde mediados de octubre.

14:30 Italia ha registrado 731 víctimas mortales por COVID-19, el peor dato desde el pasado 3 de abril, cuando se contabilizaron 766 decesos, al tiempo que los contagios han vuelto a subir tras un descenso este lunes, con más de 32.000 nuevos casos.

Según los datos del Ministerio de Salud, de los casi 208.500 test efectuados en las últimas 24 horas, 32.191 han sido positivos, una cifra muy superior a los 27.354 casos detectados el lunes, si bien solo se efectuaron 152.663 pruebas diagnósticas.

Ante los nuevos positivos y defunciones, la pandemia deja hasta el momento 1.238.072 casos y 46.464 víctimas mortales, mientras que casi 457.800 personas han conseguido superar la enfermedad, con otras 15.434 altas en el último día.

13:30 Una vacuna efectiva contra el coronavirus no cambiaría de forma fundamental las proyecciones económicas del Banco Central Europeo, dado que ya se integró una solución médica en dichas previsiones, dijo el martes a Bloomberg la jefa del BCE, Christine Lagarde.

La funcionaria agregó que, si bien el desarrollo de una inoculación podría darse de forma más acelerada de lo que se proyectaba, la economía además estaba siendo más impactada por una segunda ola de la pandemia.

"No tengo certeza de que vaya a cambiar (...) nuestros pronósticos en gran medida, simplemente porque habíamos anticipado en nuestra línea de referencia que habría una vacuna para el primer semestre de 2021, y que se aplicaría en el transcurso de 2021", sostuvo Lagarde.

12:00 Austria ha iniciado este martes su segundo confinamiento domiciliario desde el inicio de la pandemia, con la mayoría de las tiendas no esenciales cerradas, en un intento por contener un rebrote de contagios que acumula casi 6.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

Austria alcanzó su peor dato el 13 de noviembre, cuando superó los 9.500 casos en 24 horas y el viernes las autoridades confirmaron una tasa de incidencia a siete días de 564 diagnósticos por 100.000 habitantes, sin precedentes desde que comenzó la pandemia de COVID-19.

El país acumula 213.972 casos, mientras que 1.887 personas han fallecido, 58 más que el lunes, según el último balance publicado por las autoridades sanitarias y recogido por los medios locales.

11:10 En un nuevo balance sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.003 casos nuevos de Covid-19, con lo que el total de contagios se eleva a 533.610 a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 20 personas en el mismo período de tiempo, de acuerdo a las cifras del DEIS de la cartera, con lo que las víctimas fatales suman 14.883 hasta el momento.

09:40 India y China podrían empezar a producir la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19, informó la agencia de noticias RIA citando al presidente Vladimir Putin el martes.

Putin propuso también que se acelere la creación de un centro de investigación de vacunas para los países BRICS - Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-, según TASS.

09:05 El desarrollo y la disponibilidad de una vacuna contra el coronavirus podría mejorar las perspectivas de la castigada industria turística, pero es poco probable que convenza a los consumidores de gastar más dinero a corto plazo, según un sondeo publicado el martes.

El sondeo realizado por el grupo de investigación Dynata preguntó a más de 5.000 personas en Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia cómo cambiarían su comportamiento una vez que una vacuna contra el Covid-19 esté ampliamente disponible.

La mayoría de los encuestados, el 61%, dijeron que estaban deseando volver a visitar a sus amigos o parientes, mientras el 53% dijo que saldrían de casa más a menudo, según los datos publicados.

En Alemania y Reino Unido, casi la mitad de los encuestados dijeron que estaban deseando volver a irse de vacaciones al extranjero. En general, uno de cada dos encuestados esperaba no tener que usar más una mascarilla. Pero sólo el 12% dijo que estaba deseando gastar más dinero y centrarse menos en el ahorro, según los resultados de la encuesta.

08:32 Una vacuna experimental para el coronavirus desarrollada por el West China Hospital inició los ensayos de etapa media en humanos.

El ensayo de fase 2 para evaluar la seguridad y capacidad de provocar una respuesta inmune de la candidata del hospital, que se realizará a partir de hoy, reclutará a 960 participantes mayores de 18 años, según datos del Registro Chino de Ensayos Clínicos.

Shanghai Pharmaceuticals Holding, que ha invertido en una firma que desarrolla la vacuna en conjunto con el hospital, dijo que los ensayos de fase 1 y fase 2 podrían completarse este año.

La candidata usa una proteína de coronavirus producida en células de insecto para provocar una respuesta inmune, un proceso que, según Shanghai Pharma, podría permitir una rápida producción masiva de la vacuna.

08:27 El desarrollo y la disponibilidad de una vacuna contra el coronavirus podría mejorar las perspectivas de la castigada industria turística, pero es poco probable que convenza a los consumidores de gastar más dinero a corto plazo, según un sondeo publicado esta mañana.

El estudio realizado por Dynata preguntó a más de 5 mil personas en Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia cómo cambiarían su comportamiento una vez que una vacuna contra el Covid-19 esté ampliamente disponible.

La mayoría de los encuestados, el 61%, dijeron que estaban deseando volver a visitar a sus amigos o parientes, mientras el 53% dijo que saldrían de casa más a menudo.

07:22 Aunque las cifras de infección ya no aumentan tan rápidamente, para Angela Merkel la situación del coronavirus en Alemania sigue siendo muy grave, por lo que se mostró en desacuerdo con los líderes federales y estatales que aplazaron hasta el 25 de noviembre la decisión sobre aplicar nuevas medidas de confinamiento.

La canciller dijo que hubiera preferido acordar las nuevas medidas en la reunión de ayer lunes, añadiendo que estaba muy preocupada por la propagación descontrolada del coronavirus en algunos lugares, incluido Berlín.

"Las cifras de infección ya no crecen exponencialmente, pero siguen siendo demasiado altas. Así que tenemos que reducir los contactos, reducir los contactos, reducir los contactos", insistió Merkel en un evento de negocios organizado por el diario Sueddeutsche Zeitung.

El número de casos confirmados de coronavirus aumentó en 14.419 en un día, según los datos publicados el martes por el Instituto Robert Koch (RKI), mientras que el número de muertes aumentó en 267.

06:02 La farmacéutica Pfizer lanzó un programa piloto de distribución de su vacuna experimental contra Covid-19 en cuatro estados de Estados Unidos, con el objetivo de abordar los retos logísticos que supone su almacenamiento a temperaturas ultrabajas.

Su vacuna, que demostró tener una eficacia superior al 90% en la prevención del coronavirus según datos iniciales, requiere ser transportada y almacenada a una temperatura de -70 grados centígrados (-94°F), muy por debajo del promedio estándar de 2 a 8 grados centígrados (36-46°F) de otras vacunas.

"Tenemos la esperanza de que los resultados de este programa piloto de entrega de vacunas sirvan de modelo para otros estados de EEUU y gobiernos internacionales, mientras se preparan para implementar programas eficaces de vacunas contra Covid-19", dijeron desde la farmacéutica en un comunicado.

Pfizer eligió Rhode Island, Texas, Nuevo México y Tennessee para el programa piloto, tomando en cuenta sus diferencias en tamaño, diversidad de población, infraestructura de inmunización y necesidad de llegar a individuos en diversos entornos urbanos y rurales.

05:32 De acuerdo con cifras oficiales y datos de Reuters, más de 54 millones de personas han resultado infectadas por Covid-19 a nivel mundial y han muerto 1,3 millones.

La lista la sigue liderando Estados Unidos con 11 millones de contagiados y 246 mil muertes, seguido de la India y Brasil, con 8,8 millones y poco menos de 6 millones de casos confirmados respectivamente.

Asimismo, se han notificado contagios en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

19:20 Brasil registró el lunes 216 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que lleva el total de decesos por la enfermedad en el país a 166.014, informó el Ministerio de Salud.

También fueron notificados 13.371 nuevos casos de la dolencia provocada por el coronavirus, para un total de infecciones confirmadas en el país de 5.876.464, según el ministerio, que todavía enfrenta problemas técnicos para la actualizar los datos de semanas previas.

17:00 El Ministerio de Sanidad británico ha informado este lunes de 21.363 nuevos contagios en las últimas 24 horas contabilizadas, una cifra ligeramente superior a los 21.350 de los que se informó el domingo, mientras que hay 213 decesos más.

En total, Reino Unido acumula 1.390.681 casos confirmados y 52.147 muertes vinculadas con la enfermedad, según las cifras oficiales publicadas por las cuatro autoridades sanitarias del país.

El boletín diario incluye además 177.318 nuevos contagios en los siete últimos días (un incremento del 11% con respecto a la semana anterior) y 2.909 muertes en los últimos siete días (un 22% más que en la semana previa).

15:50 El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha amenazado este lunes con demandar al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para garantizar una distribución "equitativa" de vacunas contra el coronavirus.

"La Administración Trump está diseñando un plan de distribución y el plan básicamente hace que sean las compañías privadas las que administren las vacunas", ha lamentado Cuomo en un discurso.

Así, ha expresado que está dispuesto a "movilizar al Ejército" para garantizar que todos los neoyorquinos, "negros y marrones", reciban la dosis de la vacuna contra la COVID-19.

"El presidente habla de cadenas a nivel nacional, claro, pero la mayoría está en comunidades ricas, no en las pobres. Amigos, no podemos incrementar la injusticia racial creada por el coronavirus", ha manifestado.

13:50 La Comisión Europea quiere llegar a un acuerdo con Moderna para el suministro de millones de dosis de su candidata a vacuna contra el Covid-19 por un precio inferior a US$ 25 por dosis, dijo un funcionario de la UE que participa en las conversaciones.

Moderna indicó el lunes que su vacuna experimental era efectiva en un 94,5%, basándose en los datos provisionales de su ensayo clínico en fase avanzada.

Bruselas ha mantenido negociaciones con Moderna sobre su vacuna experimental contra el Covid-19 al menos desde julio, según un documento interno de la UE al que ha tenido acceso Reuters.

12:38 El Gobierno español va a ampliar la disponibilidad de las líneas de crédito avaladas por el Estado durante seis meses más, hasta junio, y alargará los vencimientos de los préstamos, dijeron el lunes a Reuters tres fuentes con conocimiento de la situación.

Los avales a todas las líneas de crédito, diseñados para ayudar a las empresas a salir de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, se prorrogarían hasta ocho años, en lugar de los cinco previstos originalmente, dijo una de las fuentes, añadiendo que es probable que el Consejo de Ministros apruebe los cambios el martes.

Además, se añadiría un año más a los períodos de carencia, que permiten a los prestatarios retrasar el pago sin que les cobren intereses de demora, se les coloque en situación de impago o les cancelen los préstamos.

Las empresas tienen hasta diciembre para acogerse al actual plan de financiación garantizado por el Estado de avales por 140.000 millones de euros (US$ 166.000 millones). El período de carencia de un volumen importante de préstamos vence en abril, y muchas pequeñas empresas temen no poder hacer frente a sus pagos tan pronto.

11:50 Reino Unido dijo que está en conversaciones avanzadas para acceder a una vacuna experimental para tratar el Covid-19 desarrollada por Moderna Inc, cuyos datos provisionales del lunes indicaron que tenía una eficacia del 94,5%.

"Como parte del trabajo en curso del Grupo de Trabajo sobre Vacunas, el Gobierno está en conversaciones avanzadas con Moderna para asegurar el acceso del Reino Unido a su vacuna como parte de la cartera del Reino Unido", dijo un portavoz del Gobierno.

"Moderna está actualmente ampliando su cadena de suministro europea, lo que significa que estas dosis estarían disponibles en la primavera de 2021 en el Reino Unido como muy pronto", agregó.

11:05 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en el país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó las comunas que avanzan o retroceden en el Plan Paso a Paso, desde este jueves a las 5 am.

En la Región Metropolitana pasan a Apertura Inicial: Providencia, Peñaflor, Macul, Estación Central y Buin.

En la Región de La Araucanía pasa a Preparación: Pitrufquén; en la Región de Magallanes avanza a Transición: Porvenir.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac detalló que durante las últimas 24 horas se reportaron 1.331 nuevos contagios de Covid-19 a nivel nacional, de los cuales 848 casos con síntomas y 447 casos asintomáticos. Y además agregó que 36 test PCR positivo que no fueron notificados.

Así, la cifra total de pacientes diagnosticados con coronavirus en el país alcanza las 532.604 personas, de las cuales 9.374 se encuentran en etapa activa del virus.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se registraron 44 fallecidos, según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), por lo que el total de muertes desde que empezó esta pandemia se cifra en 14.863 casos.

10:40 Todavía es demasiado pronto para cantar victoria en cuanto a la curva de contagios por coronavirus en Francia, dijo el lunes el ministro de Salud, Olivier Veran, quien destacó que los datos recientes, que llegan con el país en pleno confinamiento, muestran señales alentadoras.

Veran apuntó que las autoridades están cerca de recuperar gradualmente el control sobre la pandemia, pero advirtió que la victoria está lejos. "Todavía no hemos derrotado al virus", dijo, añadiendo que mientras las cifras de infecciones diarias no disminuyan significativamente y el sistema hospitalario siga bajo presión, las restricciones deben continuar.

Francia inició el 30 de octubre su segundo confinamiento nacional, que durará por lo menos hasta principios de diciembre.

09:39 La canciller alemana, Angela Merkel, está buscando imponer más restricciones en las reuniones públicas y privadas, ya que el coronavirus continúa propagándose rápidamente a pesar de un bloqueo parcial desde principios de noviembre.

A las personas de un hogar se les debería permitir reunirse con un máximo de dos personas de otro hogar, por debajo del límite anterior de 10 personas de dos hogares, según el borrador de propuestas revisado por Bloomberg.

09:00 Moderna Inc anunció que su vacuna experimental fue 94,5% efectiva para prevenir el Covid-19, según datos provisionales de un ensayo clínico en etapa tardía, convirtiéndose en la segunda compañía estadounidense en una semana en reportar resultados que superan con creces las expectativas.

Cabe destacar que, pese al optimismo, la vacuna no estará ampliamente disponible durante meses, probablemente hasta la primavera boreal, o sea hasta el otoño de 2021 del hemisferio sur.

La vacuna de Moderna es la segunda estadounidense en mostrar datos preliminares aparentemente exitosos, ya que hace una semana Pfizer, en colaboración con BioNTech, indicó que su producto tiene una efectividad superior al 90%.

08:30 El reciente incremento acelerado de infecciones de coronavirus en la capital de India, que atestó las unidades de cuidados intensivos y ha dejado cientos de muertos, ha superado su punto más álgido, dijo el lunes la máxima autoridad de salud de la ciudad, desestimando el temor a un nuevo confinamiento.

"Puedo decirles definitivamente que el peak ha terminado y que los casos empezarán a bajar lentamente", dijo Satyendar Jain, ministro de Salud del gobierno local de Nueva Delhi, al servicio de noticias ANI, y apuntó a un declive en la tasa de positividad del virus.

Nueva Delhi ha experimentado un aumento de infecciones de coronavirus este mes, en un hecho que las autoridades han calificado como una "tercera ola" de COVID-19 que provocó la muerte de más de 600 personas la semana pasada, incluso cuando los casos en otras partes del país han disminuido.

India ha reportado más de 8,8 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, la segunda tasa más alta del mundo después de Estados Unidos, pero el número de nuevos casos diarios ha disminuido desde el máximo de mediados de septiembre. La nación asiática registra 129.635 muertes por coronavirus.

07:30 Johnson & Johnson inició el lunes un nuevo ensayo de fase final a gran escala mediante el cual someterá a un grupo de pacientes a dos dosis de su potencial vacuna de COVID-19, a fin de evaluar los posibles beneficios de una duración prolongada de la protección con una segunda dosis.

La farmacéutica estadounidense planea inscribir hasta 30.000 participantes en el estudio y ejecutarlo en paralelo con un ensayo de una sola dosis con hasta 60.000 voluntarios que comenzó en septiembre.

La rama británica del estudio tiene como objetivo reclutar 6.000 participantes, mientras que el resto se realizará en otros países con una alta incidencia de casos de COVID-19 como Estados Unidos, Bélgica, Colombia, Francia, Alemania, Filipinas, Sudáfrica y España, dijo la empresa.

07:00 La presidenta de la región de París dijo el lunes que el Gobierno francés debería permitir que algunas tiendas reabran a tiempo para el 27 de noviembre, una importante fecha para el comercio minorista conocida como "Black Friday".

"(Las tiendas) tienen que ser capaces de abrir a partir del 27 de noviembre, que es el 'Black Friday'", dijo Valérie Pécresse a la emisora BFM TV, argumentando que, de lo contrario, las tiendas más pequeñas sufrirían con la competencia de las grandes empresas de ventas en línea.

Francia está pasando por su segundo confinamiento nacional para frenar la propagación de COVID-19, tras un encierro anterior que duró de marzo a mayo.

05:00 El primer ministro británico Boris Johnson se encuentra bien tras haber entrado en contacto con una persona con COVID-19 y conducirá el gobierno del país a través de la aplicación móvil Zoom, según dijo el lunes el secretario de Sanidad Matt Hancock.

"Está bien, está absolutamente lleno de energía", dijo Hancock a Sky News. "No me cabe duda de que estará dirigiendo todo esta semana por Zoom."

Johnson dijo el domingo que el programa de pruebas y rastreo del servicio de salud británico, el NHS, le había pedido que se aislara durante dos semanas.

Cuando Johnson se contagió de COVID-19 en marzo trató de trabajar con la enfermedad "en un estado de negación", pero finalmente tuvo que usar una máscara de oxígeno en una unidad de cuidados intensivos y estuvo fuera de combate durante casi un mes.

04:00 La economía de Japón creció a su ritmo más rápido en registro en el tercer trimestre, recuperándose con fuerza de su mayor caída de la posguerra, ya que la mejora de las exportaciones y el consumo mostró que el país está volviendo a ponerse de pie tras el daño causado por la pandemia de coronavirus.

Aún así, muchos analistas esperan que cualquier recuperación adicional de la economía sea más moderada, ya que la persistente debilidad del consumo y el resurgimiento de las infecciones en el país y en el extranjero empañan las perspectivas.

La expansión del 21,4% del Producto Interno Bruto (PIB) informada por la Oficina del Gabinete superó la media del pronóstico del mercado de un 18,9% y marcó el primer aumento en cuatro trimestres tras un desplome del 28,8% en el periodo abril-junio.

El resultado fue la mayor expansión según datos comparables desde 1980.

"La economía se está recuperando del mínimo tocado en abril-junio, pero un reciente resurgimiento de los casos de coronavirus en Japón y Europa indica que el ritmo de recuperación en octubre-diciembre será más suave que en julio-septiembre", dijo Mari Iwashita, economista jefe de mercados bursátiles de Daiwa.

00:40 Un integrante de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra actualmente en Argentina dio positivo de COVID-19, por lo que el equipo iniciará un protocolo de aislamiento y seguirá las reuniones previstas para la semana próxima de manera virtual, informó el domingo un portavoz del organismo en un comunicado.

El equipo del FMI llegó la semana pasada a la Argentina para iniciar negociaciones para un nuevo acuerdo con el gobierno.

Según los protocolos de salud y seguridad acordados con las autoridades argentinas, todos los miembros del equipo del FMI en Argentina se sometieron el sábado a una prueba de COVID-19.

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

19:50 Estados Unidos rebasó este domingo los 11 millones de casos confirmados de Covid-19, con más de 246.000 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

A las 16.45 hora local EEUU, el país del mundo más afectado por la pandemia, registraba 11.000.984 contagios y 246.006 muertes.

19:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, se aislará tras estar en contacto con una persona que dio positivo por COVID-19, un nuevo revés después de que las luchas internas entre sus principales asesores hundieran a Downing Street en el caos la semana pasada.

Johnson, quien fue internado en un hospital con coronavirus a principios de este año, se encuentra bien y no tiene ningún síntoma, dijo el domingo un vocero del primer ministro.

"Continuará trabajando desde Downing Street, incluso liderando la respuesta del gobierno a la pandemia de coronavirus", afirmó el portavoz. "El primer ministro seguirá las reglas y se aislará".

Johnson se reunió con un grupo de legisladores en Downing Street el jueves que incluyó a Lee Anderson, un miembro del Partido Conservador que posteriormente desarrolló síntomas de COVID-19 y dio positivo.

17:00 El Ministerio de Sanidad francés ha informado este domingo de que hay 33.050 pacientes hospitalizados en el país por coronavirus, un récord absoluto desde que comenzó la pandemia, superior incluso a los 32.292 de los que se informó en el mes de abril.

El boletín publicado este domingo incluye además 27.228 nuevos casos confirmados y 302 muertes vinculadas con el coronavirus, con lo que en total el país acumula 1.981.827 casos y 44.548 decesos por el virus originado en China.

Además, se ha informado de 17.390 nuevos ingresos hospitalarios en los últimos siete días --1.574 en las últimas 24 horas contabilizadas-- y de 2.761 pacientes en las unidades de cuidados intensivos.

16:00 El Gobierno italiano ha informado este domingo de 33.979 nuevos casos de coronavirus y 546 muertes relacionadas con su enfermedad registrados en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que son 45.229 los decesos y 1.178.529 los contagios detectados en el país desde el inicio de la pandemia.

Estas cifras supone una ligera caída del número de contagios, incluso teniendo en cuenta que hay un importante descenso en el número de pruebas realizadas en fin de semana, mientras que las muertes continúan en cifras altas, aunque moderadas e inferiores a los datos de la primera ola de contagios, registrada en primavera.

14:30 El Ministerio de Sanidad de Reino Unido ha constatado este domingo un total de 24.962 nuevos contagios de la COVID-19 y 168 fallecimientos adicionales, que han elevado el balance británico hasta los 1.369.318 casos y las 51.934 víctimas mortales.

Si bien la cifra de casos ronda lo visto en las últimas 48 horas, aunque lejos del dato récord de 33.000 contagios del jueves, el número de víctimas diarias es considerablemente menor que las 462 registradas en la víspera.

En cuanto a la situación hospitalaria en Reino Unido, la cartera de Salud ha detallado que 1.922 personas han tenido que ser ingresadas en hospitales en las últimas 24 horas. Hasta ahora, 14.915 personas están ingresadas en hospitales en suelo británico, 1.355 de ellos con respiración asistida, sin cambios respecto al sábado.

13:00 La Dirección General de Salud del Gobierno portugués ha informado este domingo de 6.035 nuevos casos y 76 muertes por coronavirus registradas en las últimas 24 horas, un máximo de muertes de los últimos 76 días.

En total, el país suma 217.301 contagios confirmados y 3.381 muertes. El boletín recoge un incremento del número de pacientes tras el descenso del sábado: hay 131 nuevos pacientes ingresados para un total de 2.929, de los cuales 415 están en unidades de cuidados intensivos, dos más que el viernes.

12:00 La ciudad de Jinan, en el este de China, dijo que encontró trazas de coronavirus en el empaque de carne y tripas procede de Brasil, Nueva Zelanda y Bolivia, mientras que otras autoridades locales lo hallaron en carne de cerdo congelada procedente de Argentina.

El importador era una unidad de Guotai International Group y Shanghai Zhongli Development Trade, dijo la Comisión Municipal de Salud de Jinan en un comunicado en su página web a última hora del sábado.

La vía de entrada fue la aduana del puerto Yangshan de Shangái y la aduana del puerto exterior, agregado. El comunicado de la ciudad ubicada en la provincia de Shandong no identificó a las compañías que transportaron los productos.

11:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud informó 1.597 casos nuevos de coronovirus en el país, totalizando 531.273. También, se registraron 42 fallecidos alcanzando 14.819 en total.

Con esto, el ministro de Salud, Enrique Paris, reafirmó que el uso de mascarillas y medidas de prevención están vigentes en todo el país.

09:00 Las autoridades rusas han confirmado este domingo 22.572 nuevos casos de coronavirus -- cerca del récord de 22.702 contagios registrado el sábado -- y otros 352 fallecimientos en las últimas 24 horas en todo el país, según los datos del centro operativo nacional para la lucha contra la enfermedad.

Con estos nuevos contagios el país registra un total de 1.925.825 casos, lo que supone un 1,2% con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa (6.271), en San Petersburgo (1.944) y en la provincia de Moscú (812).

08:00 México ha superado el millón de casos de coronavirus al añadir 5.860 casos a los balances oficiales, lo que eleva el total de infecciones en el país a 1.003.253, según la Secretaría de Salud.

Además, 635 personas han perdido la vida por esta enfermedad en las últimas 24 horas. Desde que se notificó el primer caso de coronavirus en el país el pasado 28 de febrero, han fallecido por el coronavirus 98.259 mexicanos, según ha recogido el diario 'El Universal'.

SÁBADO 14 NOVIEMBRE

20:00 El Ministerio de Sanidad de Reino Unido ha constatado este sábado un total de 26.860 nuevos contagios de la COVID-19 y 462 nuevos fallecimientos, que han elevado el balance británico hasta los 1.344.356 casos y las 51.766 víctimas mortales.

Los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias británicas muestran una ligera mejoría respecto a los notificados durante las últimas jornadas, en especial el jueves, cuando Reino Unido se anotó un nuevo récord de casos --más de 33.000--, un día después de convertirse en el primer país europeo en alcanzar los 50.000 decesos debido a la enfermedad.

Sin embargo, el número de fallecimientos registrado este sábado es mayor que los 376 anotados en la víspera.

18:00 Las autoridades italianas han informado este sábado de 37.255 nuevos contagios y 544 muertes por coronavirus contabilizadas en las últimas 24 horas, unas cifras ligeramente inferiores a las del viernes.

En total, el país suma 1.144.552 casos confirmados y 44.683 decesos por la COVID-19, según el boletín, que incluye además 484 nuevos ingresos por coronavirus (31.398 en total) y 24.509 casos activos confirmados. Hay 76 personas más en unidades de cuidados intensivos para un total de 3.306.

16:00 El Ministerio de Sanidad francés ha informado este sábado de 32.095 contagios y 359 muertes por coronavirus contabilizadas en las últimas 24 horas, con lo que el país suma en total 1.954.599 casos confirmados y 44.246 muertes por COVID-19.

El boletín del sábado incluye además 17.631 nuevas hospitalizaciones durante los siete últimos días (2.202 más en las últimas 24 horas) y 4.855 pacientes en unidades de cuidados intensivos.

12:00 En un nuevo balance televisado del Minsal indicó que se detectaron 1.644 nuevos casos de coronavirus y 39 nuevos fallecidos, con esto el total de casso confirmados totaliza 529.676 y 14.777 los fallecidos.

Con esto, el país registra la cifra más alta en una semana.

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

18:40 Las autoridades sanitarias de Francia han destacado este viernes que el país ha logrado estabilizar el número de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, si bien se han registrado otros 23.794 casos de coronavirus y 467 muertos en las últimas 24 horas.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad ha señalado que actualmente hay 4.887 pacientes en estado grave en todo el país, lo que supone una "estabilización" que mantiene la cifra por debajo de los 4.900.

En el último día han ingresado en la UCI otras 473 personas, prácticamente el mismo número de pacientes que han dejado estas unidades desde el jueves. La capacidad es de 7.700 camas con la posibilidad de aumentar el número hasta 10.400.

17:00 Los casos diarios de Covid-19 en el estado de Nueva York superaron los 5.000 por primera vez desde abril. De 203.721 pruebas reportadas ayer, 5.401 o 2,65% fueron positivas, dijo el viernes el gobernador Andrew Cuomo en Twitter.

