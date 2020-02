Violencia vuelve a convertirse en el tema de debate entre el gobierno y la oposición

País

La primera jornada del Festival de Viña del Mar terminó con violentos incidente iniciados un par de horas antes del comienzo del show. Y, mientras la Cámara de Comercio pide mayor seguridad, el Hotel O’Higgins anunció su cierre indefinido tras sufrir el ataque.

Saqueos, destrozos, vehículos quemados y ataque a hoteles. Cerca de las 18:00 horas de ayer domingo decenas de manifestantes comenzaron a reunirse en el centro de Viña del Mar para protestar contra la realización del Festival, generando un caos que se extendió por largas horas en la Ciudad Jardín.

Esta mañana, mientras los comerciantes calculaban los daños generados, la alcaldesa Virginia Reginato acusó que la ciudad había sido "brutalmente atacada por la delincuencia" y en un hecho inédito pidió públicamente al presidente de la República que "vuelva la paz a nuestros hogares y a nuestras ciudades".

Las duras declaraciones de la edil UDI sorprendieron al oficialismo. Por lo mismo, el propio gobierno se trasladó a la zona y anunció que la seguridad sería reforzada, mientras los comerciantes seguían lamentando la actuación de los encapuchados que apedrearon fachadas, quemaron y volcaron autos, mientras Carabineros tampoco fue capaz de repeler a los desconocidos.

Daños millonarios

Según la Cámara de Comercio de Viña del Mar, 30 locales fueron vandalizados: una sucursal del Banco de Chile, la joyería Gimeno, las tiendas Corona, Wom, PC Factory, Entel, Dap Ducasse, y varios otros negocios pequeños. El Terminal de Buses de la Ciudad Jardín también resultó con daños.

El Hotel O´Higgins fue atacado por una turba y su frontis dañado. Mientras en la mañana de hoy lunes, su jefa de ventas, Marcela Figueroa, señalaba a La Estrella de Valparaíso que los daños no eran tan graves como se creía, pasadas las 17 horas Panamericana Hoteles, firma que controla al O'Higgins, anunciaba su cierre indefinido, debido a "hechos que no tenemos ninguna seguridad que no vuelvan a ocurrir", dijo la firma hotelera en un comunicado firmado por José Antonio Dávalos, gerente del hotel.

Anoche, la destrucción y violencia se ensañaron con la automotora Cartoni, ubicada en Uno Norte, donde los encapuchados ingresaron y destruyeron un auto que se encontraba en el segundo piso del local, lanzándolo hacia abajo. "Lamentablemente esto se ha transformado en un deporte nacional. Las Fuerzas Armadas no salen a la calle y el gobierno no está haciendo nada para resguardar nuestra integridad", se quejó Pablo Cartoni, dueño de la automotora. En conversación con Meganoticias sostuvo que las pérdidas superan los $100 millones.

Otra automotora, San Marino, ubicada en Uno Norte con 2 Oriente, también fue atacada y desconocidos violentaron y prendieron fuego a los vehículos que ahí estaban.

Duro Verano

Marcela Pastenes, gerente general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) dijo que producto del estallido social ya han tenido un verano con cifras de ocupación hotelera menores a las registradas en 2019. "Solo en la última quincena de febrero, la zona comprendida por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón obtuvo una ocupación promedio de 56,5% - 5,5 puntos porcentuales por debajo del mismo período del año pasado", sostuvo.

Consultada por DF añadió que "según nuestro Departamento de Estudios, las ventas del comercio minorista en la Región de Valparaíso cerrarán el 2019 como el peor año desde que existen registros y estadísticas del comportamiento del rubro. Así también, el mercado laboral se ha visto afectado. Solo en el caso de Valparaíso, por ejemplo, el año 2019 terminó con una tasa de desocupación del 9,7%, la mayor cifra desde el año 2011, deteriorando así los avances que durante los últimos dos trimestres se habían registrado en la región".

Blumel ensaya medidas

Al respecto el intendente de la Región de Valparaíso Jorge Martínez, y la alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato recalcaron que los violentos "no lograron" su cometido de obligar a suspender el festival.

Sin embargo, el director de Operaciones y Servicios de la municipalidad, Patricio Moya, añadió que "se destruyeron más de 30 contenedores, cada uno de los cuales cuesta más de un millón de pesos, además de señalética y semáforos que se habían ido reponiendo paulatinamente. La municipalidad fue atacada por una turba que destrozó ventanales e ingresó con el fin de encenderle fuego", afirmó

En tanto, en La Moneda, el gobierno estimó que se había cumplido la mitad de los objetivos trazados para la primera noche del Festival de Viña del Mar, debido a que en la Quinta Vergara no hubo incidentes.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien vio lo que pasaba ayer en Viña por circuito cerrado de TV desde la dirección general de Carabineros, dijo que el Ejecutivo se encuentra coordinando las medidas de seguridad para garantizar la realización del festival.

La preocupación de la autoridad ahora se focaliza respecto a la seguridad en el centro de Viña del Mar: hoy se reforzará el plan que tiene desplegados a 1.300 policías y PDI en la zona que con dos anillos de seguridad controlan los accesos al festival.

Blumel mandató al subsecretario Juan Francisco Galli, para que analice en terreno las nuevas medidas que se implementarán con el intendente de Valparaíso y los generales a cargo de la zona. Dos drones sobrevuelan los puntos sensibles y lo más probable es que se realice una suerte de "copamiento preventivo" e "intervenciones selectivas" en algunos lugares de Viña a la espera de la segunda jornada del festival

Blumel tiene contemplado estar nuevamente esta noche en la Dirección de Carabineros para presenciar el festival y la puesta en marcha de las medidas. Desde el Ministerio del Interior, se señaló que el objetivo de los disturbios el primer día era impedir que se efectuara el festival, pero que al no lograrlo, los encapuchados se trasladaron hasta el Hotel O'Higgins y locales comerciales en 1 Norte.

El general de Carabineros, Sergio Yáñez, director nacional de Orden y Seguridad, manifestó que "creo que nos faltó personal" y que para esta jornada se aumentará la presencia policial en la zona.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que "cerca de mil personas que intentaron sabotear el festival no lo lograron, pero hay cerca de 130 detenidos, iniciaremos acciones judiciales por porte y lanzar bombas molotov".

La Moneda se prepara para un complejo marzo con varias fechas ya marcadas en el calendario y un operativo especial para algunas marchas el lunes 2, la conmemoración del Día de la Mujer entre el 8 y 9 de marzo, el aniversario del gobierno el 11, el 18 al cumplirse cinco meses del estallido social; y el 29 por el llamado día del joven combatiente.

Desde el Ministerio de interior señalaron que desde el 18 de octubre se han registrado más de 2.700 eventos graves de violencia y desorden público.