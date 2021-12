Vota informado/a | En la recta final de la presidencial, asesores de Kast defienden alcances de programa económico

País

A escasos días del balotaje, los asesores de ambos candidatos a La Moneda –José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad– se están esmerando en profundizar y aclarar sus propuestas con la finalidad de atraer al electorado hacia su respectiva opción. Es en este contexto que Diario Financiero conversó ayer martes con los asesores económicos de la candidatura de Kast, José Luis Daza y Eduardo Guerrero.

En el live "Recta final: conversación con los jefes económicos de los candidatos presidenciales", diez editores de DF, DF Mas y DF Lab abordaron con ellos materias relacionadas a la institucionalidad medioambiental, impuestos, pensiones, cambio climático, entre otros.

Hoy será el turno de los asesores de Boric, Dante Contreras y Javiera Martínez.

Rebaja de impuesto corporativo se hará

en dos fases: la primera apunta a tasa del 25%

Uno de los criterios para evaluar el timing será el PIB potencial y el nivel del riesgo país. También se empujarán cambios tributarios para incentivar la filantropía, como en Estados Unidos.

El equipo económico de Kast refrendó su compromiso con una reducción del impuesto a las empresas, pero en la medida que la situación fiscal lo permita.

Guerrero señaló que la idea es que la rebaja se aplique en etapas: una primera que consiste en alcanzar el promedio de la OCDE (25%, desde la tasa actual de 27%); y otra, en la que se buscará llegar a 17%, pero siempre supeditado al estado de las finanzas públicas.

"En cuanto a nuestro compromiso, hacia dónde vamos a llegar en lo que se refiere a impuestos corporativos, PYME y startups tasa 0% de todas maneras. Y el impuesto a las otras empresas queremos bajarlo paulatinamente. En principio, la primera parada debiese ser el promedio de la OCDE, pero quisiéramos seguir avanzando porque no es posible que Chile, que es una economía en vías de desarrollo, tenga una tasa de impuesto más alta que Estados Unidos", señaló.

Por su parte, Daza explicó que algunos parámetros para definir el timing de la rebaja podrían ser el crecimiento del PIB de tendencia y el riesgo país: "En todo el equipo hay un compromiso total con hacer de este el país más atractivo que podemos hacer para los capitales y eso involucra una reducción de los impuestos corporativos cuando sintamos que tenemos controlado el camino de la deuda soberana", agregó.

Guerrero y Daza también explicaron la propuesta de "filantropía inteligente", incluida en su plan de segunda vuelta, que consiste en modificar los incentivos tributarios para las donaciones y simplificar los beneficios y restricciones, en especial para personas naturales.

"La estructura impositiva en Estados Unidos, cuando se deducen de tus impuestos una parte de lo que haces en filantropía, juega un rol importantísimo", explicó Daza.

Foco internacional: apertura comercial

y transparentar bases de las licitaciones

La aprobación del TPP11 es una de las prioridades. La relación con

China la ven de mutua conveniencia.

La apertura comercial de Chile es parte esencial de la estrategia económica de José Antonio Kast, dijeron sus asesores. "Nosotros a diferencia de la otra candidatura que pretende cerrar la economía, revisar los tratados internacionales, queremos recordarle a los ciudadanos que somos una economía pequeña que está siempre abierta al mundo para acceder a los bienes y servicios a los precios más baratos, en las mejores condiciones y en la mayor variedad posible", sostuvo Eduardo Guerrero.

"En el caso del TPP11 nuestra mirada es aprobarlo, conseguir los apoyos necesarios para que pronto sea una realidad". Para eso, "la clave es ser capaces de comunicar de buena manera a la opinión pública y a los parlamentarios la importancia que tiene la apertura comercial".

José Luis Daza, por su parte, complementó que la integración de Chile al mundo debe ser comercial y del mercado de capitales, y agregó que existe una oportunidad en el exceso de ahorro privado en relación a la inversión. "Los inversionistas están desesperados por buscar oportunidades de inversión (...) En Chile ha habido una tendencia muy destructiva en los últimos 18 meses que hace que el capital se vaya. Queremos aprovechar esas enormes oportunidades para traer capitales y tecnología con un objetivo: hacer crecer más rápido la economía y eliminar la pobreza".

Los asesores se refirieron también a la participación de China en procesos de licitación en Chile. Al respecto, Guerrero puso énfasis en que las bases de las licitaciones deben estar bien diseñadas desde el origen. "Si están bien desarrolladas, independientemente de quién se las adjudique -si es China, EEUU u otro país- no tenemos ningún obstáculo, todo lo contrario", aseguró. Daza, en tanto, puntualizó que "sesde el punto de vista del riesgo político, la forma en que está llevando China y Chile esto es de absoluta mutua conveniencia".

Medioambiente: transformación

del SEIA e impuestos verdes

El programa del candidato además considera la eliminación de

instancias políticas como el Comité de Ministros.

Los representantes económicos del candidato del Pacto Frente Social Cristiano aseguran que los temas medioambientales son primordiales.

Para ello buscan modificar la institucionalidad que supervisa que los proyectos cumplan con la normativa vigente. Eduardo Guerrero planteó que, por ejemplo, transformarán el SEIA para que "sea una instancia eminentemente técnica y no política", agregando que en "en principio la idea es darle más protagonismo a las instancias técnicas y que estas instancias políticas como el Comité de Ministros ir sacándolas".

El plan de Gobierno de Kast señala que se "crearán instrumentos que desincentiven las emisiones de CO2 y fomenten su captura". Consultado por una mayor precisión de la propuesta, Guerrero señaló que "estamos contemplando impuestos verdes, pero creemos que no sólo es necesario el garrote, sino también el incentivo".

Añadió que aunque sí contemplan tener impuestos verdes, no los consideraron en los cálculos dentro de la base del presupuesto, porque desde el punto de vista recaudatorio, el objetivo es que "recauden poco, porque significa que estás desincentivando (la generación de emisiones".

Respecto de las medidas que van a tomar para cumplir la meta de carbono neutralidad, sin subir el impuesto al diésel y sin eliminar la devolución del impuesto específico a ciertos sectores, Guerrero dijo que "hay un desafío importante en el desarrollo local de combustibles sintéticos que sean amigables con el medioambiente, hay un espacio importante para poder mejorar las emisiones de muchas actividades productivas de un número importante de empresas y queremos avanzar decididamente en esa dirección, por ejemplo, en hidrógeno verde".

Pensiones: propuesta busca que

la tasa de reemplazo supere el 70%

Guerrero explicó que puntales del plan son subir cuatro

puntos la cotización y aportar vía consumo.

Sobre la propuesta de pensiones de la candidatura de José Antonio Kast, el jefe programático, Eduardo Guerrero, sostuvo en el encuentro que se busca que la tasa de reemplazo del sistema previsional sea sobre un 70%.

"Estamos haciendo un pool de políticas que van a apuntar que la tasa de reemplazo esté sobre el 70%. La iniciativa va por varios lados. Por una parte, fomentar la tasa de cotización directa, pasando del 10% al 14%, pero también estamos dejando un espacio de aporte a las cuentas individuales, de manera indirecta, a través del pago del IVA", señaló.

Indicó que en un eventual gobierno intentarán reducir "lo antes posible" la porción de recursos que recauda el Estado a través del consumo, para que una fracción de ello vaya a las cuentas individuales.

"Nosotros estamos hablando de cuatro puntos directos (de cotización adicional) y habría probablemente, otros dos a través del consumo. A eso hay que sumar la Pensión Básica Universal y $ 1 millón por cada niño nacido", dijo.



Críticas a propuesta de Boric

Guerrero abordó la polémica en torno a la herencia y a la propiedad de los fondos de pensiones del programa de Gabriel Boric en pensiones.

"Nuestra propuesta sí es seria, los puntos van a ser de los trabajadores, van a ser heredables, van a tener capacidad de elegir por parte de quienes estén cotizando. Son cosas que son diametralmente opuestas a la propuesta que tiene Gabriel Boric", comentó.

Apoyo a las PYME y más flexibilidad

laboral a través de contratos por hora

La dupla de asesores recalcó que es necesario modernizar la legislación laboral en materia de jornada para potenciar la incorporación de jóvenes.

Participación laboral femenina, libertad de horario y contratos por hora y apoyo a las PYME, fueron otros de los temas que abordó la dupla de asesores de José Antonio Kast.

Respecto a lo primero, Eduardo Guerrero destacó que el programa considera medidas que pueden apuntalar la recuperación de lo perdido en pandemia, como avanzar en el trabajo por hora, el cuidado universal infantil y extender la jornada preescolar, entre otras.

"Estamos conscientes que la pandemia generó muchos emprendimientos informales, que no aparecen en las estadísticas, pero son muchas las mujeres que hoy están liderando pequeñas PYME, emprendimientos, y el programa se hace cargo de formalizarlas, y con un impuesto cero", señaló.

Sobre la libertad de horario y los contratos por hora, Guerrero explicó que son iniciativas que buscan potenciar la incorporación de jóvenes al mercado laboral y que se aplicará respetando sus derechos.

En esa misma línea, Daza complementó que es necesario avanzar en medidas de flexibilidad laboral, y ejemplificó lo que él observó en EEUU. "El mundo de los jóvenes, de la tecnología, es completamente diferente al mundo del horario laboral que se creó con la revolución industrial. Los jóvenes, conozco muchos, trabajan a veces 60-70 horas a la semana, y luego se toman dos semanas de vacaciones (...) Toda la gran entrada de jóvenes al mercado laboral es de una flexibilidad extraordinaria", relató, y cuestionó la idea de Boric de reducir la jornada laboral.



"Las quiebras no fueron su culpa"

La dupla de asesores también enfatizó toda la disposición a ayudar a las PYME complicadas por las consecuencias de la crisis sanitaria. Guerrero mencionó medidas como las mejoras que prevén para la Ley de Insolvencia, la mantención del sistema de Fogape para este segmento y el pago las imposiciones de los trabajadores con salarios bajos por parte del Estado. A esto se sumaría la modernización del SII, defensoría del contribuyente y desburocratizar una serie de trámites, lo que incluye una ventanilla única y un Chile Atiende para este tipo de firmas como emprendedores.

"Mucha gente se llena la boca con las PYME, pero hacen poco por las PYME y el gobierno de JAK va a ser muy audaz en las políticas para ayudarlas", dijo Guerrero.

Hablándole al sector, Daza recalcó que "tienen en nosotros amigos, tienen gente que los quiere ayudar, porque las quiebras no fueron por culpa de ustedes, no fueron por mal desempleo o ineficiencia, aquí hay una justificación económica muy fuerte para venir a ayudarlos y tienen nuestro apoyo, tienen el apoyo intelectual mío".

