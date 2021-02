País

MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO

16:00 La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el miércoles que es imperativo promulgar un paquete de US$ 1,9 billones que incluya US$ 350.000 millones en ayuda a los gobiernos estatales y locales.

En una conversación con un grupo bipartidista de alcaldes, Yellen sostuvo que el fracaso del gobierno en brindar suficiente ayuda a los estados y localidades durante la última recesión había dado lugar a fuertes recortes en infraestructura y educación, debilitando el mercado laboral y socavando una recuperación económica más amplia.

"Los beneficios de actuar ahora -y en grande- superarán con creces los costos de largo plazo", afirmó Yellen, de acuerdo a un comunicado del Departamento del Tesoro.

14:00 Una clínica veterinaria alemana ha entrenado perros sabueso para detectar el nuevo coronavirus en muestras de saliva humana con un 94% de precisión.

Los perros están adiestrados para detectar el "olor a corona" que proviene de las células de las personas infectadas, dijo Esther Schalke, veterinaria de la escuela de perros de servicio de las fuerzas armadas de Alemania.

Filou, un pastor belga de tres años, y Joe Cocker, un cocker spaniel de un año, son dos de los perros que se entrenan en la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover.

"Hicimos un estudio en el que teníamos perros olfateando muestras de pacientes positivos de COVID y podemos decir que tienen un 94% de probabilidad en nuestro estudio (...) de que puedan olfatearlos", dijo Holger Volk, director de la clínica veterinaria.

"Así que los perros realmente pueden olfatear a las personas con y sin infecciones, así como a los pacientes con COVID asintomáticos y sintomáticos", añadió.

En Finlandia, perros entrenados para detectar el coronavirus comenzaron a olfatear muestras de pasajeros en el aeropuerto Helsinki-Vantaa de Finlandia en septiembre, en un proyecto piloto junto con las pruebas más habituales en el aeropuerto.

13:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el miércoles en 2.883.465, añadiendo 31.596 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada en la jornada previa por el Ministerio de Sanidad.

El departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 12.544, frente a los 10.757 anunciados el martes.

En los 14 días hasta el miércoles, el número de casos ascendió a 383.648, lo que supone una media diaria de 27.403, frente a la media móvil de 28.446 del día previo.

12:05 En el día en que comenzó el proceso de vacunación masiva contra el coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 2.616 nuevos contagios, lo que eleva a 736.645 los casos totales en el país.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 17 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes se han infectado del virus ya suman 18.576 en todo el territorio nacional.

Ayer se realizaron 32.488 exámenes PCR, lo que implica que hasta el momento se han aplicado 8.165.693 tests en total. En cuanto al proceso de vacunación, 67.002 personas han recibido la primera dosis, de las cuales 10.397 ya cuentan con ambas inyecciones.

[Actualización] 3 de Febrero | Balance diario #COVID_19

🔹 2.616 casos nuevos

🔹 1.828 casos con síntomas

🔹 687 casos asintomáticos

🔹 101 no notificados

🔹 736.645 casos totales

🔹 22.739 activos

🔹 694.960 recuperados

🔹 17 fallecidos inscritos (18.576 en total) pic.twitter.com/zvr21fWjn1 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 3, 2021

11:33 El programa COVAX de reparto de vacunas contra el coronavirus espera poder distribuir al menos 240 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 en la primera mitad del año, dijo la alianza GAVI el miércoles.

La iniciativa, que es coliderada por GAVI, la Organización Mundial de la Salud, la Coalición para Innovaciones en los Preparativos para Epidemias y el Fondo de la Infancia de la ONU, dijo que su previsión interina de distribución cubrirá en promedio al 3,3% de las poblaciones totales de los países participantes.

COVAX dijo en un comunicado que las asignaciones estarán sujetas a varias advertencias, incluido el listado de emergencia de la OMS y la preparación y aceptación de los países.

11:00 El primer ministro chino, Li Keqiang, afirmó el miércoles que la economía mundial enfrenta "muchas incertidumbres y factores desestabilizadores" en su lucha contra la pandemia del Covid-19, e insistió en que Pekín está comprometido con su relación con Gran Bretaña a pesar de las recientes tensiones.

En un seminario web copatrocinado por la Cámara de Comercio de China en Reino Unido, Li afirmó que Pekín "mantendrá la continuidad, la coherencia y la previsibilidad" de sus políticas macroeconómicas y "las ejecutará de forma reflexiva y selectiva, para mantener los principales indicadores económicos en un rango adecuado".

China registró un crecimiento del PIB del 2,3% en 2020, a pesar de una fuerte caída en el primer trimestre debido a la conmoción provocada por el coronavirus, convirtiéndose en la única gran economía que evitó una contracción el año pasado.

Se trata de un "resultado realmente difícil de conseguir" y aún quedan "desafíos de gran envergadura" planteados por la pandemia, dijo Li en un mensaje de video. "Gracias a los incansables esfuerzos, los fundamentos económicos de China serán más sólidos".

10:30 AstraZeneca y la Universidad de Oxford prevén producir para el otoño boreal la próxima generación de vacunas para el Covid-19 que protejan contra las nuevas variantes del virus, dijo el miércoles un ejecutivo de alto rango de la farmacéutica británica.

Al ser consultado sobre cuándo podría producir AstraZeneca una vacuna con la que hacer frente a las nuevas variantes, el jefe de investigación de la firma, Mene Pangalos, dijo que "lo más rápido posible".

"Estamos trabajando muy duro y ya estamos hablando no sólo de las variantes que debemos producir en los laboratorios, sino también de los estudios clínicos que tenemos que realizar", indicó en una reunión informativa con la prensa. "Nuestro objetivo es intentar tener algo listo para el otoño (boreal), es decir, este año".

09:45 Aproximadamente una de cada cuatro de los 1.350 millones de personas en la India podría haberse contagiado de coronavirus, dijo una fuente con conocimiento directo de un estudio serológico del gobierno, lo que sugiere que la carga de casos real del país sería muchísimo mayor a lo informado.

India ha confirmado 10,8 millones de infecciones por Covid-19, la mayor cantidad fuera de Estados Unidos. Pero la encuesta, cuyos hallazgos son mucho más conservadores que uno privado de la semana pasada, indica que los casos reales del país podrían haber superado los 300 millones.

El estatal Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR), que realizó la encuesta, dijo que compartiría los hallazgos en una conferencia de prensa el jueves.

09:00 La Unión Europea enfrenta un impacto potencial de 90.000 millones de euros (US$ 108.190 millones) a su economía este año, a menos que iguale el ritmo de vacunación contra el Covid-19 de otras regiones, mostró el miércoles un estudio.

Para alcanzar el objetivo del 70% de inmunidad en adultos antes del verano boreal, la UE necesitaría sextuplicar la tasa de vacunación, según el estudio del grupo de seguros Allianz y la aseguradora de crédito Euler Hermes, visto por Reuters antes de su publicación.

Al ritmo actual, la inmunidad de rebaño no se lograría antes de 2022, dijo el estudio, y agregó que cuanto más se tarde en vacunar a la población europea, más tiempo se verá obstaculizada la economía por las restricciones y los confinamientos.

08:20 Desde Futrono, lugar donde se encuentra de vacaciones, el Presidente Piñera dio inicio a la vacunación masiva en Chile contra el Coronavirus.

"Podemos asegurarles a todos nuestros compatriotas que vamos a realizar el proceso de vacunación de dos dosis de manera segura", afirmó el mandatario.

El mandatario explicó que "la obtención de estas vacunas en forma oportuna nos ha permitido dar inicio a este proceso de vacunación masiva que partió con la señora Ernestina de 93 años".

Piñera sostuvo que "toda persona vacunada debe tener plena conciencia que la vacuna es gratuita y voluntaria y tiene el sello de seguridad que lo dan organismos sanitarios internacionales y el ISP. Toda persona al momento de vacunarse recibe una tarjeta donde sale la vacuna que recibió y cuando debe recibir la segunda dosis".

Este 3 de febrero se comenzará con la vacunación de adultos mayores de 90 años, personal de salud, del Sename, de residencias sanitarias y con residentes de Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores.

La próxima semana se inicia la vacunación de personal con funciones esenciales de atención directa a la ciudadanía, de farmacias, laboratorios, fuerzas de orden y seguridad y Fuerzas Armadas, y personal que desarrolla funciones críticas del Estado.

Este proceso se inicia tras la llegada al país la semana pasada de casi 4 millones de vacunas del laboratorio Sinovac, las que continuarán llegando en las próximas semanas hasta superar los 10 millones en el primer trimestre.

07:30 El parlamento japonés aprobó este miércoles las primeras multas para personas y empresas que incumplan alguna de las medidas implementadas para combatir el Covid-19, como el recorte del horario comercial, órdenes de cierre u hospitalizaciones.

"Hemos incorporado sanciones para garantizar la efectividad" de las medidas, dijo el ministro japonés de Salud, Norihisa Tamura, en un comité parlamentario. Una de las enmiendas revisa la ley de enfermedades infecciosas e introduce multas de hasta 500.000 de yenes (unos 3.950 euros) para las personas que se nieguen a ser hospitalizadas y de hasta 300.000 yenes (2.370 euros) para aquellos que no participen en las encuestas epidemiológicas de las autoridades sanitarias.

Hasta la aprobación de la nueva normativa, las autoridades niponas sólo podían hacer solicitudes y recomendaciones no vinculantes a la población para que cumplieran las medidas adoptadas por la pandemia, incluido el aislamiento de paciente con síntomas leves en hoteles o domicilios, sin más control que llamadas periódicas.

06:45 La compañía británica GlaxoSmithKline y la alemana CureVac colaborarán en el desarrollo de una nueva generación de vacuna para afrontar las mutaciones del virus del Covid-19, en un acuerdo valorado en 182,5 millones de dólares, informaron este miércoles ambas empresas.

GlaxoSmithKline también apoyará en 2021 la producción de hasta 100 millones de dosis de la vacuna de CureVac contra la COVID-19 de primera generación, que se denomina CVnCoV y se basa en el ARN mensajero o ARNm. Esta vacuna está en estos momentos en la fase 2 y 3 del ensayo clínico.

El objetivo de esta colaboración es "ofrecer una protección mayor contra las diferentes variantes del SARS-CoV2" y permitir una respuesta rápida a nuevas mutaciones que puedan surgir en el futuro.

06:30 China prevé suministrar 10 millones de dosis de vacunas al fondo de acceso global Covax de la Organización Mundial de la Salud, una vez que tres farmacéuticas del gigante asiático han pedido sumarse a esta iniciativa, informó hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Covax es una iniciativa público-privada, apoyada por la OMS y la alianza mundial para la vacunación GAVI, para promover el acceso a las vacunas para el SARS-CoV-2 de manera equitativa en todo el mundo. El fondo prevé comenzar este mes a suministrar vacunas a países de ingresos bajos y medios, y espera distribuir entre 2.000 y 3.000 millones de dosis en el conjunto del año.

00:00 El Gobierno de México autorizó este martes el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19. El subsecretario de Salud y estratega del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue la encargada de permitir la vacuna.

Dijo que tras la aprobación ya "existe la posibilidad de que se importe y sea utilizada" y celebró tener "otra vacuna en el repertorio". Por la mañana de este martes, López-Gatell informó que el Gobierno mexicano firmó un contrato para 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que pronto recibirá la autorización de uso de emergencia en el país.

MARTES 02 DE FEBRERO

20:00 Pfizer anunció que espera alrededor de US$15 mil millones en ingresos este año por la vacuna contra el Covid-19 que desarrolló con BioNTech, una señal de los retornos que generarán los esfuerzos de la industria en respuesta a la pandemia.

La proyección de la vacuna incluye principalmente dosis que se espera se entreguen este año en virtud de los contratos existentes, señaló el martes Pfizer durante su informe de resultados del cuarto trimestre. El pronóstico puede ajustarse en el futuro a medida que se firmen contratos adicionales.

Pfizer pedirá un precio más alto que algunos rivales por su vacuna. Según los términos de su acuerdo de suministro con Estados Unidos, cobrará US$19,50 por cada dosis del régimen de dos dosis de su vacuna. El rival AstraZeneca Plc, que aún no ha obtenido la autorización para su vacuna en EEUU, ha dicho que planea cobrar menos de US$4 por dosis.

19:00 Brasil registró 1.210 muertes por COVID-19 el martes y otras 54.096 infecciones, según datos publicados por el Ministerio de Salud.

En total, el país suma 226.309 decesos por COVID-19 y 9.283.418 casos confirmados, según datos del ministerio.

Desde noviembre, Brasil ha estado luchando con una segunda ola de infecciones, registrando rutinariamente más de 1.000 muertes por día este año.

17:00 Ecuador presentará en los próximos días a consideración de Perú y Colombia una propuesta de protocolo de reapertura de fronteras, cerradas desde marzo del 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19, informó el Ministerio de Defensa.

"La Cancillería ecuatoriana continúa con los diálogos con los países vecinos para avanzar con una propuesta conjunta y coordinada ante una posible reapertura de fronteras de manera paulatina, ordenada y gradual cuando la situación sanitaria así lo permita", dice la nota de prensa.

"Para ello -agrega- presentará en los próximos días una propuesta de protocolo de reapertura de fronteras, que será puesta en consideración de Colombia y Perú".

El documento ha sido difundido a raíz de las críticas internacionales por el reciente desplazamiento de fuerzas militares por Perú y Ecuador a su frontera común, con el fin de luchar contra un incesante flujo de migrantes que, por el cierre de terminales hace once meses, recurren a pasos ilegales o trochas para saltar de país en país.

16:00 Italia se acerca ya a las 90.000 muertes por COVID-19, después de que las autoridades sanitarias del país hayan constatado 499 en las últimas 24 horas.

Hasta el momento, 89.344 personas han fallecido a causa de la enfermedad desde que comenzó la pandemia, mientras que 2.570.608 han contraído el coronavirus, 9.660 de ellas registradas este martes.

15:00 Las autoridades de Alemania han confirmado este martes más de 6.000 casos de coronavirus y más de 850 muertos durante las últimas 24 horas, con lo que el país roza los 58.000 fallecidos, si bien sigue reduciendo la incidencia acumulada durante la semana previa.

El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado que durante el último día se han confirmado 6.114 contagios y 861 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.228.085 y 57.981, respectivamente.

Asimismo, ha resaltado que en estos momentos hay cerca de 216.300 casos de coronavirus activos en el país, con una incidencia acumulada durante los últimos siete días de 90 casos por cada 100.000 habitantes.

14:00 Las autoridades sanitarias del Reino Unido han detectado una nueva mutación en la llamada "variante británica" del coronavirus, la cual, según temen los expertos, podría reducir la eficacia de las actuales vacunas.

En un análisis de 214.159 muestras de esa variante del virus, conocida técnicamente como B117, los científicos del organismo de salud pública Public Health England (PHE) hallaron 11 casos de la mutación E484K, que también se encuentra en las variantes brasileña (B1128) y surafricana (B1351).

Al responder hoy a esta información, Julian Tang, virólogo de la universidad de Leicester (centro de Inglaterra), dijo que se trata de un hallazgo "preocupante", aunque "no del todo sorprendente", puesto que es normal que los virus muten. Tang instó a la población a respetar las restricciones vigentes dado que los virus "no solo se propagan sino que evolucionan" para adaptarse a su entorno.

Al igual que otros expertos, este académico alertó de que la propagación de esta mutación dentro de la variante británica podría incidir en la eficacia de las vacunas, como ocurre con las brasileña y surafricana, si bien los preparados aún ofrecerían cierto nivel de protección.

Un estudio preliminar de la universidad inglesa de Cambridge difundido este martes indica que la vacuna de Pfizer-BioNTech es eficaz contra la variante británica, pero es "menos efectiva" cuando contiene la mutación E484K, pues entonces se requieren "niveles sustancialmente más altos de anticuerpos para neutralizar el virus".

13:43 Rusia será capaz de vacunar a 700 millones de personas con sus dosis de Sputnik V contra el coronavirus este año, dijo la agencia TASS citando al jefe del fondo soberano RDIF este martes.

"Hay algunas restricciones en la producción, así que es probable que este año podamos entregar la vacuna solo a unos 700 millones de personas", dijo Kirill Dmitriev, según la cita.

12:30 La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los demócratas, se preparaba el martes para dar el primer paso hacia la aprobación de un paquete de ayuda de US$ 1,9 billones por el Covid-19 prometido por el presidente Joe Biden, con una votación clave para acelerar la medida en el Congreso.

La medida presupuestaria fiscal para 2021, con instrucciones de gasto relacionadas con el coronavirus para los comités del Congreso, iba a ser votada en la Cámara y ayudaría a desbloquear una herramienta legislativa necesaria para que los demócratas promulguen el paquete rápidamente frente a la oposición republicana.

Los republicanos han rechazado el monto de la propuesta de Biden, que se suma a los US$ 4 billones en ayuda por el Covid-19 del año pasado. El lunes, el presidente se reunió con 10 senadores republicanos para discutir un plan reducido de US$ 618.000 millones, pero les dijo que no iba lo suficientemente lejos para abordar una pandemia que ha acabado con la vida de 444.000 personas en Estados Unidos.

11:20 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.138 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 734.035 los contagios a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 22 personas en el mismo período de tiempo, con lo que los decesos de quienes han contraído la enfermedad suben a 18.559 desde la llegada de la pandemia.

Ayer también se realizaron 45.388 exámenes PCR, lo que implica que hasta el momento se han aplicado 8.133.205 de tests en el país. En cuanto al plan de vacunación, a la fecha 56.771 personas han recibido la primera inyección, de las cuales 10.352 ya cuentan con ambas dosis.

2 de Febrero | Balance diario #COVID_19

🔹 3.138 casos nuevos

🔹 2.015 casos con síntomas

🔹 1.021 casos asintomáticos

🔹 102 no notificados

🔹 734.035 casos totales

🔹 24.457 activos

🔹 690.653 recuperados

🔹 22 fallecidos inscritos (18.559 en total) pic.twitter.com/Pppu6bTR6r — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 2, 2021

10:17 La vacuna rusa Sputnik V tuvo una eficacia del 91,6% en la prevención del desarrollo del Covid-19, según los resultados de su ensayo clínico de última fase publicados el martes en la revista médica internacional The Lancet.

Los investigadores afirmaron que los resultados del ensayo de fase III implican que el mundo tiene otra arma eficaz para luchar contra la pandemia y justifican en cierta medida la decisión de Moscú de lanzar la vacuna antes de la publicación de los datos definitivos.

Los resultados, cotejados por el Instituto Gamaleya de Moscú, que desarrolló y probó la vacuna, coincidieron con los datos de eficacia comunicados en las primeras fases del ensayo, que se está realizando en Moscú desde septiembre.

"El desarrollo de la vacuna Sputnik V ha sido criticado por (...) su falta de transparencia", dijeron el profesor Ian Jones, de la Universidad de Reading, y la profesora Polly Roy, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, en un comentario compartido por The Lancet.

10:00 La capital de Colombia levantará el miércoles la alerta roja y las medidas de cuarentena adoptadas a comienzos de enero, después de superar el peak de la segunda ola de contagios de la pandemia de coronavirus, anunció el martes la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.

La funcionaria había decretado restricciones a la movilidad, confinamientos sectorizados y toques de queda nocturnos luego de que Bogotá superara el 94% de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos después de las festividades Navidad y Año Nuevo.

Según un gráfico de López en su cuenta de Twitter, la ocupación de las UCI destinadas a la atención de los pacientes de coronavirus disminuyó a un 81%. "Hemos superado el peak de la segunda ola de COVID-19. Con la tendencia favorable, a partir de mañana podremos levantar la alerta roja, levantar las cuarentenas por UPZ (zonas) y retomar actividades", dijo López en su cuenta de Twitter. "Esta tarde anunciaremos cómo avanzaremos".

09:35 Pfizer ahora espera alrededor de US$ 15 mil millones en ingresos este año de su vacuna contra el Covid-19 desarrollada con BioNTech, aumentando su orientación para 2021. La compañía farmacéutica tuvo la primera vacuna para la pandemia aprobada en muchos países occidentales. Predice un margen de beneficio de unos 20 años como porcentaje de los ingresos de la vacuna Covid-19, sobre una base de ingresos ajustada antes de impuestos.

Para 2021, Pfizer estima que las ganancias diluidas ajustadas por acción estarán en el rango de US$ 3,10 a US 3,20. La compañía se guió hacia ingresos para todo el año de entre US$ 59,4 mil millones y US$ 61,4 mil millones.

09:00 Francia está tomando la delantera en la defensa del vacilante programa de vacunas de Europa, y un golpe al Reino Unido en el proceso. "Los británicos se encuentran en una situación de salud extremadamente difícil", dijo el ministro de Asuntos de la Unión Europea de Francia, Clement Beaune, a la radio France Inter. "Es comprensible que estén asumiendo muchos riesgos en esta campaña de vacunación".

Beaune citó la decisión del Reino Unido de centrarse en las primeras inyecciones de vacunas y su dependencia de AstraZeneca Plc a pesar de las dudas sobre su eficacia en las personas mayores. "No creo que los ciudadanos acepten que corramos riesgos que contradigan las recomendaciones científicas", dijo.

Con naciones de todo el mundo confiando en que las vacunas Covid-19 vuelvan a la normalidad lo antes posible, los retrasos en la entrega en Europa anunciados por los fabricantes de vacunas Pfizer Inc y AstraZeneca provocaron escalofríos en el bloque, que está por detrás del Reino Unido en lo que respecta a la vacunación. - y dio munición a políticos anti-UE como Marine Le Pen en Francia.

08:20 Dubai aprobó el uso de la vacuna contra el coronavirus de Oxford y AstraZeneca, y el martes recibió su primer lote de suministros de las instalaciones de fabricación en India. La vacuna estará disponible en las instalaciones de la Autoridad de Salud de Dubai, donde las inyecciones de BioNTech y Pfizer están disponibles desde diciembre.

Abu Dhabi y las autoridades sanitarias federales también han estado administrando el jab chino Sinopharm en los Emiratos Árabes Unidos, incluso en Dubai. El estado del Golfo ha entregado más de 3,4 millones de vacunas, o alrededor de 35 dosis por cada 100 personas, solo superado por Israel con alrededor de 58 dosis por cada 100.

07:15 El PIB se desplomó un 6,4% en la Unión Europea y un 6,8 % en la eurozona en 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus, poniendo fin a siete años de crecimiento en ambas zonas, según los datos preliminares publicados este martes por Eurostat.

En comparación con el cuarto trimestre de 2019, el retroceso fue del 4,8 % y del 5,1 %, respectivamente, de acuerdo con los datos de la oficina de estadística comunitaria. El brote de coronavirus y las restricciones impuestas para contenerlo desde marzo provocaron un desplome récord del PIB en el segundo trimestre, del 11,4 % en la UE y del 11,7 % en la eurozona.

04:00 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el objetivo de vacunar al 70% de la población adulta en Europa contra el Covid-19 antes de que termine el verano, en agosto, a pesar de las dificultades de suministro de vacunas atribuibles según los laboratorios a problemas de producción. .

En una entrevista con el diario Le Monde, cuando se le preguntó si mantenía el objetivo y el calendario de vacunación inicialmente planificados, Ursula von der Leyen respondió: "Sí. Permítanme recordarles que en total hemos reservado 2.300 millones de dosis (.. .) Suficiente para vacunar al triple de la población europea ".

"Estamos sólo al principio. Sí, hay algunos problemas al principio, pero hay que verlo como un maratón en el que aún no hemos comenzado el primer sprint. Estoy seguro de que llegaremos allí". ", agregó. Von der Leyen también indicó que Pfizer, Moderna y Astrazeneca, entregarán al bloque comunitario 300 millones de dosis adicionales de vacunas en el segundo trimestre.

03:00 El grupo de diagnóstico clínico Novacyt anunció el lanzamiento de nuevos productos para analizar la presencia de las variantes del Covid-19. "Nos complace anunciar el rápido desarrollo y lanzamiento de esta cartera de ensayos de genotipado por PCR para la identificación de las nuevas variantes específicas del SARS-CoV-2", declaró el director general de Novacyt, Graham Mullis.

Las acciones de Novacyt se dispararon más de un 5.600% en 2020, siendo una de las muchas empresas del sector sanitario que se han beneficiado de la demanda de los productos de análisis para el Covid-19.

02:30 BioKangtai, el socio chino de la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca, inauguró una fábrica con la que espera aumentar su capacidad de producción de la vacuna contra el Covid a 400 millones de dosis al año, duplicando un objetivo de capacidad comprometido en 2020.

"Kangtai está impulsando activamente los procedimientos para el ensayo clínico y el registro de la vacuna en China, y ha construido una planta de fabricación e iniciado la producción de prueba", dijo la firma con sede en Shenzhen en un comunicado de prensa.

La empresa obtuvo el año pasado los derechos para suministrar en China continental la vacuna AZD1222, desarrollada por la farmacéutica anglosueca y la Universidad de Oxford, a cambio de tener capacidad para producir al menos 200 millones de dosis para finales de 2021.

01:50 El Gobierno mexicano recibirá en febrero hasta 2,75 millones de vacunas de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció este lunes Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Tenemos información de que estaríamos recibiendo en el mes de febrero entre 1,6 millones a 2,75 millones de dosis de la vacuna Astra(Zeneca)", comentó López-Gatell, encargado de gestionar la pandemia en México. Estas entregas son parte de las 51,5 millones de dosis que México acordó a través de la plataforma Covax de la OMS.

00:15 La policía china arrestó a más de 80 personas y confiscó más de 3.000 dosis falsas de la vacuna Covid-19 como parte de una campaña para combatir los delitos relacionados con la vacuna, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Los sospechosos habían estado planeando el delito desde al menos septiembre del año pasado, dijo Xinhua el lunes, y agregó que todas las dosis falsas habían sido rastreadas. Las vacunas falsas se hicieron inyectando solución salina en jeringas, dijo.

Además, podrían haber tenido la intención de enviar las vacunas al extranjero, informó el periódico Global Times respaldado por el gobierno, citando una fuente cercana a un importante productor de vacunas chino.

00:00 El Gobierno de Estados Unidos anunció que no realizará detenciones rutinarias de inmigrantes indocumentados en los lugares de vacunación contra la covid-19.

"Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en los Estados Unidos tengan acceso a la vacuna", anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en un comunicado. Así mismo, alentó a todas las personas, "independientemente de su situación migratoria", a vacunarse contra la covid-19 cuando reúnan los requisitos según las pautas de distribución en sus ciudades.

LUNES 01 DE FEBRERO

18:43 Brasil registró 24.591 nuevos casos de Covid-19 el lunes y 595 muertes más atribuibles al coronavirus, informó el Ministerio de Salud. El gigante sudamericano ha registrado un total de 9.229.322 casos del virus, además de 225.099 fallecidos.

17:45 Datos iniciales de la vacunación en Estados Unidos conocidos el lunes sugirieron que los afroamericanos y los hispanos recibieron una proporción menor de dosis que su representación entre los trabajadores de la salud y los residentes de asilos de ancianos, dos grupos prioritarios para las inoculaciones por el Covid-19.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) publicaron las cifras y dijeron que el país necesita datos más completos sobre la raza y origen étnico de las personas que han sido vacunadas. Los afroamericanos y los latinos se encuentran entre los más afectados por el Covid-19 y los funcionarios de salud pública han pedido ampliamente equidad en la distribución de vacunas.

Los datos sobre razas solo estuvieron disponibles para aproximadamente la mitad de los 12,92 millones de personas vacunadas en Estados Unidos entre el 14 de diciembre de 2020 y el 14 de enero de 2021.

16:55 Un equipo dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investiga los orígenes de la pandemia de Covid-19 visitó el lunes el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la región central china de Hubei, donde surgió el brote a fines de 2019.

El grupo de expertos independientes pasó unas cuatro horas y media en su visita más larga al lugar desde que completó dos semanas de cuarentena el jueves, pero no habló con los periodistas que lo esperaban. Sin embargo, un funcionario de la OMS en Ginebra dijo que habían mantenido "muy buenas conversaciones" con sus interlocutores chinos.

La OMS, que ha tratado de manejar las expectativas de la misión, ha dicho que sus miembros se limitarían a las visitas organizadas por sus anfitriones chinos y no tendrían contacto con los miembros de la comunidad, debido a las restricciones sanitarias. Hasta ahora, el grupo también ha visitado hospitales donde se detectaron los primeros casos, mercados y una exposición sobre la lucha contra el brote en la capital provincial de Wuhan.

16:15 La economía estadounidense crecerá un 4,6% en 2021 tras haberse contraído un 3,5% en 2020, impulsada por la reanudación de la actividad empresarial y el gasto fiscal por el coronavirus, pero la expansión se moderará a menos del 2% a finales de la década, dijo el lunes la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO).

El árbitro presupuestario, que no es partidista, dijo que sus últimas previsiones se basan en las leyes vigentes aprobadas hasta el 12 de enero, y no incluyen ningún decreto o propuesta de estímulo del gobierno del presidente Joe Biden.

La CBO dijo que espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto real de Estados Unidos se ralentice al 2,9% en 2022 y al 2,2% en 2023. El PIB real se situará en una media del 1,7% en el periodo 2026-2031, según las previsiones de la CBO.

15:25 La Unión Europea está pagando un precio similar al de Reino Unido por la vacuna de AstraZeneca Plc, dijo el lunes un alto funcionario de salud de la UE, después de un alboroto por la escasez de dosis y la preocupación de que el bloque haya negociado un trato peor que sus rivales.

Sandra Gallina, directora general de salud de la Comisión Europea, respondió a una serie de preguntas de los legisladores de la UE y dijo que las entregas de la vacuna de AstraZeneca serían sólo un 25% a 30% de lo esperado en el primer trimestre.

Gallina negó, sin embargo, que la Comisión, que negoció los pedidos de vacunas en nombre del bloque de 27 países, haya priorizado el precio sobre la obtención de las vacunas. Algunos eurodiputados sugirieron que la UE parecía estar pagando menos que Reino Unido por dosis. Un tuit de un político belga en diciembre puso el precio de AstraZeneca en 1,78 euros.

14:30 El Gobierno austriaco anunció que a partir del lunes de la próxima semana relajará el confinamiento por el coronavirus, pasando a un toque de queda nocturno y permitiendo la reapertura de comercios no esenciales y escuelas, pese a que los contagios siguen siendo más elevados de lo que el Gobierno desearía.

Solo los alumnos que se hayan sometido a las pruebas podrán asistir a las clases, mientras que los demás podrán hacerlo por internet, dijo el Gobierno en un comunicado, añadiendo que las pruebas se realizarán en las escuelas y que las clases de los alumnos mayores se dividirán en grupos separados.

13:26 Ad portas de que este miércoles comience la vacunación masiva entre adultos mayores, el ministro de Salud, Enrique Paris, dio a conocer el calendario de inoculación hasta el viernes 12 de febrero, día en que se aplicarán inyecciones para quienes tienen 71 y 72 años.

Este es el calendario de vacunación establecido para los próximos días. pic.twitter.com/wXjw5zrCP1 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 1, 2021

En relación al plan paso a paso, la subsecretaria Paula Daza informó que retroceden a cuarentena el jueves las comunas de Arica, Tierra Amarilla, Perquenco, Quinchao, Curaco de Vélez, Chonchi, Quemchi y Coyhaique.

Desde la otra vereda, retroceden a transición las comunas de Colina, Pirque, Isla de Maipo, María Elena, Freirina, Huasco, Cartagena, Petorca, Olmué, Coinco, Nancagua, San Fernando, Mostazal, Peralillo, Vichuquén, Licantén, San Rafael, Río Claro, Pencahue, Aysén, San Ignacio y Bulnes.

Además, pasan a preparación el jueves Lo Barnechea, Maipú, Vitacura, Providencia, Las Condes, Renaico, Chile Chico y Yerbas Buenas.

En el plano epidemiológico, el subsecretario Alberto Dougnac indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.779 nuevos contagios, lo que eleva a 730.888 las infecciones a nivel nacional. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 85 personas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a la enfermedad asciende a 18.537 individuos.

En cuanto al plan de vacunación la autoridad indicó que hasta ayer 56.771 personas habían recibido la primera dosis, de las cuales 10.352 ya cuentan con ambas inyecciones. Adicionalmente, en la última jornada se realizaron 58.709 exámenes PCR, alcanzando a la fecha 8.087.817 los tests a nivel país.

1 de Febrero | Balance diario #COVID_19

🔹 3.779 casos nuevos

🔹 2.278 casos con síntomas

🔹 1.334 casos asintomáticos

🔹 167 no notificados

🔹 730.888 casos totales

🔹 25.589 activos

🔹 686.374 recuperados

🔹 85 fallecidos inscritos (18.537 en total) pic.twitter.com/Vi7t958YCQ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 1, 2021

13:19 El presidente Joe Biden se reunirá el lunes con diez senadores republicanos moderados para discutir su propuesta de reducir su amplio paquete de ayuda contra el Covid-19, de US$ 1,9 billones, mientras los demócratas se preparan para impulsar el proyecto de ley en el Congreso sin el apoyo de los republicanos.

Biden ha manifestado su interés en trabajar con los republicanos del Congreso. La Casa Blanca prometió a los senadores republicanos "un completo intercambio de opiniones". Sin embargo, teniendo en cuenta que los republicanos proponen una alternativa que proporcionaría US$ 600.000 millones en ayuda -menos de un tercio del paquete de Biden-, la Casa Blanca no ha dado señales de dar un paso atrás en la magnitud de las ayudas que autoridades del gobierno consideran necesaria para satisfacer las necesidades de un país en crisis.

El plan republicano no ofrece ninguna ayuda a los gobiernos estatales y locales, uno de los puntos que un asesor de Biden describió como "imprescindibles" para los demócratas en el Congreso. Según los detalles divulgados por los legisladores, la propuesta republicana también se queda corta en otro punto imprescindible al ofrecer solo US$ 1.000 en pagos directos a los estadounidenses, frente a los US$ 1.400 dólares que quiere repartir Biden.

12:30 La actividad del sector manufacturero de Estados Unidos se frenó levemente en enero, mientras que una medición de los precios pagados por las fábricas por materias primas y otros insumos saltó a su nivel más alto en casi 10 años, fortaleciendo expectativas de que la inflación se va a acelerar este año.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo el lunes que su índice de actividad fabril nacional bajó a 58,7 el mes pasado desde 60,5 en diciembre. Analistas consultados por Reuters esperaban una lectura de 60.

11:25 La Comunidad de Madrid empezará a relajar sus restricciones por la pandemia de Covid-19 esta semana, informaron las autoridades el lunes, mientras el resto de España endurece las medidas para controlar una tercera ola de infecciones.

A partir del viernes, se permitirá que grupos de hasta seis personas se reúnan en las terrazas de los restaurantes al aire libre, frente al límite actual de cuatro, mientras que el toque de queda de las 10 de la noche podría moverse a la medianoche.

"En Madrid hacemos todo lo que está en nuestras manos para mantener abierta nuestra hostelería y nuestra cultura a pesar de los pulsos políticos que nos llegan desde todas las instituciones", declaró la líder regional conservadora Isabel Díaz Ayuso, que ha chocado repetidamente con el Gobierno central, de izquierdas, sobre cómo abordar la pandemia.

La incidencia de 14 días del virus en Madrid alcanzó el viernes los 993 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de una media nacional de 887 casos. En las últimas dos semanas, el departamento de Salud informó de más de 66.000 nuevas infecciones, más que cualquier otra región.

10:30 Las empresas españolas perderían 1.800 millones de euros (US$ 2.200 millones) a la semana en ingresos si se ordenara un nuevo confinamiento en todo el país, y de dicho importe, las pequeñas y medianas empresas representarían alrededor de un 60%, según un estudio publicado el lunes.

Unos 480.000 puestos de trabajo estarían en peligro si España impusiera restricciones similares a las de marzo-junio —cuando el país aplicó un confinamiento domiciliario y se cerraron la mayoría de las industrias no esenciales—, según el estudio publicado por la asociación CEPYME.

A diferencia de Reino Unido, Francia, Alemania y algunas otras naciones europeas, España se abstuvo de imponer un confinamiento domiciliario a nivel nacional en el otoño boreal o en el inicio de 2021, a pesar de una tercera ola de nuevos contagios en las últimas seis semanas.

09:30 México recibirá vacunas contra el Covid-19 de la británica AstraZeneca a través del mecanismo multilateral COVAX en febrero y marzo, dijo el lunes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Estas serían las primeras dosis que reciba México de vacunas contra COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus surgido en China a finales del 2019, a través de COVAX, una iniciativa respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ebrard dijo en su cuenta de Twitter que se daría más detalles sobre esas vacunas el martes.

08:30 España recibirá en febrero un total de 2,3 millones de dosis de las vacunas contra el Covid-19 producidas por Pfizer y Moderna, según declaró el lunes en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La semana pasada, algunas regiones españolas tuvieron que suspender la vacunación de nuevas personas ante la escasez de suministros.

07:30 Reino Unido encargó 40 millones de vacunas mas contra el coronavirus a Valneva, con lo que ya suma pedidos para 100 millones de dosis de la farmacéutica franco-austríaca, que ha lanzado la producción sin terminar la fase de ensayos.

Valneva explicó este lunes en un comunicado que el Gobierno británico tiene además opciones para 90 millones de dosis suplementarias, que en caso de confirmarse se entregarían entre 2023 y 2025.En cuanto al precio de las vacunas, la empresa indicó que el valor de los 190 millones de dosis podría llegar a 1.400 millones de euros.

El laboratorio tiene una planta de producción en Livingston, en Escocia, que podría suministrar vacunas al Reino Unido desde este mismo año. La farmacéutica ya ha terminado la búsqueda de participantes para el estudio de fase I/II y los primeros resultados se esperan "en los tres próximos meses".

05:00 La iniciativa COVAX espera entregar 35,3 millones de dosis de la vacuna para el Covid-19 de AstraZeneca a 36 estados del Caribe y América Latina entre mediados de febrero y fines de junio, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La OPS sostuvo que la región de América necesita inmunizar a unos 500 millones de personas para controlar la pandemia y agregó que la Organización Mundial de la Salud completaría en unos días su revisión de la vacuna de AstraZeneca para la lista de uso de emergencia.

"El número de dosis y el calendario de entrega todavía están sujetos al uso de emergencia y a la capacidad de producción", dijo la OPS, añadiendo que se debe llegar a un acuerdo de suministro con los productores. De las 36 naciones que recibirán la vacuna de AstraZeneca, la OPS dijo que cuatro países -Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú- también recibirán un total de 377.910 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech a partir de mediados de febrero.

04:45 El gigante farmacéutico alemán Bayer acordó ayudar a CureVac a producir su vacuna experimental para el Covid-19.

Bayer espera producir 160 millones de dosis de la vacuna de CureVac en 2022 en su planta de Wuppertal, en el oeste de Alemania, dijo el lunes en rueda de prensa el director de farmacia, Stefan Oelrich. CureVac, que se asoció con Bayer en enero, inició en diciembre las últimas pruebas de su vacuna experimental y dijo que espera tener resultados provisionales en el primer trimestre.

Bayer es el último fabricante de fármacos que se ha unido al esfuerzo por remediar la escasez de vacunas contra el COVID-19, después de que Novartis y Sanofi dijeran la semana pasada que ayudarían a producir la vacuna de Pfizer.

Los gobiernos europeos han enfrentado críticas por los cuellos de botella en el suministro y la producción, ya que AstraZeneca, Pfizer y Moderna han anunciado recortes en los volúmenes de entrega justo cuando se esperaba que aumentaran la producción.

04:30 Un equipo dirigido por la Organización Mundial de la Salud, que investiga los orígenes de la pandemia, visitó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en la región central china de Hubei, donde surgió el brote a finales de 2019.

El grupo de expertos pasó unas 4 horas y media en su visita. La OMS ha dicho que sus miembros se limitarían a las visitas organizadas por sus anfitriones chinos y no tendrían contacto con los miembros de la comunidad debido a las restricciones sanitarias. Hasta ahora, el grupo también ha visitado hospitales donde se detectaron los primeros casos, mercados y una exposición sobre la lucha contra el brote en la capital provincial de Wuhan.

04:00 Pfizer y su socio alemán BioNTech entregarán 75 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el Covid-19 a la Unión Europea en el segundo trimestre del año, dijo el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"BioNTech/Pfizer entregará 75 millones de dosis adicionales en el segundo trimestre del año -y hasta 600 millones en total en 2021", escribió von der Leyen en Twitter.

La UE, cuyos estados miembro están muy por detrás de Israel, Reino Unido y Estados Unidos en la distribución de vacunas, busca conseguir suministros en momentos en que las mayores farmacéuticas occidentales desaceleran las entregar al bloque debido a problemas de producción.

DOMINGO 31 DE ENERO

11:00 En un nuevo balance sobre la situación de Covid-9 en nuestro país, el Ministerio de Salud, informó que en las últimas 24 horas hay 4.209 casos nuevos de Coronavirus, lo que eleva la cifra a 727.109 casos a nivel nacional.

El DEIS reportó el fallecimiento de 113 personas, cifra más alta desde julio del 2020, sumando así a 18.452 los decesos de quienes contrajeron el virus.

Por otro lado, se llegó a un nuevo récord en el número de exámenes PCR realizados, con un total 60.434 , lo que implica que se han aplicado 8.029.108 tests en total. En cuanto al plan de vacunación, la primera dosis ha sido aplicada a 56.771 personas, de las cuales 10.352 también recibieron la segunda inyección.





Domingo 31 de enero | Balance diario #COVID_19

🔸 4.209 casos nuevos

🔸 2.628 casos con síntomas

🔸 1.362 casos asintomáticos

🔸 219 no notificados

🔸 727.109 casos totales

🔸 26.290 activos

🔸 681.981 recuperados

🔸 113 fallecidos inscritos (18.452 en total) pic.twitter.com/AnW9m7HpPV — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 31, 2021

VIERNES 29 DE ENERO

16:20 Biden dice que se debe actuar "ahora" en paquete estímulo por Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que el Congreso debe tomar medidas inmediatas sobre su propuesta de ayuda de US$ 1,9 billones para el Covid-19, y añadió que la mayoría de los economistas creen que es necesario un estímulo económico adicional.

"Tenemos que actuar ahora", dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca. "Hay un consenso abrumador entre los economistas de que este es un momento único y el costo de la inacción es alto".

Biden habló mientras los demócratas que controlan el Senado y la Cámara de Representantes se preparaban para dar los primeros pasos la semana que viene hacia la entrega de nueva ayuda a personas y empresas que se tambalean por una pandemia que ha dejado más de 433.000 muertos en el país.

15:00 La cifra de muertos en Francia como consecuencia del coronavirus superó el viernes las 75.000 personas, informó el gobierno, tras el reporte de 820 nuevas víctimas.

De esta manera, el total de decesos de Francia -el séptimo país con más muertos por la enfermedad en el mundo- llegó a 75.620.

El gobierno también informó 22.858 nuevos casos, por lo que el total de contagios llegó a 3,15 millones.

14:00 El déficit en las entregas de la vacuna Covid-19 de la farmacéutica estadounidense Moderna se ha extendido por toda Europa, después de que Italia se unió a Francia y Suiza para anunciar que los envíos para febrero de la compañía no cumplirían con las expectativas.

Moderna dijo a Reuters que había revisado la guía de entrega a corto plazo para Europa y otros lugares fuera de Estados Unidos basándose en la "trayectoria de aceleración" de su proveedor de fármacos, la suiza Lonza. La compañía dijo que, en circunstancias normales, el lanzamiento industrial de una vacuna podría tardar de tres a cuatro años en prepararse.

Italia ahora espera que Moderna entregue un 20% menos de dosis de vacuna de lo prometido en la semana que comienza el 7 de febrero, afirmó el viernes el comisionado especial de Italia para Covid-19, un día después de que Francia y Suiza anunciaran déficits similares.

Los países europeos ahora están lidiando con grandes retrasos en las entregas de las vacunas, al menos temporalmente, en la medida que todas las farmacéuticas occidentales con vacunas aprobadas -Moderna, Pfizer y su socio alemán BioNtech y AstraZeneca- se rezagan en objetivos de entrega iniciales.

13:00 Rusia lanzará en febrero la versión "Sputnik-Light" de su vacuna contra el coronavirus en una sola dosis, informaron sus productores el viernes en Twitter.

Rusia ha descrito "Sputnik-Light", que podría utilizarse para exportación, como una posible solución temporal para ayudar a los países con altas tasas de infección a que sus reservas de vacunas duren más tiempo.

11:50 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportron 4.606 contagios de Covid-19, lo que eleva a 718.749 el total de infectados a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 83 personas en el mismo período de tiempo, de acuerdo a lo informado por el DEIS, sumando así 18.257 los decesos de quienes contrajeron el virus.

El número de exámenes PCR realizados ayer subió a 61.941, lo que implica que se han aplicado 7.905.366 tests en total. En cuando al plan de vacunación, la primera dosis ha sido aplicada a 56.764 personas, de las cuales 10.347 también recibieron la segunda inyección.

Viernes 29 de enero | Balance diario #COVID_19

🔸 4.606 casos nuevos

🔸 2.941 casos con síntomas

🔸 1.447 casos asintomáticos

🔸 218 no notificados

🔸 718.749 casos totales

🔸 26.535 activos

🔸 673.582 recuperados

🔸 83 fallecidos inscritos (18.257 en total) pic.twitter.com/q2h9sbHLx4 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 29, 2021

11:30 Rusia lanzará en febrero la versión "Sputnik-Light" de su vacuna contra el coronavirus en una sola dosis, informaron sus productores el viernes en Twitter.

Rusia ha descrito "Sputnik-Light", que podría utilizarse para exportación, como una posible solución temporal para ayudar a los países con altas tasas de infección a que sus reservas de vacunas duren más tiempo.

11:00 La farmacéutica Johnson & Johnson dijo el viernes que su vacuna de dosis única contra el Covid-19 presentó una eficacia general de 66% para evitar el contagio en un ensayo clínico a gran escala que evaluó múltiples variantes del virus en tres continentes.

En el ensayo de casi 44.000 voluntarios, el nivel de protección ante síntomas moderados a severos de Covid-19 varió desde 72% en Estados Unidos, a 66% en América Latina y solo 57% en Sudáfrica, donde se ha detectado una mutación especialmente preocupante del coronavirus.

Los resultados se comparan con los datos establecidos por dos vacunas autorizadas de Pfizer/BioNTech y Moderna, que tuvieron una efectividad de alrededor del 95% en la prevención de enfermedades sintomáticas en ensayos clave, cuando se administraron en dos dosis.

10:10 Médicos bolivianos están exigiendo al Gobierno del país andino una cuarentena más estricta y amenazan con dejar de recibir nuevos pacientes en medio de un aumento de casos de Covid-19, que señalan está matando en promedio un especialista por día y ha puesto a los hospitales al borde de su funcionamiento.

El número de casos de contagio en Bolivia, que el jueves recibió su primer envío de vacunas Sputnik V contra el virus, alcanzó un récord diario de 2.866 infecciones nuevas, mientras que más de 10.000 personas ya han fallecido debido a la enfermedad.

"Al paso que vamos, entraremos a un colapso total", dijo Ricardo Landivar, director de la Facultad de Medicina de La Paz. "Vamos a tener pacientes fallecidos en las calles sin poder ser atendidos por personal médico de salud", añadió.

Sindicatos de trabajadores de la salud y de médicos están exigiendo al presidente boliviano Luis Arce que vuelva a aplicar una cuarentena más dura hasta que pase la actual ola de Covid-19, la segunda en Bolivia.

09:31 Los Gobiernos de la Unión Europea acordaron el viernes que los focos de infección de Covid-19 en el bloque se denominen zonas "rojo oscuro" para disuadir viajar a dichas regiones siempre que no sea imprescindible. La UE ya ha establecido un sistema "semáforo" para designar la gravedad de la propagación del nuevo coronavirus en cada uno de sus 27 Estados y tratar así de limitar los desplazamientos.

Sin embargo, con el aumento de las infecciones y la propagación de variantes más contagiosas, la mayor parte del bloque ya está en rojo, por lo que las nuevas zonas de color rojo oscuro ayudarían a distinguir las áreas de muy alto riesgo y también a mantener las normas que exigen la realización de pruebas y cuarentena.

Los embajadores de la UE acordaron la nueva medida, propuesta por la Comisión Europea, en una reunión celebrada en Bruselas, según informaron diplomáticos del bloque a Reuters. El nuevo color indicará las regiones con más de 500 infecciones por coronavirus por cada 100.000 habitantes en un periodo de dos semanas.

Al mismo tiempo, Alemania y otros países anunciaron su intención de adoptar medidas adicionales en materia de viajes para frenar la propagación del virus, dijo un diplomático de la UE. Portugal, actual presidente de la UE, que dirige las reuniones de la UE de enero a junio, dijo que cualquier nueva medida de viaje dependía de cada Estado.

08:40 AstraZeneca ha publicado su contrato de la vacuna Covid-19 firmado con la Comisión Europea, según informó el viernes el organismo ejecutivo, en un momento en el que ambas partes están inmersas en una disputa a causa de los recortes en los suministros.

El contrato se firmó el 27 de agosto y la versión publicada contiene partes redactadas relacionadas con cierta información confidencial, como las facturas. "La Comisión acoge con satisfacción el compromiso de la empresa hacia una mayor transparencia en su participación en el despliegue de la Estrategia de Vacunas de la UE", dijo el ejecutivo de la UE en su declaración.

AstraZeneca y la UE habían firmado un acuerdo de hasta 400 millones de dosis de la vacuna. La semana pasada, la empresa anunció inesperadamente la reducción de los suministros al bloque, alegando problemas de producción en una fábrica belga, lo que desencadenó una airada respuesta por parte de Bruselas.

07:50 El programa global de vacunas COVAX planea enviar suficientes inyecciones contra el Covid-19 para cubrir a cerca de un 3% de la población de países de bajos ingresos en la primera mitad de este año, dijo el viernes una autoridad de la Organización Mundial de la Salud.

COVAX -que es coliderado por la alianza de vacunas GAVI, la OMS y otros- quiere entregar al menos 2.000 millones de dosis en el mundo este año y dijo que hasta 1.800 millones de dosis estarían disponibles para 92 países pobres, lo que correspondería aproximadamente a una cobertura de un 27% en esos países.

No obstante, ha tenido problemas para conseguir suficientes inyecciones debido a la falta de financiamiento, mientras que los problemas a la producción y los acuerdos bilaterales entre países ricos y las farmacéuticas han generado temor a una distribución desigual.

Diah Saminarsih, asesora senior del Director General de la OMS, dijo a Reuters en una entrevista que posiblemente 92 países recibirían suficientes vacunas para un 3% de sus poblaciones antes de fines de la primera mitad del año. "Ese es nuestro compromiso. Parece imposible que la OMS se retracte de su promesa", afirmó.

06:50 El jefe del regulador de vacunas de Alemania espera que la Unión Europea (UE) apruebe la vacuna de AstraZeneca sin restricciones de edad, dijo en una conferencia de prensa esta mañana.

Ayer, el comité de expertos de Alemania dijo que la vacuna de AstraZeneca sólo debe administrarse a personas de 18 a 64 años.

En ese sentido, el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, había dicho anteriormente que no esperaba una aprobación sin restricciones de la vacuna. Sin embargo, Klaus Cichutek, presidente del Instituto Paul Ehrlich, dijo que los reguladores europeos estaban en condiciones de aprobar la vacuna sin restricciones, con la advertencia de que los datos disponibles para los grupos de mayor edad eran más débiles.

El regulador de medicamentos del bloque, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), emitirá hoy una recomendación sobre la vacuna de AstraZeneca, desarrollada conjuntamente con la Universidad de Oxford.

05:40 AstraZeneca ofreció ocho millones de dosis más de su vacuna a la Unión Europea (UE) para tratar de calmar la disputa por los suministros, pero el bloque dijo que estaba muy lejos de lo prometido originalmente.

La firma anunció inesperadamente recortes en los suministros a la UE la semana pasada, citando problemas de producción en una fábrica belga, lo que provocó una furiosa respuesta del bloque.

Eso significó un recorte del 60% a 31 millones de dosis en el período hasta fines de marzo, un golpe para los 27 países miembros que ya están rezagados en las campañas de vacunación respecto de Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos.

El funcionario de la UE que participó directamente en las conversaciones dijo que AstraZeneca ofreció aumentar las entregas a 39 millones de dosis en el primer trimestre. Sin embargo, según un contrato acordado en agosto, la compañía debería haber suministrado al menos 80 millones de dosis a la UE en ese período, y posiblemente incluso 120 millones "dependiendo de cómo se lea el contrato", dijo el funcionario.

05:30 Reino Unido no puede publicar detalles del contrato de suministro de la vacuna de AstraZeneca porque pondría en peligro la seguridad nacional, dijo esta mañana una ministra subrogante, mientras la Unión Europea (UE) amenaza a las farmacéuticas por retrasos en el suministro.

La ministra de prisiones británica, Lucy Frazer, dijo que el gobierno había sido transparente con los datos, pero que no podía publicar los detalles del suministro por razones de seguridad nacional que se negó repetidamente a especificar.

"Tengo entendido que pone en riesgo la seguridad nacional", dijo a la radio LBC, pero se negó a decir cómo la publicación de tales datos podría dañar la seguridad nacional.

La lucha de Europa para asegurar las vacunas se intensificó ayer cuando la UE advirtió a las farmacéuticas que utilizaría todos los medios legales e incluso bloquearía las exportaciones, a menos que aceptaran entregar las vacunas como se prometió.

JUEVES 28 DE ENERO

18: 15 La firma de biotecnología Novavax dijo este jueves que su vacuna contra el coronavirus tuvo una efectividad de más de 89% para proteger contra Covid-19 en su ensayo clínico de tres fases realizado en el Reino Unido.

Los resultados se basaron en 62 infecciones confirmadas por Covid-19 entre los 15 mil participantes del ensayo. La compañía dijo que se observaron 56 casos en el grupo de placebo versus 6 casos observados en el grupo que recibió su vacuna. Eso resultó en una eficacia estimada de la vacuna del 89,3%, dijo la empresa.

17:00 El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insistió este jueves en su crítica al confinamiento y otras medidas de prevención contra el Covid-19, en momentos en que la pandemia se acelera nuevamente en el país, incluso con una nueva variante nacional.

"Es un apelo que hago a los gobernadores. Solo una opinión, pero esa política de cerrar todo y quedarse en casa no funcionó", dijo el mandatario durante la inauguración de un puente entre los estados de Sergipe y Alagoas, en el noreste del país.

Bolsonaro declaró que "el pueblo brasileño es fuerte y no tiene miedo del peligro" y apuntó: "Los vulnerables son los ancianos y las personas con comorbilidad, pero el resto, tiene que ir a trabajar".

En las últimas semanas, la pandemia en Brasil se agudizó y el número de muertes diarias volvió a superar el millar, como ocurría a mediados del año pasado, cuando se consideraba que el país, uno de los más afectados del mundo, había alcanzado el peak.

También este mismo mes fue detectada una mutación del virus, que algunos científicos consideran más agresiva y transmisible, que asusta al mundo y surgió en el estado Amazonas, una región que atraviesa por el peor momento de la crisis sanitaria.

Esa situación llevó a algunos Gobiernos regionales y municipales a volver a restringir la circulación de personas y adoptar hasta medidas de confinamiento, que Bolsonaro siempre ha criticado.

14:18 Destacando la llegada de cerca de dos millones de dosis de vacunas -y que este domingo arriba la misma cantidad- comenzó el balance diario de hoy el ministro de Salud, Enrique Paris.

Tal como cada jueves, se presentaron actualizaciones en el Plan Paso a Paso. La subsecretaria de Prevensión del Delito, Katherine Martorell, indicó que este sábado retroceden a cuarentena las comunas de Diego de Almagro, San Clemente, Vinclún, Padre Las Casas y Purranque.

El mismo día, vuelven a transición Pichilemu, Graneros, Quirihue, Santa Juana, Santa Bárbara, Cunco, Collipulli, Palena, Chaitén y Futaleufú. Desde la otra vereda, avanzan a fase 3 el lunes Ñuñoa, Peñalolén, La Reina, Chépica, Florida, Yumbel y Cabo de Hornos.

En relación al permiso de vacaciones, Martorell explicó que "ninguna persona puede viajar si es que debe estar en aislamiento si es positivo o contacto estrecho. No se puede obtener el permiso si es que la persona debe mantener el aislamiento. En las comunas en cuarentena no se puede optar a este permiso".

En el plano sanitario, el subsecretario Alberto Dougnac indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.260 nuevos contagios, lo que eleva a 714.146 los casos totales de Covid-19 en el país. En cuanto a los fallecimientos, la cartera lamentó la muerte de 134 personas, con lo cual los decesos de quienes han contraído el virus se elevan a 18.174 hasta el momento.

En ese período se realizaron 53.790 exámenes PCR, alcanzando un total a la fecha de 7.843.425 a nivel país. En relación al plan de vacunación, 56.764 personas ya han recibido la primera dosis, y a 10.349 se les han puesto ambas inyecciones.

28 de enero | Red Asistencial #COVID_19

🔹 1.339 hospitalizados

🔹 1.166 en ventilación mecánica

🔹 90 críticos

🔹 185 camas críticas

🔹 53.790 exámenes PCR realizados (7.843.425 en total)#ResidenciasSanitarias

🔹 11.534 cupos

🔹 158 Residencias pic.twitter.com/pErZkPObFh — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 28, 2021

13:45 El Gobierno de Portugal anunció que la frontera con España quedará cerrada a partir de este viernes y durante un plazo inicial de dos semanas, en un intento por contener la expansión de la pandemia de coronavirus, que ha alcanzado niveles sin precedentes en territorio luso durante este mes.

El ministro del Interior portugués, Eduardo Cabrita, anunció el cierre fronterizo al término del debate sobre la renovación del estado de emergencia en la Asamblea de la República, informa la cadena RTP. La ampliación de esta medida excepcional ha salido de nuevo adelante con el apoyo de los principales partidos.

13:00 El Ministerio de Salud de Reino Unido ha confirmado 28.680 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, frente a los 25.300 registrados durante la jornada anterior, según los datos difundidos este jueves por las autoridades sanitarias.

Así, el balance del país se ha elevado hasta las 3.743.734 personas contagiadas de la enfermedad, mientras que ya han fallecido un total de 103.126 personas en suelo británico a causa de la COVID-19, 1.239 de ellas constatadas este jueves. Este número, no obstante, representa una disminución respecto a la cifra registrada el miércoles, cuando se confirmaron más de 1.700 fallecimientos.

11:49 El Ministerio de Sanidad español culpa a la Unión Europea de los retrasos en el suministro de la vacuna contra el Covid-19, que han obligado a Madrid a suspender las nuevas inoculaciones y han puesto en peligro los suministros en todo el país, publicó el diario El Mundo el jueves.

Ante la disminución de las existencias y la aparición de nuevas infecciones, las autoridades regionales de Madrid han dejado de vacunar a nuevas personas y están utilizando los suministros restantes para administrar segundas dosis a quienes ya han recibido la primera.

Tras las críticas de algunas comunidades autónomas, el Gobierno central señaló a Bruselas como responsable de los problemas de abastecimiento. El programa de vacunación de la UE, que ya va a la zaga de Reino Unido, Israel y Estados Unidos, se ha topado con nuevos inconvenientes en la última semana, ya que las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca anunciaron que las entregas previstas sufrirían graves retrasos.

Mientras tanto, el número de españoles dispuestos a vacunarse en cuanto las dosis estén disponibles ha subido a casi el 73% desde alrededor del 40% de hace un mes, según una encuesta oficial del Centro de Estudios Sociológicos (CIS).

11:20 La deuda mundial probablemente alcanzó el 98% de la producción económica a fines de 2020, ya que los gobiernos invirtieron casi US$ 14 billones en apoyo fiscal para combatir la pandemia de coronavirus, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional, instando a que el apoyo fiscal se mantenga hasta que la recuperación esté firmemente en marcha.

El FMI, en una actualización de su Monitor Fiscal, dijo que el apoyo fiscal incluía US$ 7,8 billones en gastos directos adicionales o ingresos no percibidos y 6 billones de dólares en garantías, préstamos e inyecciones de capital. El apoyo total ha aumentado alrededor de US$ 2,2 billones desde la última actualización del Monitor Fiscal en octubre.

"La cooperación global para producir y distribuir ampliamente tratamientos y vacunas a todos los países a bajo costo es crucial", dijeron funcionarios del FMI en un blog que acompaña al informe.

"La vacunación es un bien público mundial que salva vidas y eventualmente ahorrará el dinero de los contribuyentes en todos los países. Cuanto antes termine la pandemia mundial, las economías pueden volver a la normalidad más rápido y la gente necesitará menos apoyo gubernamental".

10:50 El coronavirus circula más rápido cada semana y un toque de queda más estricto aplicado a principios de este mes no ha logrado frenar la propagación del virus, según dijo el jueves el ministro de Salud francés Olivier Véran en una conferencia de prensa. Véran también dijo que la presión sobre el sistema hospitalario estaba aumentando.

10:10 Alemania prohibirá la entrada al país de viajeros procedentes de Reino Unido, Portugal, Brasil y Sudáfrica para limitar la propagación de las variantes más contagiosas del coronavirus detectadas en esos países, dijo el jueves el ministro del Interior, Horst Seehofer.

"Para proteger a nuestra población, debe prohibirse la entrada de regiones en las que proliferan estas variantes del virus", dijo al margen de una reunión virtual con sus homólogos de la UE.

Bélgica ya ha prohibido a sus residentes las vacaciones en el extranjero hasta marzo para luchar contra la propagación de las nuevas variantes —mucho más infecciosas—, pero otros miembros de la Unión Europea rechazan de momento seguir esos pasos.

09:21 El organismo europeo de control del tráfico aéreo dijo que los volúmenes bajaron alrededor del 64% en enero en comparación con 2019, y que febrero y marzo serán "excepcionalmente bajos" dados los últimos bloqueos por coronavirus.

Las perspectivas para el verano dependen del lanzamiento de la vacuna. La flexibilización de las restricciones de viaje podría significar que el tráfico caiga un 55% en junio, pero si se mantienen las restricciones, los vuelos podrían bajar un 70%, dijo Eurocontrol.

08:55 Nueve bancos de la eurozona redujeron sus reservas de capital anticontingencias el año pasado, pero probablemente debido a problemas no relacionados con la pandemia de coronavirus, dijo el jueves el presidente del consejo de supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria.

El BCE está permitiendo que los bancos utilicen algunos de sus colchones de capital regulatorio para absorber las pérdidas resultantes del brote de Covid-19 hasta finales de 2022, con el objetivo de que no tengan que recortar los préstamos a la maltrecha economía.

Sin embargo, Enria dijo que los nueve bancos, que ya habían recurrido a estos colchones, probablemente lo estarían haciendo debido a "problemas estructurales" dado que el impacto de la pandemia aún no se había materializado gracias a las ayudas públicas y moratorias. Enria no nombró los nueve bancos.

"Solo unos pocos bancos han recurrido a sus reservas de capital hasta ahora, ya que las pérdidas crediticias de la pandemia aún no se han materializado y es probable que esto sea la consecuencia de problemas idiosincrásicos y estructurales y no por la crisis Covid-19", dijo Enria, en una presentación del informe anual de la banca del BCE.

08:30 China probablemente evitará establecer un objetivo de crecimiento para 2021, en el que sería el segundo año consecutivo que toma esa decisión, porque teme que tener uno pudiera alentar a las economías provinciales a aumentar su endeudamiento, dijeron fuentes políticas a Reuters.

La segunda economía más grande del mundo registró un crecimiento del 2,3% en 2020 a pesar de los estragos de la pandemia, y este año tendrá un repunte de 8,4% este año gracias a la agresiva respuesta de Shanghái contra el Covid-19 y a la recuperación global, según un sondeo de Reuters.

Pero los legisladores temen que vincular las ambiciones oficiales a una tasa específica de crecimiento aliente a los gobiernos regionales a buscar un crecimiento mayor, lo que a su vez provocaría un aumento indeseado del endeudamiento para alcanzar el objetivo, afirmaron dos fuentes.

Los asesores gubernamentales que piden eliminar el objetivo del producto interno bruto (PIB) en 2021 parecen ganar terreno, y los responsables políticos pueden señalar una meta implícita con las cifras del empleo y otros indicadores, apuntaron las fuentes.

07:20 El director de Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, dijo esta mañana que los fabricantes de vacunas están trabajando sin descanso para cubrir la escasez de suministros en los países que luchan por frenar la pandemia, y los instó a no pelear por las entregas.

"La solidaridad no significa necesariamente que todos los países del mundo comiencen (a vacunar) exactamente en el mismo momento. Lo que sabemos es que nadie está a salvo antes de que todos estén a salvo", dijo en una rueda de prensa en línea.

Cuando se le preguntó sobre los retrasos en la expedición de las vacunas Pfizer y AstraZeneca a los pacientes de los 27 países de la Unión Europea, Kluge dijo que los gobiernos y los fabricantes deberían trabajar juntos para abordar los "problemas iniciales" en el lanzamiento.

"La realidad es que hay escasez de vacunas... (Pero) no dudamos que los fabricantes y productores están trabajando 24 horas al día 7 días a la semana para cerrar las brechas, y estamos seguros de que por los retrasos que estamos viendo ahora se aumentará la producción adicional en el futuro".

06:05 La gente de Hong Kong confía menos en las vacunas chinas contra el coronavirus que en las fabricadas en Europa y Estados Unidos, y menos del 30% de las personas considera aceptable la vacuna Sinovac.

Una encuesta de la Universidad de Hong Kong, en la que se entrevistó a mil personas, mostró que la aceptación general de las vacunas en la ex colonia británica es baja, con sólo un 46% de intención de recibir una inoculación.

La confianza fue significativamente menor en la vacuna Sinovac, con un 29,5% de los encuestados que la aceptaron en comparación con el 56% de las personas que tomarían una producida por BioNTech de Alemania y el 35% que tomarían una producida por AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford.

El gobierno de Hong Kong ordenó 7,5 millones de dosis de la vacuna Sinovac, que sería la primera en llegar al centro financiero asiático en enero. Pero la llegada de la vacuna se ha retrasado desde entonces y el gobierno dijo que está esperando más información clínica.

05:50 India dijo esta mañana que ha frenado un aumento en los contagios, ya que una quinta parte de sus distritos no informaron nuevos casos durante una semana, y su campaña de inmunización ha cubierto a 2,4 millones de personas.

El país de 1.35 mil millones de habitantes ha registrado el mayor número de casos en el mundo después de Estados Unidos, aunque la tasa de infección ha disminuido significativamente desde los máximos de mediados de septiembre. Algunos estudios han sugerido que algunas zonas de la India han alcanzado la inmunidad colectiva a través de una infección natural.

"India ha contenido con éxito la pandemia", dijo el ministro de Salud, Harsh Vardhan, y señaló que se informaron menos de 12 mil casos en las últimas 24 horas.

Indicó que 146 de los 718 distritos de la India no han tenido nuevos casos durante una semana, y 18 distritos durante dos semanas.

05:40 Portugal se encuentra en una fase terrible de la pandemia, dijo el primer ministro Antonio Costa, y advirtió que pasarían algunas semanas antes de que las cosas comiencen a mejorar y sólo se puede esperar una ayuda limitada del exterior.

Con un total de casi 670 mil casos confirmados y 11.300 muertes, incluido un récord de 293 muertos el miércoles, Portugal tiene el promedio semanal de nuevos casos diarios y muertes por millón de habitantes más alto del mundo.

La situación no es "mala", es "terrible", dijo Costa a la emisora ​​de TVI durante la noche. "No tiene sentido alimentar la ilusión de que no estamos enfrentando el peor momento", dijo. "Y nos enfrentaremos a este peor momento durante unas semanas más, eso es seguro".

Aseguró que la situación había empeorado en parte porque su gobierno relajó las medidas restrictivas entre Navidad y fin de año, pero también debido a la virulencia de la nueva variante del coronavirus detectada por primera vez en Gran Bretaña.

05:30 La lucha de Europa para asegurar el suministro de la vacuna se agudizó esta jornada cuando Gran Bretaña exigió recibir todas las vacunas que pagó después de que la Unión Europea (UE) le pidiera a AstraZeneca que desvíe los suministros del Reino Unido.

La UE, cuyos miembros están muy por detrás de Israel, Reino Unido y Estados Unidos en el despliegue de vacunas, se esfuerza por conseguir suministros justo cuando las mayores farmacéuticas occidentales retrasan las entregas al bloque debido a problemas de producción.

Gran Bretaña, que ha promocionado repetidamente su liderazgo en la carrera por el lanzamiento de vacunas desde que dejó la órbita de la UE el 1 de enero, dijo que sus entregas deben ser respetadas.

"Creo que debemos asegurarnos de que se entregue el suministro de vacunas que se ha comprado y pagado para la población del Reino Unido", dijo el ministro de la Oficina del Gabinete, Michael Gove, a LBC Radio.

02:40 Corea del Sur revisará el uso de la vacuna de AstraZeneca para los ancianos debido a los datos limitados de eficacia, dijo hoy el gobierno al presentar un plan para inocular a 10 millones de personas de alto riesgo para julio.

Las vacunas se ampliarán hacia la segunda mitad del año para incluir al público en general, con el objetivo de alcanzar la inmunidad colectiva en noviembre, dijo el director de la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea (KDCA), Jeong Eun-kyeong, en una rueda de prensa.

Pero el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos está en la duda sobre si se debe usar la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 65 años.

"Hay un número insuficiente de casos de prueba de personas mayores en los datos clínicos que se han presentado, por lo que necesitamos una revisión estadística", dijo el funcionario del ministerio, Kim Sang-bong, en la sesión informativa. La revisión incluirá un estudio de los datos de la respuesta inmune utilizados en la aprobación europea de la vacuna, dijo.

02:00 Un equipo dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar los orígenes de la pandemia salió esta mañana de su hotel de cuarentena en Wuhan para comenzar el trabajo de campo, dos semanas después de llegar a la ciudad china donde surgió el virus a última hora en 2019.

La misión ha estado plagada de retrasos, preocupación por el acceso y disputas entre China y Estados Unidos, que ha acusado a China de ocultar el alcance del brote inicial y criticado los términos de la visita, en virtud de la que expertos chinos realizaron la primera fase de la investigación.

El equipo salió del hotel poco después de las 15:00 (02:00 hora de Chile) sin hablar con los periodistas y subieron a un autobús para dirigirse a otro hotel.

La OMS no ha proporcionado detalles del itinerario de la misión, aunque el líder del equipo, Peter Ben Embarek, dijo en noviembre que el grupo probablemente iría al mercado mayorista de productos del mar de Huanan, donde se rastreó el primer grupo conocido de casos.

01:30 El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, reiteró esta mañana su determinación por celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio este año como símbolo de "esperanza y coraje" durante la pandemia.

También dijo en una reunión virtual del Foro Económico Mundial que Japón ampliará sus US$ 130 millones iniciales de apoyo para proporcionar vacunas para los países en desarrollo, y prometió trabajar con naciones de ideas afines para lograr un acuerdo Indo-Pacífico "libre y abierto" en la región.

MIÉRCOLES 27 DE ENERO

21:00 El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que entre mañana jueves 28 y el domingo 31 de enero, llegarán al país alrededor de cuatro millones de dosis de vacunas de Sinovac lo cual permitirá continuar avanzando con el Plan de Vacunación contra el Covid-19. Esta vacuna cuenta con dos dosis, separadas por una diferencia de 28 días entre la primera y la segunda inoculación.

"La pandemia por Covid-19 ha causado que más del 80% de los fallecidos sean mayores de 60 años. Situación muy similar en el resto del mundo", resaltó Paris. La autoridad sanitaria agregó que "hoy contamos con avances en los estudios clínicos en fase 3 de la vacuna de Sinovac, liderados por la Universidad Católica junto a nuevas evidencias científicas recibidas en torno a su uso en adultos mayores".

La autoridad informó que estos avances fueron compartidos e informados a la Sociedad Chilena de Salubridad, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y a la Sociedad Chilena de Infectología.

El ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que "los nuevos antecedentes entregados por los expertos sobre el uso de la vacuna Sinovac demuestran que los efectos adversos son mínimos en adultos mayores de 60 años y los datos preliminares de inmunogenicidad son muy positivos. Por lo tanto, y dada la seguridad y eficacia demostrada por esta vacuna evidenciada por su capacidad de inducir respuesta inmune en mayores de 60 años, hemos definido como Ministerio de Salud que iniciaremos la inoculación con la vacuna Sinovac en nuestros adultos mayores de 60 años".

18:00 Italia ha elevado este miércoles su balance diario de casos de COVID-19 y ha constatado 15.204 positivos, frente a los cerca de 10.600 confirmados el martes, por lo que ha superado el umbral de las 2,5 millones de personas contagiadas de la enfermedad.

En concreto, según los datos difundidos por las autoridades sanitarias italianas, el país europeo cuenta ya con 2.501.147 personas que han contraído la COVID-19, mientras que 86.889 personas han fallecido debido a la enfermedad, 467 de ellas en las últimas 24 horas.

15:00 El Gobierno de Perú entregará una ayuda en efectivo a las familias vulnerables que viven en las regiones en las que se ha reimpuesto el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

En concreto, la ayuda será de 600 soles (algo más de 137 euros) y está previsto que la medida alcance a 4,2 millones de familias residentes en la capital, Lima, y los otros siete departamentos incluidos en el "nivel extremo" de la escala establecida para medir el impacto de la pandemia a nivel territorial.

De forma paralela, según ha anunciado la Presidencia del Consejo de Ministros a través de su cuenta en la red social Twitter, también se proporcionará apoyo tributario a empresas ubicadas en regiones en riesgo muy alto y extremo, entre otras medidas concebidas para "complementar" las nuevas restricciones.

13:30 El Gobierno de Francia asumió que el refuerzo del toque de queda, que comienza ya a las 18.00 horas, no basta para frenar la tercera ola de casos de coronavirus y baraja ya "diferentes escenarios", entre los que figura un "confinamiento duro".

El vocero del Gobierno, Gabriel Attal, explicó al término del Consejo de Ministros que el presidente galo, Emmanuel Macron, ha pedido "análisis suplementarios" antes de tomar una decisión definitiva, que inicialmente se preveía para este miércoles.

Las opciones que están sobre la mesa van "desde mantener el marco actual hasta un confinamiento muy duro", según Attal, que sin embargo ve "poco probable" que no se vayan a endurecer las actuales restricciones, en vista de que medidas como el toque de queda han tenido "una eficacia relativa", informa la televisión pública.

11:29 Luego de varias horas de discusión, el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó el uso de emergencia de la vacuna elaborada por Oxford y AstraZeneca contra el Covid-19 en Chile, convirtiéndose en la tercera vacuna autorizada en el país.

En una votación unánime, la vacuna fue aprobada para mayores de 18 años, sin perjuicio de comentarios que serán difundidos en la ficha técnica, y que serán entregados por el propio ISP. Con esto, concluye un período de análisis que comenzó el 7 de enero, cuando se realizó la solicitud de importación de la vacuna.

Esta úlima "utiliza el método vector viral donde se inocula un adenovirus, con material genético de virus SAR-COV2 y, al igual que la vacuna Pfizer-BioNTech, requiere la aplicación de dos dosis", se lee en el sitio web del ISP. Luego de la reunión de hoy, el producto de Oxford y AstraZeneca se suma a las vacunas de Pfizer y Sinovac, que ya habían sido autorizadas por los expertos del Instituto.

11:13 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 3.371 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que implica que hasta el momento 709.888 se han infectado del brote en el país.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 17 personas en el mismo período de tiempo, de acuerdo a lo indicado por el DEIS, elevándose a 18.040 los decesos de quienes han muerto luego de contraer el virus.

El número de exámenes PCR realizados llegó a 39.555 ayer, lo que implica que hasta el momento se han aplicado 7.789.635 tests en el país. Además, la cartera señaló que 56.759 personas han sido vacunadas con primera dosis, de las cuales 10.315 han recibido ambas inyecciones.

27 de enero | Red Asistencial #COVID_19

🔹 1.328 hospitalizados

🔹 1.136 en ventilación mecánica

🔹 91 críticos

🔹 178 camas críticas

🔹 39.555 exámenes PCR realizados (7.789.635 en total)#ResidenciasSanitarias

🔹 11.478 cupos

🔹 157 Residencias pic.twitter.com/VItJNpSXvQ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 27, 2021

10:54 Científicos y asesores se resisten a los planes del gobierno británico de realizar exámenes de Covid-19 a la población para apuntalar los esfuerzos por reabrir la economía debido a que les preocupa el uso generalizado de test rápidos, dijeron fuentes cercanas al programa de pruebas.

Bajo creciente presión para trazar una forma de salir de la tercera cuarentena nacional de Inglaterra y de cara a las críticas por su gestión de la pandemia, el primer ministro Boris Johnson quiere acelerar los esfuerzos para conseguir que los niños vuelvan a las escuelas y reactivar los negocios.

Un plan que el gobierno ha estado debatiendo durante un tiempo es hacer exámenes a gran parte de la población, con el objetivo de cortar la transmisión del virus al encontrar y aislar a más de una de cada tres personas con Covid-19 que no muestran síntomas, dijeron dos fuentes cercanas al programa de pruebas.

Pero ese plan está frenado, dijeron las fuentes, debido a que algunos expertos científicos, clínicos y asesores de políticas se preguntan si las fallas de las pruebas rápidas contrarrestan sus beneficios.

10:20 Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia, ha pedido al gobierno del Reino Unido que vaya "mucho más allá" de lo que planea actualmente para imponer cuarentenas supervisadas por coronavirus a las personas que llegan del extranjero.

En una sesión informativa el miércoles, Sturgeon se negó a dar detalles de las propuestas del primer ministro británico, Boris Johnson, pero dejó claro que creía que no cumplirían con lo que el gobierno escocés creía necesario para "mitigar el riesgo de nuevos casos y nuevas variantes". siendo importado ".

"Me preocupa que la propuesta no vaya lo suficientemente lejos y he hecho hincapié en ese punto en las discusiones de cuatro naciones que acabamos de tener hoy", dijo Sturgeon. "Buscaremos con urgencia persuadirlos de que vayan mucho más allá".

09:40 En España, el equipo legal que prepara la demanda colectiva ante el Tribunal Supremo de al menos 700 hosteleros contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas por las pérdidas provocadas por el estado de alarma ha decidido retrasar una semana la presentación del escrito debido a que se siguen adhiriendo afectados.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan a que además se continúa trabajando en el documento incluyendo más material. La indemnización por el momento se cifra en 55 millones de euros, y se deriva de esos daños y perjuicios soportados por el gremio durante el año 2020, desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo e 2020.

El tope que dan este grupo de hosteleros para adherirse a la demanda colectiva es el 14 de marzo de 2021, coincidiendo con el aniversario del decreto y adelantan que interesarán en su escrito indemnizaciones para cada uno de los afectados que sean equivalentes al 75 por ciento de las pérdidas de 2020. Matizan que se fundamentan para ello en lo que se ha hecho desde el Ejecutivo alemán.

09:00 La cantidad de dosis de vacunas administradas en todo el mundo ha superado la marca de 71 millones, ya que los países se apresuran a asegurarse suministros frescos. El rastreador de vacunas del Financial Times muestra que Israel y los Emiratos Árabes Unidos han administrado la mayor cantidad de dosis por cada 100 residentes, con 45,8 y 27,4 respectivamente.

Estados Unidos ha administrado más de 23 millones de dosis, o 7,1 por cada 100 residentes.

08:00 El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, encargado de revisar la seguridad y efectividad de las vacunas, se pronunciará durante esta mañana respecto de la vacuna contra el Covid-19 de la Universidad de Oxford y Astrazeneca. De ser aceptada, se convertirá en la tercera que se usará para vacunar en el país.

Ya hay dos vacunas que han sido aprobadas en el país: Pfizer-BioNTech y Sinovac, siendo la primera la única que hasta ahora se ha usado para inocular a los principales grupos de riesgo. La de Sinovac aún no se ha utilizado porque el ISP recién autorizó su uso la semana pasada.

La solicitud de importación de la vacuna de Oxford al ISP se hizo el día 7 de este mes, y según explican en la página del instituto, "utiliza el método vector viral donde se inocula un adenovirus, con material genético de virus SAR-COV2 y, al igual que la vacuna Pfizer-BioNTech, requiere la aplicación de dos dosis".

04:50 Un farmacéutico de Wisconsin acordó declararse culpable de intentar deliberadamente estropear cientos de dosis de la vacuna de Moderna en un intento por hacerlas ineficaces, dijo hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Steven Brandenburg, de 46 años, está acusado de dos cargos por intentar manipular productos de consumo y por indiferencia imprudente en cuanto al riesgo de que otra persona corra peligro de muerte o lesiones corporales, según el comunicado del Departamento de Justicia.

A finales de diciembre Brandenburg retiró intencionalmente una caja de la vacuna de un refrigerador en dos turnos nocturnos sucesivos en el Aurora Medical Center en Grafton, Wisconsin, para arruinar su efectividad, según el comunicado.

El farmacéutico firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad por los dos cargos, que conllevan una sentencia máxima de diez años de prisión cada uno.

04:05 La pandemia está retrocediendo en Moscú, según dijo hoy el alcalde Sergei Sobyanin, mientras abolió algunas restricciones para permitir que bares, restaurantes y discotecas abran durante la noche.

Los nuevos casos de Covid-19 en la capital rusa no han superado los 3 mil en la última semana y más del 50% de las camas de los hospitales han estado vacías por primera vez desde mediados de junio, escribió Sobyanin en su blog personal.

Rusia, que lanzó un programa de vacunación voluntaria con la vacuna Sputnik V en diciembre, ha experimentado una caída constante de los casos en el último mes, desde un aumento diario récord el 24 de diciembre.

Las autoridades se han resistido a imponer un nuevo bloqueo estricto, confiando en medidas específicas. "La pandemia está en declive y, dadas las circunstancias, nuestro deber es crear las condiciones para la recuperación más rápida posible de la economía", dijo Sobyanin.

02:00 Los programas de vacunación en China e India se extenderán hasta finales de 2022 debido al gran tamaño de su población, y más de 85 países pobres no tendrán acceso generalizado a las vacunas antes de 2023, mostró esta mañana un estudio de Agathe Demarais, directora de Economist Intelligence Unit, la división de investigación de Economist Group.

Si bien el rápido desarrollo de las vacunas ha generado esperanzas de que se ponga fin a la pandemia, las preocupaciones sobre la distribución desigual también han aumentado debido a problemas de producción y grandes acuerdos bilaterales entre países ricos y fabricantes de medicamentos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que Estados Unidos tiene como objetivo asegurar 200 millones de dosis adicionales de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna para el verano.

00:00 El presidente de Perú, Francisco Sagasti, anunció una serie de medidas restrictivas para detener el avance de la segunda ola de la pandemia en su país, que entrarán en vigencia este 31 de enero y culminarán el 14 de febrero.

Lima pasará a nivel de alerta sanitaria extrema, por lo que se impondrá cuarentena obligatoria y restricciones de movilización en sus distritos durante dos semanas. Se cerrarán casinos, gimnasios, cines, iglesias, bibliotecas, museos, centros comerciales y actividades de clubes y asociaciones deportivas.

Sagasti señaló que sólo una persona podrá salir a realizar las compras y que no habrá transporte interprovincial terrestre ni aéreo en las regiones de nivel sanitario extremo.

Asimismo, anunció que los vuelos internacionales desde Brasil quedan restringidos ante el avance de la pandemia. "Mantendremos las restricciones para los vuelos internacionales procedentes de Europa y se incluirá, además, a Brasil", indicó el mandatario en un mensaje a la Nación.

Por último, informó que un lote de un millón de dosis de la vacuna de Sinopharm llegará al país "en los próximos días", y que los primeros en recibirla serán los profesionales de la salud.

MARTES 26 DE ENERO

18:10 La pandemia de coronavirus ha dejado más de 500.000 casos durante el último día en todo el mundo, por lo que el total ha superado ya los 100 millones contagios con más de 2,1 millones de muertos, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins este martes a última hora.

Así, durante las últimas 24 horas se han confirmado 509.002 contagios y 10.676 fallecidos, lo que sitúa los totales en 100.032.461 y 2.149.818, respectivamente, mientras que 55.239.856 personas han logrado recuperarse por ahora de COVID-19.

Estados Unidos sigue encabezando la lista de países más afectados del mundo con 25.362.794 casos y 423.010 muertes. Luego están India con 10.676.838 contagios y 153.587 fallecidos; y Brasil con 8.871.393 contagiados y 217.664 víctimas fatales.

16:40 Las autoridades de Italia han informado este martes de que otras 10.593 personas han dado positivo por COVID-19 en el último día, por lo que el país se sitúa ya cerca de los 2,5 millones de contagios desde el inicio de la pandemia.

El último balance del Gobierno indica que 541 personas han muerto en el último día, por lo que la cifra de decesos desde que estalló la crisis sanitaria en febrero de 2020 asciende a 86.422.

14:15 La cifra oficial de fallecidos por coronavirus en el Reino Unido desde que comenzó la pandemia superó este martes la barrera de los 100.000, tras registrarse hoy 1.631 muertos.

En total, el Gobierno británico ha contabilizado hasta ahora 100.162 fallecidos por Covid-19 en un plazo de 28 días tras haber dado positivo en un test, aunque el número de certificados de muerte en el que se nombra la enfermedad asciende a 103.602

El Ejecutivo notificó hoy 20.089 contagios más, lo que marca una reducción de la cifra diaria de infecciones por cuarta jornada consecutiva.

13:00 Las autoridades sanitarias de Portugal han notificado este martes un nuevo récord de fallecidos por COVID-19 en 24 horas, un total de 291, lo que eleva el recuento provisional de víctimas mortales por encima ya de las 11.000 tras el reciente peak de contagios.

En concreto, 11.012 enfermos han perdido la vida en territorio luso, según la Dirección General de Salud, que tiene registrados también 653.878 casos, 10.765 más que en el balance divulgado el lunes. Unos 6.500 pacientes están ingresados en hospitales, 765 en unidades de cuidados intensivos.

11:19 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.322 nuevos contagios de Covid-19, elevándose a 706.500 los casos totales en el país.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 24 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes se contagiaron del brote suman 18.023 desde la llegada del virus al país hasta la fecha.

Asimismo, la cartera indicó que también en las últimas 24 horas se realizaron 42.995 exámenes PCR, subiendo a 7.750.080 el total de tests aplicados. Hasta el momento 56.549 personas han recibido vacunas contra el Covid-19, y 9.743 de ellas ya han sido inoculadas con ambas dosis.

26 de enero | Balance diario #COVID_19

🔹 3.322 casos nuevos

🔹 2.054 casos con síntomas

🔹 1.099 casos asintomáticos

🔹 169 no notificados

🔹 706.500 casos totales

🔹 25.659 activos

🔹 662.460 recuperados

🔹 24 fallecidos inscritos (18.023 en total) pic.twitter.com/D3hWo8E9uN — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 26, 2021

11:00 El panel asesor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud ha programado tentativamente una revisión de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca para el 8 de febrero, dijo un experto el martes.

"Al revisar los datos de AstraZeneca tentativamente -y debo subrayar tentativamente- programamos una reunión del SAGE para discutir las recomendaciones de política el 8 de febrero", dijo Joachim Hombach, secretario ejecutivo del Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) de la OMS.

10:40 AstraZeneca ha ofrecido adelantar algunas de las entregas de su vacuna contra el Covid-19 a la Unión Europea, que ha pedido a la farmacéutica británica que redestine las dosis del Reino Unido para compensar por la escasez de suministros, dijeron autoridades del bloque a Reuters.

La compañía anglo-sueca anunció inesperadamente el viernes que reduciría los suministros a la UE de su vacuna contra el coronavirus en el primer trimestre de este año, en una decisión que según dijo un funcionario del bloque a Reuters implica una disminución del 60% a 31 millones de dosis para la región.

El recorte de vacunas complica los planes de inmunización de la UE, después de que Pfizer anunció un rezago temporal en las entregas de dosis, provocando irritación en Bruselas y otras capitales europeas.

10:00 La política monetaria de China continuará apoyando el crecimiento de la economía y el banco central observará la acumulación de deuda y los riesgos de los créditos con mal desempeño, dijo el gobernador del organismo, Yi Gang.

En declaraciones en una reunión virtual del Foro Económico Mundial, Yi dijo que las políticas macroeconómicas de China se enfocarán en maximizar el empleo con el fin de ayudar a impulsar el consumo, y que las exportaciones del país lucen bien para este año.

"La política monetaria continuará impulsando la economía, pero al mismo tiempo vigilaremos los riesgos. Mantendremos un delicado balance entre el respaldo a la recuperación económica y al mismo tiempo evitaremos riesgos", sostuvo Yi.

"Uno de los riesgos es el nivel macro de deuda que China ha estado incrementando de alguna manera desde el año pasado, el otro son los créditos de mal desempeño que están creciendo, y también vemos amenazas externas, como el flujo de capitales hacia el país", declaró.

09:10 El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, murió el martes a causa de una neumonía derivada del contagio con Covid-19, convirtiéndose en el primer funcionario de alto nivel del Gobierno que fallece por la pandemia, informó la Presidencia.

Trujillo, de 69 años, se infectó con coronavirus a comienzos de enero y fue hospitalizado en una clínica de la caribeña ciudad de Barranquilla, desde donde después fue trasladado al Hospital Militar de Bogotá, en donde fue internado y falleció.

"Colombianos, con profundo dolor y tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo", dijo el presidente Iván Duque en una declaración.

08:40 Johnson & Johnson registró un aumento del 8,3% en las ventas trimestrales y dijo que pronto compartiría los detalles de su ensayo de vacuna contra el coronavirus, mientras el conglomerado de atención médica compite para desarrollar una posible vacuna de dosis única para el Covid-19.

Las ventas trimestrales aumentaron de US$ 20,75 mil millones a US$ 22,48 mil millones.

07:30 El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió esta mañana a los países ricos que no acumulen dosis excedentes de la vacuna, y dijo que el mundo debe unirse para combatir la pandemia.

Sudáfrica ha registrado casi la mitad de las muertes por coronavirus en África, y el continente en su conjunto está luchando por asegurar suficientes vacunas para iniciar programas de vacunación para sus 1.300 millones de habitantes.

"Necesitamos que aquellos que han acumulado las vacunas las liberen para que otros países puedan tenerlas", dijo Ramaphosa en una reunión virtual del Foro Económico Mundial. "Los países ricos del mundo salieron y adquirieron grandes dosis (...) Algunos incluso adquirieron hasta cuatro veces lo que su población necesita, excluyendo a otros países ", sostuvo.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya se había referido a esta situación la semana pasada, describiendola como un "fracaso moral catastrófico", e instó a los países y fabricantes a distribuir las dosis de manera más justa en todo el mundo.

07:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió esta mañana un nuevo consejo clínico para el tratamiento de pacientes con Covid-19, incluidos aquellos que muestran síntomas después de la recuperación.

Recomendó usar anticoagulantes en dosis bajas para prevenir los coágulos sanguíneos, mientras que "los pacientes con Covid-19 en el hogar deben tener el uso de oximetría de pulso, que mide los niveles de oxígeno, para que pueda identificar si algo en el hogar se está deteriorando y sería mejor recibir atención hospitalaria ", dijo la portavoz de la OMS, Margaret Harris, en una conferencia de la ONU en Ginebra.

Además aconsejó a los médicos que coloquen a los pacientes en posición decúbito prono despierto -de frente-, que ha demostrado mejorar el flujo de oxígeno.

04:55 La policía holandesa detuvo a cerca de 180 personas en una tercera noche de disturbios en ciudades de los Países Bajos, donde grupos prendieron fuego, arrojaron piedras y saquearon tiendas con violencia provocada por un toque de queda nocturno que busca frenar el coronavirus.

El primer toque de queda desde la Segunda Guerra Mundial siguió a una advertencia del Instituto Nacional de Salud (RIVM) sobre una nueva ola de infecciones debido a la "variante británica" del virus, y se impuso el sábado a pesar de semanas de disminución de nuevas infecciones.

"Hemos tenido disturbios en el pasado, pero es raro que ocurran durante varias noches en todo el país", dijo la portavoz de la Policía Nacional, Suzanne van de Graaf. "No solo se encuentra en áreas problemáticas conocidas, sino que está mucho más extendido".

Más de 470 personas han sido arrestadas durante tres días de disturbios en ciudades como Ámsterdam, Rotterdam y Haarlem, con la policía antidisturbios desplegando carros lanza agua y oficiales a caballo para restablecer el orden en varios lugares.

03:35 El ministro de Salud de Alemania respaldó hoy las propuestas de la Unión Europea de introducir restricciones a las vacunas, a medida que aumentan las tensiones con AstraZeneca y Pfizer por los repentinos recortes de suministro apenas un mes después de que el bloque comenzara a vacunar a los ciudadanos.

La UE ha propuesto la creación de un registro de exportaciones de vacunas, en medio de la frustración por los retrasos en las entregas de la inyección de AstraZeneca y otros problemas de suministro.

"Puedo entender que hay problemas de producción, pero luego debe afectar a todos de la misma manera", dijo el ministro de Salud, Jens Spahn, a la televisión ZDF. "No se trata primero de Europa, sino de la parte justa de Europa", dijo, y agregó que, por lo tanto, tenía sentido tener límites a la exportación de vacunas.

El registro podría ser anunciado antes del fin de semana.

LUNES 25 DE ENERO

18:30 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes una orden ejecutiva que prohíbe la entrada al país a la mayoría de ciudadanos extranjeros que hayan estado recientemente en Sudáfrica, decreto que entrará en vigor el sábado.

La orden de Biden también reimpone una prohibición de entrada -que expiraba el martes- a casi todos los viajeros no estadounidenses que hayan estado en Brasil, Reino Unido, Irlanda y 26 países de Europa que permiten los viajes a través de sus fronteras abiertas. La semana pasada, el aún presidente Donald Trump revocó estas restricciones impuestas el año pasado.

"Ante el empeoramiento de la pandemia y la propagación de más variantes contagiosas no es el momento de levantar las restricciones al viaje internacional", dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una conferencia de prensa.

17:00 La economía mundial presentaría una recuperación de 4,7% este año tras contraerse un 4,3% en 2020 debido a la pandemia de Covid-19, más del doble del impacto de la crisis financiera global en 2009, dijo Naciones Unidas.

El informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU dijo que las economías desarrolladas que se hundieron un 5,6% en 2020 presentan una proyección de crecimiento del 4%, mientras que los países en desarrollo se contrajeron un 2,5% y se expandirían un 5,7% en 2021.

"Las masivas y oportunas respuestas fiscales evitaron una catástrofe económica similar a la de la Gran Depresión a nivel mundial", dijo el informe.

"Seguirá siendo crítico que las economías del G-20 retornen a la trayectoria de crecimiento, no sólo para impulsar a las economías del resto del mundo sino que también para hacer que la economía mundial sea más resistente a futuros choques", advirtió el informe.

Agrega que 131 millones de personas más cayeron en la pobreza el 2020.

15:30 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 2.593.382, añadiendo 93.822 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada el viernes por el Ministerio de Sanidad.

La cifra representa el mayor incremento de nuevos casos durante un fin de semana desde que comenzó la pandemia, y supera el récord previo de hace una semana, cuando se registraron 84.287 nuevos positivos.

La cartera indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 7.698, frente a los 18.187 anunciados el viernes.

14:00 Brasil está intentando comprar todas las vacunas posibles contra el COVID-19 y las acusaciones de que centró todos sus esfuerzos en un único fabricante son injustas, dijo el lunes el ministro de Economía, Paulo Guedes.

En declaraciones a la prensa en un contacto virtual tras la publicación de datos sobre ingresos fiscales, Guedes sostuvo que la salud pública y la economía siempre han estado interconectados, al tiempo que afirmó que el proceso de vacunación debe acelerarse para que el crecimiento económico despegue.

13:10 Nuevos cambios en el Plan Paso a Paso anunció esta mañana la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Retroceden a cuarentena a partir de este jueves las comunas de Constitución, Huara, San Carlos, Cabrero, Lautaro, Pucón, Lago Ranco, Frutillar, Los Muermos y San Pablo.

Asimismo, vuelven a transición Rauco, Parral, Purén, Curarrehue, Teodoro Schmidt, Panguipulli, Requínoa, Olivar, Rancagua, Machalí, Peumo, Quinta de Tilcoco, Algarrobo, Til Til, María Pinto, Los Vilos, Coquimbo, La Serena y Caldera. Por el contrario, avanzan a preparación también el jueves San Antonio y Curacaví.

El subsecretario Alberto Dougnac indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.068 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 703.178 los contagios nacionales. La autoridad lamentó 66 fallecimientos en el mismo período, con lo cual la cifra de decesos asociados a la pandemia asciende a 17.999 a nivel nacional.

El día de ayer se anunciaron los resultados de 55.229 exámenes PCR realizados, alcanzando a la fecha 7.707.085 los test en total. En lo relativo al plan de vacunación, 55.681 personas han recibido la primera dosis, y 8.364 ya cuentan con la primera y segunda dosis.

25 de enero | Balance diario #COVID_19

🔹 4.068 casos nuevos

🔹 2.534 casos con síntomas

🔹 1.307 casos asintomáticos

🔹 227 no notificados

🔹 703.178 casos totales

🔹 26.475 activos

🔹 658.324 recuperados

🔹 66 fallecidos inscritos (17.999 en total) pic.twitter.com/Wc96u5vV7S — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 25, 2021

11:19 Moderna dijo hoy lunes que su vacuna contra el Covid-19 produce anticuerpos neutralizantes de virus contra las nuevas variantes encontradas en Reino Unido y Sudáfrica.

Se espera que un régimen de dos dosis de la vacuna de Moderna contra el Covid-19 proteja contra las cepas emergentes detectadas hasta la fecha, dijo la compañía.

10:55 La farmacéutica Merck & Co dijo hoy lunes que finalizará el desarrollo de sus dos vacunas Covid-19 y centrará la investigación pandémica en los tratamientos, mientras se esperan datos iniciales de la eficacia de un antiviral oral experimental para fines de marzo.

Merck dijo en un comunicado que registrará un cargo por suspensión antes de impuestos en el cuarto trimestre para la vacuna candidata V591, que adquirió con la compra del fabricante de vacunas austriaco Themis Bioscience, y V590, desarrollada con la organización de investigación sin fines de lucro IAVI.

En los primeros ensayos, ambas vacunas generaron respuestas inmunitarias inferiores a las observadas en personas que se habían recuperado de COVID-19, así como a las informadas para otras vacunas para tratar la enfermedad, dijo la compañía.

Merck tardó en unirse a la carrera para desarrollar una vacuna para proteger contra el coronavirus, que hasta ahora ha causado la muerte de más de 2 millones de personas y continúa aumentando en muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos.

10:20 La economía japonesa probablemente se recuperará a los niveles anteriores a la pandemia de coronavirus en marzo del próximo año, dijo el lunes el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ofreciendo una visión optimista sobre las perspectivas a futuro pese a los vientos en contra del Covid-19.

Kuroda también dijo que una combinación de políticas fiscales y monetarias expansivas ha logrado estabilizar la economía, señalando que el Banco de Japón ha ofrecido suficiente estímulo para amortiguar el golpe económico de la crisis sanitaria.

"Tanto la política fiscal como la monetaria han tenido éxito a la hora de evitar las quiebras empresariales y el desempleo", dijo Kuroda en una reunión virtual del Foro Económico Mundial. "Esperamos, probablemente a finales del año fiscal 2021 o principios del de 2022, que la economía de Japón se recupere y vuelva a los niveles anteriores al inicio de la pandemia".

En sus últimas proyecciones trimestrales publicadas la semana pasada, el BoJ dijo que espera que la economía se expanda un 3,9% en el año fiscal que comienza en abril, seguido de un aumento del 1,8% en el año fiscal 2022.

09:40 El año pasado se perdieron un 8,8% de las horas de empleo a nivel mundial debido a la pandemia, aproximadamente cuatro veces más que en la crisis financiera de 2009, aunque se observan "señales tentativas" de recuperación, dijo el lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las pérdidas en comparación con el año anterior equivalen a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo e incluyen un número "sin precedentes" de 114 millones de trabajadores que se suman a las listas de desempleo y otros cuya carga laboral se redujo debido a las restricciones, señaló la entidad.

"Estas pérdidas masivas se tradujeron en una disminución del 8,3% de los ingresos laborales mundiales (sin incluir las medidas de apoyo), lo que equivale a 3,7 billones de dólares o al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial", dijo la OIT, un organismo de la ONU, en su séptimo informe desde marzo sobre la crisis.

08:50 China informó el lunes un aumento en los nuevos casos de Covid-19 impulsado por un alza en las infecciones entre pacientes previamente asintomáticos en la provincia nororiental de Jilin.

El número total de casos confirmados en China continental creció a 124 el 24 de enero desde los 80 del día anterior, dijo la Comisión Nacional de Salud en un comunicado, en medio de la peor ola de nuevos contagios que China ha visto desde marzo de 2020.

De las 117 nuevas infecciones locales, Jilin representó 67 casos, todos menos tres de los cuales eran pacientes previamente asintomáticos que fueron reclasificados como confirmados tras desarrollar síntomas. Heilongjiang informó de 35 contagios nuevos, mientras que Hebei informó 11.

Aunque las nuevas infecciones siguen siendo una fracción de las informadas por otros países, la nación más poblada del mundo está decidida a mantener contenido al virus antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar de febrero, cuando millones de personas viajan a sus provincias de origen.

08:00 Luego de varios meses sin casos comunitarios de coronavirus, Nueva Zelanda confirmó este lunes un nuevo caso de Covid-19 en una mujer de 56 años, que había regresado de un viaje a Europa.

La mujer, que regresó a Nueva Zelanda el 30 de diciembre, había dado positivo por la cepa sudafricana del virus después de dejar una cuarentena obligatoria de dos semanas en la que había dado dos resultados negativos, dijo el ministro de Salud de ese país, Chris Hipkins.

No se han reportado otros casos comunitarios desde que se reveló el caso de la viajera y las autoridades dijeron que la fuente de la infección probablemente era un compañero que regresó a la instalación de cuarentena.

06:45 La economía alemana se estancará en el primer trimestre del año, dijo esta mañana el economista de Ifo Klaus Wohlrabe, en la última señal de que el bloqueo de la mayor economía de Europa está pasando factura.

"La economía alemana está comenzando el año con poca confianza", dijo, y agregó que los retrasos en las entregas de la vacuna se suman a la incertidumbre.

La moral empresarial alemana cayó más de lo esperado en enero cuando una segunda ola de contagios detuvo la recuperación en la economía más grande de Europa, según mostró una encuesta.

05:50 La economía de Rusia podría volver a los niveles previos a la crisis en septiembre y el crecimiento del producto interno bruto general de este año podría alcanzar alrededor del 3,7%, dijo esta mañana Andrey Kostin, director ejecutivo del segundo banco más grande del país, VTB.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elogiado los esfuerzos de Moscú para abordar los efectos económicos de la pandemia, con un aumento en el endeudamiento y el gasto junto con una política monetaria suave que resultó en una caída del PIB del 4%.

Dado que los precios de las materias primas, el sustento de la economía rusa, generalmente están aumentando como resultado de la demanda renovada, el crecimiento del PIB se estima en alrededor del 3,7% este año, dijo Kostin durante una reunión virtual del FMI.

05:30 Pfizer solicitó la aprobación de su vacuna contra el coronavirus en Corea del Sur, mientras el país se prepara para comenzar la vacunación el próximo mes, dijeron hoy las autoridades.

El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos dijo que tiene como objetivo llegar a una decisión dentro de los próximos 40 días, después de recortar su período de deliberación anterior de hasta 180 días para acelerar la aprobación y el proceso de vacunación.

"Pfizer presentó hoy la solicitud para sus vacunas producidas en Bélgica", dijo el ministerio en un comunicado. "Revisaremos a fondo su seguridad y eficacia en cooperación con examinadores profesionales y expertos externos para que nuestra gente pueda acceder a vacunas seguras y efectivas".

Las autoridades han comenzado a establecer centros de vacunación, designando gimnasios y teatros cubiertos en todo el país con el objetivo de vacunar hasta el 70% de sus 52 millones de habitantes para septiembre. El país ha obtenido 106 millones de dosis de vacunas de Covax, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, y también está en conversaciones para comprar 40 millones de dosis de Novavax.

04:50 La situación de la pandemia en Francia es preocupante, dijo esta mañana el jefe del regulador de salud de la Haute Autorite de Sante (HAS) a la radio France Inter, mientras el gobierno del presidente Emmanuel Macron considera un nuevo bloqueo.

El país galo tiene el séptimo mayor número de muertos por Covid-19 en el mundo, con más de 73.000 muertes.

"Es un momento preocupante. Estamos mirando las cifras día a día. Necesitamos tomar medidas con bastante rapidez ... pero al mismo tiempo, no demasiado apresuradamente ", dijo el director de HAS, Dominique Le Guludec.

Francia se encuentra actualmente en un toque de queda a nivel nacional de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., en un intento por frenar la propagación del virus, pero el número promedio de nuevas infecciones ha aumentado de 18.000 por día a más de 20.000.

03:00 Es probable que Japón logre la inmunidad colectiva con la vacunación recién unos meses después de los Juegos Olímpicos de Tokio, a pesar de que ha asegurado la mayor cantidad de vacunas en Asia, según un pronosticador con sede en Londres.

Eso sería un golpe para el primer ministro Yoshihide Suga, quien se ha comprometido a tener suficientes vacunas para la población a mediados de 2021, ya que están por detrás de la mayoría de las principales economías en el inicio de las vacunas.

"Japón parece estar bastante tarde en el juego", dijo a Reuters Rasmus Bech Hansen, fundador de la firma de investigación británica Airfinity. "Dependen de la importación de muchas (vacunas) de los EE.UU., y por el momento, no parece muy probable que obtengan cantidades muy grandes de, por ejemplo, la vacuna Pfizer".

Hansen dijo que Japón no alcanzará una tasa de inoculación del 75% -punto de referencia para la inmunidad colectiva- hasta alrededor de octubre, aproximadamente dos meses después del cierre de los Juegos de Verano.

DOMINGO 24 DE ENERO

17:30 Uno de los principales asesores económicos del presidente Joe Biden dijo este domingo que el Gobierno presionará a senadores demócratas y republicanos por la aprobación de un paquete de estímulos de US$ 1,9 billones, a fin de ayudar a los estadounidenses más golpeados por la crisis del coronavirus.

Brian Deese, director del Consejo Nacional Económico, dijo que negociaría con los senadores como parte de los esfuerzos de la administración Biden para sacar adelante otro enorme programa de estímulos fiscales.

"No podemos esperar", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a periodistas. "Solo porque (los legisladores en) Washington estaba antes en un estancamiento de las negociaciones no significa que vayamos a quedarnos así".

La pandemia de coronavirus ha causado la muerte de más de 417.000 estadounidenses y dejó a millones sin empleo. Cerca de 175.000 personas en el país se infectan cada día, una amenaza cada vez mayor para la flamante administración de Biden.

11:00 El Minsiterio de Salud informó 4.498 nuevos casos de Covid-19, siendo el cuarto día consecutivo en superar esta cifra, que no se repetían desde junio del 2020. La cantidad de fallecidos llegó a 79 en las últimas 24 horas, lo que deja la cifra total de muertes en 17.933 personas.

Por otra parte, se dio a conocer que nuestro país superó las 55 mil personas vacunadas con la primera dosis del antídoto de Pfízer y 8.364 personas ya cuentan con ambas dosis necesarias para una inmunización más completa.

El próximo 28 y 31 de enero, el Gobierno de Chile informó que se recibirán cerca de 4 millones de nuevas dósis. Este jueves a las 10:50 llegarán hasta el aeropuerto de Mocopulli, en la Isla de Chiloé, uno de los cargamentos con vacunas que serán transportados a cargo de la aerolínea JetSMART, para comenzar el proceso de inmunización de personas de mayor riesgo.

21:30 El presidente de la República, Sebastián Piñera, detalló el plan de vacunación contra el Covid-19, precisando las fechas de llegada de las vacunas para iniciar el proceso de la inoculación masiva en el país. Junto con ello, adelantó que en los próximos días habilitará en la página web del gobierno y el Ministerio de Salud el calendario que detallará los lugares y fechas del proceso para toda la población, de acuerdo a su nivel de riesgo.

Dijo que el próximo jueves 28 de enero llegarán al país casi dos millones de dosis de vacunas Sinovac, y el domingo 31 de enero, casi dos millones adicionales. "Esta etapa de vacunación masiva requerirá una estrecha colaboración entre el Gobierno, los municipios y los ciudadanos, por lo que estamos tomando contacto con ellos y desarrollando campañas de información hacia la ciudadanía, para incorporarlos en plenitud a este gran desafío y lograr así un proceso de vacunación masivo, eficaz y seguro", enfatizó el mandatario.

¿Cuándo y dónde?

Durante su intervención, el presidente Piñera adelantó que para entregar una información más completa y detallada a los ciudadanos sobre el calendario de vacunación, se habilitarán la web del Gobierno de Chile y del Ministerio de Salud, donde detallarán los lugares y fechas de inoculación de la población en vacunatorios, Cesfam, establecimientos de salud, lugares de trabajo y otros espacios especialmente habilitados.

Enfatizó, una vez más, que todas las vacunas que se apliquen en Chile serán gratis, voluntarias y provistas por el Estado.

Sobre los grupos prioritarios, señaló que el Gobierno está trabajando para vacunar a la población de mayor riesgo, aproximadamente cinco millones de personas, durante el primer trimestre. Y a gran parte de la población objetivo, aproximadamente 15 millones de personas, durante el primer semestre de este año.

Adicionalmente, a cada persona que se vacune se le entregará una Tarjeta que le recordará la fecha de su segunda dosis, y además, a través del Hospital Digital, se le enviarán recordatorios a su celular y correo electrónico.

El mandatario, agregó que además de los contratos y opciones que podrían garantizar la inmunización de la población este año, ya están explorando otras alternativas, para asegurar el abastecimiento de la vacuna, en caso de ser necesario una segunda ronda de vacunación durante el próximo año.

18:00 Madrid prohíbe desde el lunes las reuniones de personas que no sean convivientes en las casas y adelanta el toque de queda de las 23 a las 22 horas, el máximo que permite el decreto del estado de alarma.

El titular de Sanidad ha hecho un llamamiento a que se impulse el teletrabajo, en aquellas empresas que puedan organizarse con sus empleados. Además, como medida para frenar el avance del coronavirus, la hostelería y el resto de los establecimientos tendrán que cerrar a las 21 horas. En ellos solo podrán reunirse cuatro personas.

15:45 AstraZeneca advirtió a los países de la UE que esperan un déficit significativo en las entregas tempranas de su vacuna contra el coronavirus, en un nuevo golpe al lanzamiento del programa de inmunización del bloque, dijeron funcionarios europeos.

La UE esperaba 100 millones de dosis en el primer trimestre del año. Pero personas con conocimiento de las discusiones dijeron que es posible que la compañía no entregue ni la mitad de esa cantidad, aunque enfatizaron que no se han establecido las cifras finales.

AstraZeneca insistió en que no había un "retraso programado" para el inicio de los envíos de sus vacunas, pero dijo que los "volúmenes iniciales" serían "más bajos de lo previsto originalmente debido a la reducción de los rendimientos en un sitio de fabricación dentro de nuestra cadena de suministro europea".

"Suministraremos decenas de millones de dosis en febrero y marzo a la UE, a medida que continuamos aumentando los volúmenes de producción", dijo la compañía, y agregó que el cambio en los volúmenes esperados no afectó al Reino Unido.

15:14 Es posible que Reino Unido tenga que aplicar más medidas para proteger sus fronteras de las nuevas variantes del Covid-19, dijo el viernes el primer ministro Boris Johnson. "Realmente no descarto que tengamos que tomar más medidas todavía", dijo en una rueda de prensa.

"Es posible que tengamos que ir más allá para proteger nuestras fronteras porque no queremos que después de todo el esfuerzo que estamos haciendo en este país... lo pongamos en riesgo haciendo que vuelva a entrar una nueva variante", señaló.

Las actuales restricciones en Reino Unido prohíben la mayoría de los viajes internacionales, mientras que las normas que se introdujeron el lunes exigen que los viajeros den un resultado negativo en una prueba PCR realizada previamente a su salida, además de un periodo de cuarentena a la llegada.

14:50 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el viernes en 2.499.560, añadiendo 42.885 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada el jueves por el Ministerio de Sanidad.

El departamento dirigido por Salvador Illa indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 18.187, frente a los 18.504 anunciados el jueves. En los 14 días hasta el viernes, el número de casos ascendió a 389.643, lo que supone una media diaria de 27.831, frente a la media móvil de 26.726 del día previo.

Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España en los últimos 7 días fue de 1.411 —una media de 201 por día—, frente a los 1.285 registrados el jueves. La cifra total de fallecidos por el virus asciende a 55.441, lo que supone 400 más que en el informe publicado el jueves, que mostraba un total de 55.041.

14:30 Pfizer Inc dijo el viernes que finalizó la incorporación de niños de entre 12 y 15 años a las pruebas de su vacuna contra el COVID-19, en momentos en que la farmacéutica estadounidense busca expandir el uso de su fórmula en diferentes grupos etarios.

El estudio, que fue anunciado en octubre, incorporó a más de 2.000 participantes, dijo una vocera de Pfizer en un comunicado enviado por correo electrónico.

Las vacunas de Pfizer y Moderna Inc, que ya están siendo administradas en Estados Unidos, todavía no están disponibles para su uso en menores, debido a la falta de datos de estudios.

Los niños rara vez experimentan síntomas graves de COVID-19, pero de todas formas pueden propagar el virus.

13:00 La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que había llegado a un acuerdo con Pfizer por 40 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19, lo que le permite comenzar el próximo mes a vacunar en países pobres y de ingresos medios bajos en el marco de su programa COVAX.

11:34 Casi 5 mil nuevos contagios de Covid-19 reportó esta mañana el Ministerio de Salud en su balance diario sobre la situación de la pandemia, lo que implica un máximo en las nuevas infecciones que no se registraba desde el 3 de junio.

En el detalle, la cartera dio a conocer que en las últimas 24 horas hubo 4.956 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a 690.066 el total de personas que ha contraído el virus desde comienzos de marzo.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 84 personas, ascendiendo así a 17.786 el número de decesos de quienes se han contagiado de Covid-19. El Minsal también indicó que en el mismo período de realizaron 62.516 exámenes PCR, subiendo a 7.527.928 el total de tests aplicados en el país.

Viernes 22 de enero | Balance diario #COVID_19



🔸 4.956 casos nuevos

🔸 3.296 casos con síntomas

🔸 1.497 casos asintomáticos

🔸 163 sin notificar

🔸 690.066 casos totales

🔸 26.889 activos

🔸 645.035 recuperados

🔸 84 fallecidos (17.786 en total) pic.twitter.com/efgNrAFykc — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 22, 2021

11:18 Walmart se está preparando para ofrecer vacunas contra el Covid-19 en una decena de territorios en EEUU. La medida de la cadena de supermercados más grande del mundo se produce cuando el presidente Joe Biden se apresura a acelerar una campaña de vacunación frustrantemente lenta, que ha dejado guardadas aproximadamente la mitad de los 38 millones de inyecciones en los congeladores.

A través de sus farmacias, Walmart ya estaba participando en los planes de vacunación, administrando inyecciones a los trabajadores sanitarios en Nuevo México y su estado originario de Arkansas. Ahora, suma a la lista siete estados más, además de la ciudad de Chicago y Puerto Rico, según una portavoz de la compañía. De esta forma, a partir de esta semana y la próxima, la cadena de distribución comenzará a proporcionar inyecciones en Georgia, Indiana, Luisiana, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Sur y Texas.

10:55 Alemania recortó su proyección de crecimiento económico a medida que la extensión de los bloqueos por coronavirus afecta la actividad a principios de año. El gobierno ahora espera una expansión del 3% en 2021, por debajo del 4,4% pronosticado a fines de octubre, según una persona familiarizada con su informe económico anual que se publicará el próximo miércoles en una conferencia de prensa a cargo del ministro de Economía, Peter Altmaier.



La rebaja, que está en línea con la predicción del Bundesbank, refleja el deterioro de las perspectivas en la eurozona, mientras el bloque se encamina hacia una recesión de doble caída.

A Alemania, la economía más grande de la región, le ha ido mejor que a muchos de sus vecinos, debido al generoso apoyo del gobierno, pero está luchando contra las interrupciones comerciales y la preocupación por la escasez de vacunas.

10:10 Portugal se está quedando sin camas de hospital en los centros sanitarios públicos y privados, indicó el viernes el doctor Oscar Gaspar, director de la asociación de hospitales privados del país, tras el aumento récord de contagios por Covid-19.

"Estamos viviendo una situación de guerra. No tenemos suficientes camas —en el servicio nacional de salud, en el sector privado o en el social— para hacer frente a una progresión pandémica de 13.000 a 14.000 nuevos casos diarios", indicó Gaspar.

Los colegios cerraron el viernes por primera vez desde marzo, después de que el repunte de casos obligase al Gobierno a intensificar su respuesta a la pandemia. Portugal inició el confinamiento el 15 de enero, con los negocios no esenciales cerrados y la mayoría de la población confinada en sus casas.

09:34 La Comisión Europea pedirá una aclaración de Pfizer sobre los nuevos retrasos en la entrega de vacunas de Covid-19 a los países del bloque la próxima semana, dijo este viernes un portavoz del ejecutivo de la UE.

"Buscaremos una aclaración de la compañía", señaló el portavoz en una conferencia de prensa al ser consultado acerca de una nueva ralentización en las entregas comunicadas por los países de la UE.

Como se recordará, Pfizer y la Comisión habían dicho anteriormente que no habría un nuevo retraso, después de que los suministros se desacelerasen esta semana.

09:10 Una campaña de turismo nacional promovida por el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, podría haber contribuido a un fuerte aumento de los casos de infección por coronavirus en el país, afirmó un asesor de la respuesta del gobierno a la pandemia.

Si bien el gobierno ha dicho que no hay evidencia de que su campaña turística "Go To Travel" propagara el coronavirus, Suga la suspendió en diciembre para contener los crecientes casos de Covid-19. Los índices de aprobación del político se hundieron por su manejo de la pandemia.

La campaña, que comenzó en julio, ofrecía descuentos y vales para viajes, en un intento por apuntalar las economías regionales golpeadas por la pandemia. Pero sus críticos dijeron que generaba el riesgo de propagar el virus de las ciudades al campo.

"El presente estudio es el primero en demostrar que el número de casos de COVID-19 asociados a viajes que involucraron el cruce de las fronteras de las prefecturas creció durante la campaña Go To Travel", escribieron los investigadores de la Universidad de Kioto, Asami Anzai y Hiroshi Nishiura, en el estudio publicado el jueves por el Journal of Clinical Medicine.

08:50 El Gobierno de Japón insisten en organizar los Juegos de Tokio, evaluando ahora la posibilidad de hacerlo sin público debido a la pandemia, una opción que hasta ahora no había querido contemplar, según publican este viernes los medios locales.

Hasta la fecha, tanto el Ejecutivo nipón como los organizadores han manifestado su intención de celebrar unos Juegos "de forma completa" o con presencia de público en las gradas, aunque con algún tipo de restricciones dirigidas a prevenir contagios. El Gobierno contempla ahora las tres opciones de abrir los estadios sin restricciones, fijar un tope de entrada del 50 % del aforo total o que las competiciones se celebren a puerta cerrada, entre las que se decidirá según evolucione la pandemia.

Los anfitriones tienen previsto tomar una decisión en los próximos meses sobre la presencia de público en las gradas y sobre si se permitirá, y en qué medida, la llegada de visitantes extranjeros a Japón con motivo de los Juegos.

07:20 Joe Biden firmará hoy dos órdenes ejecutivas destinadas a acelerar los controles de estímulo pandémico a las familias que más lo necesitan y aumentar la ayuda alimentaria para los niños que normalmente dependen de las comidas escolares como fuente principal de nutrición.

La recesión pandémica ha golpeado duramente a los estadounidenses. Unos 16 millones están recibiendo ahora algún tipo de prestación por desempleo y se estima que 29 millones no tienen suficiente para comer.

06:00 El ministro de Medioambiente de Reino Unido, George Eustice, admitió este viernes que el gobierno británico ha considerado la posibilidad de cerrar las fronteras del Reino Unido ante la aparición de distintas variantes del coronavirus.

"Siempre mantenemos estas cosas en revisión y los hemos considerado. Hay una preocupación en este momento por el número de variantes mutantes", dijo el ministro a la cadena Sky News al serle preguntado sobre un eventual cierre de las fronteras.

05:30 Pfizer y BioNTech acordaron suministrar su vacuna Covid--19 al programa de acceso a la vacuna COVAX codirigido por la Organización Mundial de la Salud, dijeron dos fuentes familiarizadas con el acuerdo, la última de una serie de vacunas que se incluirán en el proyecto dirigido a países de menores ingresos. Se espera que el acuerdo se anuncie este viernes.

Los detalles sobre el tamaño del trato o el precio por dosis que pagaría COVAX no estaban, pero las fuentes dijeron que la asignación probablemente sería relativamente pequeña. Una fuente dijo que la razón del volumen limitado era que las dosis estaban destinadas principalmente a los trabajadores de la salud en los países a los que sirve COVAX.

04:00 El Gobierno de Japón aprobó este viernes una serie de proyectos de ley para penalizar a las personas y negocios que no cumplan las medidas contra la pandemia, la legislación contempla penas de prisión para los pacientes que se nieguen a ser hospitalizados, como marca la actual ley de enfermedades infecciosas del país, y sanciones pecuniarias para los negocios que ignoren las órdenes de cierre o reducción de horario comercial con motivo de la pandemia.

JUEVES 21 DE ENERO

18:00 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que el número de muertes en el país por el coronavirus probablemente llegará a 500.000 el mes próximo, en un panorama oscuro de lo que describió como una batalla difícil.

En un evento en la Casa Blanca, Biden dijo que la distribución de vacunas ha sido "un lúgubre fracaso hasta ahora".

"Las cosas van a seguir empeorando antes de comenzar a mejorar", afirmó el mandatario.

16:00 El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió este jueves la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 en un hospital al oeste del Gran Buenos Aires, se informó oficialmente.

La medida se tomó un día después de que el ente regulador de medicamentos argentino ANMAT recomendara al Ministerio de Salud la aplicación de la vacuna rusa a personas mayores de 60 años.

"Hoy (jueves) recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto (ruso) Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que lleguen a nosotros ya todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso", escribió en Twitter Fernández . "Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hagámoslo", afirmó.

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

La vacunación del presidente se produce en momentos de un fuerte rebrote de la enfermedad en el país, la que causó estragos en la economía durante el 2020 con una caída del PIB superior al 10%, según analistas privados.

"El mandatario nacional reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna y reiteró que su prioridad es que llegue a la mayoría de los argentinos en el menor tiempo posible", dijo un comunicado de presidencia.

Agregó que el jefe de Estado "quiere contar con todas las vacunas que están a disposición y destacó el trabajo realizado para lograr la aprobación que finalmente ANMAT dio ayer (miércoles) a la vacuna Sputnik V para los mayores de 60 años".

Según la ANMAT, la vacuna reportó un rango de eficacia del 91,8% en mayores de 60 años.

13:17 Una fuerte preocupación por el aumento de contagios en las regiones de Maule y Ñuble expresó el ministro de Salud, Enrique Paris, en el balance diario de hoy, destacando que en la Región Metropolitana, hay una tendencia a mantenerse estable en los últimos siete días.

En el informe de hoy estuvo presente el ministro de Ciencia, Andrés Couve, quien recordó que ayer el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó la vacuna de Sinovac, y planteó que "con la investigación de fase 3 de vacunas, tenemos la oportunidad de continuar con los estudios clínicos para contribuir a sus mejoras en el futuro".

El director Instituto Milenio, Alexis Kalergis, señaló que "acá vemos como se materializa, en un tiempo récord, el trabajo de la ciencia internacional que logra que vacunas estén a disposición de la ciudadanía", agregando que Sinovac "es una vacuna segura y efectiva y tiene ventajas, como un requerimiento de temperatura y almacenaje óptima, tiene todos los antígenos del virus, como la de contra influenza o polio".

Hasta el momento, se han vacunado en Chile 52.711 personas -y a 8.364 ya se les han aplicado las segunda dosis- explicó la subsecretaria Paula Daza, quien también anunció los cambios en el plan Paso a Paso, en el que retroceden a cuarentena este sábado las comunas de Pozo Almonte, Talca, Chillán, Chillán Viejo, Tirúa, Los Álamos, Lebu, Lumaco, Traiguén, Nueva Imperial, Cholchol, Río Negro, San Juan de la Costa y Puyehue.

Vuelven también a transición las comunas de Paine, Huara, Tocopilla, Cabildo, Rengo, Coltauco, Pelarco, Colbún, Corral, Lanco y Coyhaique. Desde la otra vereda, avanzan a transición el lunes Los Ángeles, Renaico y Angol, mientras que hacen lo mismo pero a preparación San José de Maipo, La Ligua y Cochrane.

Anuncios | Región de Tarapacá



⬅️ A Cuarentena (Paso 1)



Pozo Almonte



⬅️ A Transición (Paso 2)



Huara pic.twitter.com/huE0G1iLU7 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 21, 2021

En el plano epidemiológico, en las últimas 24 horas se reportaron 4.363 casos nuevos, lo que eleva a 685.107 los contagios hasta el momento. La autoridad lamentó el fallecimiento de 108, con las cuales la cifra total llega a 17.702 personas. En el mismo período de tiempo se tomaron 56.928 exámenes PCR, lo que implica que en total se han realizado 7.465.412 test en el país.

Jueves 21 de enero | Balance diario #COVID_19



🔸 4.363 casos nuevos

🔸 3.049 casos con síntomas

🔸 1.147 casos asintomáticos

🔸 167 sin notificar

🔸 685.107 casos totales

🔸 25.048 activos

🔸 642.004 recuperados

🔸 108 fallecidos (17.702 en total) pic.twitter.com/97x9Clj8GJ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 21, 2021

11:30 China planea imponer estrictos requisitos de exámenes de Covid durante la temporada de vacaciones del Año Nuevo Lunar, cuando se calcula que viajarán decenas de millones de personas, mientras el país sufre la peor ola de nuevas infecciones desde marzo de 2020.

El polo comercial de Shanghái informó el jueves sobre sus primeros casos de transmisión local en dos meses, lo que subraya el creciente riesgo de que el virus se propague a otros lugares. Millones de personas en la provincia de Hebei que rodea a Pekín y las provincias nororientales de Jilin y Heilongjiang han sido confinadas en las últimas semanas.

Las autoridades están pidiendo a las personas que se queden en casa durante la temporada vacacional de febrero para evitar otro brote. Los gobiernos locales además están adoptando nuevas restricciones en áreas que aún no han sufrido grandes brotes, incluida una ciudad del suroeste que ha prohibido la entrada a extranjeros que provenientes de otros países.

11:00 Es demasiado pronto para saber cuándo terminará el confinamiento nacional por coronavirus en Inglaterra, dijo el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, mientras las muertes diarias por Covid-19 alcanzan nuevos máximos y aumenta la presión sobre los hospitales. Reino Unido registró el miércoles un récord de muertes diarias por segundo día consecutivo, con unas cifras que Johnson ha calificado de "espantosas".

Una encuesta de prevalencia, conocida como REACT-1, sugirió que las infecciones no habían disminuido en los primeros días del confinamiento, aunque el Gobierno ha dicho que el impacto de las restricciones introducidas el 5 de enero aún no se reflejaba en las cifras.

"Creo que es demasiado pronto para decir cuándo podremos levantar algunas de las restricciones", dijo Johnson a medios de comunicación. "Lo que estamos viendo en la encuesta REACT es el contagio de la nueva variante que vimos llegar justo antes de Navidad. No hay duda de que se propaga muy rápidamente".

El tercer confinamiento nacional de Inglaterra ha supuesto el cierre de bares, restaurantes y la suspensión, casi en su totalidad, de la educación presencial. Johnson atribuyó el fuerte aumento de los casos registrado desde finales del año pasado a una variante más transmisible del coronavirus detectada por primera vez en el país.

10:40 El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el jueves a los estudiantes que las restricciones por la pandemia Covid-19 seguirán vigentes durante gran parte del resto del curso académico 2020/21.

Macron se reunió con un grupo de estudiantes en la universidad parisina de Saclay, para escuchar sus quejas y preocupaciones sobre los problemas planteados por las restricciones del Covid, como la sensación de soledad y los daños a la economía, que han afectado a las perspectivas de empleo. "Tendremos un segundo semestre que tendrá el virus y muchas limitaciones", dijo Macron.

10:15 El ministro de Salud británico, Matt Hancock, declaró el jueves que los datos respaldan la decisión de Reino Unido de pasar a un calendario de dosificación de 12 semanas para la vacuna contra el Covid de Pfizer. Hancock añadió que los detalles sobre la eficacia del nuevo intervalo de tiempo para la campaña de vacunación se publicarán lo antes posible.

"Alrededor del 89% de la eficacia se da entre 14 y 21 días después de la primera dosis", indicó Hancock, agregando que había revisado los datos y que apoyaba la decisión de pasar a un programa de vacunación de 12 semanas.

"Estamos evaluando la eficacia de la vacuna en las personas que ya han sido inoculadas, cotejando los datos entre los vacunados y los casos positivos. Publicaremos los datos tan pronto como sean clínicamente válidos".

09:48 La iniciativa de vacunas COVAX, diseñada para garantizar el acceso equitativo a las dosis contra el Covid-19, dijo el jueves que tiene como objetivo entregar 1.800 millones de dosis a los países más pobres en 2021 y que espera cumplir con los acuerdos de suministro para los más ricos en la segunda mitad del año.

No obstante, COVAX, que está codirigida por la alianza de vacunas GAVI, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros, advirtió que hay muchas incertidumbres que afectan a la adquisición y el suministro de vacunas, y que los términos de los acuerdos están "sujetos a cambios".

Las 1.800 millones de dosis se suministrarán a través de un compromiso de mercado anticipado (AMC, por sus siglas en inglés) a 92 países elegibles y corresponderán a una cobertura de cerca del 27% de las poblaciones en esos países, dijo GAVI en un pronóstico actualizado para COVAX.

"Nuestro pronóstico indica que deberíamos cumplir con las solicitudes de vacuna presentadas por los participantes autofinanciados en la segunda mitad de 2021", apuntó.

09:15 Las vacunas contra el coronavirus son la salida a la pandemia, ya que pueden ser adaptadas a las nuevas variantes de la enfermedad, y Alemania debería poder vacunar a todos sus ciudadanos para finales del verano boreal, dijo el jueves la canciller Angela Merkel.

El Gobierno alemán hará todo lo posible para proteger las cadenas de suministro de las vacunas, incluso aunque no pueda controlar la producción, sostuvo Merkel en una rueda de prensa, añadiendo que el país debería tener suficiente excedente de vacunas en el tercer trimestre para ofrecer parte de ellas.

"Para el final del verano, habremos ofrecido una vacuna a cada alemán", dijo la canciller. Merkel añadió que, si bien las nuevas variantes del coronavirus son un importante motivo de preocupación, las vacunas recientemente desarrolladas pueden adaptarse con relativa rapidez para proteger a las personas de las mutaciones.

08:44 El gobierno portugués está dispuesto a cerrar todas las escuelas del país para hacer frente al empeoramiento de la pandemia, según informaron el jueves la agencia de noticias Lusa y el diario Público.

En el marco de un refuerzo de las restricciones que comenzó la semana pasada ya se han cerrado todos los servicios no esenciales y se ha instado a la población a permanecer en casa. Pero el gobierno había decidido hasta ahora mantener las escuelas abiertas, una medida criticada por la oposición y los expertos en salud.

Grupos de padres y estudiantes también habían instado a las autoridades a cerrar las escuelas por temor a los brotes. Las guarderías, colegios y universidades de todo el país cerrarán a partir del viernes, lo que obligará a dos millones de estudiantes a quedarse en casa, informaron Lusa y Público.

08:10 La tasa de mortalidad por coronavirus en África superó la tasa de mortalidad en el mundo, situándose en 2,5%, frente a la tasa global de 2,2%, tendencia que alarma a los expertos, dijo el jueves el jefe del organismo de control de enfermedades del continente.

Al principio de la pandemia, la tasa de mortalidad de África había estado por debajo del promedio mundial, dijo a los periodistas el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de África, John Nkengasong."La tasa de letalidad comienza a ser muy preocupante para todos", afirmó.

El número de naciones africanas con una tasa de mortalidad más alta que el promedio mundial actual está creciendo, agregó. Hay 21 países en el continente con una tasa superior al 3%, como Egipto, República Democrática del Congo y Sudán.

07:40 El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró este jueves que el regreso de Estados Unidos a la agencia, anunciado por la nueva Administración de Joe Biden, es "un gran día para este organismo, y para la salud mundial".

La cancelación de los planes de abandono de la OMS con los que amenazó el anterior gobierno de Donald Trump, junto a la anunciada incorporación de EEUU al programa COVAX de distribución de vacunas, significan que "el mundo va a poder estar mejor equipado" en la lucha contra la pandemia, señaló el experto etíope.

"Estamos muy satisfechos de que Estados Unidos permanezca en esta familia", añadió Tedros, quien subrayó que el papel de ese país en la salud mundial "es realmente crucial".

07:30 Estados Unidos se sumará hoy a la plataforma COVAX, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para garantizar un reparto equitativo de las vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo, anunció la delegación estadounidense ante la Comisión Ejecutiva del organismo.

El científico Anthony Fauci, representante de la nueva Administración de Joe Biden ante el comité, aseguró que EEUU "se sumará al trabajo internacional para la pandemia, y con este motivo el presidente publicará hoy una directiva en la que se contempla la incorporación estadounidense al programa COVAX".

6:00 Australia ha logrado esta semana los cero contagios por coronavirus en todo su territorio, lo que ha abierto la posibilidad de iniciar una burbuja de viajes con las islas del Pacífico, informaron este jueves fuentes oficiales.

"Hoy tenenos seis días de siete con cero casos (de covid-19) en Australia)", dijo el ministro australiano de Salud, Greg Hunt, a periodistas en Melbourne.

Estos resultados se dan después de que el estado de Nueva Gales del Sur, el más poblado de Australia y que lleva cuatro días sin infecciones, superara un rebrote que se detectó a mediados de diciembre pasado en las playas del norte de Sídney, que obligó a confinar a unos 250.000 habitantes durante al menos dos semanas.

04:30 Pese a que los casos de Covid-19 se duplicaron en un mes, la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez, descartó un confinamiento en el país.

Bermúdez reiteró que "por el momento" el confinamiento de la ciudadanía "no ha sido considerado" pese a que solo un mes la positividad de contagio creció de 7% a 15% y solo hay disponibles tres camas UCI en Lima y Callao.

04:00 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzará, como máxima prioridad en su primer día completo en la Casa Blanca, una serie de iniciativas para frenar la creciente pandemia de coronavirus.

Biden firmará 10 decretos para combatir la pandemia, incluido el uso de fondos para desastres para ayudar a reabrir colegios y la exigencia del uso de mascarillas en aviones y autobuses, dijeron funcionarios. El nuevo mandatario demócrata, ha colocado a la pandemia en la parte superior de una abrumadora lista de desafíos que enfrenta en los primeros días de su gobierno, incluida la reconstrucción de una economía devastada y afrontar la injusticia racial.

01:50 Las primeras dosis del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) pueden empezar a llegar a Colombia en la primera semana de febrero, confirmó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"La próxima semana se definirá qué países recibirán estas vacunas la primera semana de febrero, y Colombia está en este grupo de países porque cumple los criterios que han sido considerados", aseguró la representante de la OPS en el país, Gina Tambini.

01:00 Ecuador recibió este miércoles su primera remesa de 8.000 dosis de vacunas del consorcio Pfizer-Biontech, para iniciar la "fase cero" de un plan de vacunación contra la pandemia de la covid-19, que, en cerca de once meses, ha dejado más de 234.000 contagiados y 9.810 muertos confirmados con la enfermedad.

Ecuador se convirtió hoy en el segundo país de Sudamérica, después de Brasil, en recibir la vacuna de Pfizer, que prevé enviar unas 86.000 dosis hasta finales de febrero, de un total de dos millones, cuyo grueso llegará a partir de marzo próximo.

MIÉRCOLES 20 DE ENERO

19:00 Ecuador dijo que tiene comprometidas 18 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 con tres farmacéuticas y la iniciativa Covax Facility, de las cuales las primeras llegaron el miércoles al país andino para un plan piloto con el personal médico de hospitales públicos y asilos de ancianos.

Tras negociaciones de varios meses, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, explicó que la nación sudamericana tiene contratos en firme con Pfizer, AstraZeneca y Covaxx para la entrega de 10 millones de dosis en conjunto y con la iniciativa Covax, liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ocho millones de dosis adicionales.

"Las primeras vacunas que llegan son parte de 18 millones de dosis que hemos contratado hasta el final de este año", explicó Zevallos, a periodistas. "Cada país quiere tener más vacunas y estos compromisos, que ya están adquiridos, aseguran que nosotros vacunemos a nueve millones de personas", dijo.

Ecuador destinó unos US$ 200 millones para la compra de vacunas.

17:00 Amazon.com Inc se ofreció el miércoles a ayudar con los esfuerzos de Estados Unidos relacionados con la vacuna para el Covid-19, según una carta dirigida al presidente Joe Biden, a la que Reuters tuvo acceso.

El minorista en línea más grande del mundo tiene un acuerdo con un proveedor de atención médica para administrar vacunas en sus instalaciones, dijo Dave Clark, director ejecutivo del negocio de consumo mundial de Amazon, en la carta.

Añadió: "estamos preparados para aprovechar nuestras operaciones, tecnología de la información y capacidades y experiencia en comunicaciones para ayudar en los esfuerzos de vacunación de su administración".

15:30 Italia está considerando tomar acciones legales contra Pfizer Inc, después de que la farmacéutica estadounidense anunció una reducción adicional en las entregas de vacunas contra el coronavirus, dijo el comisario especial de manejo de la pandemia en el país, Domenico Arcuri.

Pfizer está enfrentando críticas en toda Europa por su decisión sorpresiva de retrasar temporalmente los embarques de vacunas, ya que los países temen que las interrupciones afecten las campañas de inmunización.

La compañía dijo a Italia la semana pasada que recortaría las entregas en 29%. El martes, indicó que no estaba en posición de cumplir con el nivel de suministros prometido para la próxima semana y que prevé un "leve recorte adicional" en sus entregas, dijo Arcuri.

"Como resultado, discutimos qué acción tomar para proteger a los ciudadanos italianos y su salud por todas las vías civiles y criminales", dijo Arcuri en un comunicado. "Se decidió por unanimidad que estas acciones comenzarán en las próximas semanas".

12:50 Las autoridades sanitarias de China han informado este miércoles de que se han registrado por primera vez dos casos de la nueva cepa británica del coronavirus en Shanghái, la capital del país.

Los contagios en cuestión han sido detectados en el barrio de Daxing, en el sur de la ciudad, donde se encuentra el aeropuerto internacional, por lo que el Gobierno baraja la posibilidad de que los casos fueran importados.

Los análisis han confirmado que se trata de la variante que fue identificada por vez primera en Reino Unido y que, tal y como indican los expertos, es más infecciosa y se transmite con mayor rapidez, según informaciones de la agencia Xinhua.

El hallazgo ha hecho saltar las alarmas en la capital china ahora que se enfrenta al mayor aumento de casos de COVID-19 de los últimos ocho meses. Además, desde enero se han registrado un millar de infecciones en la provincia de Hebei, lo que ha llevado al Gobierno a decretar medidas de confinamiento en Shijuazhuang, Xingtai y Langfang, cerca de Daxing.

11.20 El último parte diario del Ministerio de Salud de Chile reportó 3.583 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 2.368 son sintomáticos y 1.010 asintomáticos. Asimismo, informó de 21 fallecidos en las últimas 24 horas.

A la fecha los casos en el país suman 680.740, y de ellos 23.647 son activos. En cuanto a los test PCR realizados en la última jornada, éstos totalizaron 41.504, mientras las hospitalizaciones alcanzaron las 1.150. La cifra constituye el nivel más alto desde hace cinco meses, cuando el 18 de agosto fueron 1.157.

Miércoles 20 de enero | Red Asistencial #COVID_19



🔸 1.150 hospitalizados

🔸 1.024 en ventilación mecánica

🔸 61 críticos

🔸 198 camas críticas disponibles

🔸 41.504 exámenes PCR realizados (7.408.484 en total) pic.twitter.com/6zAJjtFsRC — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 20, 2021

09:30 China dijo el miércoles que tres farmacéuticas habían presentado postulaciones para aportar sus vacunas contra el Covid-19 al programa global COVAX, en la primera medida formal del país para entregar inyecciones desarrolladas localmente a la iniciativa.

Sinovac Biotech, China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) y CanSino Biologics han solicitado sumarse al programa, dijo el miércoles la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, en una conferencia de prensa.

El programa COVAX -liderado por la Organización Mundial de la Salud y la alianza de vacunas GAVI- comenzará a distribuir vacunas a países pobres y de medianos ingresos en febrero y espera entregar entre 2.000 millones y 3.000 millones de dosis este año.

09:30 Los medios de comunicación estatales chinos publicaron una serie de artículos criticando las vacunas occidentales contra el Covid-19 la semana pasada, incluida la de Pfizer, mientras promocionaban las vacunas fabricadas en China como más seguras y accesibles.

Los reportes se publicaron en un momento en que las vacunas chinas, que se están inoculando en países como Brasil, Indonesia y Turquía, han enfrentado críticas en Occidente por la divulgación insuficiente de datos.

The Global Times, un tabloide publicado por el Diario del Pueblo, el periódico oficial del gobernante Partido Comunista de China, ha publicado más de diez reportes en la última semana que critican las vacunas y los planes de inoculación en Occidente.

Aproximadamente la mitad se ha referido a las muertes reportadas de algunos pacientes muy débiles en Noruega tras recibir la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y su socio BioNTech.

08:37 China mantendrá los apoyos necesarios para su recuperación económica este año, dijo el miércoles el primer ministro Li Keqiang, citado por los medios estatales. China mantendrá sus operaciones económicas dentro de un rango razonable en 2021, dijo Li, y agregó que el desarrollo del país aún enfrenta desafíos e incertidumbres relativamente grandes este año.

07:50 El presidente de EEUU, Joe Biden, que hoy asumirá el cargo en reemplazo de Donald Trump, incluirá entre sus primeras acciones de Gobierno el regreso a la Organización Mundial de la Salud y al acuerdo de París contra el cambio climático.

Así se recoge en un comunicado difundido por el equipo de transición de Biden en el que se precisa que su Administración también suspenderá el veto de entrada a residentes de ciertos países musulmanes.

Ayuda económica a las familias más necesitadas y refuerzo de la lucha contra la pandemia del coronavirus figuran también en la larga lista de las que serán las primeras acciones de Gobierno Biden, dirigidas "no solo a revertir los graves daños de la Administración Trump, sino también a empezar a que el país avance"

07:40 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles que la Unión Europea comience a donar vacunas a países vecinos de los Balcanes, el este de Europa o el Norte de África antes de que se haya terminado de vacunar a la población de la UE.

"Algunos se preguntan cómo podemos compartir vacunas con otros cuando no estamos aún vacunados nosotros. A ellos les digo No es sólo un asunto de solidaridad, sino también un asunto de interés propio. Sólo saldremos de esto juntos", dijo Von der Leyen en una comparecencia en el Parlamento Europeo.

La jefa del Ejecutivo comunitario recordó que la Comisión se ha asegurado más de 2.300 millones de dosis de distintos laboratorios que desarrollan diferentes vacunas, suficiente para vacunar a más del doble de los 447 millones de habitantes de la UE.

07:00 Rusia solicita a las autoridades sanitarias de la Unión Europea el registro de la vacuna Sputnik V, y espera que el proceso de revisión arranque en febrero, anunció hoy el Fondo de Inversiones Directas Ruso (FIDR).

El fondo soberano de Rusia indicó en un comunicado que los expertos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) mantuvieron una consulta científica con los desarrolladores de la Sputnik V en la que participaron más de veinte expertos y científicos.

"Las recomendaciones en base al debate serán enviadas a los desarrolladores de la vacuna Sputnik V en el transcurso de los próximos 7 a 10 días", indicó el FIDR. Hasta el momento, la Sputnik V está registrada en Rusia, Bielorrusia, Serbia, Argentina, Bolivia, Argelia, Palestina, Venezuela, Paraguay y Turkmenistán.

05:00 Biden asume la presidencia con triste récord de muertes por Coronavirus en Estados Unidos. Este martes los contagiados superaron los 24 millones en dicho país, con 401.361 personas fallecidas.

Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris participaron en su primer acto en Washington antes de la investidura: una ceremonia de homenaje a las víctimas de la pandemia en el país. "Para sanar tenemos que recordar, y es difícil a veces recordar, pero (...) es importante hacer eso como país", dijo Biden en una breve y solemne ceremonia frente al monumento a Lincoln, uno de los más icónicos de la capital.

00:30 La estatal Fundación Oswaldo Cruz, responsable de la fabricación en Brasil de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford, informó que espera entregar las primeras dosis producidas localmente en marzo debido al retraso en el envío de las materias primas.

Fiocruz tenía previsto liberar el primer lote de dosis del antídoto producidas en Brasil entre el 8 y 12 de febrero, pero explicó que el cronograma de producción será "impactado" debido al retraso en el envío, desde China, de los insumos necesarios para su fabricación.

00:00 La variante del Amazonas, una nueva mutación del coronavirus SARS-CoV-2 originaria de Manaos (Brasil) e independiente de las del Reino Unido y Suráfrica, ya se encuentra en Perú, aseguró este martes Carlos Calampa, director regional de Salud de Loreto, la mayor región de la Amazonía peruana, fronteriza con Brasil.

"Clínicamente no tenemos dudas", afirmó Calampa en declaraciones al Canal N tras constatar con diversas instituciones un acelerado aumento de casos de la Covid-19 en Loreto con pacientes cuyas características clínicas son muy similares a las reportadas en Manaos.

MARTES 19 DE ENERO

16:40 Los laboratorios Sinopharm y Pfizer solicitaron separadamente a Perú el registro sanitario que les permitiría la importación y comercialización de vacunas contra el Covid-19 en el país afectado por una segunda ola del virus, dijo el martes una autoridad de salud.

La directora general de la estatal Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Carmen Ponce, afirmó que ambas farmacéuticas pidieron el registro sanitario la semana pasada luego de presentar "información preliminar" de sus ensayos en fase tres de la vacuna contra el coronavirus.

Ponce manifestó que se espera para los próximos días el pedido de otros laboratorios, como AstraZeneca y Gamaleya.

"Estamos hablando de industria farmacéuticas transnacionales con titularidad y representación en el país", dijo durante su presentación ante una comisión sanitaria del Congreso.

El Gobierno peruano anunció recientemente acuerdos con la china Sinopharm para la compra de 38 millones de dosis de vacunas y con AstraZeneca por 14 millones de dosis.

Para fines de enero o inicios de febrero se espera la llegada de un primer lote de un millón de dosis de vacunas de Sinopharm, tras el pago de 26 millones de dólares, dijo el Gobierno. No hay fecha de entrega para el resto de inoculaciones.

14:00 La canciller Angela Merkel y los líderes regionales acordaron extender y endurecer las restricciones de coronavirus de Alemania a medida que intensifican los esfuerzos para controlar la persistente propagación de la enfermedad.

En una videollamada el martes, Merkel y los primeros ministros de los 16 estados decidieron prolongar las reglas de bloqueo, que incluyen el cierre de escuelas y tiendas no esenciales, hasta mediados de febrero, según una persona familiarizada con el acuerdo, que pidió no hacerlo. identificarse discutiendo información confidencial.

También se movieron para limitar las reuniones privadas a una sola persona, hacer que las mascarillas médicas sean obligatorias en el transporte público y acordaron intensificar la presión sobre las empresas para que permitan a los empleados trabajar desde casa siempre que sea posible, dijo otra persona familiarizada con las conversaciones. La llamada se adelantó casi una semana debido a la preocupación de que variantes de la enfermedad que se propagan más rápidamente pudieran establecerse en la mayor economía de Europa.

Las autoridades estaban bajo presión para actuar con la tasa de contagio aún casi triplicando el objetivo del gobierno, a pesar de las restricciones cada vez más estrictas, que incluyen límites más estrictos para las reuniones privadas y restricciones de movimiento en las áreas más afectadas. El país ha tenido 2,05 millones de casos de Covid-19 y casi 48.000 muertes.

"Tenemos la fuerza para seguir tomando medidas masivas para contrarrestar la crisis del coronavirus, y haremos exactamente eso", dijo el martes el ministro de Finanzas Olaf Scholz en Berlín. "Continuaremos haciendo todo lo posible para apoyar a las empresas y los trabajadores, y proteger la salud".

Es probable que los bloqueos extendidos hagan que la producción alemana se contraiga en los primeros tres meses de 2021, y Bloomberg Economics pronostica una contracción del 3% antes de que comience un repunte en el segundo trimestre.

12:17 En un nuevo balance sobre la situación del coronavirus a nivel nacional, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.400 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva a 677.151 el total de contagios en el país.

La cartera señaló que en el mismo período de tiempo se informó de 26 fallecidos, con lo que hasta el momento 17.573 personas han muerto luego de contagiarse del virus a nivel nacional. En el último día también se realizaron 42.013 exámenes PCR, lo que implica que Chile ya suma 7.366.980 tests en total.

19 de enero | Balance diario #COVID_19

🔹 3.400 casos nuevos

🔹 2.283 casos con síntomas

🔹 1.002 casos asintomáticos

🔹 115 no notificados

🔹 677.151 casos totales

🔹 24.246 activos

🔹 634.960 recuperados

🔹 26 fallecidos inscritos (17.573 en total) pic.twitter.com/q3SLK9uxgO — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 19, 2021

11:25 La Unión Europea quiere establecer un mecanismo que permita compartir el excedente de vacunas Covid-19 con los estados vecinos más pobres y África, dijo el martes el jefe de salud de la UE, en una medida que podría socavar un esquema global liderado por la OMS.

La UE, con una población de 450 millones, ya ha asegurado casi 2.300 millones de vacunas Covid-19 y candidatos de seis empresas, aunque la mayoría de ellas todavía necesitan la aprobación regulatoria.

"Estamos trabajando con los estados miembros para proponer un mecanismo europeo para compartir vacunas más allá de nuestras fronteras", dijo el martes la comisionada de salud de la UE, Stella Kyriakides, a los legisladores del bloque, confirmando un informe de Reuters de diciembre.

10:30 India, uno de los mayores fabricantes de medicamentos del mundo, comenzará a exportar el miércoles sus vacunas para el Covid-19, según fuentes gubernamentales, lo que allanará el camino para que muchos países de ingresos medios y bajos se aseguren el suministro de la vacuna Oxford/AstraZeneca.

El primer lote de exportaciones será enviado a la pequeña nación de Bután, dijeron los funcionarios, que pidieron no ser identificados ya que los planes no son públicos. Dos millones de dosis de la vacuna, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y fabricada por el Instituto Serum de la India (SII), también se enviarán a Bangladés el jueves, dijeron los funcionarios.

09:37 El Servicio federal para la supervisión de la protección de los derechos del consumidor y el bienestar humano de Rusia (Rospotrebnadzor, por sus siglas en ruso) dijo este martes que la segunda vacuna que han desarrollado contra Covid-19 tiene una efectividad del 100%, según resultados de ensayos clínicos, informó la agencia de noticias TASS.

Rusia comenzó en noviembre las pruebas masivas de EpiVacCorona, que está siendo desarrollada por el Centro de Investigación Estatal de Virología y Biotecnología (VECTOR), con base en Siberia.

Moscú ha dicho que su otra vacuna COVID-19 aprobada, Sputnik V, tiene una efectividad del 92% para proteger a las personas del COVID-19, según resultados provisionales.

09:00 España venderá 30.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de BioNTech/Pfizer al microestado soberano de Andorra, como parte de su plan de redistribución del excedente de vacunas, dijo el martes el Ministerio de Sanidad.

En el marco de los acuerdos de compra de la Unión Europea, España recibirá 140 millones de dosis de las diferentes vacunas que se han desarrollado, suficientes para inmunizar un número mayor de personas que el de su población, de unos 47 millones de habitantes.

A algunos países de la UE se les encomendó la tarea de hacer llegar los medicamentos a los Estados de Andorra, Mónaco, San Marino y la Ciudad del Vaticano, que dependen de sus vecinos más grandes para su suministro.

08:00 Fuentes diplomáticas señalan que la Comisión Europea considera que los planes de los estados miembros de la UE con un récord de 1,8 billones de euros para reconstruir las economías afectadas por la pandemia se quedan cortos en reformas y deben mejorarse.

La evaluación pesimista del ejecutivo de la UE fue compartida con enviados de los 27 estados miembros en una reunión a puerta cerrada el 7 de enero. La burocracia, las disputas políticas y un historial de fraude corren el riesgo de obstaculizar los esfuerzos por poner a los países de la UE en una posición más equitativa después de la pandemia.

"Los planes carecen de reformas estructurales, visión estratégica, objetivos concretos y rentabilidad. Queda mucho trabajo por hacer", dijo un diplomático de Bruselas, transmitiendo las críticas de la Comisión en la reunión. Un segundo diplomático dijo que la Comisión había subrayado que algunos planes no eran lo suficientemente concretos y carecían de objetivos mensurables.

07:40 Japón prevé el uso de robots para impulsar las pruebas de Covid-19 a medida que se acercan los Juegos Olímpicos.

El ministro de Salud de Japón observó el martes una demostración de un prototipo de máquina de prueba automática Covid-19 que utiliza un brazo robótico para tomar una muestra de la nariz de una persona y puede entregar los resultados en unos 80 minutos.

El robot, construido por Kawasaki Heavy Industries Inc, cabe en un contenedor de envío estándar que puede transportarse en camión y instalarse en estadios, parques temáticos y otras reuniones masivas, dijo la compañía. "Al observar la tendencia mundial, necesitamos aumentar el número de personas que se someten a pruebas, y la demanda de pruebas preventivas está aumentando", dijo la ministra de Salud, Norihisa Tamura.

07:30 Un panel independiente de expertos creado por la Organización Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que el sistema internacional de alerta frente a amenazas pandémicas debe adaptarse a la era digital, en la que los sistemas de información son capaces de detectar una nueva enfermedad antes de que los países informen al resto del mundo de ello.

"Cuando hay una potencial amenaza sanitaria, los países y la OMS deben utilizar más las herramientas digitales del siglo XXI para seguir el ritmo de las noticias que se transmiten instantáneamente en las redes sociales y de patógenos que se expanden rápidamente a través de los viajes", indica el informe.

06:40 Rebrotes azotan tres provincias nororientales de China, donde se han aislado al menos once zonas por los contagios de los últimos días y se realizan test masivos entre la población en un intento por frenar la curva de casos.

La Comisión Nacional de Sanidad del país informó este martes de 118 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 106 fueron por contagio local. Se detectaron en las provincias de Jilin (43), Hebei (35) y Heilongjiang (27), todas en el noreste del país, mientras que en la capital, Pekín, se registró un caso. Así, el número total de contagiados activos en la China continental queda en 1.387, de los cuales 61 se encuentran graves.

06:20 El Foro Económico Mundial presentó hoy el Informe Global de Riesgos 2021 que indica que la pandemia, además de aumentar la fragmentación social, amenazará la economía y debilitará la estabilidad geopolítica en la próxima década.

El estudio, que se realiza basándose en una encuesta entre un millar de empresarios y expertos en riesgo, afirma que la crisis actual por el coronavirus refleja "los catastróficos resultados" de ignorar riesgos a largo plazo como las pandemias, de los que ya había advertido el FEM en ediciones anteriores.

05:30 Autoridades francesas desaconsejan utilizar mascarillas hechas en casa y las fabricadas que no garantizan un filtrado superior al 90 % ante las nuevas variantes del coronavirus.

En una entrevista a la emisora France Inter el ministro de Sanidad, Olivier Véran, explicó que las que no ofrecen suficientes garantías ante esa nueva amenaza son las hechas de forma artesanal y también las fabricadas con tejido de categoría 2, que únicamente aseguran el filtrado del 70 % de las partículas de 3 micrómetros. Se siguen recomendando las quirúrgicas, así como las textiles de categoría 1, que ofrecen un filtrado superior al 90 %.

03:30 Una niña de cuatro meses de edad falleció en Venezuela a causa del Covid-19 y se convirtió en la persona de menos edad en morir por esta enfermedad en el país, informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El reporte gubernamental no agrega detalles sobre la forma en que se contagio la infante, cuyo único aspecto conocido es su edad y que falleció en el occidental estado de Yaracuy (oeste), a unos 300 kilómetros de Caracas.

02:30 Este lunes el subsecretario de Salud y estratega de México, Hugo López-Gatell informó que el próximo miércoles, el país recibirá un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca, provenientes de Argentina.

"Recibiremos el primero de estos embarques a granel y será de aproximadamente de un millón de dosis ya que por las condiciones de operación en planta puede ser una menor cantidad", dijo López-Gatell en la conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus.

Explicó que la vacuna se produce en Argentina y se exporta, en este caso a México, porque hay un convenio entre dos particulares para que la farmacéutica Liomont "haga el llenado y terminado de los frascos que serán utilizados para la aplicación de la vacuna".

01:00 El presidente electo de EEUU, Joe Biden, quien tomará posesión este miércoles, no levantará la restricciones de viaje internacional a partir del 26 de enero desde Europa y Brasil tal como anunció este lunes el mandatario saliente, Donald Trump.

"Bajo el consejo de nuestro equipo médico, la Administración (de Biden) no tiene previsto levantar estas restricciones el 26 de enero. De hecho, planeamos reforzar las medidas de salud pública en los viajes internacionales para mitigar aún más la extensión de la covid-19", , precisó Jen Psaki, su futura portavoz.

En esa fecha, Biden, quien toma posesión el 20 de enero, será ya presidente de EEUU y, por tanto, será quien tenga la capacidad para mantener o suspender esas restricciones.

00:00 Donald Trump levantó este lunes la prohibición de entrada en EE.UU., aplicada desde el pasado año por la pandemia a los viajeros procedentes de la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Brasil a partir del 26 de enero.

La fecha coincide con la de la entrada en vigor de la exigencia de un test negativo de covid-19 para todos los pasajeros aéreos internacionales, incluidos los ciudadanos estadounidenses, con destino a EE.UU., anunciada recientemente por los Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La prohibición a los pasajeros procedentes de la Unión Europea y el Reino Unido se impuso en marzo, mientras que la referente a Brasil data de mayo.

LUNES 18 DE ENERO

18:30 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que le preguntó a Pfizer Inc. si el estado podía comprar vacunas directamente a la empresa porque el gobierno de Estados Unidos no ha podido aumentar la oferta.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades expandieron la elegibilidad a más de 7 millones de neoyorquinos, pero no han aumentado, y en algunos casos disminuido, el suministro a los estados, dijo Cuomo el lunes en una conferencia de prensa. El estado de Nueva York recibirá 250.000 dosis esta semana, 50.000 menos que la semana pasada. A ese ritmo, se necesitarían siete meses para vacunar a los elegibles, dijo.

Ningún estado ha comprado nunca vacunas directamente del productor, pero "mi trabajo es seguir todas las vías", dijo el gobernador.

16:50 Estados Unidos pidió a China el lunes que un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud acceda a "trabajadores sanitarios, ex pacientes y empleados de laboratorio" en la ciudad central de Wuhan, lo que produjo el reproche de China.

El equipo de expertos independientes dirigidos por la OMS que intentan determinar los orígenes del nuevo coronavirus llegó el 14 de enero a Wuhan, donde están realizando teleconferencias con sus pares chinos en medio de una cuarentena de dos semanas antes de comenzar a trabajar en terreno.

Estados Unidos, que ha acusado a China de ocultar el alcance de su brote inicial, ha pedido una investigación "transparente" dirigida por la OMS y ha criticado los términos de la visita, en la que los expertos chinos han realizado la primera fase de la investigación.

China debería compartir todos los estudios de muestras de animales, humanos y ambientales que fueron tomadas en Wuhan, donde se cree que emergió el SARS-CoV-2 a finales del 2019, dijo Garrett Grigsby, funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y quien encabeza la delegación de ese país.

15:50 Disneyland París dijo el lunes que pospondrá su reapertura por casi dos meses, hasta el 1 de abril, debido al resurgimiento de la pandemia de Covid-19.

"Debido a las condiciones imperantes en Europa, Disneyland París no reabrirá el 13 de febrero como estaba previsto antes. Si las condiciones lo permiten, reabriremos Disneyland París el 2 de abril de 2021", dijo el grupo en su cuenta de Twitter.

14:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 2.336.451, añadiendo 84.287 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada el viernes por el Ministerio de Sanidad, marcando así el mayor incremento de nuevos contagios durante un fin de semana desde que comenzó la pandemia.

La cartera indica que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 fue de 7.662, frente a los 17.039 anunciados el viernes.

En los 14 días hasta el lunes, el número de casos ascendió a 324.138, lo que supone una media diaria de 23.152, frente a la media móvil de 19.317 del día previo.

Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España en los últimos 7 días fue de 843 —una media de 120 por día—, frente a los 828 registrados el viernes. La cifra total de fallecidos por el virus asciende a 53.769, 455 más que en el informe publicado el viernes.

13:02 Una "tendencia a la estabilización" en los contagios de la Región Metropolitana destacó en el balance del día de hoy la subsecretaria Paula Daza, quien destacó que la positividad de la región se encuentra en 4%, por debajo del 7% reportado a nivel nacional.

En dicha línea, el subsecretario Alberto Dougnac indicó que este jueves a las 5:00 retroceden a cuarentena las comunas de San Rosendo, Negrete, Mulchén, Laja, Nacimiento, Fresia, Puerto Octay, Llanquihue y Maullín. También vuelven a transición Chañaral, Vallenar, Pucón y Mariquina, y por el contrario, avanza a preparación Lonquimay.

Anuncios | Región del Biobío



⬅️ A Cuarentena (Paso 1)



San Rosendo

Negrete

Mulchén

Laja

Nacimiento pic.twitter.com/Asaqkz80Dw — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 18, 2021

La autoridad indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.918 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 673.750 los contagiados hasta la fecha en el país. También lamentó el fallecimiento de 70 personas en el mismo período de tiempo, lo que eleva a 17.547 los decesos asociados a coronavirus. En el mismo período de tiempo, se realizaron 55.673 exámenes, ascendiendo a la fecha a 7.324.967 los PCR realizados a nivel país.

Lunes 18 de enero | Balance diario #COVID_19



🔸 3.918 casos nuevos

🔸 2.430 casos con síntomas

🔸 1.354 casos asintomáticos

🔸 134 sin notificar

🔸 673.750 casos totales

🔸 25.008 activos

🔸 630.818 recuperados

🔸 70 fallecidos (17.547 en total) pic.twitter.com/iJYTzDnREf — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 18, 2021

12:00 Hoy comenzó el proceso de vacunación contra el Covid-19 de adultos mayores en nuestro país. Laura Areyuna de 79 años de edad fue la primera vacunada.

Encabezando el inicio a esta nueva etapa de vacunación el Ministro de Salud, Enrique Paris, indicó que "está todo planificado según un criterio de criticidad. Las actividades más críticas o las personas que tengan situación de salud crítica serán los primeros. Luego se irá vacunando a más personas".

El titular de la cartera tras ser consultado, hizo referencia a las cifras que deberá entregar hoy en el balance diario del coronavirus en el país e indicó que "a nivel nacional, y de la región Metropolitana, las cifras son bastante alentadoras (...) Estaba mirando el reloj, porque la conferencia de prensa de hoy, donde se van a dar a conocer esas noticias, va a salir cerca de las 13:00 horas, pero yo no puedo dar la respuesta ahora".

Esto se da ante la expectativa de un eventual retroceso a cuarentena de varias comunas de la Región Metropolitana, que se esperaba en base a las cifras entregadas hasta este fin de semana.

10:39 La china Sinovac Biotech dijo el lunes que un ensayo clínico en Brasil mostró que su vacuna contra el Covid-19 era casi 20 puntos porcentuales más efectiva en un pequeño subgrupo de pacientes que recibieron sus dos dosis con más tiempo de separación.

La tasa de protección para 1.394 participantes que recibieron dosis de CoronaVac o placebo con tres semanas de diferencia fue de casi el 70%, dijo un portavoz de Sinovac.

Investigadores brasileños anunciaron la semana pasada que la eficacia general de la vacuna era del 50,4% según los resultados de más de 9.000 voluntarios, la mayoría de los cuales recibieron dosis con 14 días de diferencia, como se describe en el protocolo del ensayo. El portavoz dijo que un pequeño número de participantes recibió su segunda inyección más tarde debido a varias razones, sin dar más detalles.

10:00 Noruega relajará algunas restricciones del coronavirus después de que las medidas adicionales introducidas durante las últimas dos semanas parecen haber tenido el efecto deseado, según dijo el lunes la primera ministra Erna Solberg.

El país ha tenido una de las tasas de infección más bajas de Europa, imponiendo restricciones más estrictas antes que muchos otros. "Aunque las medidas parecen estar funcionando y las tasas de infección son algo más bajas, la situación aún es incierta", dijo Solberg al parlamento.

Noruega permitirá que los hogares reciban hasta cinco visitantes, mientras que las escuelas también tendrán restricciones más leves, con menos dependencia de la educación en remoto, anunció Solberg. Sin embargo, los bares y restaurantes todavía tienen prohibido servir alcohol. A los deportes profesionales se les pidió que suspendan los partidos de liga durante dos semanas.

09:13 El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, dijo que el gobierno federal distribuirá todas las dosis de vacunas que tiene disponibles a los estados del país a partir del lunes por la tarde.

La vacunación por parte de los estados puede comenzar a las 5 p.m. a la hora local del lunes, dijo Pazuello en un comunicado. Los estados pidieron al gobierno que adelantara el lanzamiento de la única vacuna disponible, CoronaVac, fabricada por Sinovac Biotech de China e importada por el centro biomédico de Sao Paulo Butantan.

07:50 Un estudio publicado hoy en Nature indica que la inmunidad a la infección por SARS-CoV-2 puede durar al menos seis meses, a partir del análisis a 87 personas que habían sido infectadas por este tipo de coronavirus.

El estudio revela que los niveles de células B de memoria específicas (cuya misión es defender al organismo de futuras agresiones de ese mismo patógeno generando anticuerpos contra el SARS-CoV-2) se mantuvieron constantes durante el período de análisis. Los resultados sugieren que las personas que han estado previamente infectadas con el SARS-CoV-2 pueden generar una respuesta rápida y eficaz al virus si vuelven a exponerse.

El sistema inmunológico humano responde a la infección produciendo anticuerpos que pueden neutralizar específicamente el agente infeccioso. Michel Nussenzweig y sus colegas, de la Rockefeller University de Nueva York (Estados Unidos) evaluaron a 87 personas con un diagnóstico confirmado de COVID-19 a 1,3 y 6,2 meses después de la infección con SARS-CoV-2 y encontraron que aunque la actividad de los anticuerpos neutralizantes disminuye con el tiempo, el número de células B de memoria permanece sin cambios.

07:20 El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo que el mundo estaba al borde de un "fracaso moral catastrófico" en la distribución de vacunas Covid-19, instando a los países y fabricantes a compartir las dosis de manera más justa en todo el mundo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que las perspectivas de una distribución equitativa corren un "grave riesgo", justo cuando su programa de intercambio de vacunas COVAX apunta a comenzar a distribuir las vacunas el próximo mes. Señaló que el año pasado se firmaron 44 acuerdos bilaterales y que al menos 12 ya se firmaron este año.

"Esto podría retrasar las entregas de COVAX y crear exactamente el escenario que COVAX diseñó para evitar, con acaparamiento, un mercado caótico, una respuesta descoordinada y una disrupción social y económica continua. Este enfoque de "yo primero" deja en riesgo a los más pobres y vulnerables del mundo", dijo.

07:00 Ministro británico encargado de la vacunación manifestó que el lanzamiento de la vacuna en Gran Bretaña está limitado por un proceso de fabricación "desigual" con cambios en la producción de Pfizer y un retraso de AstraZeneca que podría provocar una breve interrupción del suministro.

Nadhim Zahawi dijo a la radio LBC que el Reino Unido esperaba 2 millones de vacunas a la semana de AstraZeneca, pero que esas cifras no se alcanzarán hasta mediados de febrero. Aún así, dijo que el Reino Unido estaba en camino de alcanzar sus objetivos de implementación. El Reino Unido ha vacunado a 3.857.266 personas con una primera dosis y a 449.736 con una segunda dosis.

06:00 El gobierno alemán instó este lunes a Pfizer a "cumplir con los plazos y las cantidades acordadas" en relación a la entrega de nuevas partidas de su vacuna contra el coronavirus.

El ministro de Sanidad, Jens Spahn, hizo este llamado después de que la farmacéutica anunciase este viernes que iba a reducir temporalmente sus entregas a la UE para elevar su capacidad de producción. Además lamentó el "muy corto plazo" del aviso de la farmacéutica -a la que señaló como responsable de la producción y las entregas en la alianza que tiene con la empresa alemana BioNTech para el desarrollo de esta vacuna- y señaló que afecta a todos los pedidos a Pfizer excepto los de Estados Unidos.

05:00 El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, aseguró este lunes que su país sigue comprometido con la celebración de los Juegos Olímpicos previstos para el próximo julio, pese a que atraviesa su tercera y peor ola de Covid-19, que afecta especialmente a Tokio.

"Vamos a preparar los JJ.OO. como prueba de que la humanidad ha superado al nuevo coronavirus. Llevaremos a cabo los preparativos con la determinación de adoptar todas las medidas posibles contra la infección y celebrar una competición que brinde esperanza y coraje a todo el mundo", dijo Suga durante un discurso con motivo de la apertura hoy de la sesión ordinaria del parlamento japonés, la Dieta, en el nuevo año.

02:00 Australia apuesta por mantener sus fronteras cerradas durante 2021, incluso si la mayoría de su población, de 25 millones de personas, es vacunada en los próximos meses, dijeron este lunes fuentes oficiales del país oceánico.

"Creo que tendremos la mayor parte de este año restricciones significativas en las fronteras, incluso si la mayor parte de la población es vacunada. No sabemos si (la vacuna) prevendrá la transmisión del virus", dijo a la cadena ABC Brendan Murphy, secretario del Ministerio de Salud.

Lee la bitácora de los anuncios y medidas en Chile y el mundo tras iniciarse la etapa de mayor contagio de Covid-19, aquí.

¿Cómo se distribuyen las vacunas que Chile necesita?