Piñera asume escoltado por dos parlamentarios socialistas en el Congreso

Economía y Política

La oposición cumplió acuerdo en la Cámara Baja y entregó sus votos para elegir a Maya Fernández como presidenta. Nuevos ministros juraron en bloque en breve ceremonia.

Poco antes del mediodía del domingo, el mandatario electo Sebastián Piñera esperaba en una sala junta al Salón Plenario del Congreso Nacional a ser investido como el nuevo Presidente de la República. Minutos después, como en un deja vu, caminaba hacia la testera, aplaudido por parlamentarios, futuros ministros e invitados de su sector, donde la ahora expresidenta Michelle Bachelet, le entregó la investidura, tras lo cual se retiró del Parlamento escoltada por los integrantes de su último gabinete.

En una ceremonia breve, pues como ocurrió el año 2010, sólo el titular de Interior Andrés Chadwick juró por separado, tras lo cual el resto del gabinete pasó adelante e hicieron lo propio al unísono, y se dio inicio al segundo mandato de Piñera.

Por primera vez, desde 1990, la investidura de este segundo gobierno de Piñera fue encabezada por dos parlamentarios socialistas. El senador Carlos Montes, elegido por 24 votos contra 19 para el representante de Chile Vamos, José García (RN). En la vicepresidencia, en tanto, se desempeñará el independiente Carlos Bianchi. El proceso de votación de la mesa y juramento de los nuevos parlamentarios se produjo, sorpresivamente, con la ausencia del hasta ese momento presidente del Senado, Andrés Zaldívar, lo que fue comentado por sus pares. La ceremonia fue encabezada por el vicepresidente Guido Girardi (PPD).

Pese a que la DC había ratificado que respaldaría el acuerdo alcanzado, en la Cámara se instaló la incertidumbre hasta último minuto. Pero tras el largo proceso de votación, la socialista Maya Fernández resultó electa como la nueva presidenta de la Cámara, donde ha habido tres mujeres antes que ella, con el quorum justo que se requería (79), aunque el acuerdo obligaba a 83 diputados de oposición.

Sin embargo, los legisladores le bajaron el perfil a esta brecha y dieron por cumplido el acuerdo. Los más optimistas incluso no descartaron que pueda constituir el primer paso para futuros entendimientos entre la oposición. No obstante, todos coincidieron que el que le dio la presidencia a Fernández es sólo administrativo para darle gobernabilidad a la Cámara y no político.

Así lo planteó el jefe de la bancada socialista de diputados y negociador del acuerdo, Manuel Monsalve, quien subrayó que "creo que es un buen pie para iniciar otro tipo de acciones políticas coordinadas por parte de la oposición". Postura que compartió el diputado comunista Daniel Núñez, quien además destacó la "unidad" que se mostró en un acuerdo suscrito desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio.