Piñera creará grupo de expertos buscando frenar admisibilidad de proyectos inconstitucionales

Mandatario sostuvo que “todos tenemos la obligación de respetar la Constitución y las leyes vigentes, incluso cuando esa Constitución y esas leyes no nos gusten”.

El Presidente Sebastián Piñera, intervino en el debate generado por la presentación de proyectos que la autoridad considera inconstitucionales e informó que en los próximos días convocará a un grupo de exparlamentarios, académicos y expertos "para proponer perfeccionamientos los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley, de forma de evitar que progresen mociones que no respetan la Constitución".

Lo anterior se da en medio de discusiones sobre proyectos que determinan cambios al postnatal y medidas que evitan cortar los suministros a pesar de no pago (que aún no se promulga y el Gobierno estudia posible veto), donde el Ejecutivo ha mostrado su abierta disconformidad. El mandatario dijo que "en los últimos tiempos han proliferado mociones de parlamentarios que se tramitan en el Congreso, que pudiendo estar bien inspiradas, son inconstitucionales porque no respetan las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso Nacional y que los parlamentarios juraron o prometieron cumplir".

Explicó que "igual como el Derecho Internacional protege a los países más débiles de los posibles abusos de los países más poderosos, la Constitución y las leyes dan estabilidad y certeza y protegen a todas las personas, y especialmente a los más vulnerables, de la discrecionalidad y los abusos, porque en un Estado de Derecho todos debemos cumplir la ley y nadie está por encima de la ley, la cual es igual para todos".

Piñera dijo que esta obligación que rige para todas las personas "es especialmente exigible a las autoridades. Los servidores públicos somos los primeros que debemos respetar las normas que nos rigen a todos. Por eso, un principio y condición esencial para el buen funcionamiento de la democracia es el respeto al Estado de Derecho y que nadie pueda pretender, ni siquiera invocando la nobleza de sus propósitos, estar por encima de la Constitución".

Enfatizó que "todos tenemos derecho a proponer cambios a la Constitución y las leyes, en aquellas materias que corresponda. Pero todos tenemos la obligación de respetar la Constitución y las leyes vigentes, incluso cuando esa Constitución y esas leyes no nos gusten" y señaló que "imaginen que pasaría si el Presidente abandonara su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes y actuara al margen del Estado de Derecho".