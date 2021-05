11 aspirantes cercanos al sector privado y sindicalismo reflexionan sobre sus candidaturas y el futuro de la Constitución

Política

Pauline Kantor, exministra:

"Necesito un par de semanas para decantarlo"

Fue candidata representante de Evópoli por el distrito 11, donde perdió con un 3,2%. "Salía a volantear cuatro veces al día, lo que en pandemia es aún más complicado, no solo por el cansancio físico sino que también psicológico, sobre todo en el alargue. Pero debo reconocer que en terreno, con los pies en la calle, fue donde más aprendí. Esto requiere de mucha humildad. Salir a la calle, presentarte, pedir que voten por ti es como decirle a la gente, aquí estoy. Muchas veces la gente no te quiere hablar, y eso igual es difícil porque tienes que superarlo y poner tu mejor sonrisa. Decir ya, sigo con la próxima persona", reflexiona.

Respecto de la baja votación, la explica "porque las personas ven el tema constitucional como algo lejano".

Ante la derrota de Chile Vamos, dice que "los resultados fueron devastadores. Me preocupa que en el proceso constituyente se pueda de verdad abordar desde el diálogo, desde los acuerdos, pero respetando todas las posturas".

"¿Qué viene ahora? Lo primero que hay que hacer es digerir y asimilar los resultados porque es mucha la energía, yo me la jugué por completo en esto, y por lo tanto creo que ahora necesito como un par de semanas para decantarlo", asegura.

Rodrigo Álvarez, abogado:

"Ojalá entendamos que lo mejor para Chile es alcanzar acuerdos"

Fue parlamentario por Magallanes durante 12 años, exministro de Energía y obtuvo 4.206 votos como candidato a constituyente, siendo electo por el distrito 28.

"La campaña fue probablemente de las más extrañas de la historia política chilena. Primero, por las suspensiones, después por las cuarentenas, por las dificultades de desarrollar un proceso relativamente normal. Yo he tenido mucha experiencia en campañas anteriores, pero esta fue muy extraña. Una de las grandes diferencias con las anteriores es el nivel de divergencia, de agresividad y de discurso muy enconado, con grados importantes de discordia.

Ahora es deber de todos construir con sensatez y buena fe una Constitución adecuada para Chile. Pero el ambiente es de tensión", reflexiona.

Sobre su candidatura, dice que la gente valoró "la experiencia, el conocimiento en temas legales como constitucionales como profesor de Derecho. También valoraron el que llevara bastante tiempo fuera de la política, y que había demostrado que hace nueve años mi dedicación era absoluta a mi actividad privada como abogado y asesor de empresas. También valoraron mi permanente vínculo con Magallanes".

Bernardo Fontaine, economista:

"Fui sintiendo un creciente apoyo"

El economista de la PUC de 56 años, fundador de ReformaLaReforma.cl salió electo en el distrito 11. "Es la primera vez que me presento como candidato y te diría que lo más difícil es, entre comillas, ´venderse a uno mismo´. Yo estoy acostumbrado a comentar y proponer ideas, con cosas externas a mí", cuenta. "Esta campaña fue agotadora, a veces frustrante, pero me entusiasmaba porque vi en acción como la gente necesita sentirse acogida por representantes que impulsen con una voz clara y decidan a favor de una sociedad libre", dice.

"Fui candidato en la situación actual, donde no estamos discutiendo la constitución, sino que estamos discutiendo en qué sociedad vamos a vivir, con qué valores. Frente a esto tenía dos alternativas: o me quedaba en la ducha alegando o me metía a jugar. Y decidí jugármela por Chile", expresa.

Respecto de su trabajo en la redacción de la carta magna, "mi mayor preocupación es que se pueda hacer rápido, no a la rápida, bien hecha, pero rápido, para que se termine la incertidumbre y así la economía vuelva a despegar".

Macarena Letelier, abogada:

"Después de esto, es imposible ser la misma de antes"

La directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, Macarena Letelier, participó por un cupo UDI, de la lista Vamos Chile, en el distrito 10, donde no fue elegida.

"No milito en la UDI, pero participé representando ideas como la libertad y el derecho a la vida, que junto con la afinidad que tengo con muchas personas de la colectividad me hicieron sentirme muy cómoda en todo momento", afirma.

"Dejé de lado un arbitraje en materia de concesiones importante, pero en la vida todo proyecto tiene costos y en este caso valieron la pena ¡qué dudas hay!. Fui honesta conmigo al aceptar, la política pública me ha movido siempre, y desde un gremio hay un espacio muy grande para poder trabajarlo ayudando a muchas personas con lo que uno hace. En las noches llegaba cansada, pero con la alegría de haber hecho la pega", recuerda.

Y reflexiona: "Pese al desenlace, quedé contenta y tranquila con mi campaña: mi mensaje fue de esperanza, de diálogo y me enfoqué en convocar con harto contenido. El cariño y compañía de muchos lo sentí en todo momento, lo mismo que la buena recepción -aun cuando no se haya traducido en votos- de la gente".

Paola Tapia, abogada:

"Hay que conectar mejor con la ciudadanía"

Esta era la primera candidatura de Paola Tapia, quien buscaba representar al distrito 7. Independiente, cercana al PPD y apoyada por la Lista del Apruebo, obtuvo un 1,6% de los votos, quedando fuera de uno de los siete cupos. "La lista evidentemente no obtuvo el resultado esperado. Tuve más de 5 mil votos, y considero que esa es una votación significativa, pero (...) no fue suficiente y denota la idea de que hay que conectar mejor con la ciudadanía y con esos intereses que están presentes y que quieren los cambios. Yo pretendía encabezar esas transformaciones, pero el mensaje de otros grupos fue más fuerte", reflexiona la exministra de Transportes del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Guillermo Larraín, economista:

"El estallido social se transformó en un movimiento electoral"

"He tenido experiencias malas, pero esta derrota ha sido muy dura. El distrito 12 es extremadamente difícil, pero por alguna razón la centroizquierda lo abandonó hace mucho tiempo. Y es preocupante, porque acá nació el estallido social. De hecho, los partidos tradicionales se fueron a la punta del cerro", dice Guillermo Larraín, economista.

"Fue una tarea bien titánica, no pensé que el resultado iba a ser tan malo. El hecho de que hayamos sacado un poquito más del 5% de los votos como lista te da cuenta de que es un fracaso total. Hay un problema que excede el esfuerzo de cada uno, creo que hicimos una buena campaña. Pero hay que pensarlo bien, mirar los datos con más detención", asegura.

Duilio de Lapeyra, exdirector nacional Asech:

"Me hubiese gustado estar ahí"

"Me deja una gran desazón la baja votación, porque no es culpa solo de los votantes. Ahora hay que ponerse a trabajar para que la gente vuelva a creer". Con esta reflexión se levantó ayer el candidato a constituyente por el distrito 9 Duilio de Lapeyra. En el cupo de Evópoli, el exdirector nacional de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) obtuvo el 0,5% de los votos. "estoy pasando el duelo y eso hay que vivirlo, claro, que me hubiese encantado poder estar ahí", reconoció el ingeniero comercial de 44 años. "Sentía que tenía grandes posibilidades por no ser político, por venir del mundo emprendedor y creo que quizás con una campaña quizás más fuerte podría haber llegado a más gente", dijo.

Arturo Zúñiga:

"Mi campaña se trató más de escuchar"

El exsubsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga es uno de los 155 electos para participar de la nueva Constitución. El ingeniero comercial de 38 años fue como candidato independiente apoyado por la UDI y alcanzó el 11,6% de los votos en el distrito 9. "Creo que la ciudadanía vio en mí una postura más neutral que no sigue las definiciones de izquierda y derecha. Durante el manejo de la pandemia siempre me mantuve ajeno a las polémicas de los buenos y los malos", dijo. "Mi campaña se trató más de escuchar que de dar discursos o hacer promesas. Mi rol es representar a mis electores y eso haré a partir del primer día", remató.

Carol Bown, abogada:

"El Estado debe estar al servicio de las personas"

La abogada y académica Carol Bown, quien iba por el distrito 15 en la lista Vamos por Chile, es uno de los 17 cupos que obtuvo la UDI para la Convención Constitucional. Su lista, con un 16,3% de los votos, fue la segunda preferencia dentro del distrito de la región de O'Higgins.

"Estoy feliz de ser una de las personas que escribirá la Constitución, pero esperaba que Chile Vamos tuviera mejor desempeño", reconoce. "Mi próximo desafío será convencer a la mayoría de los constituyentes de que debe ser el Estado el que tiene que estar al servicio de las personas y no al revés".

Juan Moreno, sindicalista:

"La gente quería un cambio profundo"

"Los resultados de estas elecciones demuestran que la gente quería un cambio profundo", dice Juan Moreno, presidente del sindicato de interempresas de Walmart (Líder), quien con menos de 5 mil votos y del 2% del total quedó fuera de la Constituyente por el distrito 14. "Fue gratificante haber recibido esos votos y ahora lo que viene es la elección en la CUT", añadió. Hoy comienza el proceso de votación para elegir a los miembros del Consejo Directivo Nacional y consejeros de la gremial. La contienda durará tres días y Moreno forma parte de la lista "Alianza indica, amplia, paritaria y regionalista" (PS) encabezada por José Manuel Díaz.

Jorge Serón, ingeniero forestal:

"No me arrepiento de haberme presentado"

El ingeniero forestal de 67 años no tiene militancia política, pero fue como candidato constituyente por el distrito 20 apoyado por Evópoli. Serón, que vive en Concepción y ha participado de organizaciones gremiales, obtuvo 4.921 votos, que representan el 1,6% de la votación total en su distrito.

"Me vi envuelto en una etapa muy interesante y estoy contento de haberla vivido porque logré obtener una visión muy distinta al ámbito laboral, fue muy positivo. Quedé realmente sorprendido por la votación de los independientes, pensé que había más atracción hacia partidos o fuerzas políticas tradicionales".