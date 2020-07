A. Repetto y Velasco les preocupa la arista política del avance del proyecto para retirar fondos de pensiones

Política

Ambos economistas coincidieron que la medida no es la adecuada para ayudar a la clase media.

“El Gobierno ha estado lento y desordenado”, es parte del análisis que hizo este jueves la académica de la UAI, Andrea Repetto, sobre la manera en que el gobierno ha intentado responder los requerimientos de los ciudadanos que han visto disminuir sus ingresos drásticamente por la crisis sanitaria.

“Ingresó un proyecto de reactivación primero, antes de terminar de entregar apoyo a las familias y se le empezó a desordenar todo”, señaló en un seminario organizado por la Universidad de Harvard. La economista que fue parte y coordinadora del grupo de expertos que sustentó el acuerdo político entre el Gobierno y la oposición hace tres semanas.

Ello, a su juicio, explica “en parte lo que ha sucedido con este proyecto" que propone la posibilidad de retirar el 10% de los fondos ahorrados para la vejez en las AFP.

“El 10% a todo el mundo es al boleo, es por otra motivación, así lo leo yo”, manifestó. Esto porque desde su perspectiva técnica hizo notar la falta de información que existe sobre las medidas para apoyar los ingresos familiares afectados por la situación sanitaria.

“¿Quién no recibió el Ingreso Familiar de Emergencia en su nueva versión? ¿Quién no está protegido por el Seguro de Cesantía? ¿Quién no recibió apoyo a través de sus boletas de honorarios? ¿Quién no tiene a su empresa en el Fogape? Ese panorama no lo hemos hecho, entonces terminamos con unas propuestas que son al boleo: todo el mundo puede sacar porque todo el mundo está en problema”, explicó.

Su lectura es que, si bien lo ocurrido en la votación de anoche refleja por una parte que “hay un grupo de gente a la que aparentemente” no le ha llegado la ayuda, por otra, el proyecto que hoy avanza en el Congreso “no es con la motivación profunda de resolver el problema que tenemos ahora, sino que: no nos gusta el sistema de pensiones, estamos enojados con el Gobierno… hay otras cosas que aparentemente están detrás de la votación de ayer”.

Como alternativa, ejemplificó, la opción de permitir el retiro de fondos desde el Ahorro Previsional Voluntario (APV), dado que actualmente “hay mucha gente de clase media” que cuenta con este sistema: “¿Por qué no pueden sacar del APV sin castigo antes de sacar la plata de las pensiones?”.

Su conclusión es que “no hemos sido lo suficiente imaginativos como para decir quién tiene el problema y cómo lo abordamos. Y, si no hay ninguna otra alternativa, bueno que ese grupo saque con una tasa de reemplazo, con un tope (…), pero el 10% a todo el mundo es al boleo”.

La visión de Velasco

En esta misma dirección el exministro de Hacienda y decano de la Escuela de Políticas Públicas London School of Economics and Political Science, Andrés Velasco, comentó que la medida tomada por los diputados anoche “confunde una necesidad y la manera de financiar esa necesidad”.

“Hay múltiples razones para auxiliar a esa clase media, de eso no cabe ninguna duda”, aseguró el economista en el webinar que se denominó “En qué estamos y pa’ donde vamos: Las consecuencias económicas de la pandemia y el estallido social”.

Su preocupación la centró en que la discusión debía estar en “quién paga, cómo se paga y cuál es el instrumento. A mi entender hay una media docena de instrumentos que son preferibles porque primero, son más transparentes y segundo, permiten distinguir entre quienes tienen necesidades de quienes no tienen necesidades”. Todo ello, agregó, en un contexto en que “hasta que llego la pandemia, la principal preocupación de Chile eran las malas pensiones y no creo que nadie piense que esto va a mejorar las pensiones”.

Velasco dijo desconocer las eventuales consecuencias financieras ante el retiro de fondos en los mercados, aunque advirtió que “más horas de sueño debiéramos perder por las consecuencias políticas”.

Agregó que si “acordamos un marco y a los 15 días ese marco no vale” -en referencia al acuerdo en que participó Repetto donde se encuadró que el gasto fiscal a utilizar para hacer frente a la crisis sanitaria sería por hasta US$ 12 mil millones- “seamos mínimamente serios".

"Si todos celebramos un acuerdo político que le ponía un marco a la cosa, han pasado dos semanas y se hace algo que está por fuera del marco, eso no huele a seriedad ni a mucha disciplina por parte de nadie ¿cierto?”, cerró el extitular de Hacienda.