Acusación constitucional a ministro Víctor Pérez es aprobada y sortea la primera valla en la comisión revisora

Política

El próximo martes 3 de noviembre se votará en la Sala de la Cámara, donde será defendida por el diputado Gabriel Ascencio (DC).

La comisión revisora de la acusación constitucional al ministro del Interior Víctor Pérez resolvió, por cuatro votos a favor y uno en contra, recomendar a la Sala la aprobación del instrumento fiscalizador, la que se analizará en la Sala de la Cámara de Diputados el próximo martes 3 de noviembre.

Los diputados que votaron a favor fueron Jenny Álvarez (PS) y Loreto Carvajal (PPD), presidenta de la instancia; Alejandro Bernales (PL) y Fernando Meza (IND). Mientras, que el voto de rechazo fue el del UDI Joaquín Lavín.

Por acuerdo de quienes integraron la comisión, la acusación sobre el papel del ministro en el paro de camioneros y su control sobre Carabineros, será sostenida ante la Sala por el diputado Gabriel Ascencio (DC), quien fue uno de los firmantes del libelo.

La presidenta de la comisión atribuyó el resultado a la "solidez" de los argumentos de los acusadores. "Eso sumado a una defensa que, en mi condición de integrante de la comisión, creo que no fue capaz de revertir aquellos capítulos acusatorios".

Carvajal añadió que los argumentos de la defensa, en cuanto a que Carabineros no dependía del Ministerio del Interior cuando ocurrieron los hechos de los que se responsabiliza a Pérez, fueron impugnados tanto por el ministro de Defensa, Mario Desbordes, como por el general director de Carabineros, Mario Rozas.

Mientras que durante la votación en comisión el diputado Fernando Meza calificó la defensa de Pérez como "bastante temeraria y poco prolija" refiriéndose al trabajo de los abogados del ministro. Meza aseguró en esta instancia que no lograron desvirtuar los hechos.

Proceso

En la sesión del próximo martes, antes de discutir el informe de la comisión, el ministro Pérez y su defensa podrán interponer la denominada cuestión previa, en cuanto a que la acusación no cumple con los requisitos constitucionales. La Sala resolverá por mayoría de los presentes si la acoge o no. En el primer caso, la acusación se tendrá por no interpuesta. De ser rechazada, se pasará a revisar la propuesta de la comisión.

En esa alternativa, una vez que intervenga el diputado que sostiene el libelo, la defensa presentará sus argumentos y una vez concluida las intervenciones, se votará, por mayoría si la acusación es admisible.

De ser aprobada la admisibilidad, la acusación pasará al Senado, que actúa en este caso como jurado.