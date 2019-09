Acusación Constitucional: aumenta presión sobre la DC para rechazar y jefe de bancada insta a sus pares a aprobar el libelo

Política

Aunque la comisión revisora la rechazó, esta definición no es vinculante, por lo que en a votación de mañana martes en la Sala de la Cámara puede pasar cualquier cosa.

Tras seis sesiones de trabajo, la comisión revisora de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, la exUDI Marcela Cubillos, por voto de mayoría recomendó a la Sala rechazar el libelo en la sesión de mañana martes, en que la Corporación votará la iniciativa respecto de cuyo resultado ningún sector se atreve adelantar un resultado, pues aseguran que el escenario está muy "incierto".

Sin embargo y pese a que esto constituye solo una recomendación y su resultado no es vinculante, constituye una leve señal de tranquilidad para la ministra y el gobierno, cuando este último ha incrementado la presión para que sectores de oposición, especialmente de la Democracia Cristiana, rechacen la polémica acusación, con dudoso éxito.

Fue la vocera Cecilia Pérez quien pasado el mediodía de hoy reiteró los dichos del presidente Sebastián Piñera sobre el tema: "Nosotros nos ponemos solamente en el caso de que los parlamentarios, diputados y diputadas, cumplan con el juramento que hicieron cuando asumieron, que es respetar la Constitución" e insistió en que "como lo han dicho innumerables juristas no existe ningún argumento jurídico que pueda avalar esta acusación constitucional".

Según Pérez se pueden tener diferencias políticas, pero "ese tipo de diferencias no avalan una herramienta y un instrumento tan importante como es la acusación con institucional para hacerla valer contra una ministra de Estado", por lo que llamó am los diputados a la "reflexión".

La dura postura DC

En medio de este escenario y consciente de que el Ejecutivo espera lograra que sea la DC la que impida que se apruebe la acusación contra Cubillos, el jefe de la bancada falangista, Gabriel Ascencio, instó a sus diputados a aprobarla.

"En mi calidad de jefe de bancada, hago un llamado a mis camaradas para que todos, primero rechacen la cuestión previa y luego aprueben la acusación constitucional, fundamentalmente, por lo que nos ha señalado el abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional, Humberto Nogueira, considerando que las exigencias esgrimidas para la aprobación de la acusación tanto la norma constitucional como legal se cumplen claramente en los capítulos 1 y 2 de esa acusación", llamó Ascencio.

El diputado DC aclaró que "votar en contra de la acusación constitucional o abstenerse, para impedir que se apruebe, es terminar votando a favor del gobierno que nosotros rechazamos y del cual somos oposición".

A su juicio, "esto es muy distinto a las otras votaciones que los diputados DC hemos tenido cuando nosotros hemos trabajado en mejorar los proyectos del gobierno, como en el caso de la reforma de pensiones, en la tributaría y en otras, donde nos hemos preocupado de privilegiar los intereses de la gente y por eso cuando nosotros hemos votado a favor esos proyectos, incorporando nuevas ideas, mejorando esos proyectos, nosotros no hemos votado a favor del gobierno, nunca lo hemos hecho, sino que hemos votado a favor de proyectos que son necesarios para la gente".

Al respecto, el jefe de la bancada insistió en que lo que deben hacer sus pares mañana "es votar a favor de este líbelo y espero que ningún diputado DC haga algo en contrario. Ese es el llamado y voy a estar todo el día trabajando para que los diputados DC mañana cumplamos con esta tarea", advirtió.

También como una fuerte señal política de esta bancada hacia sus exsocios se definió que será el diputado Mario Venegas quien defenderá la acusación si se pasa al tema de fondo.

Inquietud en el oficialismo

Mientras que este fue uno de los temas que se abordó en el tradicional comité político de los lunes en La Moneda. Al respecto, el presidente de Renovación Nacional, diputado Mario Desbordes, reiteró que entienden que la ministra no ha incumplido sus obligaciones y retrucó a quienes comparan la situación de Cubillos con la de la actual senadora y exministra de Educación Yasna Provoste, asegurando que son situaciones "completamente distintas, la exministra Provoste sí tenía incumplimiento, con posterioridad a su ejercicio quedó muy claro que los subsecretarios eran los responsables de los ejercicios presupuestarios, pero cuando ella era ministra había responsabilidad".

Mientras que la timonel de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, prefirió no explayarse sobre el tema para no inhabilitarse, en caso de que la acusación llegara al Senado; no obstante, señaló que en la cita de hoy "se solicitó que (este martes) estuviesen todos los parlamentarios presente de que acá había que tratar de mantener la fiesta en paz, de que es una situación que afecta la institucionalidad del país y, por lo tanto, ojalá se pueda debatir en términos institucionales y jurídicos más que como una batalla política".