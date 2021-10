Acusación Constitucional: Marcelo Mena retrocede y admite que no existe decreto de área protegida al que sólo le falte la firma de Piñera

Política

El exministro de Medio Ambiente, quien participó en la instancia junto con la actual titular de la cartera, Carolina Schmidt, tildó sus dichos anteriores sobre el tema como un “lapsus”.

Intensas jornadas de trabajo está sosteniendo la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, de manera de recibir información de la mayor cantidad posible de invitados. Durante la sesión de la mañana de este miércoles la instancia recibió a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y al extitular de la cartera e integrante del comando de la candidata Yasna Provoste, Marcelo Mena con el objetivo de aclarar materias relativas a este ministerio y en, especial, la existencia de un decreto que declara área marítima protegida a la zona de La Higuera y al que sólo le faltaría la forma del jefe de Estado.

En el marco de su exposición y, posteriormente, a raíz de insistentes consultas sobre el tema por parte de algunos parlamentarios, la ministra Schmidt aclaró que el actual gobierno no recibió ningún decreto de zona marina protegida que sólo debiera firmar el Presidente de la República.

En este sentido, la autoridad se explayó señalando que lo que sí había era una propuesta de área marina protegida de múltiples usos que el Ministerio de Economía no aceptó, solicitando que se modificara. Ante esta situación, añadió, el actual gobierno hizo una nueva propuesta, el año 2018, que aún está siendo analizada.

A su turno, el exministro de la cartera del gobierno de Bachelet, Marcelo Mena, admitió haber sufrido un "lapsus", cuando señaló que sólo faltaba que el actual mandatario suscribiera el decreto que creaba el área marina protegida en la zona de La Higuera.

El 5 de octubre, el exministro señaló -consultado por radio Duna sobre el tema- que "si tenemos ganas de mostrar que no hay conflicto de interés, qué impide que se concrete el área marina protegida y que sólo falta que un decreto se firme",

Sin embargo, en el marco de la comisión revisora reconoció –como dijo antes que él la ministra Schmidt- que, efectivamente, no había acuerdo respecto sobre el polígono o área que debería ser protegida. No obstante, aclaró que "hay un texto de decreto que se trabajó y que hay que finalizar. No está todo listo, pero de haber voluntad este gobierno ya lo podría haber concretado".

Este tema es particularmente relevante para el estudio de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, ya que uno de las principales acusaciones que motivó que se activara el mecanismo fue, justamente, el hecho de que algunos parlamentarios esgrimieran como prueba de que el mandatario estaría favoreciendo el proyecto minero portuario Dominga, el que no hubiera firmado el supuesto decreto, apelando a su existencia.