Agustín Romero (Part. Republicano): “Creo que el (nuevo) gobierno debiera replantearse la posibilidad de volver a tener el FUT”

Política

En este sentido, el diputado electo enfatiza que “tenemos que generar mecanismos para que la inversión se mantenga y, además, se reinvierta”.

Llegará a la Cámara de Diputados en representación del Distrito Ocho (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil), aunque Agustín Romero Leiva (47) trabajó durante cuatro años en la comuna de Santiago, junto al exalcalde Felipe Alessandri, municipio en el que ocupó el cargo de director jurídico y cuya función está siendo cuestionada por la actual autoridad, Irací Hassler, en una investigación que involucra a otros dos funcionarios.

Militante del Partido Republicano, el abogado que nunca antes había incursionado en un cargo de elección popular postula que la rebaja de 22% para el gasto público en el Presupuesto de este año se puede superar "con mejor gestión".

- ¿Por qué decidió postular ahora a la Cámara?

- Primero, porque siento que tengo las competencias para ello, tengo la profesión, la experiencia, he trabajado en empresas privadas por muchos años y, además, mi experiencia en la Municipalidad de Santiago me motivó y gustó mucho lo que se puede hacer por las personas. Pero lo que más me motivó fue que después del estallido de delincuencia del 18 de octubre es fundamental que las personas que tengamos algo de amor por Chile tomemos parte en mejorar y prestigiar nuestra democracia.

- Con la experiencia adquirida, ¿cuáles diría que son los problemas más acuciantes en su distrito?

-El problema más urgente dice relación con la seguridad y el que la gente tiene mucho miedo de que sus hijos caigan en la drogadicción y el narcotráfico. Y, evidentemente, que tener buenas leyes que pongan los incentivos correctos, donde tengan que estar para evitar la delincuencia y el narcotráfico, ayuda.

- ¿Cuáles son esos incentivos correctos?

- Es fundamental que el delito de receptación tenga una pena más alta, en la actualidad es poco perseguido, también la piratería; todo eso genera la necesidad de robar, porque hay alguien que compra. En materia de drogadicción hay que trabajar más en el mejoramiento de los espacios públicos, esa obviamente es responsabilidad de los municipios, pero hay que entregarles los recursos para ello.

- Sin embargo, este año no será fácil, ya que como sabrá en el Presupuesto se disminuyó en 22% el gasto público, ¿cómo se conjuga eso con la necesidad de más recursos para iniciativas como las que menciona?

- Con mejor gestión. Por ejemplo, si una empresa le debe a una municipalidad $ 50 millones, pero de ese monto $ 20 millones están prescritos, el municipio no puede cobrar los $ 30 millones restantes. Entonces, una de las primeras medidas que tiene que tomar el próximo gobierno es mandar o patrocinarnos, porque lo más probable es que nosotros lo hagamos, una agenda para entregarle recursos a las municipalidades y yo me la voy a jugar para que los municipios puedan, por ejemplo, declarar esta prescripción, a través del sistema de castigo de deuda, que hoy existe dentro de la Ley de Rentas.

- A propósito del cambio de gobierno hay mucha incertidumbre en el aspecto económico, ¿qué debería hacer la próxima administración para impulsar el crecimiento económico?

- Es muy importante que le pongamos muchas fichas a las pequeñas y medianas empresas y sería fundamental tratar de aliviarle la carga a estas empresas, evitando trabas burocráticas, lo que en algunos casos necesita ley y en otros no. Y también creo que el gobierno debiera replantearse la posibilidad de volver a tener el FUT.

- ¿Se refiere al Fondo de Utilidades Tributarias, el que se eliminó en el segundo mandato de Bachelet?

- Sí. Y el próximo gobierno debería abrirse a tener el FUT activado, porque en este momento ya sabemos que el financiamiento bancario está demasiado caro y, por lo tanto, a las empresas les va a salir mucho más caro recurrir a los bancos y posiblemente se posterguen las inversiones.

- ¿Habría que volver al FUT entonces?

- Habría que planteárselo como una alternativa de financiamiento que vaya más allá de encargárselo al BancoEstado, a través de una banca empresas, o a la Corfo y ese tipo cosas. Porque en este momento no existe ningún tipo de incentivo para que las sociedades anónimas y los inversionistas no agarren su plata, la saquen de las empresas y se la lleven del país.

- Los expertos dicen que eso ya está pasando...

- Para atraer la inversión o al menos retenerla hay que crear incentivos necesarios para que se quede y se reinvierta en Chile. Si en este momento el costo alternativo de sacar la plata de la empresa es ponerlo en un mercado de mejor rentabilidad que en Chile, lo van a hacer, porque es una decisión económica no una decisión patriótica, por decirlo de alguna manera. En cambio, se puede volver a un mecanismo que funcionó para que reinvirtieran las empresas, que ganaron mucha plata durante mucho tiempo con él. Porque, estamos en una situación de una economía que, si bien está creciendo de manera importante en este momento, en los próximos dos años posiblemente va a haber algún tipo de recesión o serán de crecimiento muy moderado.

- ¿No cree que hay que insistir en lo que proponía su candidato presidencial en cuanto a bajar los impuestos corporativos, por ejemplo?

- Es evidente que cualquier decisión de inversión pasa por determinar la carga impositiva que tiene cada país. Dicho eso, la idea del candidato se basaba en que Chile se vuelva competitivo para atraer inversión y eso significa generar mayor empleo, mayor crecimiento, mejores salarios y mayor competencia. Ahora, el futuro gobierno tiene la intención de subir algunos impuestos, para financiar sus políticas a través del alza de impuestos y yo no estoy de acuerdo con eso.

- Sin embargo, es muy probable que en los primeros meses ingrese al Congreso un proyecto de reforma tributaria que implique el alza de algunos impuestos, ¿los votaría a favor, por alguna razón?

-No puedo comprometer mi voto a favor o en contra, porque primero hay que estudiar los proyectos. Creo que hay caminos para mejorar el sistema tributario chileno, como revisar exenciones. Hay que tener mucho cuidado con el alza de impuestos, porque muchos finalmente se traducen a precios y, al final, eso genera un aumento en el costo de vida de los chilenos. La tributaria es una reforma muy delicada que hay que analizar en su mérito y es peligroso relacionarla con algunos programas sociales, porque ese tipo de medidas puede generar un chantaje que haga fracasar el fin último, que significa mejorar una política social. En lo que sí me puedo comprometer es que si tengo que votar algo así, voy a pedir ver qué esfuerzo está haciendo el gobierno por mejorar su eficiencia; porque si de 100 que se recauden le llegan 10 a los chilenos, no voy a estar a favor.

- ¿Qué le parece el alza de impuesto al patrimonio que se aprobó recientemente?

- Estoy en contra de los impuestos al patrimonio, por convicción.

- ¿También se opone al royalty minero por convicción?

- El royalty hay que revisarlo bien, porque de acuerdo a los estudios que he visto, el aumento que se pretende hacer nos deja fuera de competencia con todos los países del mundo. Y la inversión minera es tremendamente relevante en ingresos para Chile y para generar empleo. Así es que estoy muy preocupado por las tasas que se quieren poner.

- Se está tramitando la Pensión Garantizada Universal (PGU) en el Congreso, ¿la respaldaría?

- Es necesario ir potenciando el sistema de pensiones en Chile. Pero nosotros creemos en la capitalización individual, con un sistema mixto que considere un reforzamiento al Pilar Solidario. Ojalá que se recojan algunas propuestas de las que nosotros teníamos, como abrir una cuenta de $ 1 millón a cada chileno y se estudie bien y a conciencia el tema del aumento de la edad para jubilar. Vamos a estar muy atentos ante una posible nacionalización o utilización de los fondos previsionales, para financiar la deuda pública que emita el Estado de Chile para el financiamiento de las políticas públicas del próximo gobierno. Porque los fondos previsionales de los chilenos están para rentar para sus pensiones y no para financiar el programa de gobierno de Boric.