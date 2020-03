Alejandra Candia: El “soporte técnico” que empujó el proyecto de ingreso mínimo

Política

En el mundo político destacan el rol de la Subsecretaria de Evaluación Social en la tramitación del proyecto. La exdirectora del Programa Económico y Social de Libertad y Desarrollo fue nombrada consejera Consejo Consultivo Previsional por Bachelet el 2009.

Una de las características que más mencionan en el mundo político sobre la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia Díaz (40), es su alta preparación técnica. La profesional, que se ha convertido en el brazo derecho del ministro Sebastián Sichel, se ha ganado el respeto sobre todo de la oposición pese a que se reconoce que no tiene gran expertise política. Quienes la han visto manejarse en la tramitación de proyectos aseguran que "jugó un rol clave" alineando a los parlamentarios de Chile Vamos en el proyecto de Subsidio para Familias de Ingresos Bajos, más conocido como Ingreso Mínimo Garantizado.

Habiendo actuado como directora del Programa Económico y Social de Libertad y Desarrollo –entre 2006-2010 y 2014-2018-, donde estrechó lazos con algunos parlamentarios oficialistas; esta economista experta en políticas públicas, formada en la Universidad Católica -y con post grados en la misma casa de estudios, la Universidad de Chile y Harvard-, fue coordinadora de Políticas Públicas del Ministerio de Hacienda y jefa de la División de Estudios Previsionales de la Subsecretaría de Previsión Social, en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Con este currículum, Candia se ha ganado el respeto de los parlamentarios, pese a algunas carencia en materias más políticas, según advierten especialmente en la oposición. De hecho, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, el socialista Juan Pablo Letelier, quien ha participado activamente en la tramitación del proyecto de Subsidio para Familias de Ingresos Bajos –nombre al que se cambió por presión opositora, desde el original que era Ingreso Mínimo Garantizado- , asegura tener una muy buena impresión de la profesional. "Aunque tiene un perfil más técnico es una persona con la que se puede dialogar. El ministro Sichel y Alejandra Candia hacen una muy buena dupla en ese ministerio (de Desarrollo Social y Familia), porque con ambos se puede conversar", señala el parlamentario, quien añade que ha visto a la subsecretaria manejarse muy bien en aspectos técnicos en la tramitación de otros proyectos.

"Ha sido una buena articuladora de acuerdos y con una mirada menos ideológica, que permite avanzar en la agenda legislativa", señaló el diputado Gabriel Silber, autor de la indicación que establecía que el Subsidio para Familias de Ingresos Bajos sólo se le entregaría a los trabajadores de las grandes empresas por un año, que había sido aprobada en la Comisión Mixta pese a que el Ejecutivo no estaba de acuerdo.

Rol en la reforma previsional

En Chile Vamos, destacan la "llegada" de Candia en la oposición. Ello, porque según recuerda el diputado gremialista Patricio Melero –integrante de la Comisión de Trabajo-, el año 2009 la expresidenta Michelle Bachelet la designó consejera del Consejo Consultivo Previsional, cargo que fue ratificado por el Senado y que ejerció hasta 2011.

El parlamentario oficialista incluso saca a colación que mientras la subsecretaria estudió en Harvard "fue becaria en el Banco Mundial y en 2008 cumplió un rol muy importante en la reforma previsional de la expresidenta Bachelet".

En cuanto a la faceta política de Alejandra Candia, Melero advierte que "su fuerza es el peso de sus argumentos" y que en ello "es imbatible". De hecho, añade que "es mejor que no te metas en un debate con ella, porque te va a ganar". Sin embargo y aunque su mayor fortaleza es el aspecto técnico "conoce los límites que le pone la política, no es voluntariosa", añade Melero, con quien se le vio sostener una par de conversaciones el lunes pasado, mientras sesionaba la Comisión Mixta y en la que, reconoce un legislador de oposición, pasó la indicación que el gobierno no quería, porque los representantes del Ejecutivo no pusieron mayores trabas.

Desde el oficialismo también coinciden en que la subsecretaria hace una buena dupla con Sichel y que "ella es el soporte técnico del ministro". En este sentido, Melero prefiere sostener que ambos "se complementan" en las tareas del ministerio.

Ayer, el proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado quedó listo para ser promulgado, pero sin distinción por tamaño de empresa.

Las claves del ingreso mínimo garantizado:

