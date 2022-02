Alejandro Kusanovic (indep. RN): “Subir más los impuestos es frenar el desarrollo y encarecer la vida”

Política

El senador electo también opina que hay que corregir el sistema de AFP, no cambiarlo, porque “teníamos un Ford T y ahora tenemos una carretilla que hay que mejorar”.

Su primera incursión en el mundo político fue al postular en 2013 al Consejo Regional de Magallanes, resultando electo y reelecto con la primera mayoría en ambas ocasiones, hasta llegar a presidir la instancia, aunque Alejandro Kusanovic Glusevic (61 años) se desempeñó durante toda su trayectoria profesional en el mundo privado.

Ingeniero civil de profesión, fue gerente general de la Transbordadora Austral Broom (Tabsa) hasta el año pasado, cuando renunció para postular a la Cámara Alta; presidió la Confederación de la Producción y el Comercio de Magallanes; y también fue presidente de ARMASUR Magallanes.

Llegó al Senado como independiente en un cupo de Renovación Nacional (RN) y desde allí representará a la región de Magallanes.

-¿Qué lo motivó a dar el salto de consejero regional al Senado?

-Mis actividades empresariales me llevaron a involucrarme en tratar de hacer algo para mejorar las condiciones de desarrollo en la región; luego me postulé al Consejo Regional para hacer algo más y después decidí presentarme a senador por Magallanes.

-¿Por qué ahora le interesó la política?

-Yo diría que lo que me llevó a interesarme en tratar de mejorar las condiciones fue el tema de participar en los gremios. El gremialismo me empezó a llevar indirectamente hacia tratar de que se hagan mejor las cosas en la parte pública.

-¿Cuáles son sus expectativas del trabajo en el Senado?

-Lo que quiero es tratar de que el país se desarrolle en libertad; que tratemos de corregir los errores que cometimos en los últimos 30 años, donde se coludieron partidos políticos con parlamentarios y poderes económicos e hicieron cosas incorrectas. Se hicieron cosas muy buenas, pero también se hicieron cosas incorrectas que hay que corregir y que fue lo que motivó a la gente a votar por el nuevo presidente. Que, en el fondo, fue producto de la disconformidad de la gente con los partidos políticos tradiciones.

-¿En esta colusión que menciona están incluidos los partidos de derecha?

-Todos pues, desde el Partido Socialista a la UDI. Yo soy independiente, pero si fuera militante igual lo criticaría. Una de las cosas que me extraña es que los partidos tradicionales no hagan un mea culpa por lo que pasó en Chile. Porque, en las presidenciales, todos los candidatos se dedicaban a pelear con Boris, pero él es el síntoma, sólo canalizó el descontento de la gente.

-¿Le preocupan las reformas que plantea en su programa el presidente electo, particularmente la reforma tributaria?

-Lamentablemente el nuevo gobierno de Gabriel –que lo conozco y a su familia-, tiene una política de refundar el país y acá el tema no es eso, es corregir los errores que se cometieron para que el país siga creciendo en libertad.

-¿No se necesita una reforma tributaria, a su juicio?

-Yo creo que no... Porque lo único que provocará subir más los impuestos es frenar el desarrollo y encarecer la vida, porque todos los impuestos, al final, se traspasan al precio de los insumos y de los servicios.

-Sin embargo, se plantea que quienes ganan más deberían pagar más impuestos, ¿no comparte eso?

-No, porque con más impuestos se va a volver todo más incompetitivo, va a encarecer más la vida. Insisto, que lo que hay que hacer es corregir los errores...

-¿Qué errores habría que corregir?

-Hay que corregir, por ejemplo, el tema de la salud. Es una vergüenza que no existan en Chile los médicos suficientes; hay que arreglar la gestión de los hospitales; hay que arreglar la jubilación, es una vergüenza todos los cambios que se hicieron en los últimos 20 o 30 años, que fueron a favor de las AFP y contra los ahorrantes. En el tema de la educación es un avergüenza que no puedan administrar correctamente un colegio (municipal), cuando los mismos profesores trabajan en un colegio privado y nadan como reloj. Entonces, hay una mala gestión sobre todo por parte de los municipios. El tema de la vivienda, el año 2004 se cambiaron las política de construcción de viviendas y hay un déficit de viviendas en Magallanes, por ejemplo, de 5 mil viviendas.

-¿Cómo habría que enfrentar el problema del crecimiento económico?

-Tiene que haber justicia, porque ha habido abusos y esto ha generado una protesta social enorme que se canalizó a través de la votación a Gabriel Boric. Que no es que la gente que votó por él sea de extrema izquierda, más de la mitad no son de izquierda, son gente que está indignada.

"Creo que partió bien, poniendo a Marcel"

-Pero, ¿qué debería hacer el próximo gobierno para reimpulsar la economía?

-Primero que nada tiene que dar confianza, que un tema complejo. Aunque creo que partió bien, poniendo a (Mario) Marcel como ministro de Hacienda, que da un poco de confianza; pero hay que hacer mucho más que eso. Tiene que haber hechos concretos para que la gente reinvierta en Chile, crea en Chile.

-¿Cómo qué hechos concretos?

-Dar confianza, tomando las decisiones correctas que no vayan en una posición de extrema izquierda o refundacional de Chile; y, hay que generar las leyes adecuadas, como anticolusión y antimonopolio como la que tiene Estados Unidos, que hay que copiarla. Y para la inversión lo mismo, si el tema es dar la confianza necesaria y eso se da con las políticas que tome el gobierno. No es un tema fácil porque este es un gobierno de extrema izquierda, entonces es muy difícil dar las señales adecuadas.

-Usted decía que las políticas en materia de pensiones se ha hecho favoreciendo a las AFP y no a los ahorrantes, ¿cree que hay que terminar con las AFP?

-Lo que pasa es que el sistema de AFP era un Ford T que había que ir mejorando y corrigiendo; mejorando el aporte para pasar de un 10% a un 20%, había que bajar los costos de administración, había que ir haciendo una serie de cambios que nunca se hicieron.

-Pero en una eventual reforma a las pensiones, que también es un compromiso de Boric, ¿qué se debería hacer, terminar con las AFP o reformarlas?

-Hay que corregirlo, si el sistema del Estado no funcionó por eso se cambió, no vamos a volver para atrás, pues. Hay que corregir los errores que se cometieron y, obviamente, tendrá que haber un apoyo del Estado para la gente que ya jubiló y que no tiene la jubilación necesaria, porque no se hicieron los aportes necesarios. Nosotros teníamos un Ford T y ahora tenemos una carretilla que hay que mejorar.

-¿Entonces, habría que aumentar también la edad de jubilación?

-Habría que buscas las soluciones adecuadas, porque este tema pasa por un montón de situaciones. Pero creo que lo más importante para el futuro es que hay que ir aumentando el aporte, bajar los costos de administración, etc.

-En ese contexto, ¿se avanzó con la ley de Pensión Garantizada Universal?

-Es un aporte, pero creo que todavía le faltan algunas cosas, como ir aumentando el aporte hasta llegar cerca de un 20%, que es un tema fundamental. Es necesaria una reforma.