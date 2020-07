Allamand y retiro de fondos: “Voy a intentar revertir esta decisión en el Senado”

Política

Parlamentario analizó el desempeño de los ministros del Comité Político, afirmando que “quedan en un muy mal pie, lo lamento, cometieron errores graves”.

El senador Andrés Allamand (RN) señaló que buscará revertir en la Cámara Alta la aprobación del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los ahorros de las AFP, que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados con votos oficialistas.

En declaraciones a radio Futuro, sostuvo que "voy a intentar revertir esta decisión en el Senado, es una mala fórmula y perjudica las pensiones, las medidas del gobierno de clase media son mucho mejores".

El exministro de Defensa manifestó que a su juicio "hay suficientes argumentos para persuadir, no sólo a los parlamentarios de oposición, sino que también a la opinión pública de que esto es una mala medida".

El legislador explicó que a su juicio "lo que está en el fondo de esta iniciativa no era sólo el 10%. Se ha planteado, particularmente por parte de la izquierda más radical, volver en Chile a un sistema de reparto. Esa es una muy mala alternativa futura, no es sostenible en el tiempo y es imposible de financiar".

Luego el parlamentario, en un contacto con Radio Bío Bío, también analizó el desempeño de los ministros del Comité Político, asegurando que la instancia "queda en un muy mal pie, lo lamento, cometieron errores graves, no haber tenido una propuesta de ayuda a la clase media en forma oportuna y no a última hora, no haber sido persuasivos ante la opinión pública y no haber sido capaz de alinear a las fuerzas de apoyo del gobierno".

Respecto a la salida de algunos diputados de la bancada RN, indicó que "refleja división profunda al interior de RN, es inexplicable que el principal partido de gobierno algunos a favor oros en contra y otros se abstienen".

Apuntó también a la conducción de la colectividad que dirige Mario Desbordes. "He venido señalando de que RN necesita una nueva conducción, esto lo reafirma, generar una división de esta naturaleza y que resuelven abandonar la bancada refleja un manejo interno muy malo".