Álvaro Pezoa, candidato a senador por la RM: “Esta fiesta de gasto no es sustentable y eso se ha visto con liviandad”

Política

El aspirante por el Partido Republicano está convencido que en 2022 hay que terminar con subsidios universales como el IFE.

Aunque fue el jefe programático de José Antonio Kast en su primera aventura presidencial, sólo en esta campaña se decidió a dar el paso desde la academia a la política. Álvaro Pezoa Bissieres (61) se decidió a competir por un escaño al Senado en la Región Metropolitana, porque quiere, dice, hacer una diferencia en la práctica política, ya que tiene la convicción de que en nuestro país "está muy degradada, tanto en la forma como en el fondo".

Una de las principales preocupaciones del ingeniero comercial, master en Ciencia Política, doctor en Filosofía y militante del Partido Republicano, es que "no se están estudiando los proyectos con seriedad, conforme a su mérito; hay mucha decisión puramente ideológica o políticamente oportunista" y el anhelo por contribuir a cambiar eso es lo que motivó al director académico del ESE Business School de la Universidad de los Andes a ser candidato.

- ¿Por qué la Región Metropolitana?

- Porque es lo que me ofreció el partido, porque el pacto Social Cristiano sólo lleva candidaturas senatoriales por la RM; y porque aunque soy viñamarino de origen, ya llevo 20 años viviendo en Santiago y uno tiene que tratar de representar la región donde vive, idealmente.

- ¿Cuáles cree que son los desafíos que enfrenta la región?

- Estoy pensando en la RM, pero esto también es extensible al país. Hay que preocuparse de la seguridad ciudadana; hoy día la RM es, en general, un lugar inseguro. Tenemos que trabajar en nuevas leyes que castiguen mejor y más severamente la delincuencia. Otra cuestión clave es la corrupción. Nos hemos ido acostumbrando a la corruptela que hay en algunas municipalidades. Pero así como hay que combatir la corrupción en el sector público, hay que combatir también los delitos de "cuello y corbata" en el privado.

- ¿Cómo combatiría los delitos de "cuello y corbata"?

- Tenemos que hacer una gran campaña de educación y es indispensable reponer en Chile la educación cívica, la ética, desde muy temprano en la vida de los estudiantes. Sobre todo, que las autoridades demos un buen ejemplo. No pueden seguir mirando al servicio público, como ha ocurrido, personas que tienen causas pendientes o temas económicos pendientes con la justicia. Eso es absolutamente impropio y ocurre.

- En ese contexto, ¿cómo influye en la campaña, por ejemplo, que el presidente Piñera esté cuestionado, en el marco del caso Dominga, y su candidato fuera relacionado con negocios en paraísos fiscales?

- Influye negativamente cualquier noticia que provenga de autoridades electas o en campaña. Lo de José Antonio Kast está archiaclarado desde hace cuatro años. Respecto del Presidente, es lamentable, pero él siempre está en la línea fina, sobre el límite. Puede ser que, incluso, se cumpla la ley, pero la ética es más exigente que la ley. Y en el asunto de Dominga, claramente, tiene o tuvo conflicto de interés y uno no puede tener ese nivel de conflictos de interés sin resolverlos adecuadamente, eso es lo que hace daño en la opinión pública. Se pierde autoridad para exigir probidad a otras personas cuando desde la más alta magistratura no se da el ejemplo debido.

- ¿Cuál va a ser su sello si llega al Senado?

- Mi sello va a ser trabajar en serio. De hecho, mi lema de campaña es "hablemos en serio". Trataré de promover al máximo la prevalencia de las conductas éticas, tanto en el sector público como privado y en la relación entre ambos. Eso implica combatir, a través de la legislación, la corrupción en todas sus dimensiones. También me preocupan temas como pensiones, salud, educación, La Araucanía, y volver a hacer que este país crezca.

- Menciona una serie de necesidades, ¿cómo se conjuga eso con un Presupuesto que reduce el gasto público en más de 20% para el próximo año?

- Lo comparto, porque es un Presupuesto 3,7% superior al de 2021 y ese es un crecimiento muy razonable. Es un retroceso respecto a lo que efectivamente se gastó este año, en que el gasto real aumentó casi 23%; pero es un aumento si uno lo mira considerando que el próximo año sea relativamente normal. El punto de fondo es que tenemos que empezar a contener el gasto, porque hace rato que viene en expansión y el crecimiento no.

- ¿De qué manera se contiene el gasto?

- No se puede seguir con este nivel de IFE o bonos universales indiscriminadamente, hay que empezar a acotar y concluir esas ayudas en la medida que la situación se va normalizando. Tal vez concentrarse en el IFE y subsidios laborales para jóvenes y mujeres. Esta fiesta de gasto que estamos teniendo, este sobregasto, no es sustentable en el tiempo y eso se ha visto con liviandad. En algún momento se requería, pero la situación ha ido cambiando y, una vez más, por motivos electorales se ha mantenido.

- ¿Qué haría para retomar la responsabilidad fiscal?

- Presupuestos más restringidos, como el de este año. No seguir con una expansión del gasto público que no se puede sostener en el tiempo. Luego, es muy importante hacer eficiente nuestro Estado. Hay un exceso de funcionarios y de burocracia en el sistema público, desde donde, el candidato a Presidente que acompaño ha dicho que al menos habría que reducir 30 mil personas, yo pienso que probablemente son más. Pero, bueno, el candidato tiene que ser prudente, porque estas cosas se dicen fácilmente, pero no son fáciles de plasmar...

- Otra cosa es con guitarra, dicen...

- Otra cosa es con guitarra, pero no podemos seguir sacándole el cuerpo a esa realidad.

- En esa línea va la propuesta de Kast de eliminar varios ministerios, ¿no?

- Sí, pero la idea está mal dicha y quisiera reformularla, porque es mantener algunos ministerios clave, como Hacienda, Relaciones Exteriores, Justicia, Interior, sin los cuales un gobierno no puede funcionar. Pero, después, lo que propone es fusionar ministerios temáticamente. Se ha dicho que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, pero nunca se ha pensado en eliminar la preocupación por la mujer ni un Estado que apoye su inserción en el trabajo, el combate a la violencia intrafamiliar, entre otras cosas.

- ¿Qué iniciativas promovería para reactivar la economía y retomar el crecimiento?

- Entre los factores internos, que son más fáciles de manejar, insisto en que hay que disminuir el gasto y volver a una mayor austeridad en el gasto fiscal; y evitar seguir con los retiros, porque la existencia de suficientes fondos, administrados por las AFP, ha permitido desarrollar un mercado financiero de mucha profundidad en Chile y eso ha permitido financiar mucha actividad productiva. Y facilitar el desarrollo de las Pyme, yo estaría dispuesto a poner subsidios ahí.