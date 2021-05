Política

Amplia brecha en estimaciones sobre el impacto del royalty en la minería complica el debate en Chile

La discrepancia se debe que no está claro si el impuesto progresivo propuesto sobre las ventas se aplicaría o no a los actuales gravámenes a las ganancias operativas y el proyecto no establece explícitamente que el anterior royalty se eliminaría.

