Andrés Velasco desdramatiza preocupación por la deuda pública y descarta "rebrote inflacionario"

El economista y exministro de Hacienda de Michelle Bachelet en su primer gobierno, también abordó el tema presidencial.

Un panorama algo distinto al que han reseñado otros economistas respecto de la inflación que estaría comenzando a sentirse en nuestro país y otros temas económicos mostró el exministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, quien desde Gran Bretaña participó en el ciclo "Chile y el mundo, ¿existe una vacuna para nuestra economía?", del Seminario Puentes Hacia el Futuro, organizado por Banco Bice y Bice Inversiones.

El decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, en Inglaterra, conversó relajadamente sobre la actualidad mundial y cuando se decantó por Chile se hizo cargo no sólo de la mirada económica de lo que ocurre en el país, sino que también se refirió a la situación política, ya que según señaló "la política no es otra cosa que el mecanismo que tenemos para tomar decisiones en conjunto" sobre los más variados ámbitos, por lo que estima que el "problema central de Chile es uno político".

¿Rebrote inflacionario?

Respecto al tema de la inflación, Velasco indicó que evidentemente si la demanda está muy pujante y la oferta está restringida, los precios van a subir. Ese es el escenario que percibe que ocurre actualmente en Chile. Sin embargo, señala que no, "yo no veo, hasta el momento, indicaciones de que en Chile haya un rebrote inflacionario, definido como algo duradero, definido como algo que nos debe preocupar por varios meses".

Velasco también entró a las honduras de la disciplina fiscal, advirtiendo que sacar el pie del acelerador es difícil aunque no sea año electoral, en alusión a que el gobierno tendrá que comenzar en algún momento a retirar las ayudas fiscales como el IFE, "precisa y exactamente para que la política fiscal esté disponible para ser usada en tiempos difíciles. Hay que sacar el pie del acelerador cuando los tiempos se vuelven menos difíciles. Ese es un principio que hay que respetar".

Aunque admitió que la dificultad práctica de esto es definir cuándo se termina la emergencia y no es necesario que el Estado siga entregando ayudas. Pero a su juicio "es evidente que ya no estamos donde estábamos hace un año; por lo tanto, la discusión acerca de qué tan rápido sacamos el pie del acelerador tiene que darse", porque "es evidente que la economía ya no está colapsada y está recuperándose, en unos sectores más y en otros sectores menos".

Y en sentido, el economista valoró lo realizado por el gobierno en cuanto a ayudas fiscales, ya que, aunque recalcó que "llegó tarde", cree que, "al final, el tamaño del paquete fiscal estuvo y está entre los más grandes de América Latina".

Deuda pública y debate presidencial

Por otro lado, desdramatizó la preocupación por la deuda pública, ya que si bien en el último año y medio o dos subió mucho, para los estándares mundiales y, ciertamente, latinoamericanos, sigue siendo "razonablemente baja", dijo. Por lo que "si sube entre dos y tres puntos más de lo que estaba planificado, no es el fin del mundo", recalcó.

No obstante, indicó también que "es evidente que el impulso fiscal del próximo año no puede ser comparable al actual; no hay razones económicas y no hay bolsillo ni espaldas económicas para que eso ocurra", advertencia que surge justo cuando el Congreso y el gobierno se aprontan a iniciar el debate del Presupuesto 2022.

Andrés Velasco se adentró en el debate presidencial manifestando su esperanza de que "ojalá que gobierne el centro y la centroizquierda en Chile. (Porque) creo que el mundo ha tenido una dosis excesiva de populismos de derecha y de izquierda" y añadió que "la centroizquierda no es perfecta, pero es infinitamente más responsable e infinitamente menos populista que las alternativas" que corren para llegar a La Moneda.

No conforme con ello, el académico defendió los gobiernos de la exConcertación, del que fue ministro y colaborador, asegurando que "cuando la centroizquierda gobernó en Chile mostró un sentido de responsabilidad admirable, que algunos hoy día insisten en denostar y que a mí me parece un componente central del buen gobierno".

Por último, como ya ha hecho en otras ocasiones, el extitular de Hacienda criticó los retiros desde los fondos de las AFP, señalando que "cuesta imaginar una decisión más torpe; más mala desde el punto de vista de la distribución del ingreso; más injusta, más miope, que los retiros de los fondos previsionales". Esta mala decisión -recalcó- "nos indica el mal estado de la política" en nuestro país.