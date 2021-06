Anuncio sobre urgencia al matrimonio igualitario se robó la atención en la última Cuenta pública de Piñera

Política

El tema molestó al sector más conservador de Chile Vamos que argumentó que no estaba en el programa. La oposición tampoco quedó conforme con los anuncios en materia de ayudas económicas.

Con anuncios que sorprendieron, especialmente a parte de su sector, el presidente Sebastián Piñera protagonizó la última Cuenta Pública de su segunda administración ante el Congreso Pleno, en el que las autoridades de Gobierno y parlamentarios que asistieron de manera presencial debieron guardar las medidas de resguardo propias de la crisis sanitaria que exige la pandemia que afecta al país.

Tras su exposición los representantes del oficialismo como de la oposición reaccionaron frente a los anuncios, dentro de los cuales la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario es el que más destacó, sobre todo porque abre una brecha en Chile Vamos y sorprendió a los más conservadores del bloque.

Con este anuncio, el mandatario prácticamente nubló de inmediato todos los demás, ya que el debate entre los parlamentarios que deberán expresarse a favor o en contra del polémico proyecto pusieron sus posturas sobre la mesa, dejando en evidencia las profundas diferencias en el bloque oficialista.

Quien valoró el anuncio acerca de ponerle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario fue la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC); sin embargo, la parlamentaria opositora recordó que durante el primer trámite de esta iniciativa "la mayoría del oficialismo votó en contra". También valoró la eventual eliminación de algunas exenciones tributarias.

No obstante ello, Provoste fue menos generosa en lo que respecta a otras áreas, haciendo un contrapunto entre lo que señaló el mandatario en su discurso y lo que –a su juicio– realmente es. Así, por ejemplo, en materia económica, y más específicamente en lo que dice relación con las ayudas que el Gobierno está generando para las familias afectadas por la crisis, señaló que cuando el Presidente habla de la Red de Protección a la clase media "es importante decirle al país que esto es una página web. No hay sustancia detrás de un anuncio como éste".

Respecto a los dichos del mandatario sobre la reforma a Fonasa, Provoste recalco que "este proyecto no es otra cosa, sino la privatización del Fondo Nacional de Salud; también hizo ver que el anunciado Fondo Extraordinario para los afectados por el Covid-19, "en los documentos por escrito se planteaba que este fondo era doble de lo que finalmente se terminó anunciando, US$ 2 mil millones para enfrentar las secuelas del Covid".

Y sobre el fortalecimiento del Programa Araucanía, según la senadora, "da cuenta que no logra entender la dimensión y la profundidad de una situación en conflicto".

Por todo esto Provoste concluyó que "una vez más lo que hace el Gobierno del Presidente Piñera es no entender el país al que le ha tocado gobernar, no hay ayudas sustantivas para las familias que están enfrentando situaciones complejas, no hay medidas para el resto de las regiones de nuestro país; y más allá de haber cambiado la hora de esta Cuenta Pública lo que no cambia es el desconocimiento profundo y la falta de ayuda a las familias".

Respecto de las regiones, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) integrante de la Comisión de Hacienda, coincidió con Provoste en que "hubo un vacío" en materia de descentralización, pues no hay ningún anuncio importante en materia de infraestructura para las regiones, ya que ni siquiera se mencionó uno de los anhelos más emblemáticos para la Región de Valparaíso, como es el tren rápido que uniría la zona con Santiago.

Cambio de tono importante

Contrastó con el tono de Provoste el del presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), quien valoró la "humildad" con que el Presidente estuvo dispuesto "a reconocer errores en sus últimos años de mandato" y destacó el llamado que hizo para alcanzar los acuerdos necesarios para viabilizar los recursos que se necesitan para que la ciudadanía pueda enfrentar la crisis provocada por la pandemia.

Paulsen percibió "un cambio de tono importante" en las palabras del mandatario y, a su juicio, "hay un par de propuestas" que hay que valorar como el Fondo de US$ 2 mil millones para enfrentar las secuelas del coronavirus y la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, entre otras. El presidente de la Cámara señaló que este último no será el primer proyecto en que se produzcan divisiones en el sector, por lo que le restó importancia al anuncio de que se le pondrá urgencia.

Por otro lado, manifestó su esperanza que el reimpulso al Plan Araucanía –zona que el parlamentario representa– contribuya a destrabar el conflicto.

Aunque al senador Juan Antonio Coloma (UDI) le hubieran "gustado anuncios más concretos en otras materias, particularmente sobre el mundo agrícola o ayuda a las PYME", igualmente destacó temas como el anuncio sobre el Fondo Covid. Pero mostró su molestia en materia de matrimonio igualitario. A este respecto dijo con franqueza que "no me gusta cuando el Presidente no escucha a quienes están dentro de su coalición", porque "lo del matrimonio igualitario nunca lo anticipó, no estaba en el programa y a mí eso no me gusta".

Coloma insistió que "no me gusta ser sorprendido" y con la misma fuerza con que ha respaldado al Gobierno, dijo, le molestó ser sorprendido con el polémico anuncio.

El debate se abrió

Las diferencias respecto del matrimonio igualitario no se hicieron esperar para manifestarse en el oficialismo, donde la senadora de la UDI, Luz Ebensperger reconoció estar "sorprendida" con el anuncio del mandatario de ponerle urgencia al proyecto, "sobre todo por lo vehemente que él antes de ser elegido anunciando su posición en esta materia (en contra de la iniciativa) y sobre todo en un tema que nos divide como sociedad y también como coalición. En un tiempo que lo que necesitamos es unidad, no me parece prudente poner a la palestra temas que dividen".

En la misma línea, el senador José Miguel Durana, también de la UDI, acusó que se sigue gobernando con las ideas de la izquierda "al poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario y anunciar la nueva institucionalidad en derechos humanos".

El diputado de RN Eduardo Durán coincidió con sus pares de la UDI lamentando "que el Presidente haya incumplido una promesa de campaña que hizo para recibir gran parte del apoyo del mundo cristiano y del mundo evangélico".

En contraste, el diputado Jorge Durán, también de RN, consideró un "avance" el anuncio del mandatario, que hoy le entrega certeza a miles de parejas que en el futuro podrán contraer matrimonio en nuestro país, recalcó.