Anuncios de Piñera hacen tambalear el cuarto retiro desde las AFP a 24 horas del inicio de su tramitación

Hasta 24 horas antes de que se comience a tramitar el cuarto retiro, el presidente Sebastián Piñera mantuvo la incertidumbre acerca de la extensión del IFE, que pedía desde hace semanas la oposición, llamado al que se sumó también el oficialismo; pero finalmente hoy lo concretó, añadiendo la creación de un IFE Laboral, con el fin de promover el empleo. Todo, con el objetivo de cuadrar a su coalición tras el rechazo al cuarto retiro.

"Manteniendo lo que ya está aprobado por ley y recogiendo conversaciones, planteamientos de Chile Vamos, como gobierno hemos decidido extender, durante los meses de octubre y noviembre de este año, el IFE universal. (...)Hoy día anunciamos la creación del Ingreso Laboral de Emergencia", señaló el mandatario en un guiño directo al oficialismo que no pasó inadvertido en medio de la campaña presidencial.

Por lo mismo, desde el Congreso seguían con atención el esperado anuncio de Piñera, pero la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, senadora Ximena Rincón (DC), lo recibió con cautela, asegurando que no sólo es necesario extender el IFE, "sino, además, tomar medidas para incentivar la contratación".

A diferencia de la actitud de Rincón, el jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto, valoró tanto la extensión del beneficio como la creación del IFE Laboral, pues irían en la "dirección correcta" de lo que se necesita en el actual escenario. Sin embargo, también fue cauteloso en cuanto a que "estamos acostumbrados a la letra chica y el anuncio dejó varias dudas planteadas sobre la mesa", enfatizó.

Su temor es que el gobierno retroceda a las políticas de focalización, pero de no ser así y de mantenerse la universalidad, dijo, "estamos conformes". Pese a todo, dejó claro que esto "no será condicionante respecto de lo que pasará con el cuarto retiro".

¿Se cae el cuarto retiro?

Desde el oficialismo recibieron con optimismo las palabras del mandatario, mismas que valoraron en un ambiente que indica que será difícil que sus parlamentarios se descuelguen para respaldar un cuatro retiro.

El primero en reaccionar fue el timonel del RN, senador Francisco Chahuán, quien junto con agradecer al mandatario "por escuchar a Renovación Nacional y a su propia coalición", señaló que el esfuerzo del gobierno tiene un costo de US$ 6.400 millones" e hizo hincapié en la bonificación que se hace al trabajador, a través del IFE Laboral. A su juicio, esto último constituirá un impulso a la empleabilidad, particularmente en los sectores de construcción, servicios, en el sector agrícola y en el comercio, donde faltan personas disponibles para trabajar.

Según Chahuán, estos anuncios constituirán "una herramienta importante para rechazar los nuevos retiros desde los fondos previsionales".

En la misma línea del presidente de su partido, el diputado Tomás Fuentes señaló que estos anuncios que, "si bien llegan tarde", son mejores herramientas que un cuarto retiro, por los efectos que este podría tener dejando sin fondos en sus cuentas de AFP a cinco millones de personas.

Y todo indica que el Ejecutivo podría conseguir el objetivo de alinear a su sector con los anuncios, ya que el diputado Jorge Durán de RN, entusiasta promotor y autor de uno de los proyectos de cuarto retiro, aseguró ello no significa que la iniciativa deba seguir adelante en contra de la razón, ya que a su juicio en la actualidad "las condiciones no están para aprobar un cuarto retiro".

Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez -quien reconoció no conocer aún los detalles del anuncio- manifestó su orgullo ante el hecho de que el gobierno haya recogido su solicitud de implementar un IFE Laboral, que va en la dirección correcta. Por su parte, su compañero de bancada Jorge Alessandri, sostiene que en toda comparación que se pueda hacer entre el IFE y el cuarto retiro "gana el IFE", porque este último llega al triple de personas, llega con más dinero y no afecta las pensiones futuras. Y "yo me quedó con que el gobierno, finalmente, escuchó a su sector", señaló el diputado Cristián Labbé, añadiendo que ahora "llegó a tiempo".