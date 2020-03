Bachelet revela los cuestionamientos que debió enfrentar cuando fue presidenta

Política

En mensaje por el Día Internacional de la Mujer criticó el uso de estereotipos y afirmó que "más mujeres en política es la base para lograr mejores sociedades".

Los desafíos que, como mujer, debió asumir mientras fue presidenta, es parte del mensaje que Michelle Bachelet publicó en su cuenta de Twitter, a propósito de conmemorarse el día internacional de la Mujer que, en el caso de Chile, se desarrolla en medio de manifestaciones de calle que buscan la reivindicación femenina en lo privado y en lo público.

Al respecto, la alta comisionada objetó los estereotipos con los que se intenta limitar la participación de las mujeres en el sector político, entre ellos una supuesta debilidad, alta emocionalidad, falta de energía, de fuerza y pasión, los que son usualmente aprovechados por sus adversarios.

"Muchos de estos esterotipos se reflejaron, efectivamente, en la manera en que los medios me presentaron muchas veces ante determinadas situaciones o, también, los adversarios políticos. Diciendo que yo era débil", manifestó la expresidenta al tiempo que contó que si se "demoraba en tomar una decisión que requería pensarlo seriamente, (decían que) me demoraba en tomar decisiones. Si tomaba una decisión rápida, (entonces se cuestionaba) que había tomado una decisión apresurada, sin reflexionar", contó Bachelet no sin antes asegurar que, por el contrario, "más mujeres en política es la base para lograr mejores sociedades".

Bachelet aprovechó la ocasión para instar a exigir más reconocimiento al aporte de las mujeres en diversas áreas de la sociedad y enfatizó que "la presencia de mujeres en la política garantiza una sociedad más inclusiva y una democracia mejor".