Bermúdez defiende auditorías a municipios: "Me decían que era de derecha y ahora del Frente Amplio"

Política

El Contralor justificó su gestión y acusó que "evidentemente eso ha tocado fibras sensibles o incluso de carácter político" y dijo que ha sido objeto de "ataques no justificados".

Una férrea defensa de su actuar al mando de la Contraloría General de la República realizó Jorge Bermúdez ante la comisión de constitución de la Cámara de Diputados, donde explicó las polémicas auditorías que arrojaron déficits en diversos municipios y reafirmó su decisión de despedir a tres funcionarios de la división de análisis contable rechazando las acusaciones de "represalias" o estar "cargado hacia un determinado sector político".

Enfatizó que "hemos sido arrastrados mediáticamente a una discusión para poner en tela de juicio las facultades del Contralor, por un lado dicen que soy autoritario y por otro falta de liderazgo, entonces no sé a qué atenerme. Hace un año y medio me decían que era de derecha porque fiscalizaba al gobierno y hoy me dicen que soy del Frente Amplio porque fiscalizo al actual gobierno".

Afirmó que frente a las críticas de la UDI que ha señalado que se ha focalizado la fiscalización en municipios de ese sector como Viña del Mar o La Florida, indicó que "uno no es una medallita de oro para caerle bien a todo el mundo, me eligieron por ocho años y espero ejercer el cargo" por ese plazo.

Explicó que las fiscalizaciones a municipios "evidentemente eso ha tocado fibras sensibles o sensibilidad incluso de carácter político, pero eso no es el rol de la contraloría, y eso nos ha expuesto a nosotros -y a mi como cabeza de una institución- a un ataque que no me parece justificado, porque yo afirmo acá que lo que hemos estado haciendo es nuestro trabajo, somos personas humanas, podemos equivocarnos, pero se hace un trabajo profesional".

Señaló que la labor en los municipios es muy precisa "una cosa es hacer la contabilidad y otra el resultado de una auditoria. La contabilidad puede parecer perfecta, la información que se incluye ahí puede parecer coherente, pero la auditoria cumple otro rol. Y es determinar si esos hechos económicos reflejados en la contabilidad efectivamente corresponden a la realidad. Eso lo hemos determinado en auditorías a varios municipios, en que la contabilidad no coincide con la realidad, eso ha establecido déficits municipales".

Reafirmó que "lo único que les puedo decir es que estamos haciendo nuestro trabajo y hemos encontrado cosas relevantes, si esto coincide o no con colores políticos, eso desgraciadamente es así. Pero nosotros no podemos sustraernos que el abandono de deberes es la causal por la cual a mí me podrían acusar, porque hasta ahora hemos demostrado que estamos cumpliendo con nuestro deber".

El mensaje a Dorothy

El contralor también se refirió al despido de tres funcionarios que participaron en las auditorias a los municipios y las que justificó en su facultad de desvincular a jefes de división. Indicó que "hay un señor que reclama porque fue desvinculado por una supuesta represalia, aclaro para despejar el punto, que una persona que ha trabajado ocho años en la contraloría en un cargo de exclusiva confianza justo el día que se le pide la renuncia -después de que se hace esa notificación- encuentra que hay irregularidades que tiene que denunciar, en ocho años no fue capaz de hacerlo, a mi me parece a lo menos curioso".

Reveló que en la gestión del contralor anterior se ejerció esta facultad de pedir el cargo a determinados funcionarios "en más de 800 veces, yo no más de 20". Y remató con un mensaje que estaba dirigido claramente a la actual subcontralora, Dorothy Pérez, quien luego de un recurso judicial fue restituida en su puesto por la Corte Suprema, a pesar de que Bermúdez la despidió e incluso nombró una reemplazante. "A nosotros ya nos basta con una funcionaria vitalicia en contraloría", concluyó.