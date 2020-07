Blumel no renuncia y gobierno aspira a revertir aprobación de retiro de fondos de AFP

Política

Luego de un extenso Comité Político con el mandatario, el jefe de gabinete sostuvo que “hacer lo que es popular no necesariamente significa hacer lo correcto, este es el caso” respecto a lo sucedido anoche en la Cámara.

"Lo que pasó ayer no es una buena noticia para pensionados, trabajadores, Chile ni para la clase media. Hacer lo que es popular no necesariamente significa hacer lo correcto, este es el caso", sostuvo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de un extenso Comité Político junto al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para analizar la aprobación ayer en la Sala de la Cámara del proyecto que permite el retiro hasta un 10% de los fondos de pensiones, que fue respaldada con votos oficialistas.

Blumel indicó que "el proyecto aprobado va a significar menos pensiones. Le estamos diciendo a la clase media que para enfrentar la pandemia van a tener que usar sus propios ahorros, además es un proyecto injusto y lo financian los propios trabajadores".

Adelantó que como gobierno esperan revertir esa aprobación, considerando que aún quedan trámites tanto en la Cámara como en el Senado.

"Este proceso legislativo se está iniciando, esperamos que en el curso de la tramitación podamos convencer al Parlamento y a Chile que la propuesta del gobierno es mejor y más justa", manifestó el secretario de Estado.

Señaló que aspira a "explicar mejor y persuadir con argumentos que nuestra propuesta de clase media es mejor".

Consultado sobre la aprobación de la iniciativa con votos de Chile Vamos, en abierta contradicción con lo que impulsó el Gobierno, el jefe de gabinete dijo que "como coalición debemos aprender la lección, lo que pasó ayer no fue bueno y es un traspié importante, debemos aprender a hacer mejor las cosas y trabajar con más unidad y convicción frente a las cosas que son buenas para Chile. Necesitamos un nuevo entendimiento y nuevo trato entre gobierno y coalición. Al no actuar con unidad hicimos posible que avanzara una norma que no es buena para Chile".

El ministro Blumel fue consultado por su responsabilidad en la votación y si ha pensado en renunciar, asegurando que "todos debemos asumir responsabilidades, gobierno y oposición, este es un trabajo en equipo y colectivo; y sobre mi cargo eso es algo que define el Presidente de la República, y esa es una decisión que está en manos del Presidente, tanto yo como mis colegas, el Presidente sabe que tiene siempre el cargo a su disposición".

"En un régimen presidencial es el Presidente quien ejerce esa facultad y tiene la responsabilidad de definir quiénes ocupan cargos; y llamo a respetar las facultades del Presidente", complementó ante la insistencia de los medios apostados en Palacio.

Blumel estuvo acompañado en el punto de prensa por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; el de la Segpres, Claudio Alvarado; el de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg; y la vocera, Karla Rubilar.