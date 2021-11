Boric agradece respaldo del expresidente Lagos y asegura que es "un gesto valioso que respeto"

Política

El exmandatario destacó la “amplitud de criterio” del abanderado de Apruebo Dignidad. “Tengo al frente un personaje que me parece que puede dar el ancho”, resaltó.

Siguen sumándose apoyos en el camino a la segunda vuelta presidencial que nuevamente llevará a las chilenas y chilenos a las urnas. Esta mañana el expresidente Ricardo Lagos rompió el silencio, declarando que el próximo 19 de diciembre votará por el abanderado de Apruebo Dignidad. "Lo que soy, lo que es mi historia, mi pasado, obviamente que en esta coyuntura tengo que decir (Gabriel) Boric", dijo el exmandatario.

En conversación con Radio Duna, Lagos destacó que "afortunadamente, tenemos una persona que creo que tiene las posibilidades de tener también un liderazgo necesario para orientar a la ciudadanía". Y agregó: "Tengo al frente un personaje que me parece que puede dar el ancho".

Calificó al presidenciable como "alguien democrático por excelencia" y resaltó su "amplitud de criterio". Planteó que "tenemos al frente una inseguridad de si puede alguien como Boric reencauzar el orden, decir alguien manda en Chile", algo que afirmó es un tema "muy central". Pero, puntualizó que "en un momento crucial actuó correctamente", haciendo referencia al acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, que dio origen al proceso constituyente en curso.

"Eso habla de alguien que es capaz de decir 'este es el camino' aunque los suyos no lo sigan, porque no lo siguieron en ese momento", dijo la exautoridad. Y remató: "Qué más puede usted pedir".

El exmandatario también abordó las conversaciones en curso con los otros partidos políticos, y afirmó que cuando hay segunda vuelta, las negociaciones deben hacerse antes de pasar a dicha contienda.

"Esto es muy pintoresco, leo el diario y veo que están negociando. ¿Qué cosa se puede negociar?", señaló. En su opinión, se pueden "ajustar" los programas, pero el poder de resolverlo lo tiene -a su juicio- "el que ganó".

Para el expresidente, lo que se podría discutir con otras coaliciones son "temas de largo plazo y con envergadura de país". Pero, criticó que lo demás "parece estar en la chica, chica, chica, y eso me parece que no le hace bien al país. No le hace bien la sensación de que estamos discutiendo cargos", alertó.

En cuanto a sus preocupaciones, planteó que considera "evidente, indispensable, clarificar la situación del Estado de derecho, la necesidad de tener un sistema democrático para tomar las decisiones, y los sistemas democráticos se respetan".

La otra vereda

Lagos advirtió, hablando de José Antonio Kast, que la opción al frente de Boric es "algo negativo para el país, porque creo que va a llevar las cosas al extremo que va a hacer mucho más difícil poder restablecer la convivencia entre chilenos".

"Lo que ha ocurrido, y hay que tomar nota de esto, es que aquel que estuvo planteando el tema del orden desde posiciones muy extremas aparece elevado a un nivel que es una sorpresa para todos", señaló el exjefe de Estado.

Criticó, además, que lo que Kast propone "no está en la tradición de Chile", refiriéndose a que se acabe el Ministerio de la Mujer o que Chile se vaya de Naciones Unidas. "Son cosas extremas", dijo, y precisó que "no creo que sea buena para Chile esa opción".

Agradecimiento de Boric

Más tarde, desde la Cámara, y consultado acerca del anuncio del expresidente de que votará por su candidatura y sus elogiosos comentarios, Gabriel Boric agradeció la definición del exmandatario en términos similares.

"Me parece un gesto valioso, que yo respeto. He conversado con el expresidente Lagos, y es coincidente con su historia de lucha por la democracia. Y, hoy día, estamos ante una dicotomía, en donde nos enfrentamos a una situación donde podemos retroceder. Y, por lo tanto, no me sorprende, lo agradezco, y vamos a seguir conversando", señaló Boric.

Respecto a la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet hiciera un gesto similar, el candidato de Apruebo Dignidad, no se quiso poner en ese escenario, argumentando que la exmandataria "cumple un rol internacional que yo respeto y creo que hay que ser respetuoso con esa institucionalidad".