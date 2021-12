Boric aseguró que los cambios se harán con "gradualidad" y "responsabilidad fiscal"

Política

Sobre las pensiones dijo que defenderá "un sistema público, autónomo, sin fines de lucro y sin AFP", comprometió.

Pasadas las 21:50 horas el presidente electo, Gabriel Boric, inició su discurso de agradecimiento ante miles de adherentes que llegaron hasta el escenario ubicado en Santa Rosa con la Alameda, destacando el compromiso con la democracia de los electores que lo apoyaron y pidiendo similar respaldo durante todo su gobierno para hacer posibles los cambios comprometidos. Llamó la atención que agradeciera a los niños que lo acompañaron con "amor" durante toda la campaña.

También agradeció a las mujeres a quienes señaló "cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno", a las minorías sexuales; al Servel por su trabajo, a los medios de comunicación, especialmente los regionales; y "a todos los candidatos que participaron en esta elección, porque la democracia la hacemos todos y todas", incluido José Antonio Kast.

"Espero que contemos con su madurez de contar con sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno; sé que más allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio Kast, sabremos construir puentes para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor, porque eso es lo que nos exige ", sentenció,

Y agregó que "tengo claro que la historia no parte con nosotros, me siento heredero y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica", reconoció, por lo que "estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar" invitó.

"Seré el Presidente de todos los chilenos y chilenas" reiteró, reconociendo también que "los tiempos que vienen no van a ser fáciles, debemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la peor pandemia que ha vivido nuestro país en más de un siglo y, también, a los motivos de un estallido social que siguen presentes y vigentes. Lo tenemos claro", advirtió.

Y que aunque será difícil, recalcó, que "vamos a avanzar con pasos cortos, pero firmes", aludiendo a la necesaria gradualidad de las tareas que está por emprender. En este sentido, señaló que está seguro de algunas cosas como que "un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro", por lo que cambiará el desarrollo para que llegue a todos los chilenos; se comprometió a cuidar la democracia y a que los cambios sean graduales y con el respeto a los derechos humanos.

"Un gobierno no avanza solo (...) con nosotros a La Moneda entra la gente y nuestro compromiso es avanzar por esa senda con esperanza y responsabilidad", sentenció. Por otro lado se comprometió a defender y cuidar el proceso constituyente, a expandir los derechos sociales, pero "con responsabilidad fiscal".

¿Qué pasará con las AFP?

Sin embargo, entre los compromisos que reiteró el presidente electo, se refirió a uno que fue emblemático durante su campaña, el de las pensiones. A este respecto, criticó las ganancias de las AFP que "ganan cifras absurdas a costa del trabajo de los chilenos y chilenas", dijo, "son parte del problema", por lo que defenderá "un sistema público, autónomo, sin fines de lucro y sin AFP", comprometió.

También se refirió al cambio climático, asegurando que se terminará con las zonas de sacrificio, lo que detalló con un "no ha Dominga", por lo que habrá -dijo- un desarrollo compatible con el medioambiente.

"Hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno, que puede sintetizarse en pocas y simples palabras: avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando, sin dejar a nadie atrás. Eso significa crecer económicamente, convertir los bienes comunes en derechos sociales garantizados", sentenció.

Más adelante manifestó que "confío en la responsabilidad de las fuerzas políticas", que espera deje atrás las diferencias para avanzar en la búsqueda de acuerdos en el Congreso.

Por último, señaló que "recibo este mandato con humildad y con un enorme sentido de responsabilidad" y concluyó su discurso de casi media hora señalando que "los invito, como se hiciera hace largos años ya, con la tranquilidad de la victoria alcanzada", concluyó, parafraseando al expresidente Salvador Allende.