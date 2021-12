Política

El mandatario electo señaló que “las prioridades en estos momentos están en conformar los equipos acá en Chile”.

El Presidente electo Gabriel Boric se comunicó telefónicamente con el actual mandatario, Sebastián Piñera, para informarle que no acogió su invitación para asistir a las cumbres de Prosur y Alianza del Pacífico en enero de 2022 en Colombia.

"He conversado con el Presidente Piñera para comunicarle que he decidido no acudir a la cumbre en Colombia", explicó y agregó que ha tomado los resguardos para no se entienda como "un desaire de Estado" entre las autoridades colombianas.

Boric manifestó que sabe de la relevancia de las relaciones internacionales, pero que "las prioridades en estos momentos están en conformar los equipos acá en Chile".

Informó que ya ha conversado con los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Iván Duque, a quienes expresó que la prioridad a futuro será la Alianza del Pacífico y no Prosur "que es una agenda propia del Presidente Piñera".

Boric también señaló que le manifestó a Piñera que estos temas no se deben tratar por la prensa como en esta ocasión, lo que generó molestia en el entorno del Presidente electo.

Precisamente, el fin de semana se filtró en medios la invitación extendida por el mandatario antes de que Boric entregara una respuesta.

Sobre el destino de la gira que realizará luego de asumir y si se mantendrá Argentina como una tradición de la primera salida al exterior, el Presidente electo sostuvo que cuando lo tenga definido se informará.

"Vamos a buscar la mayor integración posible en América Latina", afirmó Boric.

Las reacciones

La decisión del mandatario electo generó diversas reacciones como la del presidente de RN, senador Francisco Chahuán, quien indicó que lamenta lo resuelto, porque "se trataba de un gesto republicano, tal como en su momento Bachelet invitó a Piñera a una cumbre internacional".

A su juicio, es un buen momento y oportunidad de iniciar relaciones y tomar contacto con presidentes de la región y la importancia de potenciar la Alianza del Pacífico es la octava economía mundial agregada.

El senador de la UDI, Iván Moreira, dijo que "Boric empezará mal el futuro gobierno, no entienden en la izquierda de gestos republicanos, no me cabe duda que el PC aconsejó a Boric para que no viaje; todos debemos tener actitudes de Estado".

A su turno, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, descartó que hayan influido en la decisión señalando que "a él personalmente no le hice ninguna recomendación, pero mi opinión era que era innecesario ir a Prosur que tiene más un sentido ideológico".

Los avances

Las cumbres se Prosur y la Alianza del Pacífico se realizarán en Colombia el 26 y 27 de enero y a ellas asistirá el presidente Piñera, en lo que será su última salida al exterior como Jefe de Estado.

En noviembre se reunieron en Viña del Mar los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de la Alianza del Pacífico (AP), bloque regional integrado por Chile, Colombia, México y Perú, donde revisaron los avances en ámbitos como la Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres; el Mercado Digital Regional (MDR), estrategia que busca posibilitar el libre flujo de productos digitales, de bienes y servicios que se comercializan a través de Internet; y sobre la Gestión Sostenible de Plásticos, Chile dio la bienvenida al Bien Público Regional otorgado por el BID por un monto de US$ 500 mil que ayudará a concretar las acciones que se deriven de la hoja de ruta acordada en conjunto con el sector privado.

Viaje a Punta Arenas

A Magallanes viaja hoy el Presidente electo, quien abordará un avión a las 11 horas para dirigirse a Punta Arenas donde junto con visitar a su familia realizará algunas actividades.

Durante la tarde, la agenda de Gabriel Boric contempla a las 18:30 horas la realización de un acto simbólico de cierre y traspaso del espacio comunitario La Idea, que fue su oficina parlamentaria durante los ocho años en que se desempeñó como diputado, lo que abarcó dos periodos.

El mandatario electo tiene previsto regresar este jueves o viernes a Santiago y, de acuerdo con la programación conocida hasta ahora, no pasaría el Año Nuevo en Magallanes para continuar con sus preparativos y reuniones para elaborar su futuro gabinete.

Se conforman equipos de enlace

Siguen las reuniones en "La Moneda chica" del equipo de asesores más cercano al Presidente electo, Gabriel Boric, integrado por Izkia Siches y Giorgio Jackson, quienes realizaron un segundo comité político con los partidos de Apruebo Dignidad de cara a la configuración de equipos, agenda legislativa inicial y la suma de otras colectividades al bloque que respalda al mandatario electo para impulsar en el futuro Congreso el programa de gobierno.

La jefa de campaña, Izkia Siches, señaló luego del encuentro que "esperamos la mejor voluntad de todos los actores para que el futuro gobierno logre conformarse en marzo con las personas más preparadas, hemos estado trabajando en esa línea".

Agregó que ayer se conformaron los llamados "equipos de enlace" que tendrán entre sus tareas preparar el 11 de marzo, los nombramientos, equipos para plan de gobierno y cuáles van a ser las primeras leyes.

"Esperamos tener también un encuentro con Apruebo Dignidad, materias en torno al funcionamiento del Estado y las relaciones políticas y públicas que debe tener el Presidente electo con el empresariado y los partidos políticos", explicó.

Tras la reunión, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, afirmó que siguen adelante las conversaciones para la incorporación de nuevas coaliciones que apoyarán al futuro gobierno, se analizó lo que será la agenda legislativa y la instalación del gobierno.

A su vez, el timonel del PC, Guillermo Teillier, indicó que ya está resuelto la incorporación del PS a la administración que asume en marzo. "Hay un principio de acuerdo de colaboración que seguramente se va a expresar en el gabinete", adelantó.

Boric ya se reunió la semana pasada con el timonel del PS, Álvaro Elizalde, donde analizaron la forma en que "colaborará" esa tienda al próximo gobierno, tomando en cuenta que han dicho que no serán oposición.

La carta de Macron

La embajada de Francia en Chile informó que el Presidente galo, Emmanuel Macron, escribió el 22 de diciembre una carta al mandatario electo, Gabriel Boric, para "felicitarle por su elección y desearle éxito" en su gestión y que "transmitió la voluntad de reforzar todavía más nuestras relaciones económicas así como nuestra cooperación científica, universitaria y cultural. Formuló el deseo que el proceso constituyente en curso permita reunir a la sociedad chilena en torno a un proyecto común".