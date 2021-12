Política

Hace una semana, el mandatario había invitado al Presidente electo a una de sus últimas giras antes del cambio de mando.

El presidente electo, Gabriel Boric, informó que comunicó al hoy jefe de Estado, Sebastián Piñera, que no acogió su invitación para asistirá la cumbre de Prosur en enero en Colombia.

"He conversado con el presidente Piñera para comunicarle que he decidido no acudir a la cumbre en Colombia" señaló y dijo que ha tomado los resguardos para no se entienda como "un desaire" entre las autoridades colombianas.

Explicó que sabe de la relevancia de la relaciones internacionales, pero que "las prioridades en estos momentos están en conformar los equipos acá en Chile".

Señaló que ya ha conversado con los presidentes de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, y Colombia, Iván Duque, a quienes manifestó que la prioridad a futuro será la Alianza del Pacifico y no Prosur "que es una agenda propia del presidente Piñera".

Boric también señaló que le manifestó a Piñera que estos temas no se deben tratar por la prensa como en esta ocasión. Cabe señalar que el fin de semana se filtró en medios la invitación extendida por el mandatario antes de que Boric entregara una respuesta.

Sobre dónde será la primera gira luego de asumir y si se mantendrá Argentina como una tradición de la primera salida al exterior, el Presidente electo sostuvo que cuando lo tenga definido se informará. Agregó que "vamos a buscar la mayor integración posible en América Latina".

Boric también abordó los atentados ocurridos en el sur durante la semana pasada y la advertencia de grupos violentistas de que seguirán con esas acciones en el próximo gobierno: "Nuestro camino es la paz y nunca la violencia", aseguró el también diputado por Magallanes.

Equipos de Enlace

La jefa de campaña, Izkia Siches, señaló luego de un encuentro con timoneles de Apruebo Dignidad que "esperamos la mejor voluntad de todos los actores para que el futuro gobierno logre consolidarse en marzo con las personas más preparadas, hemos estado trabajando en esa línea".

Agregó que esta tarde se conforman los llamados "equipos de enlace" que tendrán entre sus tareas cómo preparar el 11 de marzo, los nombramientos, equipos para plan de gobierno; y cuáles van a ser las primeras leyes. "Esperamos tener un encuentro con Apruebo Dignidad, materias entorno al funcionamiento del Estado, y las relaciones políticas y públicas que debe tener el presidente electo con el empresariado y los partidos políticos", explicó.

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, sostuvo luego de la reunión de coordinación que siguen adelante las conversaciones para la incorporación de nuevas coaliciones que apoyarán al futuro gobierno, se analizó lo que será la agenda legislativa y la instalación del gobierno.

En tanto el timonel del PC, Guillermo Teillier, indicó que ya está resuelto la incorporación del PS a la administración que asume en marzo "hay un principio de acuerdo de colaboración que seguramente se va a expresar en el gabinete", adelantó.