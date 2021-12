Boric respalda proceso constituyente y afirma que no buscará “pautear” a la Convención

Política

Mandatario electo se reunió con Elisa Loncon y Jaime Bassa y afirmó que “debemos poner lo mejor de nosotros para que este proceso tenga éxito. Si le va bien a la Convención le va bien a Chile”.

Un claro respaldo expresó ayer el Presidente electo, Gabriel Boric, al proceso constituyente en el marco de la visita protocolar a la sede del organismo, donde afirmó que “este es un tema de Estado, debemos poner lo mejor de nosotros para que este proceso tenga éxito. Si le va bien a la Convención, le va bien a Chile”.

Acompañado por la diputada Camila Vallejo (PC), en primer lugar se entrevistó con la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, y con el vicepresidente, Jaime Bassa, y luego se sumaron los siete vicepresidentes adjuntos de la instancia.

Tras la reunión, indicó que respeta la autonomía de las decisiones que se adopten en la Convención y que espera que el proceso llegue a buen puerto en la redacción de una nueva Constitución. “No voy a pautear a la Convención sobre lo que tenga que hacer, si no respetar e implementar lo que acá se decida”, afirmó.

Boric no quiso polemizar al ser consultado por la diferencia con el Presidente Sebastián Piñera, quien no se ha encontrado con la mesa a cinco meses de su conformación. “Esta reunión es una señal de compromiso con un proceso histórico. Yo no estoy acá con el objetivo de marcar diferencias que sean odiosas con el actual Presidente en ejercicio”, expresó.

Respecto al proceso constituyente, manifestó que “me interesa que nos unamos, que sea un espacio de encuentro y por eso acudí a la invitación que me hizo la presidenta Elisa Loncon el domingo una vez conocidos los resultados. Lo hago, insisto, con la mejor disposición para colaborar con el proceso, no para marcar diferencias o para pegar codazos”.

Consultado por la posibilidad de que la Convención acorte el próximo mandato presidencial, el Presidente electo manifestó que “es la Convención la que tiene la potestad de discutir las normas constitucionales de acá en adelante y los aspectos transitorios. No me cabe duda que se actuará con sabiduría en el mejor sentido y pensando en lo mejor para los chilenos y chilenas y en la estabilidad y continuidad de nuestra República y de nuestro país que queremos tanto”.

Antes de abandonar el edificio, Boric se reunió en uno de los salones principales del exCongreso con diversos convencionales que lo esperaban para saludarlo, oportunidad en que les reiteró su respaldo al trabajo que están desarrollando. “No queremos una Convención partisana, que esté al servicio de un Gobierno, porque sabemos que está al servicio de todas las chilenas y chilenos”, y agregó que “vamos a tener un trabajo mancomunado con esta mesa y con los procesos que ustedes definan autónomamente”.

Bassa agradeció la visita del mandatario electo: “Sabemos que el país espera colaboración y un trabajo solidario”.

Lagos en la Convención

En paralelo a la visita de Boric, el expresidente Ricardo Lagos expuso ante la comisión de Sistema Político de la Convención. En la ocasión, defendió el actual sistema bicameral, aunque planteó algunas formas para mejorarlo, al igual que el presidencialismo corregido. Sobre éste, señaló que se debe mantener la elección directa por parte de la ciudadanía y se mostró abierto a volver al sufragio obligatorio.

Bloomberg: "Chile no puede permitirse

un giro hacia el radicalismo"

El exactivista estudiantil Gabriel Boric ganó la carrera presidencial más polémica de Chile desde su regreso a la democracia, dijo ayer un editorial de Bloomberg. El texto planteó que el Presidente electo más joven hasta la fecha y el más izquierdista desde Salvador Allende, debe deshacerse, sin lugar a duda, de su radical retórica inicial, incluso a costa de disgustar a sus apasionados aliados. Sin pragmatismo y una amplia coalición, tiene pocas esperanzas de gobernar, y mucho menos de abordar los profundos problemas sociales y económicos que lo llevaron al poder.

Según el artículo, lo que está en juego para su presidencia sigue siendo extremadamente importante. Chile, que durante mucho tiempo fue un símbolo regional de próspera moderación, difícilmente puede permitirse el tipo de radicalismo en el que alguna vez incursionó Boric. Los mercados observarán de cerca al mayor productor de cobre del mundo en busca de nuevas señales de un giro anticapitalista. Y otros electorados polarizados en la región, incluso en Brasil y Colombia, bien pueden ver a la nueva Administración como un modelo, ya sea para copiarlo o evitarlo.

Boric ahora tiene que reconciliar el generoso nuevo contrato social que prometió con las realidades económicas del aumento de la inflación y la desaceleración del crecimiento, dijo Bloomberg. También necesita escuchar a los votantes inquietos que impulsaron a Kast hasta la segunda vuelta de la carrera presidencial, la mayoría de los cuales quiere mejores servicios, pero no una revolución.