Boric sigue dando señales: "Andrea (Repetto) es una tremenda economista y sobre eso vamos a dar noticias pronto"

Política

El abanderado de Apruebo Dignidad defendió que el objetivo es incorporar “a la mayor transversalidad posible” a su proyecto. Volvió a hacer alusión a propuestas de Yasna Provoste, Paula Narváez, Marco Enríquez-Ominami y al votante de Franco Parisi.

La cuenta regresiva para la elección del 19 de diciembre no para, y los esfuerzos de los candidatos para quedarse con el sillón presidencial tampoco. Una de las mayores preguntas que ha surgido es quiénes se sumarán en esta segunda vuelta a los equipos de trabajo, y Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, sería una de las apuestas del comando de Gabriel Boric.

El mismo candidato dijo esta mañana que "Andrea (Repetto) es una tremenda economista y sobre eso vamos a dar noticias pronto". Defendió también que desde su equipo tienen que "incorporar a la mayor transversalidad posible".

El diputado por Magallanes se reunió esta mañana con dirigentes de comités de seguridad y vecinos de La Pintana, y aseguró que "hoy día nosotros tenemos el deber de convocar, de abrir, de generar la más amplia unidad en torno de un proyecto en positivo". Reiteró que deberá incorporar las "buenas ideas vengan de donde vengan".

En esa línea, destacó la propuesta de control de armas de Yasna Provoste y también las iniciativas que en su momento planteó la socialista Paula Narváez. Volvió a hacer alusión a Marco Enríquez-Ominami y sus votantes, y a quienes optaron por Franco Parisi, que están -a su juicio- cansados "de los abusos de la política".

"Nosotros vamos a ir a hablar con todos quien sea necesario y nuestro programa está abierto para incorporar las mejores ideas de las otras candidaturas y también de la comunidad organizada", señaló.

Al ser nuevamente consultado por la posibilidad de que Daniel Jadue participe en una eventual administración suya, el abanderado reiteró que su aporte se dará desde la Municipalidad de Recoleta. En el gobierno se necesita "gente transversal", como por ejemplo la diputada Karol Cariola, que fue primera mayoría nacional, destacó.

Ante las críticas del Partido Comunista, Boric fue tajante: "No tengo tiempo para peleas políticas. Toda mi energía va a estar dedicada a escuchar a la gente, a incorporar estas ideas, a estar en el territorio y no para andar con peleas que no le interesan a nadie", remató.

El presidenciable dejó claro que el foco de la segunda vuelta estará puesto en los "problemas de la gente", y enfatizó que su tiempo será destinado a los temas que le importan a los vecinos "que están siendo víctimas de la delincuencia".

Boric afirmó que para él, el problema de la seguridad y la violencia es "un compromiso existencial, no es una cuestión de interés electoral". De hecho, indicó que las fuerzas progresistas "tienen que abordar con mucha decisión lo que le importa a los chilenos y chilenas". Reconoció, incluso, que el sector ha sido ajeno al tema por mucho tiempo, y que "no se ha abordado con la seriedad que corresponde".

"Hoy día lo que le digo a todos los chilenos y chilenas es que pueden confiar en nosotros, que tenemos un compromiso inclaudicable para enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia, para recuperar los espacios públicos con seguridad, para hacer un control estricto de armas y de marcado de municiones, para hacer un control también de los fuegos artificiales, para redistribuir la dotación de carabineros en las comunas que más lo necesitan", planteó el candidato tras su conversación con los vecinos, quienes le presentaron las propuestas que antes habían planteado a Provoste.