Política

"Estamos convocando a una prioridad nacional de larga data. Cómo hacemos una reforma estructural a nuestro sistema de pensiones, no nos podemos seguir haciéndonos los lesos con ese tema", sostuvo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien inmediatamente de terminado el trámite legislativo que aprobó el retiro del 10% de los ahorros en las AFP, señaló que esa será una de las prioridades del Ejecutivo.

Junto con reconocer la derrota legislativa, sostuvo que un cambio estructural en el sistema previsional es un tema "que arrastramos varios años y es hora de acometerlo y afrontarlo con sentido de urgencia, pero con responsabilidad, porque se juegan las jubilaciones de los chilenos que queremos que aumenten, pero a la luz de una reforma hecha con argumentos y sustentable, esa invitación está abierta y será una de las prioridades para los próximos meses".

Planteó que "no cabe duda que han sido semanas en este debate en que el gobierno ha manifestado su postura, han sido semanas de alta tensión, debate áspero, muchos veces con descalificaciones con lenguaje no propio de la democracia, un periodo de polarización que no es lo que espera la ciudadanía".

Junto a los ministros del Comité Político, el secretario de Estado indicó que "es importante luego de esta derrota política, levantar la mirada y ver hacia adelante, y la invitación como gobierno que hacemos es tener una mirada de futuro para enfrentar unidos los desafíos que tenemos por delante que son muchos".

Consultado por quienes piden un cambio de gabinete, incluso en el oficialismo, el titular de las finanzas públicas dijo que "las decisiones respecto al gabinete son privativas del Presidente, uno siempre está en su cargo con mucho entusiasmo en la medida que contamos con la confianza del Presidente y quienes estamos acá hoy contamos con esa confianza".