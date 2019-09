Burgos, Bellolio y Alvarado hacen una radiografía del crispado momento político en Chile

Política

DF conversó con los analistas para profundizar en el clima político que se ha ido encendiendo en el último tiempo.

Esta mañana, el abogado constitucionalista Patricio Zapata criticó el actual momento que vive la política local. "Mi llamado siempre va a ser a quienes tienen más responsabilidad (...) No se sorprendan si uno inaugura una guerra de guerrilla, las cosas se escapen de control", dijo en T13 Radio.

En Diario Financiero conversamos con tres expertos en análisis político, con el objetivo de profundizar sobre este tema. ¿Estamos viviendo un clima de crispación extraordinario? ¿Cuáles son las posibles salidas y los riesgos de mantenerse así el ambiente? A esas y otras preguntas respondieron el exministro del Interior y un histórico de la DC como Jorge Burgos, el analista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio, y el director ejecutivo de IES Chile, el abogado constitucionalista Claudio Alvarado.

Más allá de las diferentes posturas de los consultados, una conclusión parece clara: el primer responsable de mejorar el actual momento político es el gobierno y este, según ellos, no está cumpliendo con la tarea.

- ¿Cómo analiza el actual momento político y el nivel del debate?

Jorge Burgos: "Coincido en que se ha instalado un clima de crispación o, en términos más coloquiales, una cierta mala onda. Yo creo que le hace muy mal al país. Los políticos en general tienen que tener presente que los ciudadanos no somos una manga de pelotudos, que estemos dispuestos a presenciar de manera indiferente la mala política. Yo creo que forma parte de eso los malos acuerdos, mirar en menos los consensos, intentar tener las verdades absolutas. Eso les hace mal a los países. Los buenos años de Chile, esos desde el término de la dictadura, han sido virtuosos, en el sentido de generar condiciones para mejores políticas en general y que han permitido que el país crezca, mejore la situación económica, las libertades públicas, la social, la cultural. No hay ningún índice que diga lo contrario.

Cristóbal Bellolio: "Tampoco creo que hayan sido muy edificantes el año pasado o el año antepasado (el nivel de la discusión). Yo creo que el nivel del debate siempre ha sido malo, salvo que lo comparemos con los grandes debates del Senado en los años 60, pero ahí no fue capaz de mantener la fiesta en paz y terminó con un golpe de Estado, así que no veo que haya habido un momento, al menos que yo recuerde, que el debate haya sido edificante, no centrado en pegarle al adversario y enfocado en argumentos. (...) los niveles de polarización van y vienen y a veces es positivo que se manifiesten. El conflicto es parte de la vida política. Generalmente, al que está gobernando le conviene hablar de unidad nacional, acuerdos, consensos. Es obvio, porque tiene que conducir el país, pero la oposición no necesariamente está motivada por las mismas razones".

Claudio Alvarado: "Me parece que manifiesta un creciente ensimismamiento de las élites políticas. Sin duda existen diferentes visiones acerca de muchas materias, pero la crispación actual no responde a debates profundos, sino más bien a coyunturas de poca monta y rencillas personales sin mayor conexión con las inquietudes de la ciudadanía".

- ¿Cuáles son las salidas de una situación como esta?

JB: "Yo pienso que hay políticos, hombres y mujeres, en todos los frentes que debieran leer lo que está pasando y debieran salirse de la lógica del "tómelo o déjelo", del "a cualquier costo". Hay personas que podrían jugar un rol más activo que el que están jugando. Tengo la esperanza de que eso cambie pronto".



CB: "Desdramatizaría la crispación. Por supuesto que no me gusta que los partidos sean a las patadas, obvio. Los partidos son horribles cuando son a las patadas y en eso los gobiernos tienen la primera responsabilidad"



CA: "Hay dos factores que probablemente ayudarían a mejorar las cosas. Lo primero, de índole más intelectual, es una comprensión adecuada del Chile de hoy, lo que presupone tomarse en serio y articular virtuosamente las perspectivas históricas, sociológicas y antropológicas. Lo segundo es lo que podríamos denominar liderazgo republicano o sentido de Estado. Ambas cosas, sin embargo, parecieran ser cada vez más escasas en las dirigencias partidarias".

- ¿Cuáles son los riesgos de que este clima se mantenga así?

JB: "Nosotros no estamos exentos de que estos climas crean malas decisiones. Una parte de los populismos que surgen en el mundo tienen que ver con políticos que compran tesis absolutistas en materia económicas, en materia de inmigración. Yo creo que aún es tiempo. Nuestra situación es distinta al de otros países del barrio, pero no estamos exentos, entonces hay que poner término al mal ambiente".

CB: "Populismo es otra cosa. Generalmente la gente usa populismo para referirse a cualquier cosa que no le gusta, pero no necesariamente es populismo. Lo que ocurre es que efectivamente, cuando se polariza mucho el escenario, en la práctica es que grupos relativamente minoritarios terminen siendo claves para apoyar reformas emblemáticas. En este caso lo ha hecho la DC, que es un partido que está en su nivel más bajo de contingente parlamentario y se las ha ingeniado para influir y ser imprescindibles para el gobierno".

CA: "Todo esto aumenta la ya gigantesca brecha entre la ciudadanía y los partidos e instituciones políticas. No deja de ser curioso que dirigentes de todo el espectro subrayen una y otra vez que se avecina una amenaza populista, y que al mismo tiempo ellos incurran en actitudes que sólo incrementan el fastidio ciudadano. Esas actitudes son, precisamente, uno de los caldos de cultivo del denominado populismo".

- ¿Quiénes son los responsables finales de cambiar este momento político?

JB: "El Presidente de la República tiene un rol que debe cumplir y a veces siento que no lo cumple. Me parece que el respaldo que le dio a su ministra vocera cuando hizo una calificación irresponsable respecto del Partido Socialista es una demostración que ahí el Presidente leyó mal la función presidencial".

CB: "Yo creo que el gobierno no lo ha hecho (mantener un mejor clima político). Creo que predica pero no práctica. Por un lado, cuando Piñera asumió dijo que quería ser el segundo (Patricio) Aylwin, pero su primer gabinete re fue bastante agresivo desde el punto de vista ideológico, lo que es legítimo. Pero, si pones a (Roberto) Ampuero, que le mete el dedo en la llaga a toda la izquierda latinoamericana; a Varela, que escribió columnas en los últimos años sobre que la demanda estudiantil era una basura; a Valente, que es el paradigma del economista neoliberal; a Isabel Pla, que se opuso a la causa más emblemática de la mujer en los últimos años que es el aborto en tres causales; a la vocera (Cecilia Pérez), que cuando le preguntan por la acusación constitucional responde que en el PS son todos narcos; y a la misma ministra de Educación (Marcela Cubillos), que recorre Chile haciendo bolsa a la reforma más emblemática del gobierno de Bachelet, entonces no digas que estás colaborando mucho con un clima de unidad. (...) Insisto, está en su derecho, pero no digas después que quieres ser el segundo Aylwin porque ambas cosas son contradictorias".

CA: "En lo inmediato tanto gobierno como oposición han contribuido al deterioro del clima político, y ciertamente aquí también influyen dinámicas de mediano y largo plazo. Pero considerando el funcionamiento habitual de la política chilena, la mayor responsabilidad coyuntural radica en La Moneda. Es ahí donde uno esperaría un golpe de timón. La duda es si el equipo político actual se encuentra en condiciones de ofrecer algo así".