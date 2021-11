Política

Encuesta muestra alza en preferencias para el candidato de Apruebo Dignidad y casi un 30% de personas no sabe o no votarían el próximo 19 de noviembre.

Cadem publicó este domingo los resultados de su última encuesta y que ubica en primer lugar de las preferencias para la segunda vuelta presidencial al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con un 39%, estableciendo una ventaja de 6 puntos sobre el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, que obtuvo un 33%.

El 28% no sabe, no responde o no votaría.

Asimismo, indicó que un 38% de las personas que votaron por Franco Parisi en primera vuelta lo harían ahora por Boric, mientras que un 23% se inclinará por Kast y un 39% está indeciso. En el caso de los que votaron por Sebastián Sichel, un 16% apoyaría a Boric, 53% a Kast y 31% está indeciso.

En cuanto al perfil de votantes, quienes apoyan por Boric son en su mayoría jóvenes entre 18 y 34 años (48%), pertenecientes al sector alto (42%) y medio (42%), que viven en Santiago (43%), votaron Apruebo (60%) y se identifican con la izquierda–centro izquierda (84%).

Mientras que los votantes de Kast son principalmente adultos, sobre 55 años (39%), hombres (35%), de sectores altos (40%), votaron Rechazo (85%) y se identifican con la derecha o centro derecha (73%).

Por su parte, los indecisos están en su mayoría, en los sectores socioeconómicos bajos (44%), que no votaron par el plebiscito (46%) y sin posición política (60%).

En cuanto a expectativas, un 44% cree que Boric será el próximo Presidente de Chile, frente a un 41% que piensa que será Kast.

Finalmente, entre los temas más relevantes para la ciudadanía en esta segunda vuelta, Gabriel Boric aparece liderando en derechos sociales (57%), pensiones (53%) y temas sobre la mujer (65%), mientras que Kast se queda con delincuencia (54%) y crecimiento económico (51%).