Cadem: Cae aprobación para una nueva constitución

Opción a favor de redactar una nueva Carta Magna pasó de 72% registrado la semana del 3 a un 66% el 24 de enero.

Una caída de 6 puntos porcentuales (pp) en tres semanas registró la opción a favor de una nueva Constitución al registrar un 66% de aprobación según la Encuesta Plaza Pública de Cadem, mientras que quienes la rechazan aumentó cinco pp subiendo a 25%.

De los 709 casos que toma la muestra un 3% dice que "no votaría" esto es un punto porcentual más que lo manifestado el 3 de enero, mientras que quienes "no saben" o "no responden" se mantuvieron en un 6%.

Por tendencia política ante la pregunta " Si el plebiscito de abril para elegir si Chile aprueba o rechaza una nueva Constitución fuera el domingo ¿Usted votaría...?" todas registraron un retroceso en la aprobación. El mayor se originó entre quienes se catalogan como de centro con una caída en dicho período de 13 pp marcando un 69%. Luego le siguen los de derecha con 10 pp menos y un 39% de aprobación. Entre los de izquierda la adherencia por un cambio constitucional pasó de 94% a 89%, mientras que entre los independientes fue de 68% a 67%.

Un 65% se muestra de acuerdo con aplazar las elecciones de gobernadores regionales para el próximo año, junto a las presidenciales. En relación a la figura de los gobernadores regionales, un 73% asegura que conoce "poco o nada" las atribuciones y funciones que tendrían.

Pulso económico de la semana

El pesimismo sigue ganado terreno. En la semana del 24 de enero un 41% se manifestó "pesimista o muy pesimista" ante las expectativas futuras del país, frente al 38% de la semana anterior. En tanto, quienes la vislumbran como "muy optimistas u optimistas" pasó de 29% a 32%.

En el plano económico en la tercera semana del mes hubo un 34% percibe una mejora en las expectativas de consumo al calificar de" muy buena o buena". Esto luego que en la semana del 17 de enero ante la pregunta relacionada a la situación económica de los consumidores para poder comprar bienes y servicios, se ubicara en un 30%.

En tanto, un 57% la califica como "mala o muy mala".

Para las expectativas de empleo estás se deterioraron entre el 17 y el 24. Ante la pregunta "¿Cómo calificaría usted la situación actual del empleo en el país?" un 82% la considera mala o muy mala, frente al 79% previo. Y un 11% la considera "buena o muy buena" frente al 13% anterior.

Mira la encuesta completa aquí.