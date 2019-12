Cámara de Diputados desecha acusación contra Presidente Piñera por no cumplir requisitos mínimos

Política

Parlamentarios acogieron por 79 a 73 la denominada "cuestión previa" y el libelo que buscaba remover del cargo al mandatario no prosperó dándose por no presentado al incumplir requisitos constitucionales.

Por 79 votos a favor y 73 en contra, la Cámara de Diputados acogió la denominada "cuestión previa" argumentada por la defensa del Presidente Sebastián Piñera rechazando la acusación constitucional presentada por diputados de oposición en su contra, dejando sin efecto el libelo al incumplir requisitos mínimos jurídicos fijados por la Constitución para su presentación.

Luego de seis horas de debate, en la práctica se entiende por no presentada la Acusación Constitucional en contra del mandatario. Votaron junto a los parlamentarios oficialistas algunos diputados de la Democracia Crisitiana, el Partido Radical e independientes.

La sesión comenzó con la exposición de la defensa del jefe de Estado, el abogado Juan Domingo Acosta, para seguir con la exposición de los cinco integrantes de la comisión que analizó la admisibilidad de la acusación constitucional: Gastón Saavedra (PS), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Boris Barrera (PC), Sofía Cid (RN) y Daniel Verdessi (DC).

Acosta manifestó que el Gobierno ha reconocido y lamentado los casos de personas muertas y lesionadas, al tiempo que ha impulsado su investigación y sanción, en un país donde la institucionalidad, pese a la crisis, ha funcionado, citando en este marco el accionar del Ministerio Público, los tribunales de justicia, la Defensoría Penal, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del propio Congreso Nacional.

El abogado refutó la procedencia formal del libelo acusatorio debido a que a su juicio: "no se asignan "actos de su administración", sino que omisiones por "posibles" actos de terceros relacionados con violaciones a los DDHH; no se respeta el perfil último ratio de la acusación constitucional, especialmente atendiendo que las imputaciones apuntan a generalidades, no a actos personales; y que existe una institucionalidad que funciona, en donde es posible perseguir los delitos que se registren; se vulnera el debido proceso, al imputarse conductas no precisas y asignar suposiciones, sin especificar cómo ello se concreta; y al calificar el mérito del estado de emergencia, hecho que le está vedado constitucionalmente tanto al Poder Judicial como al Legislativo. "Se califica o descalifica el estado de emergencia, lo que no cumple con los requisitos de la Constitución".