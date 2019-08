Camila Vallejo por 40 horas: "Para los empresarios nunca es el momento...tienen una mirada cavernaria"

Política

Se ha transformado en el mayor dolor de cabeza del gobierno por estos días, opacando uno de sus proyectos emblema, como el de flexibilización laboral. Y hasta el momento -al menos en lo comunicacional- el proyecto encabezado por la diputada comunista, Camila Vallejo ha logrado imponerse en el discusión pública. Justamente sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 40 horas concentra todas las energías de la joven parlamentaria, que reveló en entrevista a revista Capital que está en una profunda reflexión respecto de su futuro político.

-Algunos dicen que tú y Karol Cariola le ganaron el gallito comunicacional al gobierno. ¿Lo vives así? ¿Cómo un triunfo?

-La verdad es que el gobierno nos declaró la guerra contra el proyecto de 40 horas y nosotras pusimos el pecho a las balas. O sea, si nos declaran la guerra, empujamos con más fuerza porque tenemos una convicción. Esto no tiene nada que ver con las encuestas. Surgió de las opiniones de los vecinos y vecinas del distrito, de lo agobiados que están producto de jornadas extenuantes de trabajo. Desde ahí en adelante, esto ha sido batallar y batallar. Hemos ido contra viento y marea y seguiremos dando la pelea. Esto no se da por ganado hasta que el proyecto sea ley.

-¿Y en qué minuto el gobierno les declaró la “guerra”? ¿No terminó cediendo cuando planteó un proyecto de 41 horas?

-Es que yo siento que no hay un avance por parte del gobierno. En el discurso puede ser, pero en la propuesta no consideran una real reducción. Ese es el punto. Lo que ellos quieren es meter la flexibilidad unilateral impuesta por el empleador para distribuir las horas de trabajo. Por eso hablan del promedio.

-Economistas, empresarios y algunos políticos plantean que Chile no está en un buen momento económico para este cambio. ¿Qué recoges de ese argumento?

-Es que para el mundo empresarial nunca es el momento. Siempre los grandes grupos se han opuesto a cambios que implican mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y es lamentable que tengan esa mirada que es bastante cavernaria.

-¿Por qué cavernaria?

-Porque si fueran más modernos, si pensaran en el futuro como lo han hecho empresarios de países desarrollados, estarían apoyando una reducción de la jornada laboral y no oponiéndose. Han sacado garras para que esto no avance. Yo lo lamento mucho.

-No son solo los grandes empresarios. También puede impactar directamente a las pymes…

-Nosotros ya hablamos de una gradualidad para las pymes. Eso está conversado con ellos. Entendemos que les cuesta más acomodarse. Por lo tanto, va a haber una implementación más gradual, pero aún así siguen oponiéndose. Lo que está detrás es una clase empresarial que no tiene mirada de futuro, que solo piensa cómo maximizar sus utilidades en el corto plazo. No entiendo por qué no lo ven como una oportunidad de generar más empleos, de ser más productivos. Hay una mirada anticuada y súper egoísta respecto al país.

