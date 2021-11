Candidatos presidenciales contrastan sus propuestas ante el empresariado en Enade

Política

Todos los aspirantes a La Moneda ofrecieron dialogo, gobernabilidad y estabilidad para los próximos cuatro años.

Los candidatos presidenciales tuvieron la oportunidad hoy de presentar sus propuestas ante el empresariado local reunido en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2021. Hasta la tradicional cita anual, llegaron los representantes del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC); Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS); Chile Podemos Más, Sebastián Sichel (Indep.); del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast (Partido Republicano); y, del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami.

Seguidos atentamente por los empresarios que se quedaron hasta el último bloque para escuchar lo que los distintos candidatos plantean de cara a la próxima administración, en un encuentro que estuvo marcado, justamente, por la carrera presidencial, en virtud de la cual todos los aspirantes a La Moneda ofrecieron dialogo, gobernabilidad y estabilidad para los próximos cuatro años.

"No hay crecimiento sin cohesión social"

"Tengo muy claro, quiero que lo sepan, que los empresarios y empresarias son muy necesarios en Chile, que tenemos que aprender de nuestra historia, de sus aciertos y de sus fracasos; de que el mundo y nuestro país no se refunda todos los días, sino sobre la base de lo que han hecho quienes nos antecedieron. Y, por lo tanto, aspiro y aspiramos como equipo a hacer un buen gobierno", fueron las primeras palabras con que el candidato del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS) enfrentó a los empresarios reunidos en la Enade.

A lo que añadió que "queremos hacerlo bien y sabemos que hacerlo bien significa dar certezas", consciente de que la incertidumbre provoca, según indicó, que los inversionistas migren sus capitales a otras latitudes, lo que provoca el estancamiento de la economía.

En un discurso que evidentemente adecuado para la ocasión, Boric no titubeó en explicar que junto con exponer sus ideas, estaba dispuesto a "escuchar también cuáles son sus ideas y propuestas y a tender puentes", contexto en el que valoró la "apertura" que expresaron en sus discursos líderes empresariales como el presidente de la CPC, Juan Sutil, o también Lorenzo Gazmuri a "la autocrítica y pensar y negociar cambios en conjunto".

De ahí que asegura que el suyo será un gobierno "dialogante" con "bases sociales sólidas" para que crezcan mejores y más empresas.

"Queremos concordar en conjunto con ustedes y con quienes no están en esta sala un nuevo contrato social", dijo. Y aunque sabe que vienen momentos crudos para la economía, señaló que Chile tiene las condiciones para reducir la incertidumbre, por lo que su programa de gobierno "es un cambio gradual con un horizonte que busca, justamente aquello, reducir la incertidumbre", adelantó el candidato intentando tranquilizar a los empresarios.

En este sentido, insistió en que lo que propone es un proceso de cambios profundos, predecibles; porque "la política es buena cuando es predecible" y advirtió que "no hay crecimiento posible si no hay cohesión social".

Sin embargo, también fue categórico en que "hoy día no espero que me aplaudan, soy consciente de que lo que vengo a decir y lo que represento, quizás, no satisfaga sus preferencias políticas, pero lo que espero genuinamente, es que sepan ver la diferencia entre las caricaturas que arman quienes nunca quieren cambiar nada, respecto a nuestro programa, y un programa serio, responsable, que está abierto al diálogo como el nuestro".

E insistió en que es su opción la que puede asegurar la estabilidad y el orden "que tanto requiere nuestro país, no las promesas fáciles".

"Paz, orden, progreso"

Por su parte, José Antonio Kast, quien según las encuestas sería, junto con Boric, quien pasará a segunda vuelta, partió su intervención criticando la gestión del presidente Sebastián Piñera, asegurando que Chile en la actualidad hay más pobres, más desempleo y más inseguridad, "Y llevamos dos años de inestabilidad social que nunca nos imaginamos que iba a haber".

Tras lo cual añadió que mientras Piñera, en su momento, prometió tiempos mejores, de llegar a La Moneda –recalcó- se compromete a "algo mucho más simple": Chile necesita paz, orden, progreso, bienestar y prosperidad. Y para conseguir todo aquello se necesita enfrentar ciertos males y reconstruir Chile en todos los aspectos, para lo cual se tienen que comprometer todos, indicó.

Para ello, su compromiso es que Chile vuelva a crecer, por lo que desde el gobierno darán las condiciones para que se vuelva a invertir en nuestro país, con más competencia en innovación que impida que los talentos locales se vayan del país; quitar las barreras que impiden el emprendimiento, terminando con la burocracia; y disminuir el gasto público, gastando bien los recursos del Estado. Pero "el gobierno también requiere la ayuda de ustedes, los grandes empresarios", porque el Estado –dijo- no puede hacer todo solo.

Igual que Boric se comprometió a dialogar con quienes deseen hacerlo y pidió a los empresarios que asuman también un compromiso en orden a que "no se limiten a cumplir la ley, vayan más allá de lo que es el piso de lo legal; la ley es un piso no un techo. Y esto no se trata de filantropía, se trata de justicia". Y adelantó que en su gobierno serán implacables con los abusos, las colusiones y todo aquello que atente contra la competencia y el libre mercado.

Por último llamó a los empresarios a que "no tengan miedo, todo va a estar bien" y que, "ojalá, todos los que sacaron los recursos de Chile, los traigan de vuelta si yo llego al gobierno".

"Heredera" de la exConcertación

Yasna Provoste partió recordando que su candidatura es "heredera" de la coalición de gobierno más grande y más exitosa de Chile, que generó los 30 años más virtuosos de nuestro país, haciendo un extenso recorrido por los logros de los partidos de la exConcertación. Pero también recordó que "algunos de los que están hoy acá fueron tenaces opositores" a algunas de las más importantes reformas propuestas en su minuto por la Concertación. No obstante, añadió, el tiempo ha hecho que algunos de esos tenaces opositores miren con nostalgia eso días.

Sin embargo, quedaron pendientes una serie de transformaciones que el país ahora requiere con urgencia, dijo, y que desean hacerlo dejando de lado el conflicto y el populismo; "el camino por el que nosotros queremos invitarlos a que transitemos juntos es el camino de la gobernabilidad, de las políticas públicas serias, inclusivas y que, además, sean sustentables".

Provoste también adelantó que la pandemia y sus efectos van a seguir acompañando al país durante mucho tiempo y que es en este contexto que su candidatura propone "reconstruir" Chile, algo en lo que también coincide la mayoría de los candidatos.

La candidata DC abordó el tema de la Convención Constitucional, advirtiendo que hay que cuidarla, porque Chile "no tiene un plan B" y hay convencionales de izquierda y derecha –señaló- que no están contribuyendo a cuidar esa instancia. De ahí que tanto en la Convención como para avanzar en las reformas que requiere Chile –agregó- es necesario hacerlo con dialogo y la búsqueda de acuerdos.

Y concluyó aseverando que "sin paz social no hay crecimiento y para que haya paz social se requiere, también, de transformaciones sociales que eleven los estándares de justicia".

"Clase media está cansada de esperar"

Mientras que el representante de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, partió asegurando que esta elección "es la más importante del siglo XXI. Nos estamos jugando no sólo la democracia contra la violencia, sino también nos estamos jugando la democracia contra el populismo y no da lo mismo lo que vamos a elegir".

Sichel señaló que el mundo está en un cambio constante y también la sociedad chilena, entre todos estos cambios –recalcó-estamos viviendo un cambio tecnológico disruptivo, un cambio climático y en este sentido –dijo- hay que transformar la economía, entendiendo que los recursos naturales son importantes para el futuro de Chile y, "quizás, lo más importante una revolución, rebelión mesocrática, una clase media que ha crecido sostenidamente estos últimos 30 años y que es más del 60% de nuestra población y que dice 'yo quiero ser protagonista'".

Y agregó que "yo quiero ser Presidente de este nuevo ciclo, quiero ser Presidente de esta nueva etapa, que saca la foto del pasado y es capaz de mirar hacia el futuro. No podemos gastarnos la vida en el conflicto, no es posible. Ya no nos queda tiempo y por razones bastante obvias: primero, porque esa clase media está cansada de esperar".

Tras lo cual advirtió que no resolver los problemas de la clase media va a condenar al país a nuevos conflictos en el futuro, porque "no es cierto que el malestar social es el invento de unos violentistas, hay chilenos que no llegan a fin de mes y en la centroderecha tenemos que apoyarlos", del mismo modo como se condena la violencia. Y recalcó que la responsabilidad es la promesa contra la frustración segura.

Por último, señaló que se requiere un mejor Estado, con mejores empresas y que el país se inunde de Pymes.

"La economía chilena es mediocre"

Mientras que Marco Enríquez- Ominami hizo un extenso diagnóstico de lo que ocurre en nuestro país, advirtiendo que la crisis económica no es producto del "estallido social", sino que desde el '98 en adelante Chile nunca recuperó las tasas de alto crecimiento que tuvo antes.

"Estoy convencido que nadie en Chile, o la gran mayoría, no quiere más protestas; sin embargo, estamos en este momento raro, en que más del 80% estaba por una nueva Constitución y ahora la gente dice 'no me hablen de nueva Constitución, simplemente denme paz' y tienen razón", señaló, pero como el proceso es irreversible instó a contribuir a que esa nueva Constitución sea desidelogizada, con derechos para todos.

Y en un análisis más duro, aseveró que la "incertidumbre es producto de que la economía chilena es mediocre" y que es necesario ser más creativos para reactivarla. Aseguro que Chile está en "rangos razonables" de inflación y apeló a que no se bloquee el proyecto de cuarto retiro desde las AFP, asegurando que la inflación "se combate con más oferta".