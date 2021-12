Candidatos se vieron las caras en último debate marcado por ajustes a programas y sarcasmos sobre cambios de posiciones

Política

Gabriel Boric y José Antonio Kast profundizaron en diversos aspectos de sus programas e interactuaron entre ellos en el encuentro organizado por Anatel.

Finalmente, los candidatos a La Moneda José Antonio Kast (Partido Republicano) del Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric (Convergencia Social) de Apruebo Dignidad, se vieron las caras en el debate organizado por Anatel, el último previo a la segunda vuelta del próximo domingo 19 de diciembre. En la ocasión, ambos presidenciables tuvieron la oportunidad de interactuar entre ellos, lo que provocó constantes comentarios sarcásticos de Kast sobre su adversario y las ácidas respuestas de Boric en cada ocasión, junto con acusar en múltiples oportunidades al aspirante oficialista de mentir.

El debate estuvo dividido en dos bloques en los que se abordaron ocho temas y un tercero en que los protagonistas se interrogaron mutuamente. En el primero, a los candidatos se les preguntó sobre gobernabilidad, programa de gobierno, impuestos y costo de la vida. Mientras que en el segundo, se les instó a pronunciarse sobre cultura, seguridad y narcotráfico, salud y pensiones.

Aunque no se dijo nada que no se hubiera oído antes, los candidatos pudieron profundizar en algunos aspectos, aclarar en otros y discrepar en bastantes; y hasta mutuamente se felicitaron con ironía por haber modificado algunos aspectos de sus respectivos programas.

En el segmento de gobernabilidad, consultado sobre el tema, Boric admitió haberse reunido con la expresidenta Michelle Bachelet, señalando que "nos juntamos a conversar, tuvimos una muy buena conversación", como antes lo hizo –agregó- con el expresidente Ricardo Lagos, "porque creo que sirve su experiencia".

Impuestos

Sin embargo, las principales diferencias se reiteraron en materia tributaria, donde Boric insistió en que se apuntará a tener una mejor distribución del ingreso, a través del impuesto al "0,01% de los más ricos de Chile", a través de mejorar los contratos de royalty, terminar con las exenciones y la evasiones, para aumentar la recaudación del Estado de manera progresiva.

Por su parte, Kast señaló que dado que el IVA es un impuesto que afecta a los más pobres, pero como no se puede avanzar tan rápido en la disminución de la carga tributaria lo hará de manera progresiva; por lo que espera tener un presupuesto "prudente y flexible" para ayudar a las personas más vulnerables "con aportes directos".

En esta materia, Boric admitió que en los cambios que propone en materia tributaria se debe avanzar con responsabilidad, pues todo gasto permanente se debe financiar con ingresos permanentes. De ahí que lo que proponga es "avanzar paso a paso", en lo que la prioridad sigue siendo una tributaria para avanzar en la reforma de pensiones y mejorar el sistema de salud.

Kast insistió en que pese a la regresividad de la medida insistirá en bajar de forma gradual el impuesto a las empresas, pues de ese modo se producirá mayor crecimiento, con lo que habrá más y más digno empleo. E insistió en que destinará "un porcentaje importante de nuestro presupuesto a traspaso directo de beneficios a las personas más vulnerables".

También se abordó un tema que ha estado en la coyuntura pública, como es el impuesto específico a los combustibles, donde Boric señaló que aunque no sea popular decirlo y menos hacerlo, no retrocederá en subir el impuesto a los combustibles, porque –según argumentó- hay que hacerse cargo de la crisis climática. De este modo propone subsidios focalizados en regiones extremas o para quienes utilizan los vehículos como herramienta de trabajo, "pero uno no puede tener una política transversal de bajar el impuesto a los combustibles, porque eso es regresivo y le hace mal al medio ambiente".

En su caso, Kast arremetió asegurando que "nosotros queremos ir bajando paso a paso el impuesto a los combustibles". Y fue categórico en que mantendrá el subsidio a los combustibles para las mineras, industrias y a los camioneros.

IFE

Consultados acerca del plan de emergencia que aplicarán para las familias que sigan sufriendo los embates de la pandemia y la crisis económica, Kast señaló que fortalecerá el IFE Laboral, generando medidas para promover la formalidad, como por ejemplo que Estado asuma el pago de las cotizaciones de los trabajadores con salario mínimo y apoyos en materia de primera infancia para que las mujeres puedan trabajar.

Por su parte, Boric sacó a colación el compromiso de su candidatura con las Pyme, Cooperativas y ferias libres, ya que –a su juicio- hay cosas que con voluntad política se pueden sacar adelante como la ventanilla única y en materia de bonos se comprometió a mantener el IFE Laboral; además de la creación de 500 mil empleos para las mujeres. Y con las familias desempleadas –dijo- buscarán todas las formas de ayuda.

Y añadió que Chile necesita crecer y para ello se necesita estabilidad. Ante la consulta acerca de si está disponible para avanzar en universalidad en materia de bonos u optará por la focalización, Boric recurrió a señalar que se debe ser muy cuidadoso con los ingresos fiscales, apuntando a quienes más lo necesitan, porque el Fisco no tiene recursos y eso hay que respetarlo. "Cuando sea necesario, por supuesto, que vamos a tener que definir", señaló.

Mientras que Kast aseguró que "nosotros no tenemos problemas en seguir entregando bonos, en la medida que haya recursos, pero para que hayan recursos Chile tiene que volver a crecer".

Pensiones

En materia de pensiones, Boric comenzó señalando que en la actualidad las AFP "están ganando del orden de $ 2.000 millones diarios" y reiteró que su propuesta es crear un sistema de pensiones autónomo como el Banco Central, con criterio de inversión diversificado, pensado en aumentar las pensiones, donde se respeten los previsionales de los trabajadores, y "descarto de manera categórica de que por parte del gobierno se pueda hacer uso de esos recursos para otros fines".

Sin embargo, el candidato de Apruebo Dignidad trastabilló al ser consultado sobre qué porcentaje de sus ingresos le cobrará al trabajador el ente autónomo que propone crear. A ello, Boric respondió "nosotros estamos pensando en una institución sin fines de lucro (...), yo no soy expertos en los costos de administración exactos que pueda tener un nuevo sistema".

El aspirante del Frente Social Cristiano, por su parte, señaló que en la actualidad estos cobros rondan entre el 0,58% a 1,4%. A partir de eso promueve la competencia para que sea la que mantenga estos costos a la baja respecto de 0,58% en el cobro por la administración.

En cuanto a enfrentar el alto número de informales o independientes que no cotizan, Boric subrayó que se incentivarán los contratos formales. Y Kast partió aclarando que el 4% que propone aumentar de cotización es a cargo del empleador y no del trabajador como había señalado en una ocasión anterior, tras lo cual dijo que su reforma es integral, abriendo la competencia, también se aportará un millón de pesos a cada niño nacido y para disminuir la informalidad, el Estado pagará las cotizaciones de quienes gana el sueldo mínimo.

A Boric se le preguntó nuevamente sobre un tema que ha generado mucho debate y dice relación con la duda acerca de si los recursos ahorrados por una persona serán heredables o no, a lo que el candidato respondió citando al economista DC Guillermo Larraín ahora en su equipo: "El sistema va a funcionar igual que las rentas vitalicias hoy, si la persona fallece antes de poder usarlo, sus herederos tendrán derecho a una pensión de sobrevivencia financiada con ese ahorro". Tras lo cual, Boric insistió en que en su gobierno las pensiones van a mejorar considerablemente "y en caso de fallecimiento, se va a seguir con las mismas reglas que existen hoy día. No vamos innovar en aquello", sentenció.

Y ante la pregunta acerca de qué pasará con las platas que ya están ahorradas, Boric respondió que habrá "una transición, estas transiciones son largas (...), difíciles y va a ser parte de la discusión en el Parlamento", donde deberá haber disposición a conversar con quienes piensan distinto.

A su turno, Kast dijo que el presidente Sebastián Piñera se adelantó con el anuncio de la Pensión Garantizada Universal (PGU) de $ 185 mil porque él ya lo tiene dentro de su programa de gobierno, pero estima que es razonable partir con los $ 185 mil. El candidato oficialista también señaló que "yo no defiendo a las AFP, defiendo un sistema de capitalización individual" y luego añadió que "el tema de las rentas vitalicias es muy cuestionable hoy día".

Hacia el final del segundo bloque, cuando se abordó el tema de salud, acerca de las medidas que se tomarán a raíz de pandemia en el próximo gobierno, el primero en responder fue Kast, quien antes de hacerlo señaló que "esa pregunta la responderá la doctora Daza". Pero más serio aseguró que si llega a la Moneda defenderá la voluntariedad de la vacuna. Mientras que Boric dijo que "lo bueno que se ha hecho hay que mantenerlo", por lo que sería partidario de seguir con el mismo sistema de vacunación.

En el último bloque y luego de la insistencia respecto a su alianza con el Partido Comunista, Boric reiteró una frase ya conocida: "El Presidente voy a ser yo, no el Partido Comunista". Parte, Kast se molestó cuando Boric le recordó que hace un tiempo había expresado su admiración por José Piñera, considerado el padre del sistema de AFP.