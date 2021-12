Carla Morales, diputada electa (RN): “Las regiones deberían tener descentralización a través de los mismos impuestos que pagan las empresas”

Política

“El actual modelo de las AFP en un comienzo era óptimo y, a lo mejor, hasta seguro; pero hoy se requiere de un diálogo y de acuerdos distintos”, señala la nueva parlamentaria.

Con 17 años de experiencia en el servicio púbico, Carla Morales Maldonado (44) ha sido concejal de Santa Cruz ocho años; core de la Provincia de Colchagua siete años y presidenta del gobierno regional tres años.

La diputada electa de Renovación Nacional (RN) llega a la Cámara en representación del distrito 16 (Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, Santa Cruz y San Vicente).

Trabajadora social de profesión, le interesa sobre manera el área de salud, donde cree que hay una serie de desafíos en su región y también le gustaría integrar la Comisión de la Mujer y Equidad de Género.

-¿Cuál es el sello por el que le gustaría destacar en la Cámara?

-Son hartas las temáticas que me gustan en torvo al trabajo que he realizado hace años, pero particularmente me gusta mucho el área de salud y también me agradaría integrar la Comisión de Mujer. El área de salud porque nuestra en región, especialmente, O'Higgins Sur, que son las comunas más apartadas de la capital regional, el acceso a la salud es una dificultad tremenda, en torno a los especialistas, a las interconsultas y las propias infraestructuras.

-¿Cómo traduciría esas necesidades en proyectos de ley?

-Eso tiene que ver con la inversión pública de la región, que es de $ 70.000 millones y creo que ahí es muy importante equiparar la cancha, quizás, con el tema de la inversión pública de la región. Lo otro tiene que ver con políticas públicas o proyectos de ley que incentiven a los médicos a trabajar más en los sectores rurales o en comunas con más dificultad en torno a la salud pública. No hablo tan sólo en materia de especialistas, sino también en materia de salud mental. En la actualidad, hay una dificultad tremenda en esta área, producto de que tampoco existen políticas públicas que se hagan cargo de la salud mental de los chilenos.

-¿Cómo cree que influye en ello el que en el Presupuesto 2022 se haya reducido en alrededor de un 22% el gasto público?

-Efectivamente, el gasto se ve disminuido, pero siempre hay algo de donde echar mano en término de las arcas fiscales. Siempre se puede y lo sé porque desde el gobierno regional impulsamos iniciativas en materia de salud y fui yo la que, prácticamente, realicé un proyecto que nos facilitó hacer un convenio con el Servicio de Salud de O'Higgins, Desafío Levantemos Chile y el Gobierno Regional para aprobar una inversión para levantar las lista de espera de prótesis de cadera no GES en el Sistema Público. De eso se tenía que hacer cargo el ministerio, sin embargo, el Gobierno Regional lo pudo hacer.

-¿Una reforma tributaria sería una fórmula adecuada para obtener más recursos?

-Creo que las regiones deberían tener descentralización a través de los mismos impuestos que pagan las empresas, que deberían quedar en nuestra región, a través de la Ley de Rentas II. Porque es injusto que una empresa que se instala en la región termine pagando su patente en la casa matriz, que es Santiago y esos recursos queden allí. Esa es la desigualdad que hoy día existe y hay que mejorar aquello, a través de un proyecto de ley.

"Lo más importante es entregar oferta laboral"

-¿Le parece que hay que insistir en una reforma de pensiones y cómo se debería abordar?

-Creo que el actual modelo de las AFP en un comienzo era óptimo y, a lo mejor, hasta era seguro; pero hoy se requiere de un diálogo y de acuerdos distintos, porque hay más de cuatro millones de personas que ya no tienen recursos en sus AFP, producto de los retiros. Entonces, quién se hace cargo de aquellos adultos mayores que no tendrán ni un solo peso en los próximos años. A mi parecer, tiene que ser algo mixto entre el Estado y las personas. Porque hay personas a las que les acomoda el sistema de AFP y están contentas; pero, sin embargo, una gran cantidad de chilenos no están de acuerdo con el sistema de las AFP y requieren una reforma mucho más rápida. El nuevo Parlamento, que está configurado muy equilibradamente, va a generar que el nuevo gobierno tenga que llegar a acuerdos y tendrá que conversar mucho con el Congreso.

-¿A usted le acomoda más un sistema más solidario?

-Sí, por el momento sí. Igual pretendo estudiar e interiorizarme más de lo que ha ocurrido desde que comenzaron las AFP. Pero, quizás, también se necesita un pilar solidario que permita a muchas personas, que hoy no tienen o viven con una muy baja pensión, vivir mejor.

-¿Qué medidas tomaría para incentivar en crecimiento económico?

-Lo más importante es entregar oferta laboral, a través de los mismos programas de gobierno, de las políticas públicas o a través de los diferentes ministerios, por ejemplo. Creo que va por ahí y hacernos cargo de impulsar iniciativas que permitan tener y mejorar la oferta laboral, por ejemplo, a las Pyme. El 50% de las Pyme de este país entregan un porcentaje importante de fuentes laborales, sin embargo, hay un sistema muy burocrático para que puedan avanzar hacia tener estabilidad. Más aún cuando la crisis económica, social, política y sanitaria ha generado tremendas dificultades en torno a la cantidad de despidos que ha habido y al cierre de locales. Yo creo que apoyando fuertemente a las Pyme.

-¿Qué rol tiene específicamente el Estado en eso, a su juicio?

-A través de las políticas públicas. Todos los programas de gobierno, a través del Banco de Proyecto de Fomento Productivo; por ejemplo, todo lo que es Sercotec, Sence, Fosis, Indap, y muchos otros que apuntan a apoyar y entregar mayores recursos y también más oportunidades a aquellos que nunca han sido beneficiados de algún programa.

-A la generación de empleo contribuye mucho la inversión, ¿cómo haría para atraer la inversión extranjera?

-Lo que puedo decir es que siempre es importante la sociedad colaborativa. Nuestra Región de O'Higgins tiene cuatro ejes fundamentales: agricultura, minería, turismo y agroindustria, que son cuatro importantes ejes de desarrollo y los convenios que se hacen, por ejemplo con Fedefruta, que permite una colaboración con países que reciben nuestros productos, a través de la uva, los vinos, todo lo que tiene que ver con la exportación, sobre todo de la parte agrícola, es fundamental mantenerlo. Y para eso es importante generar estabilidad.