Carlos Larraín, extimonel de RN y la crisis: "Soltaron la Constitución a cambio de nada"

Política

El exdirigente fue categórico en que el Ejecutivo debió gastar más para contribuir a calmar la crisis y ayudar a quienes el actual sistema económico deja rezagados.

En el programa "Stock Disponible", de Vía X, el exsenador y extimonel de Renovación Nacional Carlos Larraín admitió que volvió a la política activa debido al debate acerca de una nueva Constitución; criticó el rol que ha cumplido el presidente del partido, Mario Desbordes, y admitió que habría gastado más de lo que lo ha hecho el gobierno en materia social.

"En el oficialismo hubo una tendencia, casi idea fija, de no soltar plata, de no soltar más, siendo que teníamos unas reservas acumuladas desde mucho tiempo atrás, cuando el precio del cobre fue bueno; y los países son como la familia, si tú tienes una cuenta de ahorro y se te enferma la mamá, bueno, tú sacas la cuenta a trotar y te la gastas y ayudas a la viejita o a la abuela o al hermano o al hijo. Y había reticencia a gastar más cuando en el país había evidentemente sectores rezagados. Si el sistema económico en el que estamos deja muchos heridos en el camino ¡qué duda cabe! Entonces, yo habría llevado al Estado a 300 metros de la solvencia y me importaba un pito. En un plan social más agresivo (que el del gobierno)", argumentó el expresidente de RN.

No conforme con ello el exdirigente también aseguró que desde la administración Piñera y de su sector "soltaron la Constitución a cambio de nada", tras una presión de la izquierda apoyada por "movimientos espontáneos, que yo creo que eran justificados en buena medida".

Y acto seguido señaló que la crisis no ha sido bien abordada por el gobierno y que el Presidente lo ha hecho "malito" y que con las malas cifras de la CEP "debe estar muy machucado".

Respecto a la gestión del diputado Mario Desbordes en el marco del proceso constituyente, Larraín señaló que "Mario tuvo un papel muy importante en los primeros días (de la crisis). Yo habría hecho exactamente lo que hizo él, empujando al mayor gasto social y no por cálculo, sino porque hacía rato que se debería haber hecho. La pena es que se tuvo que hacer todo en una quincena, entonces no se va a hacer tan bien".

Sin embargo, añadió el exdirigente que "después empezó, Mario, a derivar un poquito y dijo algunas cosas con las que yo no estaba de acuerdo". Por lo demás, "no me parece lógico que un partido que está apoyando al gobierno activamente en el Parlamento, a la vez, esté diciendo 'mire yo estoy de acuerdo con los que quieren forzar al gobierno a hacer lo que no quiere". En ese sentido, añadió, que "no entiendo cómo el presidente de un partido de derecha puede estar de acuerdo con el Frente Amplio y con el inenarrable Partido Comunista en esto de echar abajo la Constitución. No tiendo, porque él ha dicho que está por la aprobación de una nueva Constitución que no conocemos".

Y planteó que en vez de partir de cero o de la hoja en blanco se inicie desee el borrador que presentó al congreso la expresidenta Michelle Bachelet antes de dejar el cargo.

Incluso Carlos Larraín admitió que Mario Desbordes "tiene el apoyo de buena parte de la directiva, en lo que se llama la Comisión Política, pero de ahí para abajo la cosa cambia. Yo creo que 80 por el rechazo y 20 por el sí (apruebo)".

"Yo no entiendo un partido de derecha que diga que sí a echar abajo la Constitución en este trajín, en otras circunstancias lo hubiera entendido, pero en estas circunstancia no lo cacho. En ese punto (Desbordes) no está representando la mentalidad de la derecha. Lo digo enfáticamente. Tiene su apoyo interno, pero no es la mayoría", argumentó.

Por último, comparó al timonel de RN con el presidente Sebastián Piñera, afirmando que "a él le gusta que le hagan caso en todo, en eso se parece a Sebastián Piñera. Él es todo orden y patria".