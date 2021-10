Carolina Goic reiteró oposición al cuarto retiro de fondos de las AFP pese a emplazamiento de presidenta de la DC

Política

"Si seguimos por la vía de los retiros solo vamos hacer más difícil el sueño de tener un sistema que otorgue pensiones dignas", indicó la senadora pese al llamado formulado hoy por Carmen Frei.

Pese al emplazamiento formulado esta tarde por la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, la senadora DC Carolina Goic reiteró su posición en contra de un cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales desde las AFP, manifestando su convencimiento de que dar luz verde a esa medida haría "más difícil otorgar pensiones dignas a los trabajadores".

"Yo entiendo perfectamente y empatizo con mucha gente que quisiera usar estos recursos, por algo los sistemas de seguridad social en el mundo son de ahorro obligatorio. Pero lo tenemos que decir con mucha fuerza, transparencia y franqueza, es que si seguimos por la vía de los retiros solo vamos hacer más difícil el sueño de tener un sistema que otorgue pensiones dignas", indicó la parlamentaria esta tarde a través de un video donde reitero su pronunciamiento sobre el tema que manifestó en entrevista que publicó hoy el diario La Tercera.

En esa oportunidad, Goic enfatizó que "mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro".

En su reacción al pronunciamiento de la senadora por Magallanes, la presidente de la Democracia Cristiana Carmen Frei sostuvo que "le pedimos especialmente a la senadora Goic que conversemos nuevamente y que ella cambie su votación". No obstante puntualizar que las colectividades políticas "no podemos dar órdenes de partido", la timonel de la DC apeló a "la conciencia y a la responsabilidad", de Goic esta mañana tras el acto de lanzamiento del programa de gobierno de la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

En este sentido, la senadora DC ha argumentado que el escenario de los primeros retiros fue muy distinto al que existe ahora, cuando no había un IFE, medida que valoró, añadiendo que con ello "no deberíamos avanzar por la vía de retiros, que además ya no se justifican en la pandemia" e instó a "pensar en el futuro gobierno que va a requerir una economía que se va ordenando, que va teniendo también finanzas públicas más sanas".