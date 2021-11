Carolina Lavín (UDI): “Reducir el gasto es una política pública necesaria para frenar la inflación”

Política

A la exseremi de Justicia de la RM y candidata a senadora le preocupa promover medidas para impulsar y apoyar el emprendimiento de las mujeres.

Entre marzo de 2018 y agosto de 2021 fue Seremi de Justicia en la Región Metropolitana, antes concejal por la comuna de Santiago durante dos periodos, por lo que la abogada Carolina Lavín Aliaga (49) no es una novata en política, camino que ha transitado de la mano de la UDI, junto al partido que ahora aspira a llegar al Senado.

En conversación con Diario Financiero, la candidata aborda de pasada la situación de la campaña presidencial en Chile Podemos Más, asegurando que "mi sector está muy seguro de votar por Kast. El que no está muy seguro es el candidato Sichel, que en eso no ha sido lo suficientemente generoso y eso nos genera mucho dolor, mucha molestia". Y en lo que respecta al proyecto de cuarto retiro, adelanta que de haber sido senadora no lo habría aprobado, aunque sí justifica los dos primeros.

-¿Cuál será el sello de su gestión en el Senado y cuál será su contribución en materia de políticas sociales y económicas?

-Principalmente, son cuatro los ejes de campaña que estoy proponiendo: vivienda, detener la corrupción y combatir la delincuencia; mujer y emprendimiento y terminar con las injusticias sociales, relacionadas con cobros indebidos de los bancos, tags, servicios básicos, fiscalizar y revisar los reglamentos que rigen esas licitaciones y concesiones, que perjudican a los chilenos y en muchos casos no están actualizados.

-A partir de la situación económica generada por la crisis social, primero, y la pandemia después, ¿cuáles cree que son los principales desafíos de la Región Metropolitana?

-Tenemos un problema muy grave de vivienda y de acceso al trabajo, por lo que hay que impulsar con fuerza a las Mipymes y las Pyme. De ahí que uno de mis ejes de campaña sea el emprendimiento de las mujeres, porque han emprendido al perder su trabajo por el estallido social, la pandemia, y les ha costado mucho levantarse; buscar un trabajo formal es muy complejo cuando se tiene familia, por eso hay que dar incentivos a las mujeres para que emprendan, porque cuando una mujer sale adelante, toda su familia sale adelante.

-¿Si fuera senadora en este período habría aprobado el cuarto retiro?

-El primero y el segundo retiros eran situaciones extraordinarias que hubo que realizar para subsistir, por la pandemia; pero desde el tercero la inflación ha aumentado muchísimo y el cuarto retiro claramente va a producir un problema mayor y va a afectar directamente en el día a día. Además de eso, hay que cuidar el ahorro individual para la vejez y este ha sido un tema populista que se ha manejado muy mal. El ahorro que tenemos los chilenos, a través de las AFP, nos ha servido muchísimo, no solamente para la jubilación, sino también para contribuir a toda la economía. Por eso no habría aprobado el cuarto retiro.

-Hay otros desafíos como la inflación y recobrar la salud de las finanzas públicas, ¿qué opina de un presupuesto que reduce el gasto público en más de 20% el próximo año?

-Efectivamente hay que reducir el gasto, si es que la inflación es muy alta, porque es una política pública necesaria para frenar la inflación. De lo contrario, nos vamos a encontrar con una inflación sobre dos dígitos muy prontamente, lo que nos puede traer recesión. Hay que cuidar esta economía que es muy frágil.

-¿Qué tanto le preocupa el crecimiento económico (se habla de un fuerte freno en 2022) y qué medidas cree que deberían impulsarse para activarlo?

-El tema económico me preocupa sobremanera. Chile no es un país rico, si no trabajamos, no tenemos una economía sana, controlada, fácilmente podemos entrar a una recesión. Efectivamente, se anuncia una recesión para el segundo semestre de 2022 y eso va ser grave, porque van a sufrir muchas familias. Lo más importante es tener paz social y eso se logra frenando la corrupción, la delincuencia y el terrorismo, para que más personas se animen a emprender y más gente quiera invertir sus recursos en Chile.