Cerda de cara al debate en el Congreso por IFE: “Nuestro Gobierno dialoga y esperamos lo mismo de la oposición”

Ministro de Hacienda cuantificó que en total las ayudas desde el Estado involucran 3,5 puntos del PIB para los próximos tres meses.

Con ánimo de "dialogo" para enfrentar lo que será el debate en el Congreso del proyecto de Ley que ingresó el Ejecutivo para elevar el monto y extender el tiempo de duración del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) está el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

"Nuestro Gobierno no impone cosas, si no que nuestro Gobierno dialoga y esperamos lo mismo de la oposición, que haya ánimos de dialogar y no haya ánimos de imponer cosas", señaló este jueves el secretario de Estado, recalcando que la propuesta anunciada anoche no está hecha bajo una "lógica de negociación" en el Congreso.

Esto ante un escenario en que entre el anuncio del Gobierno y la propuesta de mínimos comunes de la Oposición tienen conocidas divergencias. Esto porque, mientras el primero ancló el monto del beneficio a la Línea de la Pobreza el segundo pretendía que fuera con un 30% adicional a dicho parámetro. En tanto, por el lado de la cobertura el Gobierno finalmente estableció un límite que en lo concreto contempla hasta el 90% de quienes están inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) y no al 100% que era lo que querían los parlamentarios para que fuera “universal”.

“El único borde que tenemos es que sean hogares que estén ojalá con ingresos per cápita líquidos menores a 800 mil pesos", aseveró en conversación con Tele13 Radio este jueves.

En total el secretario de Estado explicó que las ayudas anunciadas involucran 3,5 puntos del PIB para los próximos tres meses y aclaró que el no haber incluido las aspiraciones de la Oposición no tienen “una lógica de negociación” si no que “nosotros estamos llegando justamente a un valor que permite asegurar ciertos niveles de bienestar básico”.

A ello agregó que con esta propuesta el Estado asegura que “en la medida que tengamos que extenderlo, lo vamos a extender y por lo tanto, también efectivamente vamos a tener que guardar algunas balas para, eventualmente, la última parte del año”.

"Estamos recogiendo de alguna forma todas las conversaciones (con parlamentarios de oposición y de la coalición de gobierno) de lo que nos parece que se necesita en este momento, por lo tanto estamos yendo con lo que pensamos, es un muy buen proyecto", aseveró.