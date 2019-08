Chahin defiende votos DC para reforma tributaria y minimiza renuncia de diputado Soto

Política

Transcurridas 24 horas desde la aprobación de la reforma tributaria con votos de la Democracia Cristiana, el presidente de esa colectividad, Fuad Chahin, sigue defendiendo la votación de gran parte de sus diputados que tuvo como consecuencia la renuncia al partido de Raúl Soto.

Chahin minimizó los efectos de esa renuncia y dijo que "siempre cuando parte un militante no podemos alegrarnos, es una mala noticia, especialmente si es un diputado joven. Él ingresó hace poco más de dos años al partido para ser candidato y lo hizo libremente y hoy, después de que es diputado, toma la decisión de partir, es respetable pero no le doy más importancia. Sus motivos no los comparto".

Agregó que "después que renunció Mariana Aylwin, Gutenberg Martínez y Soledad Alvear muchos esperaban una fuga de militantes que no se produjo. La verdad es que veo difícil que se produzca ahora con la renuncia de un diputado que llevaba un poco más de dos años en el partido".

El timonel nuevamente explicó por qué llegó a acuerdo con el gobierno para avanzar en la reforma tributaria. "Se habla mucho sobre la base de la desinformación, de las fake news. Los superricos a través de las compensaciones van a tener que pagar US$400 millones. Acá la verdadera información es que los que ganan más van a terminar pagando más y no menos".

Sostuvo además que "vamos a beneficiar a 900 mil pymes. Vemos que algunos están muy preocupados de los super ricos, nosotros estamos preocupados de los super agobiados que no tienen como pagar sus deudas porque no tienen trabajo y de los super porfiados que emprenden a pesar de todas las dificultades y complejidad del sistema tributario y super angustiados que buscan empleo, para ellos la DC busca acuerdos que benefician al país, y que tiene que hacer cierta concesiones cumpla su palabra, no estoy solo tranquilo, sino que también orgulloso de lo que hicieron los diputados DC en su inmensa mayoría".

Chahin dijo también que "si algunos no nos entienden desde una frase que no es verdad y que se repite como mantra sin ningún contenido, n los voy a criticar, pero nosotros no nos vamos a dejar llevar por eso, solo los autoritarios le temen al dialogo y los timoratos le temen a la crítica. No le tememos a dialogar con los que piensan distintos, nosotros actuamos por convicciones y pensando en el bien común".

El dirigente señaló además que espera que "en el Senado logremos defender todos los logros alcanzados en la Cámara de Diputados y por cierto que hay una oportunidad de mejora".

Remarcó ante las críticas de diversos sectores de la oposición que cuestionan su accionar y por lo mismo ponen en duda eventuales acuerdos futuros en pactos electorales para gobernadores o municipios dijo que "no le tenemos miedo a competir. Hay soberbia al decir que si no votan con nosotros, entonces, no vamos a ir con ellos, porque la mala noticia es que sin la DC la oposición no es mayoría en ninguna parte", concluyó.