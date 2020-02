Chahín en picada contra Piñera tras promulgación de reforma tributaria

Política

El líder de la DC criticó tanto a Sebastián Piñera como al titular de Hacienda por no tocar a las grandes empresas.

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, se refirió hoy a la promulgada ley de reforma tributaria, asegurando que su partido solo la aprobó porque beneficia a las Pyme; no obstante, no aumenta los impuestos a las grandes empresas como el falangismo esperaba que se hiciera, pues a su juicio a este sector de la economía el estallido social le "ha salido gratis".

"Nosotros propusimos el régimen Pyme. Cada letra que hay ahí fue propuesta por la Democracia Cristiana en conjunto con los gremios de las empresas de menor tamaño", sentenció Chahín. Sin embargo, el dirigente opositor insistió en lamentar "la indolencia de este gobierno, que se negó a subirle los impuestos a los grandes grupos económicos; que siguió defendiendo a los bancos, a las Isapres, AFP, al retail, a la gran minería del cobre", que, según su opinión, "no van a pagar un peso más de impuestos después del estallido social".

El timonel DC incluso fue más allá, enfocando su molestia tanto en el jefe de la billetera fiscal, Ignacio Briones, como en el presidente Sebastián Piñera. "Tenemos un ministro de Hacienda que es muy empático en el discurso, pero que en los hechos ha sido un absoluto guardián del modelo económico concentrador de la riqueza", enjuició. Al respecto, agregó que si el titular de Hacienda quisiera dejar de ser "sólo un comentarista" debería haber aprovechado la reforma para "hacer justicia social".

En su opinión, la autoridad "en lugar de corregir la desigualdad siguió defendiendo a los poderosos. Yo me pregunto cuánto más impuestos va a pagar el presidente Piñera después de esta reforma tributaria. Nada. Y eso los chilenos lo sienten, se dan cuenta", advirtió.

"Ya nadie les cree"

Añadió que cuando la DC habla de un pacto social, que viene promoviendo desde hace ya un largo rato, "pasa, efectivamente, por tocar a estos grandes grupos económicos a los que les ha salido gratis la crisis. Porque son las Pyme las que han pagado la cuenta, las que muchas veces han tenido que cerrar sus negocios que han sido vandalizados y por eso que es tan importante que tengan facilidades tributarias".

En este contexto, Chahín reiteró que los grandes grupos económicos fueron los grandes ganadores también en esta reforma tributaria, porque no se les tocó, no van aportar un peso más y creo que eso es lo que el gobierno no quiere entender y por lo que tiene tan baja aprobación".

Visiblemente molesto por la situación, Chahín se mostró incrédulo ante los resultados que pudiera tener la comisión técnica que se encargará de revisar los temas que quedaron pendiente en la reforma tributaria, asegurando que ya "nadie les cree", pues el gobierno tuvo la oportunidad "de construir una respuesta que nos permita tener recursos permanentes para mejorar el gasto público, mejorar las políticas sociales y el gobierno simplemente no lo hizo".